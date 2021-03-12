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Білорусь (5972) ТБ (275) Казанський Денис (303)

"Квітучу країну перетворили на піратський бандеростан: дітей товарними масштабами продають на органи, а дівчат - у борделі Європи", - спецвипуск про Україну на білоруському ТБ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Ведучий білоруського телеканалу СТВ Григорій Азаренка підготував спеціальний випуск своєї авторської програми "Таємні пружини політики 2.0" і присвятив її Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис спецвипуску опублікував журналіст Денис Казанський.

"Відкрив для себе ТБ Білорусі", - написав Казанський у коментарі до відео.

Ведучий програми Азаренка на записі, використовуючи тези кремлівської пропаганди, критикує дії України та українців.

"Вони перетворили квітучу країну на піратський бандеростан. Ваших дітей товарними масштабами продають на органи, а дівчат поставляють у європейські борделі мало не офіційно. Бідна, бідна наша Україно. Країна Гоголя і Булгакова, країна великих києво-печерських святих. Що з тобою зробили ці Гордони? Ви думаєте, що ви вибрали нового президента? Ні, вам призначили нового гауляйтера. Коміка і блазня, клоуна-кривляку, який не виконав жодної своєї обіцянки. Який далі веде Україну в прірву. Який готовий продати її кому завгодно, вже і Туреччині, і Британії", - говорить пропагандист.

Також дивіться: Співачка Лобода, яка підтримала найманців РФ і виступає в Росії, стала ведучою нового проєкту телеканалу М1. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+116
Зачем выкладывать творчество душевнобольных
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12.03.2021 11:56
+70
Да, это уже не дно - это днище. Печаль. Раша тудей на каналах Беларуси.
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12.03.2021 11:56
+69
С чисто спортивным интересом, смотрю на то, во что превращается Белорусия.
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12.03.2021 11:56
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О, мой кумир, с нетерпением жду каждого выпуска этого фрика)
Ну это же реально годный контент, как такое на серьезных щах можно воспринимать.
Фашиствующие молодчики, пляски на костях, язычники-сатанисты.
Ему ж медаль за отвагу вручило усатое животное, с этого зоопарка можно только ржать.
Как же замечательно, что я отчалил из этого террариума.
https://www.youtube.com/watch?v=DjaVIqBcUDw
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12.03.2021 18:14 Відповісти
ще була передача "Свобода Слова" - теж можна було дивитись замість гумористичних
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18.03.2021 17:47 Відповісти
На рачке и Беларуси после 65 люди не идут на отдых, продолжают работать - денег не хватает на основное. До чего же довели наших братьев гебня!
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12.03.2021 18:17 Відповісти
Леонидас, кто это тебе там братья? Неужели Чехия забыла как "братья" Вас там в 68-м херачили? Запомни, этим братья прикажут и они Вам снова 68-й повторят, причем даже без малейшего зазрения совести.
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13.03.2021 08:04 Відповісти
Я в этом даже не сомневаюсь, в ЧР 68 не забыли, поэтому и вступили в НАТО как только появилась возможность. А про братьев я написал иронически, извени если не достаточно понятно.
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14.03.2021 15:15 Відповісти
внезапно стал ненавидеть беларусов

Ну нахера эти кацапоиды плодят ненависть, а? Неужели ничего, кроме ненависти, произвести не могут?
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12.03.2021 18:22 Відповісти
Да успокойтесь, у нас все угорают с этого чучела.
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12.03.2021 18:34 Відповісти
У нас своїх таких вдосталь,навіщо ще й ваших показують не знаю
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12.03.2021 18:59 Відповісти
Хто вже говорив. це навіть не країна це частина "русского мира" щось між совком і теперішньою рашиською расеєю ,без мови ,без національної символіки ,без своєї історії ,рашиська маріонетка лише диктатор незаміний.
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12.03.2021 19:01 Відповісти
Геббельс аплодирует стоя!
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12.03.2021 19:08 Відповісти
Товагищи, охлократическая революция, о необходимости которой так долго молчали иудоглобалисты, свершилась.
"Квітучу країну перетворили на піратський бандеростан: дітей товарними масштабами продають на органи, а дівчат - у борделі Європи", - спецвипуск про Україну на білоруському ТБ - Цензор.НЕТ 6039
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12.03.2021 19:10 Відповісти
ДНР это --- нищета, беззаконие, грязь, смерть, изнасилование, пытки...
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12.03.2021 19:13 Відповісти
Не, а шо не так он сказал про "налолеона"? Тут **** все в "точку".

