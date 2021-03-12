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Ахметов (788) Лещенко (476) нерухомість (324) Укрзалізниця (2041) Швейцарія (394)

Син Ахметова придбав віллу у Швейцарії майже за 2 млрд гривень, - Лещенко. ВIДЕО

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У грудні 2020 року сім'я Ріната Ахметова придбала віллу в передмісті Женеви, Швейцарія, за 60 мільйонів франків, або 1,8 мільярда гривень, для сина олігарха - Даміра Ахметова.

Про це йдеться в заяві екснардепа Сергія Лещенка на YouTube і на сторінках видання "Kyiv Post".

За даними Лещенка, старший син Ахметова Дамір 7 грудня 2020 року придбав нерухомість на березі Женевського озера, в селі Везена (Vésenaz), за 60 мільйонів швейцарських франків.

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Син Ахметова придбав віллу у Швейцарії майже за 2 млрд гривень, - Лещенко 01
Син Ахметова придбав віллу у Швейцарії майже за 2 млрд гривень, - Лещенко 02

Дамір Ахметов купив у Везені дві будівлі – розкішну віллу і будинок поменше по сусідству, а також ділянку площею 7600 квадратних метрів.

Продавцем був Мансур Акрам Одже, французький бізнесмен, який народився у Саудівській Аравії. Він входить у список 100 найвпливовіших арабів світу і є співвласником імперії TAG і команди McLaren Formula One.

32-річний Дамір – старший син Ріната Ахметова. Він покинув Україну у віці 10 років, навчався у Швейцарії та Великій Британії.

Дамір Ахметов є членом наглядових рад енергетичних і металургійних компаній свого батька, ДТЕК і Метінвест. Він ніколи не вів бізнес самостійно і брав участь лише в управлінні компаніями свого батька.

Віллою у Швейцарії за 60 мільйонів франків чи 64 мільйони доларів сім'я Ахметова поповнила і так не бідну колекцію іноземної нерухомості.

Син Ахметова придбав віллу у Швейцарії майже за 2 млрд гривень, - Лещенко 03

Вілла Даміра Ахметова у Везені міститься на "приватній вулиці" і під охороною.

Лещенко, який є членом наглядової ради "Укрзалізниці", заявив, що "2 мільярди гривень – це гроші, які цей клан (Ахметова) вивів і цей клан мав би заплатити Українській залізниці".

Він уточнив, що у 2020 році "Укрзалізниця" отримає збитки через те, що деякі олігархи, зокрема Ахметов, "не сплачують справедливі тарифи за транспортування залізної руди, натомість акумулюють свої кошти за кордоном і купують за них нерухомість".

Лещенко пояснив: Ахметов транспортує залізну руду в порти залізницею, з портів відправляє її за кордон. Однак кожна тонна перевозиться з 19% збитком для "Укрзалізниці".

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У Польщі тариф збільшується у 2,5 раза, у Словаччині – у понад 4 рази в порівнянні з Україною. А "Укрзалізниця" щорічно втрачає в цілому 8 мільярдів гривень (приблизно 288 мільйонів доларів) через невиправдано низькі тарифи на транспортування залізної руди.

При цьому будь-яка спроба Міністерства інфраструктури збільшити тарифи на перевезення для експортерів залізної руди була заблокована металургійним лобі на чолі з людьми Ахметова, наголосив Лещенко.

"Forbes" оцінює статки Ріната Ахметова у 7,6 мільярда доларів. За межами України в Ахметова-старшого немає значного бізнесу. Однак у нього є цінні придбання за кордоном.

У 2007 році український мільярдер купив найдорожчу квартиру у світі, зайнявши три поверхи житлового комплексу "One Hyde Park" у Лондоні. Він заплатив за неї 220 мільйонів доларів, а потім ще щонайменше 60 мільйонів доларів на її меблювання.

У 2019 році Ахметов купив палац бельгійського короля Леопольда II на Французькій Рив'єрі в Сен-Жан-Кап-Ферра. Він заплатив 200 мільйонів євро за віллу "Les Cedres" виробнику алкогольних напоїв Campari Group.

