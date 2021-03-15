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армія (3345) гроші (300) корупція (3737) Міноборони (4320) Бігус (128)

Відмовитися від готового софту за стандартами НАТО, замовити проєкт з нуля підряднику без досвіду і через 4 роки зрозуміти, що зробили не те, - BIHUS.info розповість про армійський "розпил" на ₴600 млн. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Журналістський проєкт BIHUS.info анонсував розкриття схеми, яка використовувалася чиновниками Міноборони для "розпилу" 600 мільйонів гривень бюджетних грошей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, анонс розслідування опубліковано на сторінці проєкту в соцмережі.

"Армійський розпил на 600 мільйонів. Як залишити Збройні сили без суперважливої системи управління військом? Крок 1. Відкинути готову систему за стандартами НАТО від волонтерів і військових айтішників. Крок 2. Замовити проєкт з нуля в компанії без досвіду таких розробок. Крок 3. Чотири роки ігнорувати, що роблять взагалі не те, що треба. Крок 4. Заплатити за цю профанацію 600 мільйонів. Крок 5. Відмовитися від того, що зробили, бо - сюрприз? - зробили не те. А армія хай і далі воює, як у кам'яному віці, без найважливішого для неї софту. Історія масштабного попилу - вже о 19.30 в сюжеті Lesya Ivanova. Підписуйтесь, щоб не пропустити: http://bit.ly/2T4l77P", - йдеться в анонсі від команди проєкту.

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Топ коментарі
+23
АРМІЯ, МОВА, ВІРА!!
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15.03.2021 10:54
+11
с арифметикой совсем слабо? Отминусуй 4 года
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15.03.2021 11:01
+10
Соєвий барига підсунув цукерку українському війську , гнилу , протухлу. і до сих пір не на нарах.
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15.03.2021 11:08
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АРМІЯ, МОВА, ВІРА!!
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15.03.2021 10:54 Відповісти
Главное чтобы теперешняя зе-власть всех виновных посадила! Ведь это же они могут сделать, или нет? ))
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15.03.2021 11:19 Відповісти
Їм ще руки не повідрубували!
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15.03.2021 11:28 Відповісти
Читайте низче..))
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15.03.2021 11:29 Відповісти
Нє, не зроблять...))
Імхо...
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15.03.2021 11:40 Відповісти
Відмовитися від готового софту за стандартами НАТО, замовити проєкт з нуля підряднику без досвіду і через 4 роки зрозуміти, що зробили не те, - BIHUS.info розповість про армійський "розпил" на ₴600 млн - Цензор.НЕТ 2136.
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15.03.2021 11:59 Відповісти
По ваших методичках це вже який раз покидає? Десятий, сотий? Відмовитися від готового софту за стандартами НАТО, замовити проєкт з нуля підряднику без досвіду і через 4 роки зрозуміти, що зробили не те, - BIHUS.info розповість про армійський "розпил" на ₴600 млн - Цензор.НЕТ 1148
Скоро твої роботодавці будуть "пакідать".
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15.03.2021 13:30 Відповісти
Відмовитися від готового софту за стандартами НАТО, замовити проєкт з нуля підряднику без досвіду і через 4 роки зрозуміти, що зробили не те, - BIHUS.info розповість про армійський "розпил" на ₴600 млн - Цензор.НЕТ 5973 .Шо значить - по ваших .? Кого це ти мав на увазі ? Ти що , мене до зебілів приклеїв Відмовитися від готового софту за стандартами НАТО, замовити проєкт з нуля підряднику без досвіду і через 4 роки зрозуміти, що зробили не те, - BIHUS.info розповість про армійський "розпил" на ₴600 млн - Цензор.НЕТ 5532 ..? Мені ж методички Порох особисто пише , всьому Цензору це відомо . Відмовитися від готового софту за стандартами НАТО, замовити проєкт з нуля підряднику без досвіду і через 4 роки зрозуміти, що зробили не те, - BIHUS.info розповість про армійський "розпил" на ₴600 млн - Цензор.НЕТ 2152 .
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15.03.2021 16:47 Відповісти
Сарказм..🤣🤣
😜🤑
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15.03.2021 11:28 Відповісти
Чого спамим, загорівся порох в дупках?
Гражданских отсечь??
))
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15.03.2021 11:32 Відповісти
жуй шаверму від відосикі
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15.03.2021 11:41 Відповісти
смердючий бігуш знову ловить чорних підсвинків в чорній кімнаті де їх нема .......

