УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5219 відвідувачів онлайн
Новини Відео Політика України Агресія Росії проти України Оборона
29 922 299
армія (3485) літак (2015) ЗСУ (5781) Дроздов Сергій (10)

Повітряні сили ЗСУ в ході переозброєння планують отримати американські винищувачі F-15 і F-35, - командувач ВПС Дроздов. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Командувач Військово-повітряних сил Сергій Дроздов заявив, що українські льотчики можуть отримати нові багатофункціональні літаки 4++ покоління - американський F-15 або ж шведський JAS39 Gripen.

Про це він заявив під час презентації народним депутатам плану розвитку Повітряних сил-2035, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на mil.in.ua.

Він зазначив, що командування ВПС України розглядає надалі "з поглибленням відносин з країнами-партнерами" перехід на сучасний американський літак 5-го покоління F-35.

За словами Дроздова, протягом наступних 10 років Повітряні сили будуть змушені вивести зі складу флоту основні зразки бойової техніки, яка зараз стоїть на озброєнні у льотчиків.

Командувач ВПС зазначив, що ресурсів оборонного бюджету України буде недостатньо для переозброєння - він вважає, що для оновлення парку тактичної авіації необхідно створити окрему державну цільову програму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готується нове замовлення на чотири літаки Ан-74, - Уруський

