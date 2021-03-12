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Київ (13837) секонд-хенд (13) тиснява (5)

Кияни влаштували тисняву на вході в секонд-хенд на Харківському, - соцмережі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

У магазині був новий завіз, і люди фактично брали його штурмом.

Відео тисняви на вході в секонд-хенд опубліковано в Telegram-каналі "Наблюдатель", інформує Цензор.НЕТ.

"Новий завіз товарів у секонд-хенд біля метро Харківська в Києві зробив справжній ажіотаж. Величезний натовп під час відкриття магазину буквально вривається всередину, штовхаючи один одного", - сказано в підписі до відео.

Читайте також: Працюємо над пропозицією заборонити ввезення секон-дхенду в Україну, - заступник міністра соцполітики Коваль
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Топ коментарі
+21
Какие ж то кияне? То панаехале Киевляне устроили давку на входе в секонд-хенд на Харьковском, - соцсети - Цензор.НЕТ 2707
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12.03.2021 20:21
+17
то зубожілі внашовлювачі блазня, для яких епоха бідності закінчилася навесні 2019..
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12.03.2021 20:39
+11
О, багатий чоловік із Німеччини. Киевляне устроили давку на входе в секонд-хенд на Харьковском, - соцсети - Цензор.НЕТ 217 Скільки пафосу... У нас, айфон. Ти давно із постсовка виїхав, чи під проксі пости сереш?
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12.03.2021 20:28
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открыли журнашлюхи Америку да такое в каждом городе происходит граждане выживают как могут. так и живем кто виллы с яхтами покупает а кто после негров барахло донашивает
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12.03.2021 21:03 Відповісти
торгаши они все такие ,за деньги маму продадут
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12.03.2021 21:04 Відповісти
а что статью про Ахметова удалили ? быстро вам рыло начистили
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12.03.2021 21:05 Відповісти
тема была другая а не что он купил сыну
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12.03.2021 21:12 Відповісти
Та це якась постановка в клованському стилі.
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12.03.2021 21:07 Відповісти
Скільки "філософських" коментів про тупе постановочне відео.)))
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12.03.2021 21:14 Відповісти
Бред какой-то. Сейчас секонд на каждом шагу и завозы часто, везде приглашение, зазывалы.... а это какое-то дежавю из 1989 в водочный. Может, там какой-то секонд особенный, портки голливудских звезд?
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12.03.2021 21:16 Відповісти
Добавлю: сейчас в ньюйоркерах и всяких вайкики новые шмотки, изготовленные рабами Бангладеш, часто дешевле секонда.
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12.03.2021 21:19 Відповісти
совок вроде как закончился, а эпоха дефицита, нет ))
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12.03.2021 21:31 Відповісти
Насправді не бачу там жодного зубожілого ,, в старих , обірваних шмотках ..

