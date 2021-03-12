Повітряні сили ЗСУ в ході переозброєння планують отримати американські винищувачі F-15 і F-35, - командувач ВПС Дроздов. ВIДЕО
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Командувач Військово-повітряних сил Сергій Дроздов заявив, що українські льотчики можуть отримати нові багатофункціональні літаки 4++ покоління - американський F-15 або ж шведський JAS39 Gripen.
Про це він заявив під час презентації народним депутатам плану розвитку Повітряних сил-2035, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на mil.in.ua.
Він зазначив, що командування ВПС України розглядає надалі "з поглибленням відносин з країнами-партнерами" перехід на сучасний американський літак 5-го покоління F-35.
За словами Дроздова, протягом наступних 10 років Повітряні сили будуть змушені вивести зі складу флоту основні зразки бойової техніки, яка зараз стоїть на озброєнні у льотчиків.
Командувач ВПС зазначив, що ресурсів оборонного бюджету України буде недостатньо для переозброєння - він вважає, що для оновлення парку тактичної авіації необхідно створити окрему державну цільову програму.
"Загрози постають не перед Повітряними силами. Загрози стоять перед державою", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Зарах 👍
тогда как тебя назвать? "дурень думкою багатие" - знаешь такое выражение?
Розпреживався тут , за хрюських . Ще інфаркт заробиш. .
Як почитати коменти , можна подумати що тут зібрались лишень суперспеціалісти з озброєнь ,, одна проФФесура . На ділі ж - барани тупоголові , один тупіший іншого ,, рішають вони , що , кому , хто і яке озброєння буде буде давати .. Сміхота . Вас забули спитати , ботву одноклєтoчну .
Клоуни ..
не забудьте о ракетной базе США на Хуторе Михайловском !
У вас авиации поля боя нет, как таковой, разведовательная авиация на боку лежит, а главком о самолетах господства в воздухе мечтает... А почему не о стратегической авиации? Купить 100 стратегических ракетоносцев и разнести всех к едрене фене. Чтоб в труху.
Известное дело: бодливой корове бог рогов не дал...
Этот шершень ещё полетает!
Знову Х юї збирають в Одесі ?
Звиняйте, але інфа це така річ яку треба перевіряти по кілька разів.
А старі F 15 треба було закуповувати ще в 16 -17 роках.
Клоуни вони і є клоуни
старими іржавими ракетами у пускових шахтах - це вже не такий аргумент як раніше
Але якусь середню комплектацію можливо дообладнану під наше озброєння можна було б отримати
Коли отримаємо хоча б 2-3 шт?
Хорошая шутка.
А денег как всегда - хватит только на заднее колесо.....
Може хтось пояснити чому він розглядає вибір між F-15 і Гріпеном, а між не F-16 і Гріпеном, як було би значно більш логічно? Чого я не розумію, чи може хто пояснити у чому резон?
"McDonnell Douglas F-15 Eagle"? Этих тоже самих не дадут - и этим скучно будет. Этих - только в комплекте с "DDG-51 Arleigh Burke"
("Дурень думкою багатіє"©)