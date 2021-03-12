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Ар'єв (311) Зеленський (17531) Медведєв (1765) Харківські угоди (64) Янукович (10402)

Коли вирішувалася доля Харківських угод Зеленський виступав перед Януковичем і Медведєвим, - Ар'єв. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Під час ратифікації Харківських угод навесні 2010 року нинішній президент України Володимир Зеленський виступав перед експрезидентом Віктором Януковичем і третім президентом Росії Дмитром Медведєвим.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив народний депутат Володимир Ар'єв, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз в офісі президента і його приватній блогосфері раптом взялися активно з'ясовувати хто чим займався під час ратифікації Харківських угод навесні 2010 року. Зеленський після скандальної ратифікації злочинних домовленостей виступав перед президентами України і РФ Януковичем і Медведєвим, які слухали найнятого коміка в банних халатах", - написав Ар'єв.

Зеленський сам розповів про це в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

"Напевно, тоді він не дуже зважав на прислів'я про язик і ворога, тому описав усе в деталях. Це було 17 травня 2010 під Києвом", - зазначив Ар'єв.

Наступного дня Янукович з Медведєвим заявили про співпрацю в Чорноморському регіоні. Вона почалася з обміну газової знижки на перебування в Криму Чорноморського флоту до 2042 року. РФ після цього почала нарощувати свій військовий контингент на півострові.

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Топ коментарі
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НепоганаТетяна@ian_tanya





«Українців треба вчити відрізняти правду від фейків: у школі мають бути уроки медіаграмотності» каже @ZelenskyyUa WTF?!

Ну, це, знаєте, виглядає, як бджоли проти меду чи клавіші проти роялю. Я навіть не знаю. Стільки брехні, як при зєльонкіних, в нас, по-моєму, ще не було

Когда решалась судьба Харьковских соглашений Зеленский выступал перед Януковичем и Медведевым, - Арьев - Цензор.НЕТ 3296
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12.03.2021 22:54
+32
Когда решалась судьба Харьковских соглашений Зеленский выступал перед Януковичем и Медведевым, - Арьев - Цензор.НЕТ 8275
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12.03.2021 22:55
+32
Міф 1: Медведчук розквітнув за Порошенка

Реальність: Медведчук не наважився балотуватись до ВР у 2014 році і на місцевих виборах 2015 року. Народним депутатом він став лише після перемоги Зеленського, скориставшись перевиборами Верховної Ради влітку 2019 року.

2013 рік - 270,5 млн дол - №62 у рейтингу журналу «Фокус»
2018 рік - 55 млн дол - №90 у рейтингу журналу «Фокус»
2020 рік - 1,2 млрд дол - №7 у рейтингу журналу «Фокус»

Міф 2: Медведчук отримав контроль за трубопроводом завдяки Порошенку, мабуть вони бізнес-партнери.,

Реальність: Саме з ініціативи Порошенка у 2014 році РНБО прийняла рішення повернути трубопровід у державну власність. А в 2015 році РНБО зобов'язала уряд створити структуру, яка буде керувати трубопроводом. Однак поки уряд Яценюк готувався, російський власник добився позитивного рішення у суді і продав трубопровід компаніям, пов'язаним з Медведчуком. Вводячи санкції проти Медведчука, навіть Зеленський спирається на рішення РНБО Порошенка.

Міф 3: Зеленський ввів санкції проти Медведчука, а Порошенко не зміг.

Реальність: За Порошенка у лютому 2019 року проти Медведчука було порушено кримінальну справу, але після зміни президентів її заморозили. Зі 100 компаній Медведчука Зеленський ввів санкції лише проти 2.

Міф 4: За Порошенка Медведчук створив медіахолдинг

Реальність: В останній рік перед виборами президента Медведчук купив на Козака 112 та Ньюсван, які одразу заблокували політиків, які підтримували Порошенка і почали лити чорний піар на нього. ЗІК Медведчук купив після перемоги Зеленського. Підраховано, що депутати партії Зеленського були на телеканалах Медведчука так само часто, як і депутати ОПЗЖ. А от депутатів ЄС туди не пускали.

Міф 5: Порошенко запропонував Медведчуку займатися звільненням полонених.