"Загрози постають не перед Повітряними силами. Загрози стоять перед державою", - сказав він.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+47
Неважно . Птичек подлечат . Наши соколы будут летать на современных машинах , а не на совковом хламе .
показати весь коментар
12.03.2021 12:24
+33
ватные пердаки переходят в форсаж
Воздушные силы ВСУ в ходе перевооружения планируют получить американские истребители F-15 и F-35, - командующий ВВС Дроздов - Цензор.НЕТ 9009
показати весь коментар
12.03.2021 12:23
+23
Береги себя и свою страну . Кстати , у вас вечером "хоровод солидарности" . Не пропусти .
показати весь коментар
12.03.2021 12:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
тут я согласен на все 100, так же как и с тем , что никто нам самолеты за красивые глаза просто так давать не будет! а ты же видишь что у нас миролюбивые слуги с куйлом мирится собираются!!!
показати весь коментар
12.03.2021 13:30 Відповісти
скільки при зеленій владі було наобіцяно за 2 роки - хватить на всі 50.....а результату - обісрали і просрали все, і самі засрались....брехуни....патологічні брехуни.
показати весь коментар
12.03.2021 13:21 Відповісти
почитай что порошенко обещал. Стратегия устойчивого развития «Украина-2020»
показати весь коментар
12.03.2021 13:30 Відповісти
..ну уже б молчали в тряпочку!! Порох за четыре года сделал столько... что зепадали и 20 лет не хватит.... Вот за полтора года развалить то..что с трудом возрождали... тут быстро сподобились(((
показати весь коментар
12.03.2021 14:10 Відповісти
Ты бот российский. Сдрисни в свою парашку. У нас 5-летний президентский срок.
показати весь коментар
12.03.2021 16:39 Відповісти
..а в парашке четырёхлетний? Что... надеешься что Земразь за оставшийся срок развалит всё до конца?(((( Не надейся!!! Поезд с вагнеровцами уже разогнался и вам..паскудам зелёным..его не остановить! Досидит ли твой зелёный придурок хотя бы трёхлетний срок..уже вопрос!!! А логики у идиота с кликухой All All a48030ea ну точно..как у любого зелёного полудурка. НОЛЬ!
показати весь коментар
12.03.2021 16:56 Відповісти
3.14дорас ты
показати весь коментар
12.03.2021 20:53 Відповісти
так принаймі видно що він зробив, різниця між тим що було і що є - КОЛОСАЛЬНА, а зелені клоуни запам'ятались одним - брехня, брехня і ще брехня . Такої влади не було ще ніколи, навіть риги виглядають прогресивними політиками і реформаторами у порівняні з цією шоблою аферистів, що пішла з більшої зарплати на меншу лишень аби змінити країну.....і змінили - понабирали боргів, завалили все що можна завалити, понабивали кишені на фоні ажіотажу з короною......і ніхєра не зробили для самого погашення паніки з вірусом, тільки навпаки. Думаєте чого в нас такі "шалені" темпи вакцинації? та бо тим баранам ніхто не вірить, навіть їхні сліпі фанати, хоча сама вакцина певно скоріш за все і не сама найгірша, але довір'я - НЕМАЄ.
показати весь коментар
12.03.2021 15:14 Відповісти
может хватит врать? На воре шапка горит. Прочитайте "стратегию", а потом говорите. По поводу паники при короновирусе, так сами порохоботы ее и разгоняли. То караул нет масок, то караул нет вакцин. Маски появились - никто носить не хочет. Вакцина есть - никто прививаться не хочет.
показати весь коментар
12.03.2021 16:36 Відповісти
.а маски оказывается были.... и порохоботы локдаун в прошлом году спровоцировали....паниковали..понимаешь... предупреждали...что дальше ещё хуже будет!!! И вакцин нет...опять порохоботы что то сделали.... И никто прививаться не хочет...опять порохоботы нагадили.... И вагнеровцев сдали...опять порохоботы... И зеленский ничтожество... и опять порохоботы виноваты. ... Да..идиот ты All All a48030ea действительно реальный!! Яркий... как комета... !!))))
показати весь коментар
12.03.2021 17:01 Відповісти
Идиот это ты. Внимательно прочти и не перекручивай.
показати весь коментар
12.03.2021 22:56 Відповісти
дибіл
показати весь коментар
13.03.2021 10:46 Відповісти
я просто не бажаю спілкуватись і НЕ ХОЧУ чути думки ідіотів, що тупо лиють гівно на людину, якій зобов'язані своїм життям у цій країні.
показати весь коментар
12.03.2021 19:25 Відповісти
Я обязан жизнью своим родителям, а не пороху. Порох принимал парад военной техники когда она была крайне нужна под Иловайском. Когда наши танкисты не дождались тягачей под Мелитополем, пришлось идти в Иловайск своим ходом. А Порошенко парад принимал. Вот и подумай сколько жизней положили ради этого парада.
показати весь коментар
12.03.2021 22:59 Відповісти
Ты с той команды, что робить с блазня величезного лідера **********?
показати весь коментар
13.03.2021 08:26 Відповісти
Одна невеличка новина, а як запалила москалячі дупла . Сикотно мавзолейним мерзотам ! Далі буде...
Зарах 👍
показати весь коментар
12.03.2021 13:29 Відповісти
деза?
показати весь коментар
12.03.2021 13:33 Відповісти
Польщі тільки вкінці 2027 чи 28 планують закрити контракт, а нам коли)
показати весь коментар
12.03.2021 13:32 Відповісти
Думаю дело идёт к автономным - беспилотным и без ДУ - аппаратам. Робаты, итить их...
показати весь коментар
12.03.2021 18:18 Відповісти
Бачу , переозброєння українських ВПС , чомусь найбільше турбує житєлєй сусіднього лаптєстана Повітряні сили ЗСУ в ході переозброєння планують отримати американські винищувачі F-15 і F-35, - командувач ВПС Дроздов - Цензор.НЕТ 5271 .. Набігло їх на цю гілку , як тарганів . Повітряні сили ЗСУ в ході переозброєння планують отримати американські винищувачі F-15 і F-35, - командувач ВПС Дроздов - Цензор.НЕТ 9245 .
показати весь коментар
12.03.2021 13:36 Відповісти
если человек мыслит реально и прагматично - он с лаптестана? Повітряні сили ЗСУ в ході переозброєння планують отримати американські винищувачі F-15 і F-35, - командувач ВПС Дроздов - Цензор.НЕТ 4675

тогда как тебя назвать? "дурень думкою багатие" - знаешь такое выражение?
показати весь коментар
12.03.2021 13:56 Відповісти
До чого тут - реально и прагматично мисліт .? Я хіба мав на увазі це Повітряні сили ЗСУ в ході переозброєння планують отримати американські винищувачі F-15 і F-35, - командувач ВПС Дроздов - Цензор.НЕТ 7566 ..?? Чудний ти якийсь . Я говорю не проте як вони там мислят , заспокійся чудо ,, я говорю що їх сюди набігло ,, хіба тобі повилазило ??

