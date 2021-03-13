"Ви нападали на мене! Ви про статус народного депутата знаєте?! Ви хто взагалі?!" - "слуга народу" Камельчук поскандалив із охороною на з'їзді партії. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук, відомий своїми своєрідними висловлюваннями, влаштував скандал на вході в КВЦ "Парковий" в Києві, де відбувався з'їзд його партії.
Відео інциденту опубліковано в телеграмі Радіо Свобода.
На відео видно, що Камельчук хотів потрапити всередину приміщення на партійний з'їзд, проте його зупинили, бо він не пройшов реєстрацію. Охоронці вимагали від нього пред'явити перепустку, а він показував їм своє депутатське посвідчення.
"Ви нападали на мене! Ви ставали мені посеред дороги, обійшли і не пускали мене сюди. Ви заважаєте депутатській діяльності. У мене є посвідчення. Ви про статус народного депутата знаєте?! Ви хто взагалі?!" - заявив "Слуга народу" .
"Ви знаєте, що коли хтось йому (народному депутату. - Ред.) перешкоджає, йому загрожує до 10 років позбавлення волі?!" - пригрозив Камельчук.
Також окремо варто зазначити, що парлементарій був без маски.
Будь ласка, зачекайте...
В Киеве проходит съезд партии «Слуга народа».
Партия сильна как никогда)))
Статус Нардепа и ксива приводят к мутации человека в мразь.
хлопчиня з свинячими очима
і лицем наглючим та бридким
совісті воно не має зовсім
морда ця знайома нам усім
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Філософія управління московського уряду… А також аналог діяльності уряду Зеленського… Ментальність Х@луїв з яких, ще не вийшло просовється лайно…
УВАГА: Рекоменловано для перегляду бидломасі, яка проголосувала за клоуна (73%).
Дивитись восени 2021,- час, коли «зеленим» злодіям прийдеться розраховуватися з кредиторами!
https://www.youtube.com/watch?v=77wkDOTOG-E