Цит: "Комика и шута, кривляющегося клоуна, который не выполнил ни одного своего обещания. Который дальше ведет Украину в пропасть."

Тут я под каждым словом подпишусь.

А остальное, это да. Но не нам с этим жить. Не оправдываю, никак, но ***** честично он это как снайпер, прям по нашему "богу политики".
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12.03.2021 19:21 Відповісти
Все правильно сказано.
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12.03.2021 19:26 Відповісти
Приедь к нам на экскурсию. А то органов для продажи не хватает.
Хотя.....
Какие с вас кацапсин смердячих органы???? Землю и то противно удобрять ими.
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12.03.2021 19:53 Відповісти
Від кацапів навіть хробачки блюють.
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13.03.2021 11:09 Відповісти
пора в паРаше открывать училисче пропаганды или универ им. геббельса
а этого прахвеSSара - в деканы
вот одно из геббельSSовских :
«Пропаганда может и должна, особенно во время войны, отказаться от гуманизма и эстетики, как бы высоко мы их не ценили, так как в борьбе народа речь идет ни о чем другом, как о его бытие».
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12.03.2021 19:35 Відповісти
Мне лично пох, на это конченое существо... Проблема в том, что, например, у меня на работе, есть индивидуумы, которые несут такую-же дичь и искренне верят в неё, и это при том, что им до сорока и они киевляне с высшим образованием и хорошим доходом... А сколько таких по всей Украине.... Вот в этом - главная беда...
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12.03.2021 19:36 Відповісти
"Квітучу країну перетворили на піратський бандеростан: дітей товарними масштабами продають на органи, а дівчат - у борделі Європи", - спецвипуск про Україну на білоруському ТБ - Цензор.НЕТ 3355
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12.03.2021 19:38 Відповісти
Прикольная малявка)
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13.03.2021 09:12 Відповісти
Це розповіда чмо,яке у своїй країні втратило майже повністю свою державну мову)))
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12.03.2021 19:40 Відповісти
"Укушенный Соловьевым"... "Квітучу країну перетворили на піратський бандеростан: дітей товарними масштабами продають на органи, а дівчат - у борделі Європи", - спецвипуск про Україну на білоруському ТБ - Цензор.НЕТ 380
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12.03.2021 20:07 Відповісти
грамотно, беру
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12.03.2021 22:44 Відповісти
Азаров, таки дал потомство, теперь взахлеб вещает ватный бред какой-то Гриша Азаренок...
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12.03.2021 20:08 Відповісти
якесь азаренок. господи. і воно тудиж
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12.03.2021 21:16 Відповісти
Ясно - *****тый !
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12.03.2021 21:22 Відповісти
Прямо пламенная речь на съезде комсомола ! Мне понравилось . Я бы взял его директором пионерлагеря "Картофелька" и наградил красными революционными шароварами. С такими ненавистные буржуи быстро загниют.
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12.03.2021 21:41 Відповісти
Совково-комсюковский гадёныш Азаренок - это отродье какой-нибудь гебнёвой семейки, в которой все эти азернки на протяжении 5-ти поколений были стукачами-доносчиками НКВД-КГБ.
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13.03.2021 00:18 Відповісти
Дибіл *** (С) Лавров
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12.03.2021 22:08 Відповісти
теперь усатая ***** стала полностью зависима от ПИД,,,рашенского Фекалистана, соответственно будит исполнять все прихоти ботаксного педофила....
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12.03.2021 22:20 Відповісти
У Рыгорыча деменция...Будте снисходительны...
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12.03.2021 23:13 Відповісти
Ну и жесть))) Кто в здравом уме такое будет нести?) Только с перепугу от кучи денег? Тогда возможно.
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12.03.2021 23:22 Відповісти
аж растроился.. "Квітучу країну перетворили на піратський бандеростан: дітей товарними масштабами продають на органи, а дівчат - у борделі Європи", - спецвипуск про Україну на білоруському ТБ - Цензор.НЕТ 2619 - про распятых мальчиков и рабов не упомянул... "Квітучу країну перетворили на піратський бандеростан: дітей товарними масштабами продають на органи, а дівчат - у борделі Європи", - спецвипуск про Україну на білоруському ТБ - Цензор.НЕТ 2619
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12.03.2021 23:26 Відповісти
І снігурів.