ЖАДІБНІСТЬ , і бажання бути завжди першим , ось причина цього - цирку . Киевляне устроили давку на входе в секонд-хенд на Харьковском, - соцсети - Цензор.НЕТ 2798 . А ще , знаю поблизу один магазинчик секонду , ви б бачили на яких іномарках туди приїздять покупці .
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12.03.2021 21:34 Відповісти
То вам так здається. На перепродажі брендових товарів з секонду через ОЛХ деякі непогано заробляють. Якість товарів з секонду набагато краща, ніж на наших ринках, чи магазинах.
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14.03.2021 11:29 Відповісти
Зебілятки. Хуже ж не буде так?!
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12.03.2021 21:43 Відповісти
Смотришь, и аж гордость берет за Украину. Не зря 7 лет в Европу идем, рэхформы дали результат, покращення видно невооруженным взглядом.
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12.03.2021 21:43 Відповісти
Нє, покращення останні два роки, завдяки таким, як ти!
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13.03.2021 11:42 Відповісти
одни мужики в секонд хенд - поситановка
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12.03.2021 21:46 Відповісти
за стрингами на 8 марта.. Киевляне устроили давку на входе в секонд-хенд на Харьковском, - соцсети - Цензор.НЕТ 5875
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12.03.2021 23:22 Відповісти
При новій владі лишились без штанів.
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13.03.2021 09:10 Відповісти
можете даже не рахувать оце наші 73 процики .ну скажіть шо я п-и-з-д-ю
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12.03.2021 21:46 Відповісти
))Звиздиш 100%)) То бариги. А секонди були при всіх владах. В тому числі і при твоєму 25-и процентному)))
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13.03.2021 09:45 Відповісти
Очередь не появляется само собой. Стало быть кто-то пусть слух о Халяве...... И слабонервные и легковерные ломанулись во славу ордынского ТВ. В сытые годы строительства развитого комуниза рассказывали....Слух о дефиците шутя пустил грузчик гастронома. Народ собрался быстро. Удивленный завмаг собрал битых продавщиц и после совета ,вышел к народу. Дескать ,- есть указание евреев не обслуживать! Оставшаяся половина продолжала роптать. Следующим объявлением стало ,- дефицит только для участников штурма Зимнего! Даже после такой подлянки у прилавка остался десяток "участников". Завмаг честно признался,рассчитывая на сознательность,,что грузчик пошутил ....нет дефицита, а килькой всех наделят. Участники обиделись; опять евреев отпустили раньше всех!
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12.03.2021 21:57 Відповісти
На корре отключили комменты, корровцы переключаются сюда )
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12.03.2021 21:57 Відповісти
Быдло, за бу труселя с логотипом келвин кляйн толкучку устроить. Никогда не понимал как можно бу одежду покупать, люди походу совсем почтеряли чувство собственного достоинства
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12.03.2021 22:01 Відповісти
та ну шо вы, это они за шЕршавой туалетной бумагой от "гучи" давятся.. Киевляне устроили давку на входе в секонд-хенд на Харьковском, - соцсети - Цензор.НЕТ 2033
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12.03.2021 23:21 Відповісти
это флеш-моб, в этой "давке" участвует человек 5 и две девицы притулились сзади и подхихиктвают...
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12.03.2021 22:21 Відповісти
Так вот он какой... Жирок у украинцев завязался, все как владимрсаныч завещал перед выборами
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12.03.2021 22:47 Відповісти
Авжеж. За Гетьмана такої *уйні не було.
За Гетьмана була зовсім інша *уйня!
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12.03.2021 23:43 Відповісти
))) Та тих гетьманів не перерахувати. Під пам'ятником Богдану лежить камінь, де козацтво радіє гетьману Ющенко))
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13.03.2021 09:48 Відповісти
сраные протыющенки привели к власти януковича. "Кококо, Ющенко слабак..." и получили себе в жопу "сильную руку" "крепкого хозяйственника".
Тебе не нравится Ющенко? За Зеленского небось голосовал, да?
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13.03.2021 10:38 Відповісти
низкопробные барыги давятся ... завтра эти шмотки в их "бутиках" повсплывают.. Киевляне устроили давку на входе в секонд-хенд на Харьковском, - соцсети - Цензор.НЕТ 1960
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12.03.2021 23:19 Відповісти
Кияни на Харківському масиві?
Це як корінні американці на Брайтоні.
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12.03.2021 23:39 Відповісти
Авжеж, корінні киянчеги - це бидло с Борщаговки, Євбазу або Сталінки.
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12.03.2021 23:41 Відповісти
Про Поділ та Печерськ не чув?
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13.03.2021 00:00 Відповісти
Печерськ давно вже викупили "понаехавшіе".
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13.03.2021 05:51 Відповісти
Ще не увесь.
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13.03.2021 20:26 Відповісти
Ти хоч знаєш де Євбаз?
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13.03.2021 11:45 Відповісти
Чи знаю я? Я працюю на Ісаакяна
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13.03.2021 12:11 Відповісти
Ти дебіл? Як ти до роботи доїдеш? Та й нема такої вулиці.
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14.03.2021 00:59 Відповісти
Цирк. 99% людей, що живуть біля ст. м. Харківська зеленого уявлення не мають про існування цієї крамниці.
Хтось добре підігрів "ажіотаж" для картинки.
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12.03.2021 23:40 Відповісти
Там до 10 душ штовхаються. А всі спостерігають. де там "величезний натовп"?
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12.03.2021 23:57 Відповісти
Быдло ,,,,вонючее быдло ,,, ненавижу сукиных детей ,,, хуже червяков ,,,мразота
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13.03.2021 00:09 Відповісти
Вашшсиятельство, а если вас турнут с должности марчендайзира, кого вы будете ненавидеть?))
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13.03.2021 09:50 Відповісти
мо это, сам, старший клинмейкер ваньючее сартиро - супервайзертухесбамаген
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13.03.2021 14:42 Відповісти
Нищета. У нас секонхендов нет.
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13.03.2021 01:42 Відповісти
Это плохо. Современная фешн-индустрия наносит огромный вред планете. Массовое перепроизводство вещей, их нерациональное использование приводит к истощению почв, огромному расходованию воды, загрязнению окружающей среды красителями и пластиком. Причем вторичная переработка волокон практически невозможна из-за их огромного разнообразия по составу и текстуре. Так что секоед-хенды выполняют не только социальную роль, о и экологическую.
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13.03.2021 05:58 Відповісти
Человек, который одевается на базаре рассказывает про современную фешн индустрию! Чувак, в цивилизованных странах, в Украине в том числе, многие бренды устанавливают в своих магазах контейнеры по сбору бу одежды, обуви. Потом этот хлам перерабатывают и получаются новые джинсы, к примеру. Из бу кроссовок делают, например покрытие для спорт дорожек. И таких кейсов огромное количество. Больше читай и ходи по нормальным магазинам
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14.03.2021 08:49 Відповісти
Ага, контейнеры они конечно устанавливают, для рекламы, а ты поинтересуйся куда на самом деле попадают эти вещи. Переработка их крайне затруднительна и не рентабельна.
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14.03.2021 10:11 Відповісти
Та все знают что во всем виноват совок.)
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13.03.2021 04:07 Відповісти
Где Юля, со своим "зубожінням"?
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13.03.2021 06:00 Відповісти
А хіба її в натовпі не було? Вона ж така бідна, ні машини, ні квартири, хатинку у сестри орендує...
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13.03.2021 09:21 Відповісти
Кияни влаштували тисняву на вході в секонд-хенд на Харківському, - соцмережі - Цензор.НЕТ 1945
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13.03.2021 12:28 Відповісти
Не суди и судим не будеш !!!

