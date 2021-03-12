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Угорщина (1355) контрабанда (1549) СБУ (10074) цигарки (623) митниця (1028) Плінський Євген (31)

На посту "Тиса" угорська митниця зупинила фуру з цигарками на $2 млн: як управління "К" СБУ допустило транзит такої партії через Україну? – Плінський. ВИДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Угорська митниця зупинила фуру, повну сигарет. Перед цим цю фуру пропустила українська митниця.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів журналіст Євген Плінський.

"П'ятого березня, на посту "Тиса" угорська митниця зупинила фуру, повну сигарет "МАС" виробництва ОАЕ.

2000 ящиків вартістю в Україні - 800 тис. $, в ЄС від 1.5-2 млн $.

Але дивує не те, що Закарпатська митниця їх випустила.

Також дивіться: Контрабандисти намагалися доставити до Румунії партію сигарет на пів мільйона гривень, - Держприкордонслужба. ФОТО

Всім відомо що контролює її Пересоляк, сигарети там пруть цілодобово і від Рябікіна ми вже четвертий місяць чекаємо перемоги над цією монополією.

Але головне питання в іншому.

Як 4-те упр. "К" СБУ Капелюхи допустило транзит такої партії через Україну?

Чому не виявили вантаж в момент заходу через Одеську митницю?

Чому не поклали край логістиці з Одеси на Закарпатті?

Це ж чистої води їхня зона відповідальності.

До того ж в січні, керівник "К" СБУ Василь Малюк, завів у зону митного контролю 130 своїх бійців.

Навіщо?

Ритися в трусах і китайських туфлях поки поруч їдуть фури і контейнери з сигаретами?

Поки все видається саме так.

Читайте: Двох співробітників посольства України в Польщі затримали за спробу вивезти на службовому автомобілі валюту, золото і сигарети, - Кулеба (оновлено)

О так, ще в СБУ займаються прослуховуванням журналістів, які підсвічують їхній Преміум Пакет.

Як ви зрозуміли, сигаретами займатися в СБУ нема коли", - розповів Плінський.

На посту Тиса угорська митниця зупинила фуру з цигарками на $2 млн: як управління К СБУ допустило транзит такої партії через Україну? – Плінський 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+31
Не врите, Бубочка & Ко побороли контрабанду и коррупцию на таможне еще в позапрошлом году!
Думаю тут не обошлось без Порошенко. Нужно провести хим. анализ пачек сигарет на предмет наличия молекул шоколада, думаю они там полюбому есть! Сразу всплывет вся правда!!!
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12.03.2021 09:52
+21
СБУ і відправило.
Как, как....
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12.03.2021 09:45
+20
потому что управление "К" это главный контрабандист
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12.03.2021 09:46
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как? На посту "Тиса" венгерская таможня остановила фуру с сигаретами на $2 млн: как управление "К" СБУ допустило транзит такой партии через Украину? - Плинский - Цензор.НЕТ 2643 ЗА ВЗЯТКУ НЕХИЛУЮ
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12.03.2021 09:43 Відповісти
Не врите, Бубочка & Ко побороли контрабанду и коррупцию на таможне еще в позапрошлом году!
Думаю тут не обошлось без Порошенко. Нужно провести хим. анализ пачек сигарет на предмет наличия молекул шоколада, думаю они там полюбому есть! Сразу всплывет вся правда!!!
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12.03.2021 09:52 Відповісти
Невдаху Петю дякувальеыки уже во все щели тыкают....
Хотят из него Петю-затычку сделать, не иначе.
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12.03.2021 10:22 Відповісти
А пока затычкой в жопе янелоха работаешь ты. Молоко за вредность дают, или ты по велению души?
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12.03.2021 10:53 Відповісти
Хамство - известная черта всех холопов, которые защищают своего ссаря....
Ваше хамство гарантирует, что за Петю-затычку никто, кроме вас голосовать не будет.
Вы все правильно делаете!
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12.03.2021 11:23 Відповісти
На затычку больше нелох подходит,особенно с приходом Байдена.
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12.03.2021 11:34 Відповісти
"А ваш ссарь хуже нашего!"...