Розпреживався тут , за хрюських . Ще інфаркт заробиш. Повітряні сили ЗСУ в ході переозброєння планують отримати американські винищувачі F-15 і F-35, - командувач ВПС Дроздов - Цензор.НЕТ 4636.
показати весь коментар
12.03.2021 15:52 Відповісти
за хрюсских ваще не переживаю. просто у вас есть дурная привычка всех под одну гребёнку причесывать
показати весь коментар
12.03.2021 20:18 Відповісти
Так якого х.. сунеш свій п'ятак в мої коменти ? Повітряні сили ЗСУ в ході переозброєння планують отримати американські винищувачі F-15 і F-35, - командувач ВПС Дроздов - Цензор.НЕТ 9702 .Я ж не лізу в твої обговорення по темі , лише констатую факт того що на гілці повно кацапні ,, яку я нюхом чую за кілометр . Є навіть такі хто не ховаєтся за іншими прапорцями . Обнагліли вже вкрай . А ти починаєш мені тут розказувати - хто і как мисліт,, пц . Повітряні сили ЗСУ в ході переозброєння планують отримати американські винищувачі F-15 і F-35, - командувач ВПС Дроздов - Цензор.НЕТ 60 .

Як почитати коменти , можна подумати що тут зібрались лишень суперспеціалісти з озброєнь ,, одна проФФесура . На ділі ж - барани тупоголові , один тупіший іншого ,, рішають вони , що , кому , хто і яке озброєння буде буде давати Повітряні сили ЗСУ в ході переозброєння планують отримати американські винищувачі F-15 і F-35, - командувач ВПС Дроздов - Цензор.НЕТ 8647 .. Сміхота . Вас забули спитати , ботву одноклєтoчну .
Клоуни ..
показати весь коментар
12.03.2021 20:50 Відповісти
хочу и лезу. у нас свободная страна пока еще.
показати весь коментар
12.03.2021 22:34 Відповісти
Хм... За какие шиши? В бюджете дырка, живем от транша к траншу, безработица, коррупция - а они об F-35 мечтают.
показати весь коментар
12.03.2021 13:41 Відповісти
За шиши ніхрєна не візьмеш,а для нас лише на ОПу Зе витрачають в рік додатковим фінансуванням на три F 15 ,американці допомоги на десяток в рік дають,а скільки там з коронофонду аваковським соколам додаткових коштів знайшли , на скільки літаків вистачило б ? Не треба нити про бідну Україну
показати весь коментар
12.03.2021 19:14 Відповісти
Если военные решатся на хунту, то денег хватит на авианосец. Иуды высасывают многие милларды.
показати весь коментар
12.03.2021 20:34 Відповісти
страна балаболов. то гиперлупы то ф-35 . да посмотри сколько стоит один такой самолет. и сколько их в мире есть. страна обворована и нищая. а они по ушам ездят. клоуны.
показати весь коментар
12.03.2021 13:42 Відповісти
Около 80 лямов, но на одну эскадрилью надо будет не менее 2 млрд$ Наземное оборудование, переучивание а еще вооружение и пр.
показати весь коментар
12.03.2021 20:03 Відповісти
все бы ничего, но уже и руководство ВВС напоминает руководство ООС - похоронно-информационное бюро... только свистят, проводят какие-то учения по поимке, по обучению, а на выходе - только сам выход...
показати весь коментар
12.03.2021 13:42 Відповісти
У Украины через 10 лет появятся миллиарды долларов?
показати весь коментар
12.03.2021 13:44 Відповісти
Нет
показати весь коментар
12.03.2021 19:56 Відповісти
нам бы патронный завод, а они уже парк Ф-35 покупают)))
показати весь коментар
12.03.2021 13:52 Відповісти
и очень прошу!

