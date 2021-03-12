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Кияни влаштували тисняву на вході в секонд-хенд на Харківському, - соцмережі. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство
У магазині був новий завіз, і люди фактично брали його штурмом.
Відео тисняви на вході в секонд-хенд опубліковано в Telegram-каналі "Наблюдатель", інформує Цензор.НЕТ.
"Новий завіз товарів у секонд-хенд біля метро Харківська в Києві зробив справжній ажіотаж. Величезний натовп під час відкриття магазину буквально вривається всередину, штовхаючи один одного", - сказано в підписі до відео.
Топ коментарі
+21 Незнайка c54f1189
показати весь коментар12.03.2021 20:21
+17 Scorpman Y
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+11 vitaliymkua
показати весь коментар12.03.2021 20:28
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ЖАДІБНІСТЬ , і бажання бути завжди першим , ось причина цього - цирку . . А ще , знаю поблизу один магазинчик секонду , ви б бачили на яких іномарках туди приїздять покупці .
За Гетьмана була зовсім інша *уйня!
Тебе не нравится Ющенко? За Зеленского небось голосовал, да?
Це як корінні американці на Брайтоні.
Хтось добре підігрів "ажіотаж" для картинки.
75 % граждан не могут пользоваться изделиями из магазинов и бутиков- НИЩЕТА это не парок, а людское горе !!!
Возме метро "Академгородок" - штук пять секондхендов разного размера. "Новый завоз" бывает регулярно раз в неделю. Никогда давки не видел. Очередь видел возле сети "Конфискат", которая весьма удачно специализируется на продажах самой модной обуви (реально по виду модной!) китайского изготовления по низкой цене.
Это не малообеспеченные граждане.. иногда на кассе расплачиваются.. десятками тысяч грн
у "харьковского" маркетолога така концепция, он так видит
А ЩО ВИ ХТІЛИ - ЕПОХА БІДНОСТІ ЗАВЕРШИЛАСЬ,
ЦЕ ВАМ НЕ ЧАСИ БАРИГИ ПОРОХА
НАСТАЛА ЕПОХА ЖЕБРАТЦТВА ВІД Зе КЛОУНА
бывает и до стрельбы доходит