В Ахметова також є розкішний будинок на французькому гірськолижному курорті Куршевель, у найпрестижнішому районі, на висоті 1850 метрів.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+22
"Зубожиння" в деле, ДТЭК в убытке, зарплаты заморожены, тарифы растут как сумасшедшие, зато в Швейцарии всё замечательно, цветёт и пахнет...
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12.03.2021 16:32
+18
Лещенко заздрить, що його квартира, куплена за гроші з рашки, менша.
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12.03.2021 16:32
+17
С железной дорогой еще копеечки. В ютубе есть свежее расследование журналистов по поводу того, как депутаты зеленского проваливают закон по которому ахметов должен был установить очистительные сооружения на свои говнопредприятия. Стоимость очистительных сооружений десятки миллиардов, но ахметову оказалось дешевле купить шлюх зеленского и не принять закон, чем бороться за чистоту воздуха в Украине
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12.03.2021 16:38
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ну шо даунецкие кормильцы вы ваюйте , там просто мясо надо!
и овощ вас кинул и рыжий вас кинул
ваши местные бонзы они богуют во дворцах и их дети тоже ...
а вы в "шахтах" - танки кацапские откапывайте и мечтайте о рыцпубликах... и о жилье, как у царя в геленджике...
дебилы мля !
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12.03.2021 21:26 Відповісти
Какая вообще связь?
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14.03.2021 11:33 Відповісти
Цікаво чому Петро Олексійович був такий лояльний до Ахмета? Ну так він ж нічого не знав...
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12.03.2021 21:35 Відповісти
кормилец, гетьман!
он еще и, как на днях выяснилось, в 2010 топил за харьковские соглашения и черноморский флот
красавец, шо сказать
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13.03.2021 00:28 Відповісти
а что там еще в методичках для зебилов и в расейской пропаганде пишут? Син Ахметова придбав віллу у Швейцарії майже за 2 млрд гривень, - Лещенко - Цензор.НЕТ 3983
про это - сказали зебилам заткнуться и не вспоминать?))
https://biz.censor.net/news/3253164/sostoyanie_ahmetova_za_god_vyroslo_v_27_raza_reyiting_forbes

