Відмовитися від готового софту за стандартами НАТО, замовити проєкт з нуля підряднику без досвіду і через 4 роки зрозуміти, що зробили не те, - BIHUS.info розповість про армійський "розпил" на ₴600 млн. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Журналістський проєкт BIHUS.info анонсував розкриття схеми, яка використовувалася чиновниками Міноборони для "розпилу" 600 мільйонів гривень бюджетних грошей.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, анонс розслідування опубліковано на сторінці проєкту в соцмережі.
"Армійський розпил на 600 мільйонів. Як залишити Збройні сили без суперважливої системи управління військом? Крок 1. Відкинути готову систему за стандартами НАТО від волонтерів і військових айтішників. Крок 2. Замовити проєкт з нуля в компанії без досвіду таких розробок. Крок 3. Чотири роки ігнорувати, що роблять взагалі не те, що треба. Крок 4. Заплатити за цю профанацію 600 мільйонів. Крок 5. Відмовитися від того, що зробили, бо - сюрприз? - зробили не те. А армія хай і далі воює, як у кам'яному віці, без найважливішого для неї софту. Історія масштабного попилу - вже о 19.30 в сюжеті Lesya Ivanova. Підписуйтесь, щоб не пропустити: http://bit.ly/2T4l77P", - йдеться в анонсі від команди проєкту.
Будь ласка, зачекайте...
Імхо...
Скоро твої роботодавці будуть "пакідать".
😜🤑
Гражданских отсечь??
))
свинарчуків було мало ?
га, мудрий наріде....
У 2018 УкрОборонПром передав 4900 одиниць ОВТ
У 2019 УкрОборонПром передав 4876 одиниць ОВТ
11.11.2019 Наєм і нова команда попадають в УОП
Станом на 08.2020 УкрОборонПром передав 450 одиниці ОВТ.
Если все так очевидно-рвать всех виновных в клочья.
Но что-то, кроме картин, Пороху зеленая плесень предъявить ничего не может
Фактически во всех сферах отказываются от готовых решений в пользу пресловутых «украинских креативов».
А по сути распил и схемы ...
В загальному , за що йому платять , про те він і співає . . Думаю , скоро почуєм щось і про Зе , адже невдоволення ним в кремлі , росте все більше .
Смотрите внимательно. "Відкинути готову систему за стандартами НАТО від волонтерів і військових айтішників" - это значит была своя контора, которая хотела на этом погреть руки. Что у неё была за поделка - никому не известно (только со слов этого говножурналиста, что там "соответствие стандартам НАТО"). Далее "Замовити проект з нуля в компанії без досвіду таких розробок" - типа у "волонтерів і військових айтішників" сильно много опыта в разработках? Конечно же нет.
Но тут похоже, что либо Бигусу приехал заказ кого-то замочить, либо просто про него начали забывать и он решил накинуть говнеца на вентилятор.
Вкрав 5 років "життя по новому""..в свою кишеню))..
Цей, нинішний, нічим не відрізняється..))
А почему бы ему не порадоваться и успокоиться? Как думаешь? Есть у тебя хоть половинка засохшей извилины?
Свеженький Бигус-высер!
Яценюк украл у Гросмана бриллиант кох-и-нур!
Порошенко своим самолётом вывез Януковича на Мальдивы!
Громче включайте ваши телевизоры сегодняшним вечером!
Я человек не кровожадный, но иногда так хочется что бы парочку ублюдков поставили к стенке и показали это на всю страну.
Ясна, панятна... Ватний відстій.
Начинаем, с простого: implementation (выполнение, осуществление).
Чего?
Так, какой стандарт, хотят применять? Что там implementation?
Подачи патронов? Написания документов? Приготовления каши? Совершения рейда?
Бигусговно, просто ляпнуло кизяк, не понимая сущности.
Это, уже видели и знаем)))
Как там бигусдерьмо, с войне на крови?