"Квітучу країну перетворили на піратський бандеростан: дітей товарними масштабами продають на органи, а дівчат - у борделі Європи", - спецвипуск про Україну на білоруському ТБ - Цензор.НЕТ 1330
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13.03.2021 11:11 Відповісти
Белорусский гибрид киселева с соловьевым. Путинская пропаганда на белорусским тв. Дебил однако.
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12.03.2021 23:49 Відповісти
Это гаденькое долбанутое существо Азарёнок высказало всё,что кремлёвская крыса путен и его шизанутый холоп лукашенка думают об Украине, об украинцах и о Зеленском....А ещё друзьями называются.... И Зеленский их так уважал, так хотел быть похож на них....
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12.03.2021 23:57 Відповісти
просил же тебя, Азаренок, твой бацька: "Не ешьте на ночь картошку с мясом !" от этого пучит "Квітучу країну перетворили на піратський бандеростан: дітей товарними масштабами продають на органи, а дівчат - у борделі Європи", - спецвипуск про Україну на білоруському ТБ - Цензор.НЕТ 1787

Стихотворение-нонсенс "JABBERWOCKY"
БАРМАГЛОТ

Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по наве,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
О бойся Бармаглота, сын!
Он так свирлеп и дик,
А в глуще рымит исполин -
Злопастный Брандашмыг.
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13.03.2021 00:00 Відповісти
ура пиз_ец! "Квітучу країну перетворили на піратський бандеростан: дітей товарними масштабами продають на органи, а дівчат - у борделі Європи", - спецвипуск про Україну на білоруському ТБ - Цензор.НЕТ 7411
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13.03.2021 00:11 Відповісти
ой, убейся уже, петушарий...
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13.03.2021 01:28 Відповісти
чмырь гнойный лаптеногий... "Квітучу країну перетворили на піратський бандеростан: дітей товарними масштабами продають на органи, а дівчат - у борделі Європи", - спецвипуск про Україну на білоруському ТБ - Цензор.НЕТ 1089
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13.03.2021 07:50 Відповісти
Интересно, как он будет "в воздухе переобуваться", после "ухода" Лукашенка. "Квітучу країну перетворили на піратський бандеростан: дітей товарними масштабами продають на органи, а дівчат - у борделі Європи", - спецвипуск про Україну на білоруському ТБ - Цензор.НЕТ 5397
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13.03.2021 01:08 Відповісти
Беларусь уничтожена.
Факт...
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13.03.2021 01:28 Відповісти
О! бачу бульбаші рішуче підхопили естафету "мальчіка в трусіках" від москалів!
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13.03.2021 01:30 Відповісти
На СевернуюКорею сильно похоже.Там такие же речитолько в отношении США.
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13.03.2021 02:14 Відповісти
Как бы я с наслаждением его бил...ееехх...
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13.03.2021 02:22 Відповісти
Что с рюсским быдлом делает визитка Яроша и фото Степана Бандеры "Квітучу країну перетворили на піратський бандеростан: дітей товарними масштабами продають на органи, а дівчат - у борделі Європи", - спецвипуск про Україну на білоруському ТБ - Цензор.НЕТ 4932 "Квітучу країну перетворили на піратський бандеростан: дітей товарними масштабами продають на органи, а дівчат - у борделі Європи", - спецвипуск про Україну на білоруському ТБ - Цензор.НЕТ 7594Больше ничего не надо,чтобы чел превратился в БЫДЛО МАВЗОЛЕЙНОЕ...."Квітучу країну перетворили на піратський бандеростан: дітей товарними масштабами продають на органи, а дівчат - у борделі Європи", - спецвипуск про Україну на білоруському ТБ - Цензор.НЕТ 1322
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13.03.2021 03:02 Відповісти