Никто на ваше ссаря Петю не претендует. Усбагойтесь.
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12.03.2021 11:43 Відповісти
Буквы изучи недоумок или зубы вставь.
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12.03.2021 13:09 Відповісти
А запятые правильно расставлять Вы меня научите?
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12.03.2021 13:11 Відповісти
Поздно,курсы в Трускавце окончены.
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12.03.2021 13:14 Відповісти
Вы преподавали в Трускавце? На посту "Тиса" угорська митниця зупинила фуру з цигарками на $2 млн: як управління "К" СБУ допустило транзит такої партії через Україну? – Плінський - Цензор.НЕТ 3761
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12.03.2021 13:17 Відповісти
Так это Клоун про него вспоминает где надо и не надо! Цитаты привести?
Я лишь стебусь с этого! Если Клоуну вместо Порошенко под каждым горшком чудился Ляшко, я бы написал про Ляшка!!! А пока клоунская фобия не поменялась, вибачте, но будет Порошенко
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12.03.2021 12:15 Відповісти
Если Вашу повестку дня определяет Клоун - не вопрос!
Разумеется, Вы вольны делать все, что считаете нужным.

Полагаю, Вы знаете, ЗАЧЕМ Вы это делаете, какой ререзультат ожидаете получить и что с этим результатом делать.
Я искренне желаю Вам добиться того, чего Вы добиваетесь!
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12.03.2021 12:45 Відповісти
К сожалению, Клоун, управляет повесткой дня, не только моей, но и всей страны и управляет он ей благодаря поддержке баранов и да, мне это не нравится! Я пытаюсь показать баранам, что они бараны, а не "вблагоразумить" их как многие пытаются...Чем быстрее бараны поймут, что их постоянно имеют, тем быстрее они разочаруются и наконец прекратят ходить на избирательные участки и нас прекратят появляться президенты-клоуны!!!
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12.03.2021 13:41 Відповісти
"Я пытаюсь показать баранам, что они бараны"
Получается?
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12.03.2021 14:08 Відповісти
"Не врите, Бубочка & Ко побороли контрабанду и коррупцию на таможне еще в позапрошлом году!" - они не могли этого сделать. Всю коррупцию и контрабанду победили еще до них. Или вы хотите сказать, что это наследие петиного кэрування?
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12.03.2021 10:40 Відповісти
Именно так, ведь ты по прежнему в своих портках находишь рошенки
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12.03.2021 10:54 Відповісти
ты сделал тату на херу- рошен люблю до гроба?
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12.03.2021 11:11 Відповісти
Это для того, что бы зебилки смоктали рошенку?
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12.03.2021 11:41 Відповісти
Ну если так разбираться то и те не могли по той же причине....
Но сейчас при власти не "те", а "эти" и отвечать за свой базар должны уже "эти". Он ведь как пришел к власти?! На хайпе, что он не такой как "те", вот пусть и отвечает за базар!!!
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12.03.2021 12:18 Відповісти
Правда в тому, що порошенко пре свій шоколод контрабандою в Придністров'я на свою історичну батьківщину.
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12.03.2021 14:29 Відповісти
Сейчас он Президент? Сейчас, меня больше волнует продукция "95 квартала" отправляемая в Рашку. Клоун же, вроде как, пришел к власти, как раз потому, что Порошенко был типа козел, а Клоун весь такой Д'Артаньян - борец за все правильное.. Как говорится "назвался груздем полезай в корзину"
Не переживайте, в свое время я и Порошенко парафинил за "бизнес на крови". Сейчас же, очередь шута!
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12.03.2021 14:45 Відповісти
Зе скоты ничем не гнушаются , как и *****
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12.03.2021 09:44 Відповісти
Лечись, соевая
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12.03.2021 09:46 Відповісти
Бросаем курить - хватит кормить таможню!!!!
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12.03.2021 09:44 Відповісти
Припиняємо купувати різні девайси, досить годувати митницю!!!
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12.03.2021 09:50 Відповісти
СБУ і відправило.
Как, как....
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12.03.2021 09:45 Відповісти
потому что управление "К" это главный контрабандист
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12.03.2021 09:46 Відповісти
Примерно неделю назад поставили нового «старого» начальника таможни, который неоднократно попадал в коррупционные скандалы. И все его родственники - таможенники, которых периодически хлопают на взятках
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12.03.2021 09:46 Відповісти
Как, как? Каком кверху. Оманське брехло провезло вагон контрабасу з ОАЕ, а літінант його лєпший друх. Ларчик открьівался просто.(С)