Согласно обновленному рейтингу богатейших людей по версии журнала Forbes, состояние Рината Ахметова составило $7,6 млрд, в прошлом году его активы оценивали в $2,8 млрд.
рост в ТРИ раза при вислюке оманськом - это конец эпохи бедности или еще нет?))
А может вспомним про то, что у медведчука за год при шмаркле состояние увеличилось в 21(!) раз?))
Син Ахметова придбав віллу у Швейцарії майже за 2 млрд гривень, - Лещенко - Цензор.НЕТ 949
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13.03.2021 21:45 Відповісти
та куда уж быть лояльнее - чем вислюку оманському: свое правительство и рост в ТРИ раза состояния.. Син Ахметова придбав віллу у Швейцарії майже за 2 млрд гривень, - Лещенко - Цензор.НЕТ 2431
состояние Рината Ахметова составило $7,6 млрд, в прошлом году его активы оценивали в $2,8 млрд.
рост в ТРИ раза при вислюке оманськом - это конец эпохи бедности или еще нет?))
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13.03.2021 21:46 Відповісти
Сирьожа нехай не переживає, а інтенсивніше дупу Бєніному Вові лиже, то і собі скоро купить. А то на 6 млн.грн. за рік довго буде заробляти.
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12.03.2021 22:11 Відповісти
Сережа, элитная проститутка, получающая миллионные взятки, от предпринимателей, за лоббирование их бизнес-интересов, приспособленец переобувающийся в прыжке, с себя нужно начинать критику...
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12.03.2021 22:48 Відповісти
ахметка сделал бабло ни что дальше... а общаке партии, деньгах КГБ и сотрудничестве с...
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12.03.2021 23:53 Відповісти
НЕ СДЕЛАЛ А ПРИКАРМАНИЛ ТО ЧТО НАГОРБАТИЛ НАРОД -ВСЕ ОЛИХЕРГИ ВЫРОДКИ
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14.03.2021 04:19 Відповісти
он маленький ещё, он просто не жил тогда, когда ахметка учился в карты катать а народ заводы строил...
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14.03.2021 15:07 Відповісти
а вообще, хочется пожелать ахметке и всем называющим себя "олигархами" - А РЕАЛЬНО -ВОРАМИ - владельцу и владельцам масс-медиа (а конкретнее - не средстами массовой информации - а средства массовой дезинформации), чтобы этот дворец сына стал ему поперек горла... чтобы он стал его метровыми слезами... чтобы каждый владелец медиа, по утрам вещающий об авариях, пожарах, убийствах, самоубийствах, смертях на дорогах Украины, каждое новое начало дня (00-00) начинал с того, что ему сообщали - умерла его мать, умер его отец, умер отец жены, умерла мать жены, жена с раком и ей нужна сильнейшая химиотерапия, сын и внук попали в аварию, жену занесло на мосту на льду, но она пока еще выжила...) чтобы каждая секунда угребков-воров, называющих себя олигархами, а реально, продавших душу дьяволу) стала для них мукой... НО.. чтобы они начали просить своей смерти, а смерть им сказала - падлы, я вас ждала и сейчас буду делать с каждым из вас то, что хочу...
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13.03.2021 00:03 Відповісти
Сереж, мы про ахметова все давно знаем
ты расскажи, как там твои дела и за какие шиши ты получаешь бабки
а то исходя из последних изменений кадровых в уз там именно твоей работой недовольны
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13.03.2021 00:27 Відповісти
Больная семейка
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13.03.2021 01:00 Відповісти
ну в Україні управи на ахмета не знайдеш, а що скажуть самі швейцарці? Чи якщо крадеш на користь цієї помийної офшорної ями, то це вважається законно і демократично?
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13.03.2021 03:38 Відповісти
Народ Донбасу боготворить таких людей. Це реальне втілення донецької мрії. Дамір - син бога, йому можна все.
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13.03.2021 07:55 Відповісти
И тем не менее в онлайн-играх все равны))) И когда Дамирчика регулярно нахлобучивали, он обиделся, обратился к "ИксперДу" по играм и за пол-года обучения как стать "батькой" и как нагибать - Дамирчик слил с папиной кредитки более 200 000$. Син Ахметова придбав віллу у Швейцарії майже за 2 млрд гривень, - Лещенко - Цензор.НЕТ 7575
P.s. батя забрал потом кредитку))) Жаль..
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13.03.2021 11:05 Відповісти
Навальный на минималках. Манипуляция за манипуляцией.
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13.03.2021 08:06 Відповісти
не завидуйте, нищеброды. это не последняя покупка за ваш счёт. таких лохов в мире как вы ещё поискать нужно...
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13.03.2021 11:29 Відповісти
ахмєтов-чьмо і пдрас.
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13.03.2021 11:50 Відповісти
Ахметов - вот кто на самом деле наживается на украинско-российской войне!Ахметов по-сути и сдал Донбасс России,не дав Украине провести спецоперацию по освобождению админзданий как в Харькове!А при Зеленском Ахметов процветает как и Коломойский!
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13.03.2021 11:55 Відповісти
а при Порошенко он загибался...а при Зе он выпрямился...))
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14.03.2021 15:11 Відповісти
Зависть-это плохо. Сумел папашка даунбаских лохов развести и красава...
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13.03.2021 15:49 Відповісти
йбаное донецкое быдло.
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13.03.2021 21:25 Відповісти
Этот дворец стоит 2/5 чистой прибыли ИнГОК на 18 год, кажется.
Нужно принимать антимонопольный закон и продавать часть ахметовских активов, чтобы моногорода Востока не были под одним царьком. Это кажется нормальная практика для капиталлизма.
Если президен не сделает именно этого - значит для борьбы с олигархатом не сделано ничего
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13.03.2021 22:01 Відповісти
ППЦ 2 млрд. гривень, скількох за ці гроші онкохворих дітей можна врятувати?
Навіщо така розкіш, на той світ із собою не забереш.
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13.03.2021 23:29 Відповісти
Вот интересный момент в психологии порохолизов! Когда Серя Лещ гадил гиеновыми какашками за деньги Зятька-Пинчук на Ю.Тимошенко в течении многих лет, заполняя своим лаем информационное пространство, вся порохатая стая дружно и радостно ему подвывала. Да и сейчас подвывает, когда он продолжает брехать на ТВ канальчике Задового.