свинарчуків було мало ?
га, мудрий наріде.... Відмовитися від готового софту за стандартами НАТО, замовити проєкт з нуля підряднику без досвіду і через 4 роки зрозуміти, що зробили не те, - BIHUS.info розповість про армійський "розпил" на ₴600 млн - Цензор.НЕТ 6160
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15.03.2021 15:37 Відповісти
все, что идет от бигуса теперь нужно проверять-перепроверять, т.к. он соврет---не дорого возьмет! Уже проходили его брехливые "сенсации"!
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16.03.2021 00:22 Відповісти
он уже давно в тюремной робе должен быть!
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15.03.2021 11:03 Відповісти
коментар відмічено як спам
Соєвий барига підсунув цукерку українському війську , гнилу , протухлу. і до сих пір не на нарах.
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15.03.2021 11:08 Відповісти
А Ігор Гладун до сих пір не в спамі? Непорядок
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15.03.2021 12:21 Відповісти
У 2017 УкрОборонПром передав 3673 одиниць ОВТ
У 2018 УкрОборонПром передав 4900 одиниць ОВТ
У 2019 УкрОборонПром передав 4876 одиниць ОВТ

11.11.2019 Наєм і нова команда попадають в УОП

Станом на 08.2020 УкрОборонПром передав 450 одиниці ОВТ.
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15.03.2021 15:12 Відповісти
Згоден- генераліссімус у вас, як з сої цукерка!
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15.03.2021 11:29 Відповісти
Що там у нас за мародерство і держзраду? Підозра,шахер-махер і ...гуляй вася.
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15.03.2021 10:55 Відповісти
то ж все попередники зробили...)))
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15.03.2021 10:55 Відповісти
с арифметикой совсем слабо? Отминусуй 4 года
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15.03.2021 11:01 Відповісти
отминусуй и получится 2017 - сивочолий рулил
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15.03.2021 11:17 Відповісти
И в чем проблема?
Если все так очевидно-рвать всех виновных в клочья.
Но что-то, кроме картин, Пороху зеленая плесень предъявить ничего не может
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15.03.2021 11:23 Відповісти
Там 10-ти річний досвід. За цей час 3-4 попередні крим.справи були розвалені в суді вщент і без наслідків.
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15.03.2021 10:56 Відповісти
Бігус-іфо? А що, прозріння чи бабл від інших?
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15.03.2021 11:01 Відповісти
на донатах уже жопы поотращивали!
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15.03.2021 11:06 Відповісти
#акакаяразница кто платит? У него куча родни ватников и работников ФСБ, и ничего не жмёт!
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15.03.2021 11:19 Відповісти
Такое не только в МО.
Фактически во всех сферах отказываются от готовых решений в пользу пресловутых «украинских креативов».
А по сути распил и схемы ...
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15.03.2021 11:06 Відповісти
Читайте внимательно статью. Отказались от одного "украинского креатива" в пользу другого "украинского креатива".
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15.03.2021 11:36 Відповісти
Почему Бутусов молчит ? Ведь вопросы армии его любимая тема ?
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15.03.2021 11:25 Відповісти
Тому що Бутусов живе в реальному часі , і займається НИНІШНІМИ проблемами армії . А Бігусь заточений виключно на пошуки зради , за часів Пороха . Той бардацюра , що процвітає в армії нині , його абсолютно не хвилює .

В загальному , за що йому платять , про те він і співає Відмовитися від готового софту за стандартами НАТО, замовити проєкт з нуля підряднику без досвіду і через 4 роки зрозуміти, що зробили не те, - BIHUS.info розповість про армійський "розпил" на ₴600 млн - Цензор.НЕТ 8473 . . Думаю , скоро почуєм щось і про Зе , адже невдоволення ним в кремлі , росте все більше .
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15.03.2021 11:54 Відповісти
Старається бідолашний Бугусьонок киданути якусь інфу на попередників, бо у Зелі і Єрмака зашквар. А вийде як із Свинарчуками? Для мене Бігус - помийка. Вони забруднили свою репутацію "свинарчуками" і навіть не вибачилися.
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15.03.2021 13:54 Відповісти
здесь явный след Саакашвилли
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15.03.2021 11:30 Відповісти
Та подождите истеричить. Там на подрядах такой гадюшник и подковёрные разборки, что я бы на "скандалы, интриги, расследования" от Бигуса смотрел аккуратно. Он уже лажал неоднократно.

