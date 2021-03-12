Кияни влаштували тисняву на вході в секонд-хенд на Харківському, - соцмережі. ВIДЕО

У магазині був новий завіз, і люди фактично брали його штурмом.

Відео тисняви на вході в секонд-хенд опубліковано в Telegram-каналі "Наблюдатель", інформує Цензор.НЕТ.

"Новий завіз товарів у секонд-хенд біля метро Харківська в Києві зробив справжній ажіотаж. Величезний натовп під час відкриття магазину буквально вривається всередину, штовхаючи один одного", - сказано в підписі до відео.

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