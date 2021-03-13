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У Дніпрі 17-річний хлопець впав на асфальт і помер, лікарі врятувати його не змогли. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

У Дніпрі ввечері в п'ятницю, 12 березня, на перетині вулиць Калинової та Путилівської 17-річний хлопець впав на асфальт і помер.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дніпро оперативний". Відео моменту зафіксувала камера Ситуаційного центру Дніпра.

Трагедія сталася біля магазину "АТБ" приблизно о 17:30. Юнаку раптово стало зле, унаслідок чого він впав і помер. На місце події оперативно прибули співробітники швидкої допомоги. Хлопця доставили в лікарню ім. Мечникова в стані клінічної смерті. Лікарі зробили все можливе, але врятувати його, на жаль, не вдалося.

Батько хлопця зазначив, що його син не мав хронічних захворювань. Деталі інциденту встановлюються. Редакція висловлює родині загиблого свої співчуття.

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Топ коментарі
+40
Вот она и жить, как миг, цените её и своих близких.
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13.03.2021 13:30
+27
Бедный ребёнок.... Самые искренние соболезнования родным.... Вот так, на голом месте, ни с того ни с сего, без ранее известных заболеваний.... Беда.... В Днепре 17-летний парень упал на асфальт и умер: врачи спасти его не смогли - Цензор.НЕТ 7899
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13.03.2021 13:42
+23
вся проблема даже не в том, что человек смертен, а в том, что часто внезапно смертен ...
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13.03.2021 14:06
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Если бы упал на брусчатку то не умер бы.
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13.03.2021 22:18 Відповісти
ты шо дятел
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13.03.2021 22:21 Відповісти
Что тебя не устроило дятел? Или ты хочешь сказать, что если бы он упал на перину то не умер?!
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13.03.2021 22:29 Відповісти
Да судя как он падал, он уже наверное мёртвый и упал .
У него при падении даже рефлекс не сработал, он и не дернул руками что бы прикрыться от удара об землю
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14.03.2021 18:22 Відповісти
та хрен его знает у меня в 17лет когда курил такая дрож была по всему телу мелкая чуть еле дошел в школу на второй этаж...
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13.03.2021 22:20 Відповісти
Шок полный . 23-сек. остаток жизни на видео.
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13.03.2021 22:47 Відповісти
Люди сразу подбежали. Помню в конце 80х на станции метро тогда ленинская человек на лавке умер. 2 час ни кто не подходил.
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14.03.2021 00:05 Відповісти
Або серцевий напад, або втратив свідомість і невдало вдарився головою об асфальт і вмер від травм голови. Мда, несподівана смерть, що тут скажеш. Співчуття близьким, коли помирають молоді - це завжди невимовна трагедія.
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14.03.2021 02:32 Відповісти
Скорше друге, враховуючи вік
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14.03.2021 08:22 Відповісти
Треба обережно ходити біля АТБ, бо це прокляте місце.
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14.03.2021 06:44 Відповісти
У них адміністрація і персонал або москвороті, або рукожопі.
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14.03.2021 07:59 Відповісти
"Бросил курить и умер. Нет... Только, он сначала умер, а потом бросил курить" (с)
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14.03.2021 07:23 Відповісти
Переутомился при подготовке ЗНО по математике. Сколько еще будут издеваться над украинским народом этой математикой?
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14.03.2021 08:47 Відповісти
Выходит математика нам не нужна? У Дніпрі 17-річний хлопець впав на асфальт і помер, лікарі врятувати його не змогли - Цензор.НЕТ 3219
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14.03.2021 10:30 Відповісти
Вот так живёшь, строишь планы на будущее, а потом ху%к - и всё... У Дніпрі 17-річний хлопець впав на асфальт і помер, лікарі врятувати його не змогли - Цензор.НЕТ 1010
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14.03.2021 10:31 Відповісти
Надеюсь это не после прививки от коронавируса... У Дніпрі 17-річний хлопець впав на асфальт і помер, лікарі врятувати його не змогли - Цензор.НЕТ 8113
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14.03.2021 15:18 Відповісти
От прививок откидывают копыта только моксели на московии)
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14.03.2021 16:16 Відповісти
Сидячий, мало-активный образ жизни, регулярное вредное излучение от ПК и гаджетов, стрессы, плохое питание, отсутствие физических нагрузок - в итоге растет нация очкариков-дистрофиков с дества плохим зрением, букетом-сердечно-сосудистых заболеваний и т.д.
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14.03.2021 16:20 Відповісти
Ты излучение от пришельцев забыл вписать.
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14.03.2021 22:25 Відповісти
Здається мені, що він банально спотикнувся але не зміг згрупуватись чи виставити руки вперед тому що руки були в кишенях, в результаті при падінні з розгону ударився головою об асфальт, отримавши травму не сумісну з життям. Висновок - якщо холодно одягайте рукавиці, а не тримайте руки в кишенях.
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14.03.2021 21:16 Відповісти
нет, неверно. Посмотрите внимательно, у него ноги за пару шагов до падения уже "пружинили". Он был явно под чем то либо мгновенный инсульт (что маловероятно)
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15.03.2021 09:06 Відповісти
В наших реалиях подойти и оказать помощь означает, что тебя "по подозрению" в обезьянник "до выяснения" отправят. И сиди там, доказывай, что не верблюд.
А потом, ЕСЛИ отпустят = затаскают по ментовкам и прочим "дачам показаний".
А потом, цитирую: "а не имел ли ты, ****, умысла на теракт?!"
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14.03.2021 22:23 Відповісти
Вот еще случай. telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/5619043-prosto-nabiral-vodu-poyavilos-video-momenta-smerti-studenta-v-harkove.html
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15.03.2021 02:41 Відповісти
Если за один день два случая попадают на камеру, то сколько ж таких случаев не попало.
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15.03.2021 04:10 Відповісти
Молодцы прохожие, оперативно среагировали.
Горжусь!
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15.03.2021 08:47 Відповісти
колес наелся-верняк...
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15.03.2021 09:04 Відповісти
А ты под какими колесами сидишь? Парень спортсмен. И не на стероидах. Здоровых людей не бывает. Есть не дообследованные.
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26.03.2021 11:03 Відповісти
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