не понял я . о чем вообще блеяло это болотное животное?
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13.03.2021 03:29 Відповісти
Насмотрелся Ольги ********** "Квітучу країну перетворили на піратський бандеростан: дітей товарними масштабами продають на органи, а дівчат - у борделі Європи", - спецвипуск про Україну на білоруському ТБ - Цензор.НЕТ 4350и прочего Мавзолейного ГУЛАГ говна "Квітучу країну перетворили на піратський бандеростан: дітей товарними масштабами продають на органи, а дівчат - у борделі Європи", - спецвипуск про Україну на білоруському ТБ - Цензор.НЕТ 4350
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13.03.2021 05:10 Відповісти
Якщо хто не розуміє, то це підготовка широкого загалу до війни. Позбавлення ворога ознак людяності, це виправдовування його майбутнього вбивства. Це означає, що мордор буде нападати і з білорусії у тому числі.
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13.03.2021 05:52 Відповісти
Та всі це розуміють тільки що ти зробиш ?
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13.03.2021 07:17 Відповісти
Сколько это будет продолжаться? Когда уже этих уродов моральных, будут наказывать за пропаганду, вранье и ненависть к украинцам? Когда уже будут вводить санкции во всех цивилизованных странах за такие передачи? Это не только касается Украины, а также США,ЕС! Ненависть к Украине просто зашкаливает! За такое нужно наказать!
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13.03.2021 07:27 Відповісти
Не, ну я понимаю, что вчера с друзьями бросали друг в друга гранаты. С кольцами.
Понимаю, когда, искали искали водолаза. С помощью тех самых гранат. Без колец.
Но что это было? Ну по поводу ...))))) Ипануться "Квітучу країну перетворили на піратський бандеростан: дітей товарними масштабами продають на органи, а дівчат - у борделі Європи", - спецвипуск про Україну на білоруському ТБ - Цензор.НЕТ 7682
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13.03.2021 08:02 Відповісти
Похоже, что готовятся "освобождать" "братьев украинцев". Не удивлюсь, что у нас найдутся "благодарные" жители "бедной Украины", с радостью принимающие это "освобождение".
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13.03.2021 08:17 Відповісти
похоже на то шо мертвечук прикупил очередную журнашлюху и теперь будет срать по новым каналам.
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13.03.2021 08:55 Відповісти
«В чужом глазу соринку видишь, а в своем бревна не замечаешь»
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13.03.2021 10:42 Відповісти
"детей товарными масштабами продают на органы, а девушек - в бордели Европы"

...
Уявив товарний потяг із розчленованими лічінусами на органи та дівчатами у борделі. "П*здящий душу леденец" (с)
Агов, покусані *************, а чому так слабкувато? У Європі оно зооборделі та 58 різновидів геїв - чому тоді тільки дівчат? А хлопців та експропрійованих за комуналку собацюр чому не продають для патологічних збочень? Собаки воют - их насилуют!
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13.03.2021 11:19 Відповісти
Не зря россиянцы Беларусь называют Белоруссия....
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13.03.2021 11:46 Відповісти
Завидно!Даже на это бяларус-сцы не способны.А если серьезно они всегда хреново вместе с рашей к нам относились.Пусть от ненависти к нам сдохнут!А нам своe робить.
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13.03.2021 14:40 Відповісти
А чего эта барадатая обезьяна к нам обращается по кацапски ...!? я кацапского не понимаю... - пусть он ко мне обратиться или по украиски или по белорусски !
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14.03.2021 23:34 Відповісти
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