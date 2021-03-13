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Кравчук (545) перемовини (2483) Донбас (21703)

Кравчук: Настав момент Х. Україна не буде сидіти та мовчати, а попросить натиснути на Росію усіма можливими способами. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Кравчук: Настав момент Х. Україна не буде сидіти та мовчати, а попросить натиснути на Росію усіма можливими способами. ВIДЕО

Змусити Кремль припинити військову агресію на території України і повернути захоплені території можна тільки спільними зусиллями лідерів країн "нормандської четвірки".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі телеканалу "Дім" акцентував глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук.

Він переконаний, що до мирних переговорів щодо Донбасу треба залучити і нову адміністрацію США.

"Мені здається, що зараз настав момент Х, упродовж якого буде відповідь на питання - бути чи не бути. Якщо вдасться прийняти рішення, яке відкриє шлях до миру, ми аплодуватимемо. Якщо не вдасться, тоді ситуація затягнеться, але вона набуде зовсім іншого характеру, а саме: Україна не буде сидіти та мовчати", - заявив Кравчук.

Читайте також: Зустріч у "нормандському форматі" планується в квітні, але все може змінитися через позицію РФ, - Кравчук

Він зазначив, що Україна звертатиметься до лідерів європейських країн і США, до світової спільноти із закликом "натиснути на Росію усіма можливими способами,  зокрема санкціями, дипломатичним тиском". А також вжити заходів, які змусять Росію виконувати міжнародні норми права.

"І тоді, думаю, ситуація буде для України позитивною,  і ми поступово інтегруємо в Україну і неконтрольовані сьогодні райони Донбасу і Криму", - зауважив глава української делегації в ТКГ.

