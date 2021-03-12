УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9087 відвідувачів онлайн
Новини Відео Політика України
7 611 35
Крим (12748) санкції (6879) РНБО (1714) угода (251) Данилюк-Ярмолаєва (359)

Проєкт "Без цензури": РНБО атакує. Повний розбір санкцій проти кремлівських поганців. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Кому найбільше дісталося від РНБО? Що передбачають нові санкції? Хто отримає на горіхи за майже забуті Харківські угоди? Марина Данилюк-Ярмолаева розбирає результати засідання Ради нацбезпеки.

СБУ проводить масштабні обшуки у Медведчука, Радбез продовжує санкції проти російських банків, а Олексій Данілов анонсує нові санкції на наступному засіданні.

Але справжнє свято навіть не в цьому. РНБО доручила Службі безпеки проаналізувати обставини підготовки і ратифікації Харківських угод 2010 року, за якими Україна продовжила строк перебування російського Чорноморського флоту в Криму.

Тогда за Харьковские соглашения голосовали Ринат Ахметов, Андрей Деркач (который сейчас под санкциями Соединенных Штатов и прямо назван российским агентом влияния), Василий Хмельницкий, соратник Игоря Коломойского Игорь Палица и другие тогдашние депутаты от Партии регионов и других фракций.

Тоді за Харківські угоди голосували Рінат Ахметов, Андрій Деркач (який зараз під санкціями Сполучених Штатів і прямо названий російським агентом впливу), Василь Хмельницький, соратник Ігоря Коломойського Ігор Палиця та інші тодішні депутати від Партії регіонів й інших фракцій.

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" для порталу "Цензор.НЕТ".

Підписуйтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"