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12.03.2021 09:47 Відповісти
Что ту не понятно. На контрабасе всегда играет трио.
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12.03.2021 09:47 Відповісти
Дійсно, цікаве питання. Як спецслужба яку очолює клоун з шапіто-95 таке допустила?😆
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12.03.2021 09:47 Відповісти
На посту "Тиса" угорська митниця зупинила фуру з цигарками на $2 млн: як управління "К" СБУ допустило транзит такої партії через Україну? – Плінський - Цензор.НЕТ 9128
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12.03.2021 10:01 Відповісти
Розцінки хочуть знати?
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12.03.2021 09:48 Відповісти
Предлагаю установить памятник таможеннику, который целый год жил на одну зарплату. Понимаю, что это из области фантастики, ну а вдруг?
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12.03.2021 09:48 Відповісти
***
жена - мужу-таможеннику:
- ну чего ты такой печальный?
- жизнь подорожала..
- не поняла! у нас же все с конфиската - и одежда-обувь, и алкоголь и вся еда.. и сигареты...
- да? а хлеб то за свои
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12.03.2021 10:14 Відповісти
"Опять ты мне эту икру поставила! Не могу я её каждый день, проклятую, есть.
Хоть бы хлеба достала...." (с) На посту "Тиса" угорська митниця зупинила фуру з цигарками на $2 млн: як управління "К" СБУ допустило транзит такої партії через Україну? – Плінський - Цензор.НЕТ 5270
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12.03.2021 11:42 Відповісти
ничего за 100 лет не изменилось ))))
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12.03.2021 11:59 Відповісти
Ну как бы пропуском через границу, занимается не СБУ, а пограничная служба.
Но боюсь тут затронут другой вопрос: отстегнула ли пограничная служба процент с этой партии, СБУ или забыла. Если забыла, то думаю СБУ серьезно займется этим вопросом
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12.03.2021 09:48 Відповісти
Статью почитайте.
СБУ-95 завело на таможню своих людей.
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12.03.2021 09:53 Відповісти
Спасибо кеп. Да это и без статьи понятно, что завело, но все равно есть полномочия и обязанности служб и проверка всех грузов не входит в таковые для СБУ. Их компетенция выявить схему и/ли канал поставки, а уже потом, на основании полученных данных или подозрения произвести проверку! А у таможенников наоборот - провести проверку всего без разбора и в случае выявления крупной партии контрабанды или наркоты доложить СБУ, которая должна разрулить и прикрыть "схему"
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12.03.2021 09:59 Відповісти
Получается, что не выявили. Не смогли или не захотели выявить.
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12.03.2021 10:01 Відповісти
Двойное спасибо кеп!
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12.03.2021 10:01 Відповісти
Пожалуйста.
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12.03.2021 10:03 Відповісти
пропуском - да. но фура-то наполнялась сигаретами не непосредственно перед шлагбаумом. и если идет в месяц 100000 таких тиров под пломбами, тут надежда только на оперативную информацию.
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12.03.2021 09:53 Відповісти
.. а что ж там таможенники делают, если пропуском через границу занимается пограничная служба? Пограничная служба контролирует законность перемещения людей через границу.... но в крайние лет 10-12 активно лезет и в контроль перемещаемых грузов. что им не свойственно в силу обязанностей, возложенных на эту службу законом. Может Вы хотели сказать, поделилась ли таможня с границей ? Судя по тому ..что груз пересёк украинскую границу...то поделилась!!
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12.03.2021 12:12 Відповісти
Прикордонники не перевіряють опломбовані фури. Їх справа - люди.
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12.03.2021 12:19 Відповісти
Тут вы правы - моя лажа, не пограничники, а таможенники! Многие путают и я путаю
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12.03.2021 12:22 Відповісти
Маразм на маразме. Какого лешего контрабанда сигарет это зона ответственности СБУ? На посту "Тиса" венгерская таможня остановила фуру с сигаретами на $2 млн: как управление "К" СБУ допустило транзит такой партии через Украину? - Плинский - Цензор.НЕТ 1454
Как обыкновенное барыжничество и безопасность страны пересекаются? Насоздавали кучу структур по борьбе с коррупцией, вот с них и спрашивайте! А СБУ есть чем заняться. По Донецку и Луганску террористы бегают с оружием! Если бы они коммерсов не трусили в 14, может и не было бы никаких новоотсоссий!
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12.03.2021 09:49 Відповісти
"Это же чистой воды их зона ответственности.
К тому же в январе, руководитель "К" СБУ Василий Малюк, завел в зону таможенного контроля 130 своих бойцов.
Зачем?"

