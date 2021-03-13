"Ви нападали на мене! Ви про статус народного депутата знаєте?! Ви хто взагалі?!" - "слуга народу" Камельчук поскандалив із охороною на з'їзді партії. ВIДЕО

Депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук, відомий своїми своєрідними висловлюваннями, влаштував скандал на вході в КВЦ "Парковий" в Києві, де відбувався з'їзд його партії.

Відео інциденту опубліковано в телеграмі Радіо Свобода.

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На відео видно, що Камельчук хотів потрапити всередину приміщення на партійний з'їзд, проте його зупинили, бо він не пройшов реєстрацію. Охоронці вимагали від нього пред'явити перепустку, а він показував їм своє депутатське посвідчення.

"Ви нападали на мене! Ви ставали мені посеред дороги, обійшли і не пускали мене сюди. Ви заважаєте депутатській діяльності. У мене є посвідчення. Ви про статус народного депутата знаєте?! Ви хто взагалі?!" - заявив "Слуга народу" .

"Ви знаєте, що коли хтось йому (народному депутату. - Ред.) перешкоджає, йому загрожує до 10 років позбавлення волі?!" - пригрозив Камельчук.

Також окремо варто зазначити, що парлементарій був без маски.

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