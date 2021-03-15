Відмовитися від готового софту за стандартами НАТО, замовити проєкт з нуля підряднику без досвіду і через 4 роки зрозуміти, що зробили не те, - BIHUS.info розповість про армійський "розпил" на ₴600 млн. ВIДЕО

Журналістський проєкт BIHUS.info анонсував розкриття схеми, яка використовувалася чиновниками Міноборони для "розпилу" 600 мільйонів гривень бюджетних грошей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, анонс розслідування опубліковано на сторінці проєкту в соцмережі.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Армійський розпил на 600 мільйонів. Як залишити Збройні сили без суперважливої системи управління військом? Крок 1. Відкинути готову систему за стандартами НАТО від волонтерів і військових айтішників. Крок 2. Замовити проєкт з нуля в компанії без досвіду таких розробок. Крок 3. Чотири роки ігнорувати, що роблять взагалі не те, що треба. Крок 4. Заплатити за цю профанацію 600 мільйонів. Крок 5. Відмовитися від того, що зробили, бо - сюрприз? - зробили не те. А армія хай і далі воює, як у кам'яному віці, без найважливішого для неї софту. Історія масштабного попилу - вже о 19.30 в сюжеті Lesya Ivanova. Підписуйтесь, щоб не пропустити: http://bit.ly/2T4l77P", - йдеться в анонсі від команди проєкту.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Повітряні сили ЗСУ в ході переозброєння планують отримати американські винищувачі F-15 і F-35, - командувач ВПС Дроздов. ВIДЕО