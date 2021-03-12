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"Буковель" закривають на карантин - на територію Поляниці обмежують в'їзд. ВIДЕО

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Ввечері 12 березня на засіданні регіональної комісії ТЕБ і НС прийняли рішення закрити на карантин туристичний комплекс "Буковель" – обмежують в’їзд на територію Поляницької ТГ. Безперешкодно пересуватися зможуть лише місцеві жителі або особи, які там працюють.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Galka

Нагадаємо, кількома годинами раніше під стінами Івано-Франківської ОДА вкотре зібралися прикарпатські підприємці, які вимагали або дозволити їм працювати у червоній зоні карантину, або заборонити роботу "Буковелю" та інших підприємств і закладів з великою кількістю людей.

Голова облдержадміністрації Андрій Бойчук пообіцяв розглянути вимоги підприємців на засіданні комісії ТЕБ і НС, проте зазначив – про послаблення карантинних вимог не може бути мови.

Згідно з рішенням комісії, в’їзд на територію Поляницької ТГ, на території якої і знаходиться туристичний комплекс, буде обмежений пише "Галка". Нові правила почнуть діяти з 00 годин 13 березня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "ЄС" вимагає закрити курорт "Буковель": Саме він є причиною "червоної" зони карантину та зростання кількості хворих

"Було прийнято рішення про припинення діяльності курорту "Буковель". Туристи не зможуть його відвідати. Якщо ви турист, то ви маєте розуміти, що ви їдете не в "Буковель" – ви їдете у червону зону карантину, зону підвищеної небезпеки. Ми приймаємо таке вимушене рішення, і ймовірно воно не останнє. Адже червона зона, в якій ми знаходимося, розивається, і ми не бачимо тренду до її зниження. Представники малого бізнесу часто запитують, чому є така несправедливість: великі компанії працюють, а малі не повинні працювати? Зараз у Поляницькій ТГ працюють підрозділи поліції, а ми підкріпили їхню позицію рішенням комісії ТЕБ і НС. Хочу подякувати президенту України Володимиру Зеленському, який консолідував силовий блок, і це рішення зараз виконується", – наголосив Андрій Бойчук.

Головний санітарний лікар області Руслан Савчук каже, що зараз потрібно діяти рішуче: "Рівень завантаженості ліжкомісць нині складає майже 82%. Закликаю всіх до розуміння тих обмежень, які ми вводимо".

"Станом на сьогодні у туристичному комплексі "Буковель" складено 51 адмінпротокол: на операторів підйомників, пункти прокату лижного обладнання. Будуть запроваджені додаткові блок-пости на території Поляницької ТГ. Можливість пересуватися безперешкодно, за дотримання карантинних вимог, буде лише у місцевих жителів або тих, хто має місце роботи у цьому населеному пункті", – розповів начальник ГУНП в Івано-Франківській області Володимир Голубош.