Источник: https://censor.net/ru/v3252846
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12.03.2021 09:51 Відповісти
о, опять меня попердолило от отвратительного мусорского словечка "коммерсы"
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12.03.2021 10:42 Відповісти
Баканов карманы набивает
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12.03.2021 09:49 Відповісти
Порошенку .. На посту "Тиса" угорська митниця зупинила фуру з цигарками на $2 млн: як управління "К" СБУ допустило транзит такої партії через Україну? – Плінський - Цензор.НЕТ 1425 .
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12.03.2021 10:14 Відповісти
ой...кстати ВЫ знали что он уже лейтенант )))
///
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что глава Службы безопасности Украины Иван Баканов имеет воинское звание "лейтенант", присвоенное ему в мае 2019 года. Однако СБУ отказалась предоставить копию приказа о присвоении воинского звания Баканову, сославшись на ограничение доступа к документу.
Об этом говорится в ответе СБУ на информационный запрос от 10.03.2021.
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12.03.2021 10:21 Відповісти
риторичне питання ))))
наші СБУшники менти та прокурори з суддями із зп на рівні 15к. мають маєтки яким позаздрять міліонери європейські. Так і живемо в бандитоментовській державі.
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12.03.2021 09:51 Відповісти
В СБУ, прокуратуру, суды, таможню идут не по призванию, а чтобы наживаться коррупционным путем.
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12.03.2021 09:52 Відповісти
не так. Идти ты можешь с самыми благородными намерениями. Но СИСТЕМА тебя либо сломает, либо отторгнет. Третьего не дано
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12.03.2021 09:54 Відповісти
так а проф пригодность ? если система ломает ? но ведь туда идут избранные! самые самые устойчивые , элита нации?
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14.03.2021 11:50 Відповісти
Ьлита? Венедиктова, Татаров и прочие мракобесы. Да они и есть ылита зеленого дерьма
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14.03.2021 12:09 Відповісти
Да но ведь "рядовые " или как их там называют сотрудники ? они ж элита нации? даже рядовой мент выше чем обычный гражданин, правильно? а что говорить о прокуратуре , а уж тем более СБУ? как же моральная устойчивость ? а если выявили факты неприглядного поведения , так нужно трубить. Трубить же нужно на всю страну , ломать гидру изнутри, так сказать . Ведь только избранные туда могут попасть на работу . Избранные. Избранные. Которых отбирают годами. О которых информации больше собирают чем нужно говорить в течении 20 минут при вызове милиции или скорой, когда им звонишь На посту "Тиса" угорська митниця зупинила фуру з цигарками на $2 млн: як управління "К" СБУ допустило транзит такої партії через Україну? – Плінський - Цензор.НЕТ 1020
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14.03.2021 12:30 Відповісти
Как? Венгры не в теме, чем занимается СБУ? На посту "Тиса" венгерская таможня остановила фуру с сигаретами на $2 млн: как управление "К" СБУ допустило транзит такой партии через Украину? - Плинский - Цензор.НЕТ 1931
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12.03.2021 09:52 Відповісти
Шо тут думать? Порошенка робота)
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12.03.2021 09:53 Відповісти
Не ну вы в самом деле..
Это сигареты СБУшников..просто бизнес..
Не заниматься же им безопасностью Украины!-на этом много не заработаешь..
Вот дело "вагнеровцев" тому пример. Руководству страны нужны откаты за должности
а не поимка шпионов
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12.03.2021 09:57 Відповісти
как??? да просто, взяли мзду провели мимо постов и все...
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12.03.2021 09:59 Відповісти
Как? За Франклины , очень много Франклинов.
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12.03.2021 09:59 Відповісти
Можете не званить! И так фсё ясно!
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12.03.2021 09:59 Відповісти