не забудьте о ракетной базе США на Хуторе Михайловском ! Повітряні сили ЗСУ в ході переозброєння планують отримати американські винищувачі F-15 і F-35, - командувач ВПС Дроздов - Цензор.НЕТ 6880
показати весь коментар
12.03.2021 13:54 Відповісти
даже не смешно... Дроздов конечно же поинтересовался стоимостью обслуживания этих машин? Повітряні сили ЗСУ в ході переозброєння планують отримати американські винищувачі F-15 і F-35, - командувач ВПС Дроздов - Цензор.НЕТ 1123
показати весь коментар
12.03.2021 13:54 Відповісти
А когда ссут в глаза - это вообще абсолютно антисмешно. Это вызывает ярость.
показати весь коментар
12.03.2021 18:20 Відповісти
Ага, ну, красавцы: США снижают госзаказ и закупки на Ф-35 (высокая стоимость, наличие проблем с долговечностью и возможностями модернизации), а Украина - закупит (штаны снимет, но купит). Денег, наверное, много. Девать некуда.
У вас авиации поля боя нет, как таковой, разведовательная авиация на боку лежит, а главком о самолетах господства в воздухе мечтает... А почему не о стратегической авиации? Купить 100 стратегических ракетоносцев и разнести всех к едрене фене. Чтоб в труху.
Известное дело: бодливой корове бог рогов не дал...
показати весь коментар
12.03.2021 14:00 Відповісти
Повітряні сили ЗСУ в ході переозброєння планують отримати американські винищувачі F-15 і F-35, - командувач ВПС Дроздов - Цензор.НЕТ 5040 Повітряні сили ЗСУ в ході переозброєння планують отримати американські винищувачі F-15 і F-35, - командувач ВПС Дроздов - Цензор.НЕТ 3906
показати весь коментар
12.03.2021 14:47 Відповісти
Канада предложила нескольких десятков истребителей F-18, но Украина отказалась. Кроме бесплатных самолётов, бесплатно давала инструкторов для обучения и оборудование для обслуживания. Думаю отказались потому, что бесплатно, на бесплатном не наваришь.
показати весь коментар
12.03.2021 14:01 Відповісти
..было дело...при "барыге"...Он и "Гюрзу" бы "заставил" летать...На море-уже завоевал "господство"....Ху*ло и до сих пор ему "парашенку" за унитазы благодарен..."коллеги"..однако..
показати весь коментар
12.03.2021 14:11 Відповісти
Бла-бла, сейчас США модернизируют Ф-18 до своих потреб.
Этот шершень ещё полетает!
показати весь коментар
12.03.2021 15:57 Відповісти
я виду так - в преддверии взрыва "вагнергейта" - зеленым срочно нужны какие-то "патриотические" события которыми можно заретушировать скандал. Отсюда и начинаются "закрытия" каналов, наезды на Медведчука, сказки про Ф-35...
показати весь коментар
12.03.2021 14:06 Відповісти
Интересно, попадут ли эти судна в крупнейший военный аеропорт Озерное под Житомиром?
показати весь коментар
12.03.2021 14:30 Відповісти
.а когда Озёрное стало *крупнейшим* военным аэродромом? Аэропорты у гражданских..))) Кульбакино побольше... Не меньше Мелитополь... Миргород... не говоря уж о Полтаве. И разницы нет..куда их поставят. Главное чтобы они были... то можно и в Борисполь поставить.))
показати весь коментар
12.03.2021 15:52 Відповісти
Поверю, если будет авиабаза НАТО на земле Украины.
показати весь коментар
12.03.2021 14:41 Відповісти
Джавеліни дали? Антибатарейні радари дали. Багато іншого дали. Їм це було зайве? Нікуди було викидати? Може для того, щоб ви, цапи, скоріше дуба врізали? Повітряні сили ЗСУ в ході переозброєння планують отримати американські винищувачі F-15 і F-35, - командувач ВПС Дроздов - Цензор.НЕТ 9117
показати весь коментар
12.03.2021 15:14 Відповісти
.. перший розумний пост від тебе...Ванья!!!.... Але боїмось, шо Юля , якщо залізе на трон...заборонить літати всім... як в 2014 пропонувала не виганяти танки з боксів..аби не провокувати північного сусіда..!!))))
показати весь коментар
12.03.2021 15:56 Відповісти
А тепер піди вмийся у власному умивальнику, спорожнись у власному туалеті і подякуй Юлі, що ти досі не в Сибіру це робиш після зміни довбання льоду в якомусь таборі, а в Україні і в себе вдома після роботи, за яку отримуєш гроші, а не галочки Повітряні сили ЗСУ в ході переозброєння планують отримати американські винищувачі F-15 і F-35, - командувач ВПС Дроздов - Цензор.НЕТ 389
показати весь коментар
12.03.2021 19:30 Відповісти
... ну зовсім у Ваньї потік дах..))))
показати весь коментар
12.03.2021 20:45 Відповісти
Она в 2014 была на троне что танки так и не выгнали и до сих пор не провацируют севенохо соседа?
показати весь коментар
13.03.2021 07:47 Відповісти
І багато тими джавелінами вже кацапів знищили, ванья?
показати весь коментар
13.03.2021 00:29 Відповісти
для Украины вариант это только с теми компаниями что будут производить самолёты здесь, а на такое шли с Грипеннами и с Ф-16
показати весь коментар
12.03.2021 15:16 Відповісти
_F-35?! Повітряні сили ЗСУ в ході переозброєння планують отримати американські винищувачі F-15 і F-35, - командувач ВПС Дроздов - Цензор.НЕТ 482 В это я, будучи обладателем здравого смысла, никак поверить не могу - при всём моём желании чтобы это был правда. Но нет, не был.
показати весь коментар
12.03.2021 15:33 Відповісти
твоя-моя не панимать )
показати весь коментар
12.03.2021 20:57 Відповісти
Командующий Военно-воздушными силами Сергей Дроздов заявил, что украинские летчики могут получить новые многофункциональные самолеты 4++ поколения - американский F-15 или же шведский JAS39 Gripen. Источник: https://censor.net/ru/v3252899