Нагадаємо, "харківські угоди" були підписані тодішніми президентами України і РФ Віктором Януковичем і Дмитром Медведєвим. Угоди передбачали, що термін перебування Чорноморського флоту в Україні продовжується на 25 років. За це Москва давала Києву $ 100 знижки на газ, попередньо штучно підвищивши ціну.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+5
бгг) Ви хоч самі вірите що хтось "получит на орєхі" за Харпківські угоди?
очевидно, в пешу чергу журналістам, що зебіли витягли протухшу тему для забовтування факапів по справі вагнера. Навіть потаскану ригівську шалаву сявіка підключили для надування теми. буткевич розчарував.
показати весь коментар
12.03.2021 15:22
+4
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
Байден не может обсуждать с агентом ФСБ Козырем вопросы военной помощи США Украине. Поэтому он не звонит Зеленскому , пока на аппарате сидит Козырь.
показати весь коментар
12.03.2021 15:24
+4
Демченко писав ті угоди, а зараз в РНБО сидить замісником. На горіхи не на горіхи, але багато чого стане дуже прозорим - ВИПАДКОВО?
показати весь коментар
12.03.2021 15:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
лишнехромасомно-скрепный и законтаченно-апущенный биоматериал будет закопан любой ценой, при любых раскладах и Гетьманах.
показати весь коментар
12.03.2021 15:03 Відповісти
А Медведчук знає,що у нього обшуки проводять ?
От хто подібний продукт журналістикою вважає ?
показати весь коментар
12.03.2021 15:07 Відповісти
Чомусь мені здається, так хочеться не помилятись ... Данілову дали роль для розгону білого шуму , побільше мила , поменше дій - бо від нього дій й не може бути .
показати весь коментар
12.03.2021 15:19 Відповісти
Він почав ганяти той шум ще з історією про КС , з обяцянками ось-ось гучних справ по 5 колоні в КС ... Ну ми пам"ятаємо. Пройшло немало часу- літачки МЕдведчука сквиздили у Європу - пішло мило про Медведчука, ну канали закрили - так скоро судами повернти думали, справ же намеє . Але по ходу дєла Данілов почав разом з усіма чекати на той фільм про фагнерівців й почав собі соломки підстеляти ... Рррраз- й витягнув Харківські угоди, які готував у 2010 му його замісник сьогоднішній, який в історіі про вагнерівців є. Два- СБУ по бізнесу Медведчука облаву зробили...
показати весь коментар
12.03.2021 15:24 Відповісти
бгг) Ви хоч самі вірите що хтось "получит на орєхі" за Харпківські угоди?
очевидно, в пешу чергу журналістам, що зебіли витягли протухшу тему для забовтування факапів по справі вагнера. Навіть потаскану ригівську шалаву сявіка підключили для надування теми. буткевич розчарував.
показати весь коментар
12.03.2021 15:22 Відповісти
Демченко писав ті угоди, а зараз в РНБО сидить замісником. На горіхи не на горіхи, але багато чого стане дуже прозорим - ВИПАДКОВО?
показати весь коментар
12.03.2021 15:27 Відповісти
Демченко при зелёном клоуне отвечает за внешнюю разведку ! Это уму не постижимо , все как при Януковиче , ещё хуже ! На всех ответственных постах агенты Кремля Ермак , Татаров ,демченко портнов ………
показати весь коментар
12.03.2021 15:44 Відповісти
харківські угоди підписані більше 10 років тому. Ніхто, нікого не те що не посадить, бо тупо нізащо, а навіть підозр не буде. Тільки білий шум в новинах.
Коли цю гнилу тему розганяє арестович, гордон, кореспондент.нет чи сявік шустер я це розумію. З ними все давно ясно. Але коли туди, захлинаючись від щенячого восторга, додається буткевич - заставляє задуматись)
показати весь коментар
12.03.2021 15:46 Відповісти
б/я засоби інформвійни доречні незалежно від якості, тематики, правди. усі без виключення. колективу програми респект. Хай вас Бог береже!
показати весь коментар
12.03.2021 15:40 Відповісти
Наразі більш цікаво і актуально не покриті мохом Харківські, а хто надавав накази на відвід військ у поле, накази про штрафи за вогонь у відповідь, хто злив інфлрмацію про вагнерів, і т.д. Те що відбувається зараз.
показати весь коментар
12.03.2021 15:54 Відповісти
Джо Байден и Пентагон приступили к ликвидации РАБссии,вернее ее военного потенциала,план назвали "Assault Dreaker 2".
Проект предусматривает одновременную ликвидацию танков и ракет одним залпом.Другими словами ,один выстрел и ничего нет...
Бедная РАБссия....хоть тушонку Рузвельта оставьте чувакам...,война войной а жрать то охота... Проєкт "Без цензури": РНБО атакує. Повний розбір санкцій проти кремлівських поганців - Цензор.НЕТ 2003
показати весь коментар
12.03.2021 15:23 Відповісти
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
Байден не может обсуждать с агентом ФСБ Козырем вопросы военной помощи США Украине. Поэтому он не звонит Зеленскому , пока на аппарате сидит Козырь.
показати весь коментар
12.03.2021 15:24 Відповісти
летает Б-52 вдоль границ скотоматушки и ладно, дальше ФБР разберется
показати весь коментар
12.03.2021 15:35 Відповісти
Да уж ! 73% наивных … привели ИУД КРЕМЛЯДСКИХ
показати весь коментар
12.03.2021 15:47 Відповісти
Если РАБссия надумает тотальную передислокацию танковых и ракетных войск в основном ночью,то это для американской разведки давно не проблема,вычислили запасные позиции уже давно с помощью спутников-шпионов... Проєкт "Без цензури": РНБО атакує. Повний розбір санкцій проти кремлівських поганців - Цензор.НЕТ 10000
показати весь коментар
12.03.2021 15:35 Відповісти
праздник имеет начало, главное, что бы у него не было конца.....
показати весь коментар
12.03.2021 15:36 Відповісти
Праздник будет, когда зелёное кодло накроет цунами «вагнергейт»!
показати весь коментар
12.03.2021 15:38 Відповісти
Да чихал Президент на цхунами, слишком оно шЫколадом воняет.....
показати весь коментар
12.03.2021 15:49 Відповісти
10 авианосцев США окружили РАБссию от Тихого океана до Атлантики...,сигнал и все дела Проєкт "Без цензури": РНБО атакує. Повний розбір санкцій проти кремлівських поганців - Цензор.НЕТ 9118Бункерный Путлер тебе не страшно? Проєкт "Без цензури": РНБО атакує. Повний розбір санкцій проти кремлівських поганців - Цензор.НЕТ 9118 Проєкт "Без цензури": РНБО атакує. Повний розбір санкцій проти кремлівських поганців - Цензор.НЕТ 9786
показати весь коментар
12.03.2021 15:44 Відповісти
Политика США в отношении Украины будет приоритетной в ближайшие 4 года,сказал Байден.
В переводе с дипломатического языка,это означает : Путлер пшел вон из Крыма и Донбасса, строй свою вонючую берлогу от Хабаровска до чЛенинграда Проєкт "Без цензури": РНБО атакує. Повний розбір санкцій проти кремлівських поганців - Цензор.НЕТ 7888
показати весь коментар
12.03.2021 15:52 Відповісти
когда тебя уже кремируют с твоими патлерами и потлерами, ты же поехавший! вопли, визг, дурацкие смайлики - одно и то же горлопанишь, боюсь даже представить что с тобой петлер твой сделал что ты так захлебываешься от тупого ржания и барабанишь по клавиатуре в кабинете врача.
показати весь коментар
12.03.2021 17:23 Відповісти
В пошуках злодіїв головне не вийти на самих себе.)