Дивіться також: Підприємці заблокували "Буковель" з вимогою закрити курорт на карантин. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+36
Сезон окончен, можно и закрывать теперь
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12.03.2021 23:12
+27
А до того, как зону довели до красной, жадность не позволяла закрыть?
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12.03.2021 23:17
+21
каломойша накосіл бабла, можна і закрити.
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12.03.2021 23:18
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Сезон окончен, можно и закрывать теперь
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12.03.2021 23:12 Відповісти
Ага 12 марта)))) они бы ещё в июле подъемники и снегопушки опечатали бы....
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12.03.2021 23:21 Відповісти
Опомнилась п...а, когда ночь прошла.
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13.03.2021 06:34 Відповісти
щастячка!.. здаровьячка!.. держитесь там!
"Буковель" закрывают на карантин - на территорию Поляныци ограничивают въезд - Цензор.НЕТ 4423
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12.03.2021 23:16 Відповісти
А до того, как зону довели до красной, жадность не позволяла закрыть?
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12.03.2021 23:17 Відповісти
каломойша накосіл бабла, можна і закрити.
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12.03.2021 23:18 Відповісти
Да какая разница)))
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12.03.2021 23:19 Відповісти
Полиция проверила Буковель. Зеленского не обнаружено. Можно закрывать на карантин...
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12.03.2021 23:19 Відповісти
)))
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12.03.2021 23:23 Відповісти
Жнива скінчились , можливо і відпочити !!))
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12.03.2021 23:21 Відповісти
Чутка не дотянули. Ещё недельки две можно было спокойно косить баблишко (как правило, подъёмники начинают постепенно прикрывать в начале апреля), но и так норм накосили за зиму. Так шо беня не сильно расстроится.
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12.03.2021 23:25 Відповісти
Тіль все асфальтом покрити..
На лижах їм там нормальок буде...
...банутим.
😁
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12.03.2021 23:25 Відповісти
"Буковель" закривають на карантин - на територію Поляниці обмежують в'їзд - Цензор.НЕТ 2715
"Буковель" закривають на карантин - на територію Поляниці обмежують в'їзд - Цензор.НЕТ 6902
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12.03.2021 23:29 Відповісти
А вдоль дороги мёртвые с косами стоят. И тишина ...Картина маслом (Дорога на Буковель) автор Зе Ковідний
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12.03.2021 23:57 Відповісти
"Буковель" закривають на карантин - на територію Поляниці обмежують в'їзд - Цензор.НЕТ 9343"
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13.03.2021 00:50 Відповісти
а поблагодарить "президента" за то, что он всех закрыл на жесткий карантин на праздники, а сам поехал рекламить буковель ив результате консолидировал там кучу народа с которых и пошла в результате третья волна заражения? ЕЩЁ РАЗ: президент закрывает всю страну на карантин а сезонный КУРОРТ - нет, более того - едет туда отдыхать и рекламит его с каждого тостера!! Это какой-то опаный сюрр!
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13.03.2021 06:07 Відповісти
Андрей Бойчук, ты сраколиз и у тебя нет ни стыда ни совести.
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13.03.2021 06:38 Відповісти
НУ что сказать? Страна ДУРАКОВ !!! С начало перезаразили всех ,а теперь когда сезон закончился закрывают.Слава тебе наш Президент и Мэр Ивано-франковска ,тот еще дурак
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13.03.2021 07:12 Відповісти
Осталось сжечь "Велюр" и взорвать Оман "Буковель" закривають на карантин - на територію Поляниці обмежують в'їзд - Цензор.НЕТ 8431
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13.03.2021 07:12 Відповісти
в августе надо закрывать. тогда самый большой лыжный сезон,а не в январе
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13.03.2021 07:13 Відповісти
хорошо, что мальдивы с галапагосами им не закрыть.
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13.03.2021 07:29 Відповісти
Тепер можна й закривати, буборчка зі своєю курвою вже ж накатася з гірок.
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13.03.2021 08:11 Відповісти
З твоєю дружиною він катався?
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13.03.2021 09:47 Відповісти
з моєю воно тільки може обісратись, а не кататись
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13.03.2021 13:44 Відповісти
Пачему не в июле закрыли? А как же люди, там жеж скока работает, если закрыть сейчас то этожеж очень и очень... Дебили, плять.
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13.03.2021 08:39 Відповісти
Травою на лижах погано їздити, по снігу вже доїздились...
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13.03.2021 09:03 Відповісти
пнх придурки
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13.03.2021 09:08 Відповісти
и опять бедоносец хорошо поработал... Может таки послать Бубочку на мацкву? )))
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13.03.2021 11:45 Відповісти
Коні вкрали - замикайте стайню!
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13.03.2021 11:51 Відповісти
Буковель здався. "Буковель" закривають на карантин - на територію Поляниці обмежують в'їзд - Цензор.НЕТ 8552
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13.03.2021 12:05 Відповісти
Твари. Дождались окончания сезона и теперь со всей пролетарской решительностью закрывают.
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13.03.2021 12:39 Відповісти
а если б ФОПы не перекрыли трассу? хрен бы там шо закрыли...(да и надолго ли?)
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13.03.2021 13:07 Відповісти
Интересно, что все еще не закрыли. Только закрывают. А это процесс небыстрый. "Буковель" закривають на карантин - на територію Поляниці обмежують в'їзд - Цензор.НЕТ 3986 Еще снег лежит в горах.
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13.03.2021 17:31 Відповісти
малоПИД,,,роский нарко-Дурак а беня с шевченкой тебе дали разрешения???
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13.03.2021 19:08 Відповісти
 
 