Знову Х юї збирають в Одесі ? Повітряні сили ЗСУ в ході переозброєння планують отримати американські винищувачі F-15 і F-35, - командувач ВПС Дроздов - Цензор.НЕТ 2698
Звиняйте, але інфа це така річ яку треба перевіряти по кілька разів.
А старі F 15 треба було закуповувати ще в 16 -17 роках.
показати весь коментар
12.03.2021 16:03 Відповісти
та вже купували у тому році Апачі - вся армія вже літає на Апачах, а ось і F-35 на подході ))))
Клоуни вони і є клоуни
показати весь коментар
12.03.2021 18:10 Відповісти
А ви кацапи моліться. Кирдик до вас йде жирний і не відворотний і не тицяйте
старими іржавими ракетами у пускових шахтах - це вже не такий аргумент як раніше Повітряні сили ЗСУ в ході переозброєння планують отримати американські винищувачі F-15 і F-35, - командувач ВПС Дроздов - Цензор.НЕТ 7907 Повітряні сили ЗСУ в ході переозброєння планують отримати американські винищувачі F-15 і F-35, - командувач ВПС Дроздов - Цензор.НЕТ 9202
показати весь коментар
12.03.2021 16:06 Відповісти
F35 не дадут, Дроздов дроздит. Этот самолет способен удаленно управлять эскадрой дронов, ИИ самолета поддерживает связь со всеми воздушными и наземными силами союзников онлайн и способен принимать решение атаковать без команды пилота. Русские с удовольствием разберут его до болтика и подкрутят свои глушилки.
показати весь коментар
12.03.2021 16:15 Відповісти
іноземці не такі дурні.
Але якусь середню комплектацію можливо дообладнану під наше озброєння можна було б отримати
показати весь коментар
12.03.2021 18:08 Відповісти
Курва ну і клоуни.. одні і ті самі ватани під кожною статтею корчать з себе знатоків..
показати весь коментар
12.03.2021 16:43 Відповісти
Щоб переозброювати подібною технікою через 10 років треба мати пару штук вже зараз для підготовки кадрів.
Коли отримаємо хоча б 2-3 шт?
показати весь коментар
12.03.2021 18:07 Відповісти
F-35 АХАХАХАХА
Хорошая шутка.
показати весь коментар
12.03.2021 18:45 Відповісти
Чи хтось в Україні може рахувати? Вартість однієї ескадріл'ї F-35 вдвічі більша, ніж річні витрати Міноборони України на всі закупки військової техніки, її розробку, ремонт і модернізацію. ******* економічна політика України не дозволяє навіть мріяти про ******* військову авіацію.
показати весь коментар
12.03.2021 18:49 Відповісти
Що,триста лямів не нашкребем ? Ну то з американської допомоги і візьмем,коли Америка вважатиме за потрібне тоді і з,являться
показати весь коментар
12.03.2021 19:22 Відповісти
Які 300 лямів? Поляки підписали в 2020 році угоду про покупку двох ескадріль F-35 за 4,6 мільярди доларів.
показати весь коментар
12.03.2021 22:00 Відповісти
Поміняєм на Коломойского.
показати весь коментар
13.03.2021 10:25 Відповісти
зачем что-то считать? Главное выпустить "новость" в стиле "может" "в будущем", и пипл доволен.
показати весь коментар
12.03.2021 19:47 Відповісти
Ф-35й це цілий комплекс. Він без супутників не функціонує. Так само є наземні керівні центри. Яка цінність Ф-35го це його невидимість для РЛС супротивника.
показати весь коментар
12.03.2021 20:39 Відповісти
35й не нужен вообще, гриппена по за глаза , особенно самых свежих и пару эскадрилий ф15 на замену су 24 и конечно же дрло
показати весь коментар
12.03.2021 19:52 Відповісти
прожектер. пусть скажет какие страны выпускают самолеты 4+++
показати весь коментар
12.03.2021 21:30 Відповісти
И вертолеты UH-1 американские в Одессе выпускать по лицензии будем.......
А денег как всегда - хватит только на заднее колесо.....
показати весь коментар
12.03.2021 21:54 Відповісти
Терміни, сестра ! Терміни !!!
показати весь коментар
12.03.2021 22:54 Відповісти
В розумінні строки .
показати весь коментар
12.03.2021 22:55 Відповісти
F 35, да у нас бюджета страны не хватит. И потом. Купить самолет это одно, а наземное обслуживание, хранение, обучение технического и летного персонала. Эта программа на десатилетие. И то если американцы продадут с огромной скидкой.
показати весь коментар
12.03.2021 23:45 Відповісти
Будем лететь и всех бамбить!
показати весь коментар
13.03.2021 00:00 Відповісти
никогда не поверю, что Украине продадут ф-35. Слишком дорогая игрушка, слишком близко противник, слишком велика вероятность, что перемахнет кордон для изучения врагом. Ничему уже не удивлюсь. А пятнадцатые тоже хорошие, но староваты, не?
показати весь коментар
13.03.2021 00:15 Відповісти
ХАХАХА! який Ф35?? тут джавеліни навіть не можуть вистрелити! Про які літаки може йти мова? В Україні преЗЕдент, який "пЄрєстал стрєлять".
показати весь коментар
13.03.2021 01:32 Відповісти
Не зовсім зрозуміло чому розглядаються F-15, а не F-16 або Гріпени. Це ж більш дорогий літак, значно більш дорогий. А по ударній міці - він досить незначно переважає 16-й. А у нас і без того грошей не надто багато, а купити літаків треба не менше сотні штук і краще ще удвічі більше. Тобто, для України на цьому етапі головне це кількість, щоб гарантовано перекрити усі напрямки де є загроза, і лише після цього задумуватись над більш потужним літаком. Але "більш потужним" після цього етапу стане, логічно, уже F-35-й, і F-15 ніяк, ні після якої модернізації його замінити все одно нездатний.

