"Квітучу країну перетворили на піратський бандеростан: дітей товарними масштабами продають на органи, а дівчат - у борделі Європи", - спецвипуск про Україну на білоруському ТБ. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України За кордоном
Ведучий білоруського телеканалу СТВ Григорій Азаренка підготував спеціальний випуск своєї авторської програми "Таємні пружини політики 2.0" і присвятив її Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис спецвипуску опублікував журналіст Денис Казанський.
"Відкрив для себе ТБ Білорусі", - написав Казанський у коментарі до відео.
Ведучий програми Азаренка на записі, використовуючи тези кремлівської пропаганди, критикує дії України та українців.
"Вони перетворили квітучу країну на піратський бандеростан. Ваших дітей товарними масштабами продають на органи, а дівчат поставляють у європейські борделі мало не офіційно. Бідна, бідна наша Україно. Країна Гоголя і Булгакова, країна великих києво-печерських святих. Що з тобою зробили ці Гордони? Ви думаєте, що ви вибрали нового президента? Ні, вам призначили нового гауляйтера. Коміка і блазня, клоуна-кривляку, який не виконав жодної своєї обіцянки. Який далі веде Україну в прірву. Який готовий продати її кому завгодно, вже і Туреччині, і Британії", - говорить пропагандист.
Будь ласка, зачекайте...
Ну это же реально годный контент, как такое на серьезных щах можно воспринимать.
Фашиствующие молодчики, пляски на костях, язычники-сатанисты.
Ему ж медаль за отвагу вручило усатое животное, с этого зоопарка можно только ржать.
Как же замечательно, что я отчалил из этого террариума.
https://www.youtube.com/watch?v=DjaVIqBcUDw
Ну нахера эти кацапоиды плодят ненависть, а? Неужели ничего, кроме ненависти, произвести не могут?
Цит: "Комика и шута, кривляющегося клоуна, который не выполнил ни одного своего обещания. Который дальше ведет Украину в пропасть."
Тут я под каждым словом подпишусь.
А остальное, это да. Но не нам с этим жить. Не оправдываю, никак, но ***** честично он это как снайпер, прям по нашему "богу политики".
Хотя.....
Какие с вас кацапсин смердячих органы???? Землю и то противно удобрять ими.
а этого прахвеSSара - в деканы
вот одно из геббельSSовских :
«Пропаганда может и должна, особенно во время войны, отказаться от гуманизма и эстетики, как бы высоко мы их не ценили, так как в борьбе народа речь идет ни о чем другом, как о его бытие».
Стихотворение-нонсенс "JABBERWOCKY"
БАРМАГЛОТ
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по наве,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
О бойся Бармаглота, сын!
Он так свирлеп и дик,
А в глуще рымит исполин -
Злопастный Брандашмыг.
Факт...
Понимаю, когда, искали искали водолаза. С помощью тех самых гранат. Без колец.
Но что это было? Ну по поводу ...))))) Ипануться
...
Уявив товарний потяг із розчленованими лічінусами на органи та дівчатами у борделі. "П*здящий душу леденец" (с)
Агов, покусані *************, а чому так слабкувато? У Європі оно зооборделі та 58 різновидів геїв - чому тоді тільки дівчат? А хлопців та експропрійованих за комуналку собацюр чому не продають для патологічних збочень? Собаки воют - их насилуют!