75 % граждан не могут пользоваться изделиями из магазинов и бутиков- НИЩЕТА это не парок, а людское горе !!!
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13.03.2021 06:22 Відповісти
..........))) Странное совпадение)) Именно столько же проголосовало за новую власть))
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13.03.2021 09:51 Відповісти
Прежде чем писать платные посты, выучи свой родной русский язык, что бы не казаться дебилом. ПОРОК, пишется через "О"
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14.03.2021 09:31 Відповісти
Це ж постанова.
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13.03.2021 09:09 Відповісти
Не. Написал в своём комменте
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13.03.2021 09:38 Відповісти
Які кияни? То перекупщики. Вриваються,хапають один в одного кращий товар і продають на базарі. Кияни збоку спостерігають і регочуть. Можна побачити при відкритті кожного магазину, і не тільки в Україні.
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13.03.2021 09:35 Відповісти
Уважаемый,прежде чем выставлять товар его тщательно перебирают из тюков и новые (не ношенные) попадают в бутики или распространяют по знакомым!!!
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13.03.2021 12:18 Відповісти
Успокойтесь, неистовые обличители социальных пороков, )) тут ничего примечательного. Просто торговцы-старьёвщики зарабатывают себе на хлебушек. Все одни и те же, что тут, что в других сэкондах. Я там бываю часто, помогаю знакомым костюмерам. За всё время не видел ни одной драки. Там свои правила и законы. А почему этот бизнес на ношеном выгоден, спросите у тех, за кого вы лично голосовали
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13.03.2021 09:37 Відповісти
И ЧТО ???
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13.03.2021 09:48 Відповісти
Это - бред.
Возме метро "Академгородок" - штук пять секондхендов разного размера. "Новый завоз" бывает регулярно раз в неделю. Никогда давки не видел. Очередь видел возле сети "Конфискат", которая весьма удачно специализируется на продажах самой модной обуви (реально по виду модной!) китайского изготовления по низкой цене.
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13.03.2021 10:03 Відповісти
у людей много сэкономленных денег от пониженных зеленским тарифов, у учителей вообще зарплата 4000 у.е., вот не знают куда деньги девать, прямо ломятся в магазины.
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13.03.2021 10:43 Відповісти
Пенсионерам пенсию повысили Кияни влаштували тисняву на вході в секонд-хенд на Харківському, - соцмережі - Цензор.НЕТ 8782
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13.03.2021 10:48 Відповісти
порохоботы в первых рядах? )
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13.03.2021 11:48 Відповісти
Видели такое.. Рядом бутик, где шубка стоит 23 тыс. и секенд... где такая же шубка стоит.. в разы... И да.. перекупщики хапают, а потом перепродают на ОЛХ
Это не малообеспеченные граждане.. иногда на кассе расплачиваются.. десятками тысяч грн
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13.03.2021 12:48 Відповісти
Це вже смутно нагадує знамените "бліни з лопати"...або "кримське олів"є" з вантажівки,присвячене "хоть камні с нєба"...
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13.03.2021 13:06 Відповісти
маркетолога каждый может обидеть