Може хтось пояснити чому він розглядає вибір між F-15 і Гріпеном, а між не F-16 і Гріпеном, як було би значно більш логічно? Чого я не розумію, чи може хто пояснити у чому резон?
показати весь коментар
13.03.2021 07:24 Відповісти
Американцы скорее всего по стоковой цене продадут, потому что свои на новые меняют. Думаю нормальный вариант. Представляю, что в рашке начнется.
показати весь коментар
13.03.2021 08:30 Відповісти
Взагалі-то F-15 розроблявся як відповідь на Су-27, F-16 вже більш універсальний, не такий спеціалізований...
показати весь коментар
13.03.2021 16:44 Відповісти
По перевооружению обгоним ванкцинацию.
показати весь коментар
13.03.2021 08:28 Відповісти
"Lockheed Martin F-35 Lightning II"? Не, их одних не дадут - им же скучно будет. Разве что в комплекте с "DDG-1000 Zumwalt".
"McDonnell Douglas F-15 Eagle"? Этих тоже самих не дадут - и этим скучно будет. Этих - только в комплекте с "DDG-51 Arleigh Burke"
("Дурень думкою багатіє"©)
показати весь коментар
13.03.2021 10:38 Відповісти
ну если раз косяк- два косяк, вот такой у нас літак
показати весь коментар
13.03.2021 10:49 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 