Журналіст Сергій Сидоренко.

"Секретар РНБО Олексій Данілов шукає, як же "з'явилися" Харківські угоди, і хоче покарати тих, хто за них голосував у ВР.
То для пана Данілова є проста порада: озирніться!
Ось же він, поруч з вами - той, хто писав ці угоди!
Це ваш перший заступник, непотоплюваний Руслан Михайлович Демченко", - пише журналіст.
показати весь коментар
12.03.2021 15:54 Відповісти

@Garry51302808

Одним з депутатів, який голосував за Харківські угоди, був такий Ельбрус Тадеєєв.
А знаєте хто у нього помічником був?
Нинішний глава @APUkraine Андрій Борисович Єрмак!


@45956888

Сергій Гриневецький, якого Зеленський назначив головою Одеської ОДА голосував за диктаторські закони 16 січня і за Харківські угоди.
Кадри рєшают всьо ((
показати весь коментар
12.03.2021 15:55 Відповісти
Й зараз суд Одеси підлив Стерненком Вовці керосинчику... Голова ОДА Гриневецький. Академія Ківалова з Портновим та Новінським - до чого готують Одесу?
показати весь коментар
12.03.2021 16:02 Відповісти
Кадры токсичны ...сказал Байден,и Зелемойскому звонить не будет...Кадры уже ничего не решают... Проєкт "Без цензури": РНБО атакує. Повний розбір санкцій проти кремлівських поганців - Цензор.НЕТ 3525
показати весь коментар
12.03.2021 15:59 Відповісти
послухайте Данилюк-Єрмолаєву з 9:54 по 10:10
а потім почитайте ТУТ коментар користувача Павло Макаренко, шукати коментар не треба, він другий у ТОП коментарі.
і це журналістика? і це "нацкраща аналітика" українського ютубу?
та це ж просто сп..жено.
показати весь коментар
12.03.2021 18:58 Відповісти
Бурление гавна в туалете,вони много а толку мало!
показати весь коментар
13.03.2021 00:06 Відповісти
Обшуки у мєдвєдчука повинні триват вічно,викликати на допити щодня :його,марченко,їх родичів,їх друзів допоки вони всі не спердолять з України,депутати-зрадники за уджені за держзраду.
показати весь коментар
13.03.2021 10:18 Відповісти
Але ж поки не проведено ЖОДНОГО ! Що ж це за держзрада така ?
показати весь коментар
13.03.2021 12:46 Відповісти
Кошмарят вату? Ну и ладненько!
А почему - КАКАЯ РАЗНИЦА?
показати весь коментар
13.03.2021 13:09 Відповісти
літакі літять, будім всіх бамбить
показати весь коментар
13.03.2021 13:57 Відповісти
А что это за брежнев у нас в РНБО сидит, кто знает?
показати весь коментар
14.03.2021 10:05 Відповісти
Проєкт "Без цензури": РНБО атакує. Повний розбір санкцій проти кремлівських поганців - Цензор.НЕТ 5325
показати весь коментар
14.03.2021 19:32 Відповісти
 
 