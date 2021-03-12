Проєкт "Без цензури": РНБО атакує. Повний розбір санкцій проти кремлівських поганців. ВIДЕО
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Кому найбільше дісталося від РНБО? Що передбачають нові санкції? Хто отримає на горіхи за майже забуті Харківські угоди? Марина Данилюк-Ярмолаева розбирає результати засідання Ради нацбезпеки.
СБУ проводить масштабні обшуки у Медведчука, Радбез продовжує санкції проти російських банків, а Олексій Данілов анонсує нові санкції на наступному засіданні.
Але справжнє свято навіть не в цьому. РНБО доручила Службі безпеки проаналізувати обставини підготовки і ратифікації Харківських угод 2010 року, за якими Україна продовжила строк перебування російського Чорноморського флоту в Криму.
Тогда за Харьковские соглашения голосовали Ринат Ахметов, Андрей Деркач (который сейчас под санкциями Соединенных Штатов и прямо назван российским агентом влияния), Василий Хмельницкий, соратник Игоря Коломойского Игорь Палица и другие тогдашние депутаты от Партии регионов и других фракций.
Тоді за Харківські угоди голосували Рінат Ахметов, Андрій Деркач (який зараз під санкціями Сполучених Штатів і прямо названий російським агентом впливу), Василь Хмельницький, соратник Ігоря Коломойського Ігор Палиця та інші тодішні депутати від Партії регіонів й інших фракцій.
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Нагадаємо, "харківські угоди" були підписані тодішніми президентами України і РФ Віктором Януковичем і Дмитром Медведєвим. Угоди передбачали, що термін перебування Чорноморського флоту в Україні продовжується на 25 років. За це Москва давала Києву $ 100 знижки на газ, попередньо штучно підвищивши ціну.
Будь ласка, зачекайте...
От хто подібний продукт журналістикою вважає ?
очевидно, в пешу чергу журналістам, що зебіли витягли протухшу тему для забовтування факапів по справі вагнера. Навіть потаскану ригівську шалаву сявіка підключили для надування теми. буткевич розчарував.
Коли цю гнилу тему розганяє арестович, гордон, кореспондент.нет чи сявік шустер я це розумію. З ними все давно ясно. Але коли туди, захлинаючись від щенячого восторга, додається буткевич - заставляє задуматись)
Проект предусматривает одновременную ликвидацию танков и ракет одним залпом.Другими словами ,один выстрел и ничего нет...
Бедная РАБссия....хоть тушонку Рузвельта оставьте чувакам...,война войной а жрать то охота...
@apiontkovsky
Байден не может обсуждать с агентом ФСБ Козырем вопросы военной помощи США Украине. Поэтому он не звонит Зеленскому , пока на аппарате сидит Козырь.
В переводе с дипломатического языка,это означает : Путлер пшел вон из Крыма и Донбасса, строй свою вонючую берлогу от Хабаровска до чЛенинграда
Журналіст Сергій Сидоренко.
"Секретар РНБО Олексій Данілов шукає, як же "з'явилися" Харківські угоди, і хоче покарати тих, хто за них голосував у ВР.
То для пана Данілова є проста порада: озирніться!
Ось же він, поруч з вами - той, хто писав ці угоди!
Це ваш перший заступник, непотоплюваний Руслан Михайлович Демченко", - пише журналіст.
@Garry51302808
Одним з депутатів, який голосував за Харківські угоди, був такий Ельбрус Тадеєєв.
А знаєте хто у нього помічником був?
Нинішний глава @APUkraine Андрій Борисович Єрмак!
@45956888
Сергій Гриневецький, якого Зеленський назначив головою Одеської ОДА голосував за диктаторські закони 16 січня і за Харківські угоди.
Кадри рєшают всьо ((
а потім почитайте ТУТ коментар користувача Павло Макаренко, шукати коментар не треба, він другий у ТОП коментарі.
і це журналістика? і це "нацкраща аналітика" українського ютубу?
та це ж просто сп..жено.
А почему - КАКАЯ РАЗНИЦА?