Смотрите внимательно. "Відкинути готову систему за стандартами НАТО від волонтерів і військових айтішників" - это значит была своя контора, которая хотела на этом погреть руки. Что у неё была за поделка - никому не известно (только со слов этого говножурналиста, что там "соответствие стандартам НАТО"). Далее "Замовити проект з нуля в компанії без досвіду таких розробок" - типа у "волонтерів і військових айтішників" сильно много опыта в разработках? Конечно же нет.
Но тут похоже, что либо Бигусу приехал заказ кого-то замочить, либо просто про него начали забывать и он решил накинуть говнеца на вентилятор.
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15.03.2021 11:34 Відповісти
А чо два комментарі Мої просто зникли>?
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15.03.2021 11:36 Відповісти
перед написанням кожного коментаря, зебіл13 не з'їв шаверми і не подивився відосик, тобто не пройшов верифікацію на відданість шмарклявому, тому зникли, а може ти їх і не писав.
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15.03.2021 11:46 Відповісти
Чия б корова верещала..
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15.03.2021 11:53 Відповісти
покури айкос
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15.03.2021 12:48 Відповісти
Предвыборная кампания зечма на низком старте, бигуса вытянули с нафталина - нужно как-то Пороха топить, а то его рейтинг муляет глаза зебанде.🙂
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15.03.2021 11:43 Відповісти
Порох давно уже политический импотент. За 5 лет правления ни одной реформы а на последок похвалился что гордится сделанной судейской реформой ))
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15.03.2021 11:48 Відповісти
Відмовитися від готового софту за стандартами НАТО, замовити проєкт з нуля підряднику без досвіду і через 4 роки зрозуміти, що зробили не те, - BIHUS.info розповість про армійський "розпил" на ₴600 млн - Цензор.НЕТ 5956 .Як ви зебіли , достали вже своєю - халвою . !
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15.03.2021 11:57 Відповісти
Крадій..
Вкрав 5 років "життя по новому""..в свою кишеню))..
Цей, нинішний, нічим не відрізняється..))
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15.03.2021 11:58 Відповісти
Так это зечмо так бесится оттого, что Порох политический импотент? Ну надо же!😛😛😛
А почему бы ему не порадоваться и успокоиться? Как думаешь? Есть у тебя хоть половинка засохшей извилины?
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15.03.2021 12:14 Відповісти
ВНИМАНИЕ!
Свеженький Бигус-высер!
Яценюк украл у Гросмана бриллиант кох-и-нур!
Порошенко своим самолётом вывез Януковича на Мальдивы!
Громче включайте ваши телевизоры сегодняшним вечером!
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15.03.2021 12:00 Відповісти
600 лямов))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) у Илона Маска на старте было меньше, ***** идиоты.
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15.03.2021 12:06 Відповісти
не завидуйте, нищеброды. люди смогли, сделали и это кстати не последняя покупка за ваш счёт. таких лохов в мире как вы ещё поискать нужно... а потом удивляетесь почему City Express не такой как в Польше.
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15.03.2021 12:36 Відповісти
Дивно що саме сьогодні анонс, здається сьогодні має бути розслідування белінкету якщо не помиляюсь, і було би розумним це розслідування випустити в інший день, але ні.
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15.03.2021 12:53 Відповісти
Удивительно? Да нет - все логично. Создание информационного шума и спама , который забьет очередной эпичный обсерон найвеличнейшего. Вот и вытянули проститутку бигуса со скамейки запасных
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15.03.2021 14:45 Відповісти
Идти легким путем не наш выбор. Ведь на готовом софте бюджет не попилишь.
Я человек не кровожадный, но иногда так хочется что бы парочку ублюдков поставили к стенке и показали это на всю страну.
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15.03.2021 13:28 Відповісти
Це той бігус, що з Свинарчуками носився як зі смертельною зрадою а коли при зеленій ********** почалась реальна зрада, почав рити "сенсації" про попередників?
Ясна, панятна... Ватний відстій.
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15.03.2021 13:33 Відповісти
Надо наших айтишников подключать.Пусть работают, а не без дела сидят.
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15.03.2021 13:48 Відповісти
Наші ІТ-шники зайняті супроводження москальскої 1с. Та переводом з москальскої 1с на москальский bas.
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15.03.2021 14:47 Відповісти
Очередное бигус говнорасследование)) Он еще за прошлое говноедство не отмылся про "дикие кражи в МО", которое закончилось пшиком, теперь старую проститутку в очках ангажировали накормить очередной порцией говна семидесятитрехпроцентное стадо)) Забавно. Буду наблюдать))
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15.03.2021 14:43 Відповісти
Старих проституток призначив Порошенко і диверсія почалася за влади Порошенко.
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15.03.2021 15:40 Відповісти
Смени ник. Ты не Конь. Ты осел))) Текст читай на который отвечаешь. а то шпаришь по методичке бездумно и выглядишь идиотом))
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15.03.2021 16:20 Відповісти
Це, не розпил грошей, а диверсія. Таким чином ворожі агенти загальмували більш ніж на чотири роки розвиток армії.
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15.03.2021 15:39 Відповісти
Сім років під керівництвом зрадників та казнокрадів чинити опір ворогу це, як битися в облозі.
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15.03.2021 15:43 Відповісти
Бигусговно, сделало выброс "говонтела", под названием - "Звоню, не знаю кому и зачем-почему".
Начинаем, с простого: implementation (выполнение, осуществление).
Чего?
Так, какой стандарт, хотят применять? Что там implementation?

Подачи патронов? Написания документов? Приготовления каши? Совершения рейда?
Бигусговно, просто ляпнуло кизяк, не понимая сущности.
Это, уже видели и знаем)))
Как там бигусдерьмо, с войне на крови?
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15.03.2021 16:30 Відповісти
сивачолий армію рехвормував, це все зє заднім числом диверсію влаштував проти сьомава.
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15.03.2021 19:31 Відповісти
https://www.facebook.com/gis.arta/posts/2667526183487426
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15.03.2021 21:26 Відповісти
а потом говорят что денег ни на что нет, так получается деньги есть?
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18.03.2021 16:54 Відповісти
 
 