Читайте також: Поки що немає мирного плану стосовно Донбасу. Росія має затвердити пропозиції, розроблені Францією та Німеччиною спільно з Україною, - Кравчук
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Топ коментарі
+13
И это говорит мразь, которая поменяла Ядерное оружие на стеклянные бусы в виде меморандума, который пригоден для подтирания известного места?
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13.03.2021 11:32
+12
Україна замовкла коли 73% лошар посадовили Буратіну на табуретку.
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13.03.2021 11:22
+10
не,я конечно сильно уважаю шестое чуство кравчука и его умение проскользнуть без зонтика между каплями ливня...
но вот вопрос,не поизносилось ли это умение за долгие годы? Кравчук: Настал момент Х. Украина не будет сидеть и молчать, а попросит надавить на Россию всеми возможными способами - Цензор.НЕТ 6216
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13.03.2021 11:16
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не,я конечно сильно уважаю шестое чуство кравчука и его умение проскользнуть без зонтика между каплями ливня...
но вот вопрос,не поизносилось ли это умение за долгие годы? Кравчук: Настал момент Х. Украина не будет сидеть и молчать, а попросит надавить на Россию всеми возможными способами - Цензор.НЕТ 6216
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13.03.2021 11:16 Відповісти
І в чергове трохи перефразую геніальну фразу із "Жив був пес": "Угу, а тепер як ми"
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13.03.2021 11:18 Відповісти
Рожденный ползать - везде пролезет, и сквозь долгие годы.)
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13.03.2021 11:32 Відповісти
Цікаво звіздіт старий звіздобол !!! Але гнати пургу , це його давня професія !!!))))
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13.03.2021 11:16 Відповісти
Євроінтеграція України, це гаплик "Русскому миру" та імперським амбіціям кремля !!!)))
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13.03.2021 11:18 Відповісти
Кравчук в истории Украины -на тясячелетия,Остальные -проходили мимо.И те, кто приняли Харьковские соглашения тоже на века,как предатели.И клерикалы -кгбисты в 1992 году в Харькове, уведшие значительную часть православных под иго московского улуса тоже будут на века прокляты.
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13.03.2021 11:22 Відповісти
идиот...
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13.03.2021 11:24 Відповісти
Україна замовкла коли 73% лошар посадовили Буратіну на табуретку.
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13.03.2021 11:22 Відповісти
а потому шо табуретку неправильно поставили...надо было ножками кверху Кравчук: Настал момент Х. Украина не будет сидеть и молчать, а попросит надавить на Россию всеми возможными способами - Цензор.НЕТ 1236
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13.03.2021 11:24 Відповісти
Тоді можна було б іще когось поруч посадити (за близьким до пляшкування методом). Аж трьох.
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13.03.2021 12:23 Відповісти
Один втік. Залишилося обрати ще одного, хто не сяде. 73% оберуть Кучму. А він, якраз, і мав би сісти.
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13.03.2021 13:28 Відповісти
73 від тих 35% що прийшли на вибори. Не треба було шлангувати а на вибори треба було ходити.
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13.03.2021 12:51 Відповісти
ДУРАЧОК, А СКОЛЬКО ЖЕ ТОГДА В УКРАИНЕ ПОКЛОННИКОВ ПЕТРА ШЕКОЛАДНАЯ ДУПА???? ДВАДЦАТТ ПЯТЬ ПРРЦЕНТОВ ИЗ ТЕХ ТРИДЦАТИ ПЯТИ. ЭТО ЖЕ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ПОГРЕШНОСТЬ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ И ЛИЧНО КУПЛЕНЫХ ПОРАЖЕНКОЙ ЛЮДЕЙ.
😆😅😍😂😄😃😀😉😋😛😝🤪😜
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13.03.2021 17:06 Відповісти
"Попросит" - одразу ********** це слово. Слабка терпільна позиція. "Дяденьки, защитите от фулюганов, ну позязя!"
Одразу Вона згадалася. "Ни один танк не выйдет из казармы! Мы должны быть голубями мира и умолять весь мир нам помочь!"
Результати передбачувані - "так, ми дуже-дуже глибоко стурбовані. А зараз звільніть приміщення, у нас ділові перемовини з месьє Гризловим про нові геополітичні реалії".
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13.03.2021 11:24 Відповісти
Попросит- позиция терпил. За попоросит нужно будет чем то пожертвовать.
