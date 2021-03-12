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Усі реанімаційні ліжка для пацієнтів з COVID-19 у Вінниці зайняті, медики падають з ніг, - мер. ВIДЕО

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Станом на 12 березня у вінницьких лікарнях зайняті всі реанімаційні ліжка для пацієнтів із коронавірусом.

Про це повідомив під час брифінгу міський голова Вінниці Сергій Моргунов, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо в січні в стаціонарах, де лікують "ковідніх" пацієнтів, було 585 ліжок, то зараз їх вже 805, в тому числі 60 акушерсько-гінекологічних ліжок для хворих на COVID-19 жінок. Тільки за останні два тижні в міських лікарнях було розгорнуто 40 додаткових ліжок. Але цієї кількості вже недостатньо. станом на 12 березня в міських лікарнях зайнято 709 місць (88% - ред.). Підключені до кисню 604 пацієнти, а 67 пацієнтів на СРАР у важкому стані. Сьогодні зайняті всі реанімаційні ліжка", - повідомив Моргунов.

Він зазначив, що область протягом двох тижнів перебуває на межі потрапляння в "червону" зону, причому найбільша кількість випадків COVID-19 фіксується саме у Вінниці.

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Моргунов розповів, що за оцінками медиків, коронавірус став ще агресивнішим і ще більше поширюється.

"Збільшилася кількість хворих, які потрапляють до лікарень вже в тяжкому стані і летальність від ускладнень коронавірусу. Якщо за січень був випадок 61 смерті, то в лютому вже 76. А за останній тиждень ми зафіксували 29 смертей", - сказав міський голова.

За його словами, навантаження на охорону здоров'я міста виросло майже втричі.

"Наші лікарі і медичний персонал вже падають з ніг. Третя хвиля ковіду у нас почалася з середини лютого і триває практично місяць. Причому ніяких, навіть стриманих прогнозів з послаблення зараз немає", - сказав Моргунов.

Він звернувся до обласної влади з проханням розгорнути ковід-ліжка в обласних медзакладах третинного рівня, розташованих у Вінниці, щоб зменшити навантаження на міські лікарні.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
странно, шота нема комментов от всяких мудачков, которые с пеной у рта тут срали в каждой новости что ковид - фикция Все реанимационные койки для пациентов с COVID-19 в Виннице заняты, медики падают с ног, - мэр - Цензор.НЕТ 4319
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12.03.2021 14:08
+7
наверное волонтёрят в больницах
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12.03.2021 14:15
+5
Але при цьому надсмертності не спостерігається. Лікарні переповнені, але морги - ні. Похорони - як зазвичай.
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12.03.2021 14:23
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странно, шота нема комментов от всяких мудачков, которые с пеной у рта тут срали в каждой новости что ковид - фикция Все реанимационные койки для пациентов с COVID-19 в Виннице заняты, медики падают с ног, - мэр - Цензор.НЕТ 4319
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12.03.2021 14:08 Відповісти
наверное волонтёрят в больницах
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12.03.2021 14:15 Відповісти
на кладбище
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12.03.2021 14:20 Відповісти
Нее - фикция не ковид,а глупая шумиха вокруг....Эта гадость есть ,но методы профилактики и борьбы с ней полный отстой....
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12.03.2021 18:53 Відповісти
речь о позиции некоторых идиотов, что ковид - фигня. то шо только 0,2% смертей
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12.03.2021 20:16 Відповісти
Я за 4 місяці повністю не очухався...
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12.03.2021 22:12 Відповісти
А якби вся освіта була б в лютому на дистанційній формі навчання, то б і людей у короновірусу менше постраждало.
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12.03.2021 14:13 Відповісти
В феврале мы всех и все героически победили и на лыжах катались!
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12.03.2021 14:15 Відповісти
Але при цьому надсмертності не спостерігається. Лікарні переповнені, але морги - ні. Похорони - як зазвичай.
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12.03.2021 14:23 Відповісти
На жаль, Ви брешете.
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12.03.2021 14:53 Відповісти
Хорошо было отдыхать в Буковели и прочих местах...
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12.03.2021 14:38 Відповісти
Погуляли на 8-е? Уже весна, закупорьте окна чтобы ещё хуже было. Может наконец дойдёт до населения что происходит.
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12.03.2021 14:55 Відповісти
запорожье пох заводы дымят кроме бабурки нам пофиг на ваши кавидности)
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12.03.2021 15:49 Відповісти
Я тоже с ног сбиваюсь и меньше гараздо чем за 30 000 грн,а опасность погибнуть гараздо больше...
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12.03.2021 18:49 Відповісти
3700 не хотів?
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12.03.2021 19:19 Відповісти
 
 