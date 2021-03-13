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скандал (572) Слуга народу (2545) Камельчук (37)

"Ви нападали на мене! Ви про статус народного депутата знаєте?! Ви хто взагалі?!" - "слуга народу" Камельчук поскандалив із охороною на з'їзді партії. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук, відомий своїми своєрідними висловлюваннями, влаштував скандал на вході в КВЦ "Парковий" в Києві, де відбувався з'їзд його партії.

Відео інциденту опубліковано в телеграмі Радіо Свобода.

На відео видно, що Камельчук хотів потрапити всередину приміщення на партійний з'їзд, проте його зупинили, бо він не пройшов реєстрацію. Охоронці вимагали від нього пред'явити перепустку, а він показував їм своє депутатське посвідчення.

"Ви нападали на мене! Ви ставали мені посеред дороги, обійшли і не пускали мене сюди. Ви заважаєте депутатській діяльності. У мене є посвідчення. Ви про статус народного депутата знаєте?! Ви хто взагалі?!" - заявив "Слуга народу" .

"Ви знаєте, що коли хтось йому (народному депутату. - Ред.) перешкоджає, йому загрожує до 10 років позбавлення волі?!" - пригрозив Камельчук.

Також окремо варто зазначити, що парлементарій був без маски.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від колег по фракції чув, що хтось у парламенті отримує "зарплату в конвертах", але не помічав, - "слуга народу" Камельчук
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Топ коментарі
+74
Скот'c. Во всей зеленой красе.
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13.03.2021 17:42
+57
Мерзкое козломордое чмо.
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13.03.2021 17:48
+51
Слуги олгархата постепенно превращаются в старых добрых приблатненных рыгов.
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13.03.2021 17:42
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Дмитрий Корнейчук

В Киеве проходит съезд партии «Слуга народа».

Партия сильна как никогда)))

"Ви нападали на мене! Ви про статус народного депутата знаєте?! Ви хто взагалі?!" - "слуга народу" Камельчук поскандалив із охороною на з'їзді партії - Цензор.НЕТ 7924
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13.03.2021 22:30 Відповісти
хто скаже, цього бородатого таки пустила охорона на зїзд, чи дали пенделя ?
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13.03.2021 22:52 Відповісти
Кілька разів бачив оте мохнориле неотесане хамло на ефірах на Прямому.Воно, як і всі майже ********* з дипломом трускавецького ПТУ, абсолютно не вміє вести себе під час дискусії:хамить жінкам перебиває інших. Я дивуюсь редакторам Прямого-десь пропав ВЕРЕСЕНЬ і такі камельчуки перетворюють онлайн ефіри в гав-наш.П.С: Не хочу образити ПТУ- в них молодь отримує професію. А з трускавецькому сходняка ми отримали у владі невігласів і дилетантів. Це я ще м"ягко сказав.
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14.03.2021 01:11 Відповісти
соромно за це чмо бо ганьбить украіну але в цьому збіговиську майже всі такі
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14.03.2021 08:17 Відповісти
Пиарится, рекламу себе делает. Больше скандалов, больше конверт.
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14.03.2021 08:19 Відповісти
Камельчук, я тебе пам'ятаю."Ви нападали на мене! Ви про статус народного депутата знаєте?! Ви хто взагалі?!" - "слуга народу" Камельчук поскандалив із охороною на з'їзді партії - Цензор.НЕТ 8185
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14.03.2021 09:15 Відповісти
Вообще ты говна кусок. Мразь зеленая.
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14.03.2021 09:54 Відповісти
Дамочка пояснила слузі народу, що охорона є іншого слуги народу і слуга народу зрозумів що він просто слуга і конфлікт був вичерпаний))) 30 років країною керує бидло!!!
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14.03.2021 10:11 Відповісти
Ці пупи землі задовбали. Ну чому в цій партії зібрався якийсь нахабнючий непотріб. Є у мене підозра, збирав їх не дуже розвинутий інтелектуально організатор.
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14.03.2021 10:13 Відповісти
Тут два чоботи пара один клоун зелебобік а другий тупе чмо типа ГРОМАДЯНИН я тут стою
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14.03.2021 10:22 Відповісти
Кацапський виродок.
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14.03.2021 13:17 Відповісти
Как бы не относиться к этому депутату, но в конкретно этой ситуации он прав.
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14.03.2021 13:26 Відповісти
нарушают даже права депутата та годи вже казаать про пересичных. Но до свидомисти быдла это не доходит.По хрен у кого нарушены права, они нарушены у каждого бо це их права , шо непонятно стаду. Завтра прийдут за ними. Право защищают , а не здают.
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14.03.2021 14:14 Відповісти
Таке мале і таке смердюче.. Збрити бороду і в армію..
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14.03.2021 15:09 Відповісти
Очередной махатель ксивой, который считает вправе себя чувствовать везде как дома.
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14.03.2021 15:50 Відповісти
Еще один бородатый черт...вместо того, чтобы спокойно разобраться в ситуации, машет депутатской ксивой и угрожает людям.
Статус Нардепа и ксива приводят к мутации человека в мразь.
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14.03.2021 16:25 Відповісти
Генетичне сміття як і більшість цієї партії-одноденки!
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14.03.2021 16:44 Відповісти
одним словом- худоба
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14.03.2021 16:49 Відповісти
ось е нагле зелене чмо (хозяин жизни) їздить на машині дружини та паркується на переході. а віршиком так:

хлопчиня з свинячими очима
і лицем наглючим та бридким
совісті воно не має зовсім
морда ця знайома нам усім

0
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14.03.2021 17:52 Відповісти
Это видео можно смотреть 200 раз. Охраннику уважуха "Ви нападали на мене! Ви про статус народного депутата знаєте?! Ви хто взагалі?!" - "слуга народу" Камельчук поскандалив із охороною на з'їзді партії - Цензор.НЕТ 1993
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14.03.2021 18:25 Відповісти
Це трішки хвора людина. тому не треба з нею конфліктувати.
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14.03.2021 18:26 Відповісти
ЖЕСТЬ!
Філософія управління московського уряду… А також аналог діяльності уряду Зеленського… Ментальність Х@луїв з яких, ще не вийшло просовється лайно…
УВАГА: Рекоменловано для перегляду бидломасі, яка проголосувала за клоуна (73%).
Дивитись восени 2021,- час, коли «зеленим» злодіям прийдеться розраховуватися з кредиторами!
https://www.youtube.com/watch?v=77wkDOTOG-E

"Ви нападали на мене! Ви про статус народного депутата знаєте?! Ви хто взагалі?!" - "слуга народу" Камельчук поскандалив із охороною на з'їзді партії - Цензор.НЕТ 1893
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14.03.2021 21:59 Відповісти
Это еще что... Скоро будут банально бить по наглой бородатой роже=)
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15.03.2021 07:23 Відповісти
Чому нарідний слуга без маски в громадському місці? Чому він хамить і залякує громадянина України?
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15.03.2021 08:35 Відповісти
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