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13.03.2021 11:31 Відповісти
Украина будет обращаться к лидерам европейских стран и США, к мировому сообществу с призывом - "надавить на Россию всеми возможными способами: санкции, дипломатическое давление" - надавить?посмотрите если вводят санкции или звучит какой то призыв к рф кацапы начинают огрызаться в лице МИДа машки захаровой быковать как гопота и отвечать сразу никогда не промолчат а призывы как говорят сами кацапы россию не остановят еще больше скрепы головного мозга не дают даже если все будет сожжено ядерным пеплом а смех санкции чиновникам и силовикам которые и так не ездили в ЕС к тому же поток 2 строится и на санкции не влияет говорят кацапы а простая рос вата наоборот радуется таким санкциям так как ихние чиновники дома буут сидеть как и все они, поэтому нужны секторальные экономические санкции чтоб кацапы почувствовали на своей шкуре а также например запретить вьезд в ЕС Соловьеву и Скабеевой европейцы знают что они ничего не имеют общее с журналистикой это пропагандоны номер 1 в мордоре котрые смотрят миллионы почему бы как в 2014 не запретить вьезд как они называют загнивающий запад?ведь Дмитрию Кисилеву запретили в 2014 и до сих пор не ездит
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13.03.2021 11:28 Відповісти
Пока наоборот, новая администрация США привлекает администрацию Украины к борьбе против агрессора и 5 колонны.
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13.03.2021 15:08 Відповісти
попросит / Шо старе шо мале. Лепечут что то несвязное. Внимательно слушаю Путина, Лаврова, Козака, Грызлова. Чувствую, что они хотят, чтобы на Донбассе был мир, - Кравчук /Я не ставлю вопрос о возвращении оккупированных территорий Донбасса военным путем, - Кравчук / Самый лучший путь - выкинуть Россию из Донбасса силой, - Кравчук.
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13.03.2021 11:31 Відповісти
И это говорит мразь, которая поменяла Ядерное оружие на стеклянные бусы в виде меморандума, который пригоден для подтирания известного места?
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13.03.2021 11:32 Відповісти
КУЧМА ТЫ ЧТО ЛИ????
ОТКРОЙ ЛИЧИКО ДАНИЛОВИЧ.
😆😅🤣😂😄😃😀😛😝🤪😜
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13.03.2021 17:08 Відповісти
Болеешь? Или ударился?
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13.03.2021 18:09 Відповісти
БЫЛА БЫ ТЫ МОЙША УМНАЯ, ТЫ БЫ ЗНАЛА, ЧТО КРАВЧУК К ЭТОЙ ТЕМЕ НЕ ПРИЧЁМ. БО ОБЕЩАТЬ ТЕБЕ ДУРЕ ЖЕНИТСЯ НА ТЕБЕ, ЭТО НЕЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ.
А ПОСКОЛЬКУ я НЕЗНАЮ ТЕБЯ - БЛОНДИНКА ЛИ ТЫ, ИЛИ ПРИКИДЫВАЕШЬСЯ, ТО ОСТАЁТЬСЯ ДУМАТЬ ШО ТЫ КУЧМА, КОТОРЫЙ УПОРНО И НАСТОЙЧИВО ХОЧЕТ СБРОСИТЬ С СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
НО ПРАВО ВЫБОРА И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ШО ТЫ НЕ КУЧМА, А БЛОНДИНКА, ОСТАВЛЯЮ ЗА ТОБОЙ.
😉😄😆😅🤣😂😃😀😜🤪😝😛
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13.03.2021 21:33 Відповісти
Кацапа, у тебя скрепа выпала с башки. Тут боярышника нет, иди домой, в мухосранск рязанской области.
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14.03.2021 08:33 Відповісти
эпичное начало фразы и......такое завершение
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13.03.2021 11:32 Відповісти
Аналогічне враження. "Хватит это терпеть - пора собрать волю в кулак и решительно пойти пожаловаться воспитателю" Кравчук: Настав момент Х. Україна не буде сидіти та мовчати, а попросить натиснути на Росію усіма можливими способами - Цензор.НЕТ 7933
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13.03.2021 11:38 Відповісти
Пока путин не сдохнет, или его каким-либо образом не уберут от власти, сомневаюсь, что будут какие-то серьёзные подвижки.
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13.03.2021 11:36 Відповісти
Момент Х настал тогда, когда ты с Кучмой сдал ядерный потенциал Украины, это гос измена чистой воды , вот с тех пор мы и потеряли свою независимость, а место его в тюрьме , а не на переговорной площадке.
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13.03.2021 11:36 Відповісти
Звучить дуже загрозливо: Україна не буде мовчати. Ми будемо просити інші країни... путін вже всрався.
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13.03.2021 11:39 Відповісти
