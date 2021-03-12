Усі реанімаційні ліжка для пацієнтів з COVID-19 у Вінниці зайняті, медики падають з ніг, - мер. ВIДЕО

Станом на 12 березня у вінницьких лікарнях зайняті всі реанімаційні ліжка для пацієнтів із коронавірусом.

Про це повідомив під час брифінгу міський голова Вінниці Сергій Моргунов, передає Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Якщо в січні в стаціонарах, де лікують "ковідніх" пацієнтів, було 585 ліжок, то зараз їх вже 805, в тому числі 60 акушерсько-гінекологічних ліжок для хворих на COVID-19 жінок. Тільки за останні два тижні в міських лікарнях було розгорнуто 40 додаткових ліжок. Але цієї кількості вже недостатньо. станом на 12 березня в міських лікарнях зайнято 709 місць (88% - ред.). Підключені до кисню 604 пацієнти, а 67 пацієнтів на СРАР у важкому стані. Сьогодні зайняті всі реанімаційні ліжка", - повідомив Моргунов.

Він зазначив, що область протягом двох тижнів перебуває на межі потрапляння в "червону" зону, причому найбільша кількість випадків COVID-19 фіксується саме у Вінниці.

Також читайте: У лікарнях Києва перебуває рекордна кількість COVID-пацієнтів від початку пандемії, - Кличко

Моргунов розповів, що за оцінками медиків, коронавірус став ще агресивнішим і ще більше поширюється.

"Збільшилася кількість хворих, які потрапляють до лікарень вже в тяжкому стані і летальність від ускладнень коронавірусу. Якщо за січень був випадок 61 смерті, то в лютому вже 76. А за останній тиждень ми зафіксували 29 смертей", - сказав міський голова.

За його словами, навантаження на охорону здоров'я міста виросло майже втричі.

"Наші лікарі і медичний персонал вже падають з ніг. Третя хвиля ковіду у нас почалася з середини лютого і триває практично місяць. Причому ніяких, навіть стриманих прогнозів з послаблення зараз немає", - сказав Моргунов.

Він звернувся до обласної влади з проханням розгорнути ковід-ліжка в обласних медзакладах третинного рівня, розташованих у Вінниці, щоб зменшити навантаження на міські лікарні.