Провокация!Контрабанда побеждена преЗЕдентом еще в прошлом году и несколько раз.....это все Порошенко... На посту "Тиса" угорська митниця зупинила фуру з цигарками на $2 млн: як управління "К" СБУ допустило транзит такої партії через Україну? – Плінський - Цензор.НЕТ 350
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12.03.2021 10:00 Відповісти
Друже.... Ти ж знаєш...Ці всі МВС, СБУ і інше ЧМО на три букви просто підар#си в формі.. Ця наволоч ніяк не може набити свої кишені і вгамувати свої апетити.....На таких посадах повинні працювати по-справжньому божевільні фанатики своєї батьківщини..Всі інші просто сміття в формі
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12.03.2021 10:03 Відповісти
зарабатывабт СБУшники.. не удивляйтесь ребята.. у нас сбу работает исключительно в своих корыстных целях
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12.03.2021 10:08 Відповісти
"инвестиции", после визита а ОАЭ самого главного "зе инвестора" пошли фурами
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12.03.2021 10:10 Відповісти
И кто это все сделал????
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12.03.2021 10:15 Відповісти
Бабло животворящее перед ним устоять это равнозначно лечь под гильотину...Вовочка мы переживаем. Там за лоха тебя не держут эти урки? Кейс положенный заносят ...
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12.03.2021 10:23 Відповісти
мусоров много, им некогда ...
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12.03.2021 10:24 Відповісти
Кто эти люди которые постоянно задают такие вопросы ,почему СБУ ,полиция ,не пресекли, не задержали?))))Потому что они и есть главными контрабандистами.))
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12.03.2021 10:24 Відповісти
Оце і все,що треба знати про так зване есбеу...
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12.03.2021 10:33 Відповісти
как фСБУ допустило в 2014 м транзит партии дерьма ? ВОТ ЄТО ВОПРОС ?!
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12.03.2021 10:53 Відповісти
а ведь на местах все те же На посту "Тиса" угорська митниця зупинила фуру з цигарками на $2 млн: як управління "К" СБУ допустило транзит такої партії через Україну? – Плінський - Цензор.НЕТ 7440 черти репаніе
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12.03.2021 10:54 Відповісти
Сигареты были лейтенанта баканова что ж тут непонятного
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12.03.2021 11:28 Відповісти
"как управление "К" СБУ допустило транзит такой партии через Украину?" - хорошо заплатили управлению "К" СБУ, вот и допустило.
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12.03.2021 11:30 Відповісти
Сколько можно СБУ крышевать контрабас место своей прямой работы??
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12.03.2021 11:37 Відповісти
Наивные.Вы думаете это управление создано для выявления контрабанды в особо крупных размерах? Оно создано ,что бы выявить ,войти в долю и возглавить.
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12.03.2021 11:40 Відповісти
За процент, как!
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12.03.2021 12:04 Відповісти
Как 4-е упр. "К" СБУ Капелюхи допустило транзит такой партии через Украину?
Почему не выявили груз в момент захода через Одесскую таможню?
Почему не пресекли логистику из Одессы на Закарпатье?
Это же чистой воды их зона ответственности. Источник: https://censor.net/ru/v3252846

ОТО БУДЕМО РЖАТИ ЯК ЩО ВИЯВИТЬСЯ ШО ЦІ СИГАРЕТИ З ДОНЕЦЬКОЇ

ТАБАЧНОЇ ФАБРИКИ І СЄПАРНЯ НА ЦІ ГРОЩІ КУПУЄ ЗБРОЮ На посту "Тиса" угорська митниця зупинила фуру з цигарками на $2 млн: як управління "К" СБУ допустило транзит такої партії через Україну? – Плінський - Цензор.НЕТ 7121
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12.03.2021 12:15 Відповісти
ВОТ ЖЕ ДЕБИЛЫ ==== НЕ СМОГЛИ ПОГРАНЦЫ ПОДЕЛИТЬСЯ С ВЕНГРАМИ ---- И КАРМА НАСТИГЛА СРАЗУ ЗА ЖЛОБСТВО ...... вот что значит не делиться )))))))))))))))
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12.03.2021 12:40 Відповісти
Всі в темі, всі в долі.
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12.03.2021 12:42 Відповісти
знову кляті москалі нам напудили лайна
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12.03.2021 13:39 Відповісти
 
 