Кравчук: Настав момент Х. Україна не буде сидіти та мовчати, а попросить натиснути на Росію усіма можливими способами - Цензор.НЕТ 9199
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13.03.2021 11:44 Відповісти
Понятно заранее,что всё просрано. Плакаться в жилетку - это слишком дипломатично.
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13.03.2021 11:40 Відповісти
Менше красти потрібно було, та укріплювати державу, а не знущатись та доводити громадян до зубожіння. Відбирати майно, поліції/поліції виконувати замовні вбивства, розпалювати ворожнечу з різних неадекватних причин, щоб сховати злочини проти держави та громадян України приховуючись за патріотизмом
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13.03.2021 11:41 Відповісти
*Відбирати майно, поліції/поліції виконувати замовні вбивства, розпалювати ворожнечу з різних неадекватних причин, щоб сховати злочини проти держави та громадян України приховуючись за патріотизмом* ,- ватник, что за пургу ты несешь пригожинскую ,зубожилий?
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13.03.2021 12:01 Відповісти
Не розумію ваших аргументів, але будьте терпимим
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13.03.2021 12:37 Відповісти
Скажіть, за 5 років до парафії зелених до влади ви дійсно зубожіли та ялини стать вареника, бо навіть на капусту та зітхання не хапало засобів?
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13.03.2021 12:27 Відповісти
Шановний зніміть якогось кольору призму окулярів, озирніться і налаштуйтеся, бо можливо вам стане соромно за ваші слова, а можливо і ні, таке буває та не проходить нажаль
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13.03.2021 12:36 Відповісти
Слава гугл транслейту! Палив вас, позбавленців, і продовжує палити! Кравчук: Настав момент Х. Україна не буде сидіти та мовчати, а попросить натиснути на Росію усіма можливими способами - Цензор.НЕТ 5946
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13.03.2021 12:38 Відповісти
Гарний перекладач, але він абсолютно толерантний до всіх народів та терпимий і не бачить сліди того чого не має
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13.03.2021 12:40 Відповісти
Момент Х настанет когда этот старый мерзавец пойдет со своими зелеными на Х
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13.03.2021 11:42 Відповісти
Мы не будем молчать, народ давно не молчит, помогло? Только жиреете, да трепетесь. Пан Кравчук, вас всех послать, куда нибудь подальше, вы и там командовать будете.
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13.03.2021 11:45 Відповісти
Это - страшное оружие - просить и молить. Еще - встать на колени.
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13.03.2021 11:51 Відповісти
Макарыч чморит кацапов
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13.03.2021 11:57 Відповісти
Кравчук стал подозревать, а не станет ли он цапом- відбувайлом....
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13.03.2021 11:59 Відповісти
Хочуть ошукати громадян
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13.03.2021 12:57 Відповісти
в сра** ху*ку - надавите такими операциями как проводил Максим Шаповал
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13.03.2021 12:02 Відповісти
Стара комуністична наволоч!
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13.03.2021 12:06 Відповісти
Буквально дні два тому , Кравчук заявляв що підтримує Зеленського в його прагненні зустрітися з Путіним один на один, для того щоб ясніше зрозуміти позицію Путіна по деяких питаннях. Сьогодні він вже заявляє що ніби вже нема про що говорити з тим Путіним, і Україна буде просити західні країни посилювати тиск на Росію. Люди добрі, я розумію, що людина у віці майже 90 років, і в такому віці складно памятати свої слова, які говорив буквально вчора. Але хай він хоч записує, або найме собі якогось прес секретаря щоб той записував його слова. Але нічого дивного . Це називається старческий маразм. В такому віці потрібно кефір питиі з правнуками бавитись. Але в Кравчука майже в 90 велика політика
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13.03.2021 12:06 Відповісти
Тут можна запостити один життєвий нарис, знайдений на полонинах інтернету. Просто наочний приклад, що робить з людьми альцгеймер та інші "радощі" глибокого старіння...
(до речі, навіть радянські главхричі періоду геронтократії були значно молодші за Кравчука і Фокіна)

