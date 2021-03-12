Коли вирішувалася доля Харківських угод Зеленський виступав перед Януковичем і Медведєвим, - Ар'єв. ВIДЕО
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Під час ратифікації Харківських угод навесні 2010 року нинішній президент України Володимир Зеленський виступав перед експрезидентом Віктором Януковичем і третім президентом Росії Дмитром Медведєвим.
Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив народний депутат Володимир Ар'єв, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз в офісі президента і його приватній блогосфері раптом взялися активно з'ясовувати хто чим займався під час ратифікації Харківських угод навесні 2010 року. Зеленський після скандальної ратифікації злочинних домовленостей виступав перед президентами України і РФ Януковичем і Медведєвим, які слухали найнятого коміка в банних халатах", - написав Ар'єв.
Зеленський сам розповів про це в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.
"Напевно, тоді він не дуже зважав на прислів'я про язик і ворога, тому описав усе в деталях. Це було 17 травня 2010 під Києвом", - зазначив Ар'єв.
Наступного дня Янукович з Медведєвим заявили про співпрацю в Чорноморському регіоні. Вона почалася з обміну газової знижки на перебування в Криму Чорноморського флоту до 2042 року. РФ після цього почала нарощувати свій військовий контингент на півострові.
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.А що робив Арєв під час прийняття *харківських зрад * !?..ПРальна ..був журнашлюшкою
Он был тогда и долго после того всего лишь шоуменом. Его приглашали коррупционеры разных мастей, в том числе и в халатах, с любовницами.
Насмотрелся он на это дерьмо за многие годы, увидев всю их подноготную, да и решил, что нужно самому действовать, пока эти "сильные мира сего" не ухойдокали Украину.
Вот у нас почти все политики уже по тридцать лет сидят там депутатами, министрами, вроде бы такие прям патриоты, а Украина по всем показателям в задних рядах (кроме коррупции, СПИДа и туберкулеза, тут мы первые).
И не Зеленский в этом виноват, это уж точно.
Може тому, що в результаті підтвердження фальсифікації українська влада офіційно визнає Харківські угоди нечинними?
А може це потрібно установити до деокупації півострова?