Реальність: З 2014 року Медведчука використовували для звільнення полонених та для неофіційних контактів з ворогом. На цю роль Медведчука запропонувала Ангела Меркель під час розмови голів держав 25 червня 2014 року. Медведчука перестали використовувати після того, як стало зрозуміло, що Путін більше нікого не відпустить.©
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12.03.2021 23:30
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Ну да (спокойно)
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13.03.2021 01:34 Відповісти
Нагадайте, ким був "...тот, которого Зеленский назначил своим советником, а затем первым заместителем секретаря СНБОУ"? на час підготовки і підписання харківської здачі території.
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13.03.2021 11:34 Відповісти
Інтернет Вам у допомогу, як не знаєте. Ви не знаєте, хто зараз перший заступник серетаря РНБОУ?
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13.03.2021 18:24 Відповісти
Конечно, этот хриплый, гнусавый, чешущий себя за ушами, шокающий гастрольный лабух не имеет никакого отношения к Харьковским соглашениям. Но какое отношение к самой высокой и ответственной в государстве Украина должности Президента имеет этот хриплый, гнусавый, чешущий себя за ушами, шокающий гастрольный лабух?
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13.03.2021 01:10 Відповісти
....Ну так той *паяснічал *
.А що робив Арєв під час прийняття *харківських зрад * !?..ПРальна ..був журнашлюшкою
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13.03.2021 04:45 Відповісти
Служба безопасности Украины по поручению Совета нацбезопасности и обороны изучит обстоятельства ратификации харьковских соглашений 2010 года в Верховной Раде и «роль каждого», кто в то время был народным депутатом.Коли вирішувалася доля Харківських угод Зеленський виступав перед Януковичем і Медведєвим, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 7759
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14.03.2021 22:08 Відповісти
Зе на тот момент был обычным гражданином и не занимал государственных постов. Таким высером можно обвинить любого украинца, в любом преступлении.
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13.03.2021 05:55 Відповісти
Иди полижи бубочке попку, шоб не так болело😀
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13.03.2021 07:37 Відповісти
Ну, шампанське гнусавий карлик там з ними не пив, не той рівень. Але замітьте, Зеленський там був і Медведев з того часу десь ошивається біля будинку собеза. вітю ростовська братва прийняла як свого. А памятаєте, як бубочка гнусавив про триповерхову хатинку ахметова (будку) тоді Юрась (луценко) заплатив йому 675 000 з фонду профспілки МВС і що Юрася відправили на 4 роки. Так, що бубочка може і не просто так відвідує ці балагани, замовники погано кінчають. Може, з путіним так у бубочки проскочить. чекаємо і віримо.
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13.03.2021 07:01 Відповісти
Порошенко похвалив Януковича за Харківські угоди і китайські інвестиції порошенко був міністром закордонних справ а хто такий ар"єв навіть ніхто не знає. І якщо зеленський виступав перед президентами то ар"єв невизнаний клоун.
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13.03.2021 08:12 Відповісти
Этот, как и положено клоуну, всегда принимал от всех и с любой стороны.
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13.03.2021 09:18 Відповісти
это худший еврей которого я видел..!
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13.03.2021 09:40 Відповісти
А что, Зеленский тогда был президентом? Или хотя бы депутатом? Или вообще был ли он в политике? И сколько ему было лет тогда, где-то 24? Юнец.

Он был тогда и долго после того всего лишь шоуменом. Его приглашали коррупционеры разных мастей, в том числе и в халатах, с любовницами.
Насмотрелся он на это дерьмо за многие годы, увидев всю их подноготную, да и решил, что нужно самому действовать, пока эти "сильные мира сего" не ухойдокали Украину.
Вот у нас почти все политики уже по тридцать лет сидят там депутатами, министрами, вроде бы такие прям патриоты, а Украина по всем показателям в задних рядах (кроме коррупции, СПИДа и туберкулеза, тут мы первые).
И не Зеленский в этом виноват, это уж точно.
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13.03.2021 10:59 Відповісти
Наталя,ви шо, й досі не всосали, шо ваша зеля - є клінічний ідійот?! Коли вже цього придурка чи то в дурку, чи то до лук'янівки запроторять?! Боже, яке воно тупе! Весь в дебіла папо шуро!)))
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13.03.2021 18:55 Відповісти
А з приводу чого ж тут така баталія розгорілась? Страсті просто киплять. Може, тому, що президент хоче розслідувати фальсифікацію голосування ВР Януковича за харківські угоди про продовження перебування російського флоту в Криму?
Може тому, що в результаті підтвердження фальсифікації українська влада офіційно визнає Харківські угоди нечинними?
А може це потрібно установити до деокупації півострова?
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13.03.2021 11:50 Відповісти
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