- Василий! Василий! Вася!..
Парк для прогулок близ приемного покоя больницы. Жара страшная. Я на скамейке внимательно изучаю массивный гипс на ноге. Рядом костыли. Лавка покрашена совсем недавно и ощутимо пахнет краской.
- Василий! Вася!..
Старичок столетнего вида с жиденькими, торчащими дыбом волосами бредет по аллее. На нем бесцветный пиджак еще советского производства, истоптанные башмаки и пожелтевшая от времени сорочка; в руках пустая по всей видимости сумка.
- Василий! Вася! Вася!..
Он вертит головой по сторонам и, разевая беззубый рот, не переставая выкрикивает одно и то же имя. Проходит мимо меня. С трудом поднимаюсь.
- Чего кричишь? - спрашиваю. - Потерял, что ли?
- Ага, потерял, - кивает старик.
- Кого потерял?
- Сына.
- Сын Василий? - уточняю, а в голове пытаюсь припомнить всех знакомых пациентов и врачей. Ни одного Василия.
- Ну да.
- Так-так-так… Где хоть видел-то в последний раз?
- А, - старик с безразличием машет рукой. - В гробу…
Так я и сел обратно на скамейку, а старик побрел дальше:
- Василий!..
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13.03.2021 12:19 Відповісти
Кравчук: Настав момент Х. Україна не буде сидіти та мовчати, а попросить натиснути на Росію усіма можливими способами - Цензор.НЕТ 6693 Кравчук: Настав момент Х. Україна не буде сидіти та мовчати, а попросить натиснути на Росію усіма можливими способами - Цензор.НЕТ 9388
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13.03.2021 12:08 Відповісти
Кто давить будет, немцы, французы?
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13.03.2021 12:34 Відповісти
Ну если бутылка российская, то они надавят на неё своим комфортным местом.
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13.03.2021 12:37 Відповісти
Странно что он не сказал вместо "попросимо" - "здобудемо"
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13.03.2021 12:36 Відповісти
а шо й то случилось? Х#йло помер? китайцы на Урале? Москва сгорела?
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13.03.2021 13:01 Відповісти
Нарешті він відчув той Х на чласній шиї. Але скільки б він не скаржився кругом на супостата, ніХ не зміниться, доки самі не повстанемо та не виженемо його з нашої землі на Х. Бо насправді всім поХ, кого це безпосередньо не стосується.
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13.03.2021 13:37 Відповісти
Один втік. Залишилося обрати ще одного, хто не сяде. 73% оберуть Кучму. А він, якраз, і мав би сісти.
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13.03.2021 13:40 Відповісти
Вытащи чеченский йух из пасти и булки пошире раздвинь - твой жоп бутылка сажать будут.
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13.03.2021 21:13 Відповісти
прорвало удака...- ну хоть не с заднего места ))
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13.03.2021 13:46 Відповісти
Старый поц......
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13.03.2021 16:07 Відповісти
Зачем эти понты) все и так понимают что дело в Байдене.
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13.03.2021 18:39 Відповісти
До цього йшло.
Москалі зразу побачили (та й знали наперед - на відміну від зебілів), що тля і її зграя - ніхто і ніщо і Україну захищати вони не будуть.
Тим більше політика =нє стрєлять= і =я в сваєй ґалавє вайну закончіл=, відведення ЗСУ зі своїх позицій та демонтаж укріплень, деморалізація армії дали свої =плоди=.
Я також пов*язую той факт, що рашка абсолютно забила навіть на подобу переговорів + однозначне загострення на фронті, якраз-таки з =животворящим=.
=Козак= х**лу подзвонив одному з перших, а його помічнички годують пресу тріщанням про підтримку України, контакти з ЄС і рештою бла-бла-бла. (Посміховисько з =санкціями= щодо Північного Потоку фанати =святого= проковтнули і ніхто не кричить, що на рішення Конгресу деми просто наплювали).
Корупція, Беня, блазень, відсутність реформ - все є. А війна - то окремо.
І якби "животворящий" подзвонив навіть на 5 хв лише, щоб сказати, що Штати залишаються союзником / гарантом / партнером і т.д. і допомагатимуть відбивати москальську агресію - це була б інша історія.
Не треба втирати про те, що тля - токсична, гидка ... Йдеться про державу Україна.
За майже два місяці =козак= і віце-президентка уже багато контактів здійснили ...
На Україну часу не знайшлося. (Контакти іншого рівня не рахуються)
А х**ло слабаків прораховує на раз-два.
І кинути їх - то для нього забавка.
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14.03.2021 00:00 Відповісти
Ему кажется, что сейчас настал момент Х, ему кажется... Когда начинал продавать с молотка Украину ничего не казалось.
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14.03.2021 09:33 Відповісти
 
 