у "харьковского" маркетолога така концепция, он так видит
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13.03.2021 14:51 Відповісти
Я знаю причину) -зараз, деякі стараються дешево скупити певні дизайнерські речі на таких секонд хендах і потім перепродають онлайн.
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13.03.2021 14:51 Відповісти
Похоже там давали в нагрузку колбасу по 2,20 и водку по 3
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13.03.2021 17:05 Відповісти
"Новый привоз товаров в секонд-хенд возле метро Харьковская в Киеве сделал настоящий ажиотаж. Огромная толпа во время открытия магазина буквально вламывается внутрь, толкая друг друга", - сказано в подписи к видео. Источник: https://censor.net/ru/v3253077

А ЩО ВИ ХТІЛИ - ЕПОХА БІДНОСТІ ЗАВЕРШИЛАСЬ,

ЦЕ ВАМ НЕ ЧАСИ БАРИГИ ПОРОХА Кияни влаштували тисняву на вході в секонд-хенд на Харківському, - соцмережі - Цензор.НЕТ 3037
НАСТАЛА ЕПОХА ЖЕБРАТЦТВА ВІД Зе КЛОУНА Кияни влаштували тисняву на вході в секонд-хенд на Харківському, - соцмережі - Цензор.НЕТ 1740
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13.03.2021 17:51 Відповісти
вот это новость!
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13.03.2021 19:37 Відповісти
Apple store нервно курит в сторонке))
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13.03.2021 22:02 Відповісти
це заможні виборці клоуна, я так розумію?
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14.03.2021 07:47 Відповісти
Позавозили мордви голодної, от тепер і маємо.
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14.03.2021 09:22 Відповісти
ежели что - єто США , черная пятница
бывает и до стрельбы доходитКияни влаштували тисняву на вході в секонд-хенд на Харківському, - соцмережі - Цензор.НЕТ 9101
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14.03.2021 09:36 Відповісти
К перекупам больше уважения чем к психованым потреблядям
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14.03.2021 10:35 Відповісти
Ломка за трусами по 3 грн.))
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14.03.2021 11:20 Відповісти
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