Син Ахметова придбав віллу у Швейцарії майже за 2 млрд гривень, - Лещенко - Цензор.НЕТ 1829
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14.03.2021 08:28 Відповісти
А ведь так легко принять антиофшорный закон! Много лет его проект от ЮТ лежит на складе ВРУ и не рассматривается в комитетах, а не то что выносится на голосование, чтоб выявить, кто на самом деле за то, чтоб перекрыть потоки бабла в бездонные карманы Бени, Ринатки, клана Чучмы и прочих тигипок с хомутняками...
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14.03.2021 08:35 Відповісти
Які тільки злі люди є на світі, як ще їх недобрих Біг терпить й ненька-земля носить. Тільки но убогий Ахметівський сирітка боязко насмілився подбати про затишний куточок, щоб було де розхристану душу у люту холоднечу зігріти, про скориночку черственького хлібця попоїсточки та про горнятко водички спрагу втамувати - як озвірілий Лещенко, як лютий шуліка та ненажерливий крук налетів, накинувся на беззахисного, щоб позбавили Ахметівського сирітку і куточка, і скориночки, і горнятка. Гріх то великий - збиткуватися над беззахисними, зазіхати на злиденний скарб сирітський.
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14.03.2021 08:48 Відповісти
Что то наповнило как бы из Кравчука: та хіба то вілла, то так хатинка.
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14.03.2021 09:24 Відповісти
Син Ахметова придбав віллу у Швейцарії майже за 2 млрд гривень, - Лещенко - Цензор.НЕТ 7001

Инвестиционная компания SCM Holdings Limited Рината Ахметова приобрела у производителя алкоголя Campari Group исторический особняк Villa Les Cedres во Франции. Об этом говорится в сообщении на сайте SCM.
Villa Les Cedres расположена в Сен-Жан-Кап-Ферра во французском регионе Прованс. Среди ее бывших владельцев - король Бельгии Леопольд II.
Особняк был выставлен на продажу за 350 млн евро, за что в 2017 году получил название самого дорогого дома в мире. В итоге был продан за 200 млн евро в октябре 2019 года "неназванному покупателю". Этим покупателем и оказалась СКМ Ахметова.
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14.03.2021 15:14 Відповісти
сколько онкобольных детей можно было спасти за эти деньги или купить квартир для переселенцев с даунбаса за тот замок что ахмет купил во франции --- прав был робеспьер когда гильетину поставил в центре парижа и запустил ее по полной . правда и сам лег под топор . но успел многих барыг обезглавить
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14.03.2021 21:29 Відповісти
Запасной аэродром. Этот татарин хорошо просчитывает.А "пишущие проститутки" расскажут и "высокие тарифы на перевозки" для металлургов( САМЫЕ НИЗКИЕ в ЕС) и про "неподьемно "высокую" ренту( 1,5-5%) и про "страшно большие выплаченные налоги( ВСЕ в офшорах) и про затраты на модернизацию( обычно просто дают текущие расходы,которые входят в себестоимость,но их делают"инвестициями") А потом Дамирчик покупает на денежки ЗАКОННО украденные( ни один суд не выиграют,если не объявят его террористом) собственность НЕ в Украине( там где гадит папа). А украинский охлос ОПЯТЬ выберет ОПЗЖ или "придурка с вилами" или ещё кого,кто содержится на деньги у государства украденные В ТУПУЮ( например недавний треш при возврате донецких шахт ПО ИНЦИАТИВЕ Ахметки четверть ярда. Да на эти средства сонм уродов могут ещё закончиков принять "важных" для "бедолаги бизнесмена") А Дамирчик ещё прикупитсч,а охлос под управлением "управляющих Ахметки"( типа наших гослужащих) ещё скинемся. Ну как тридцать лет- платим МЫ живут ОНИ и их детки.
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15.03.2021 06:55 Відповісти
Есть старое мудрое изречение: "Пир во время чумы". И этим все сказано. Плевать Ахметову на Украину и украинцев. Они для него лишь предмет эксплуатации и наживы.
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15.03.2021 10:17 Відповісти
Скажем спасибо Лёне Кучме за создание отечественных олигархов.
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16.03.2021 19:10 Відповісти
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