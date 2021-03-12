У лікарнях Києва перебуває рекордна кількість COVID-пацієнтів від початку пандемії, - Кличко. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство
Сьогодні в столичних лікарнях перебуває рекордна кількість хворих COVID-19 з початку пандемії коронавірусу.
Про це повідомив під час брифінгу міський голова Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
За минулу добу в Києві підтвердили 896 нових випадків коронавірусу. При цьому 129 пацієнтів були госпіталізовані. Зараз в лікарнях столиці проходять лікування 2548 пацієнтів з COVID, з яких 1689 - у важкому стані.
"Як ми бачимо, збільшується кількість госпіталізованих пацієнтів. Сьогодні в наших столичних лікарнях найбільша кількість хворих з початку пандемії. В тому числі і тих, хто у важкому стані і потребує кисневої підтримки. Це дуже тривожна тенденція", - заявив Кличко.
За його словами, кисневу підтримку отримують 1978 осіб, до апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ) підключені 38 хворих.
Будь ласка, зачекайте...
Так что всех под замок,
но чтобы Буковель Бенин работал, как часы до окончания сезона.
К 15 марта, конечно.
Пошла я спать, ночь у нас.
Так, согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний который был опубликован 11 марта, Украина занимает 5 и 7 место в Европе. При этом, согласно расчетам Истребина, страна занимает 1 место среди крупных стран с населением более 30 млн человек."Темпы роста госпитализаций принимают угрожающие масштабы. Средний темп роста госпитализаций составляет 650-660 пациентов в сутки"
Но, несмотря на это, продолжает работать горнолыжный курорт Буковель и "Укрзализныця" формирует поезда из "красных зон" для вывоза пассажиров без должного эпидемического контроля. Все заявленные противоэпидемические мероприятия, в частности обязательное ношение масок, никто не соблюдает, а полиция не контролирует этот вид нарушений. В самых крупных регионах страны (Харьковская, Днепропетровская, Одесская область) в общественном транспорте в масках ездят не более 10% пассажиров. Кафе, рестораны работают, все принятые ограничения Кабмином Шмыгаля не соблюдаются", - написал Истребин.
По его словам, все это проходит на фоне полного провала программы вакцинации медперсонала и населения. "На данный момент в Украине вакцинировано всего 30 тысяч человек, что составляет 0,07% населения. При текущих действиях правительства стране грозят серьезные последствия и десятки тысяч новых смертей",
Нехай береже Бог Україну
А виноват конешно Зелеский.