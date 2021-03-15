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Зеленський (17522) путін (21449) Бутусов Юрій (3123) ПВК "Вагнер" (1477)

Безоглядне бажання зазирнути в очі Путіну стало підґрунтям для зриву спецоперації щодо "вагнерівців", - Бутусов. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Президент зобов'язаний сказати нам: хто зрадив українські спецслужби під час війни? Таке зрадництво не має прощення.

Про це розповів "Гордону" головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Я думаю, що безоглядне бажання зазирнути в очі Путіну зіграло дуже злий ... не можна сказати жарт ... стало підґрунтям для цього тяжкого злочину. Зайшла інформація, замість того, щоб дати їй об'єктивний аналіз, замість того, щоб дати їй об'єктивну оцінку, проаналізувати її ... Ну, для цього і потрібен професіонал у комітеті з розвідки. Замість того, щоб цією інформацією правильно розпорядиться - ні, була відразу, негайно дана команда скасування операції, яка призвела до надзвичайно тяжких наслідків. До надзвичайно тяжких", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Список основних підозрюваних у "зливі" спецоперації щодо "вагнерівців" доволі короткий, - Бутусов

"І ось це не є якимось ексцесом виконавця, це абсолютно системний хід. Ми не знаємо зараз точно, хто саме телефонував до Білорусі. Ми можемо здогадуватися, коло підозрюваних доволі вузьке. Наше завдання, завдання народу України - для того, щоб влада, якщо вона дійсно захищає інтереси України, діяла професійно, щоб у нас ситуація в країні не розігрівалася, як це було в Сполучених Штатах у разі Вотергейту. Адже президент Ніксон був змушений піти достроково у відставку під загрозою імпічменту, бо він брехав, бо його впіймали на обмані. Замість того, щоб розслідувати скандал за участю спецслужб, він намагався покривати правопорушників. І це коштувало Ніксону посади. Так от, наше завдання зараз - щоб президент України, якщо він справді серйозно, якщо його партія дійсно серйозно захищають інтереси України, якщо це не гра під тиском Байдена, під тиском скандалу нашого вагнергейту, якщо це не гра вимушена, якщо це усвідомлені дії - то президент зобов'язаний припинити ховати голову в пісок, а виступити з цього приводу, взяти на себе відповідальність за цей провал, оскільки все це було в його кабінеті, все це результат його рішень, почати розслідування і встановити, хто саме з учасників цієї наради в його кабінеті телефонував до Білорусі, хто зрадник. Президент - а це його відповідальність - зобов'язаний сказати нам: хто зрадив українські спецслужби під час війни? Таке зрадництво не має прощення. Тому ми маємо почути від держави реальні дії, а не слова", - акцентував журналіст.

Також читайте: У липні 2020 року було послідовно провалено відразу три спецоперації ГУР Міноборони, - Бутусов. ВIДЕО

"Нам не просто потрібно, щоб сказали, хто це зробив. Ця людина мусить піти під суд і вона має отримати максимальний термін покарання, який тільки є в Україні. Ця людина має сидіти у в’язниці. Недостатньо просто їй сказати. Президент зобов'язаний провести розслідування. Це не опція, він зобов'язаний знайти зрадника і він зобов'язаний його максимально суворо покарати. Якщо він, звичайно, збирається бути президентом", - резюмував Бутусов.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Читайте також: Справа про зрив операції щодо "вагнерівців" розслідується, Єрмак допитується: найближчим часом ми дамо результат, - в.о. директора ДБР Сухачов

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Цензор.НЕТ відновив хронологію подій, з якою можна ознайомитися за посиланням.

Наприкінці грудня стало відомо, що Bellingcat знімає фільм про провал спецоперації із захоплення бойовиків ПВК Вагнера після наради в Офісі президента.

Читайте також: З ексначальника ГУР Міноборони Бурби, що дав свідчення у справі "вагнерівців", охорону не знімали, - Нацполіція

За словами керівника організації Христо Грозєва, розслідувачі знайшли докази існування спецоперації, яку розробило ГУР Міноборони спільно зі співробітниками СБУ. Першу частину розслідування хочуть випустити у I кварталі 2021 року.

У лютому 2020 року в.о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов заявив, що справа про зрив операції щодо "вагнерівців" активно розслідується, допитують низку осіб, зокрема главу Офісу президента Андрія Єрмака.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
Стаття 111 "Державна зрада".
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15.03.2021 12:02
+22
Згадай скільки тут було вереску коли він оголосив військовий стан в прифронтових областях. Кричали що хоче відмінити вибори.
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15.03.2021 12:15
+21
Ну що ж, доки у одного було незбориме бажання заглянути в очі пуцину, у 73 відсотків його співгромадян було бажання заглянути йому в дупу. Як виявилося, у очах пуцина немає миру, а у дупі - меду. 73 відсотки по то сплутали дупу з дуплом.
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15.03.2021 12:03
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Теперь переностите зелёные открытия центра дезинформации не 16 марта а 6 апреля
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15.03.2021 12:24 Відповісти
Все очевидно: зельц - преступник, он сдал, или не он, а его подельники, которых он, используя служебное положение, покрывает.
Делать то что?, из-за выборов раз в 5 лет преступнику почти 4 года еще на новые преступления.
Может, пора уважаемым людям собраться, и, перед обращением к народу, выработать общую стратегию, которую огласить?
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15.03.2021 12:20 Відповісти
Хорошая идея, вот бы ещё побольше решительных, организованных патриотов, способных и готовых простить друг другу мелкие недоразумения прошлого и вместе смотреть в будущее. И в качестве будущих правителей Украины рассматривать только кандидатуры украинцев, не связанных никакими узами (экон., родственными, дружескими) с заграницей, а тем более с московией. То есть доверять полностью украинцы могут, по-моему, лишь людям, для которых единственное место для жизни - Украина.
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15.03.2021 14:55 Відповісти
А чтоб не ошибиться, выборы раз в год, чтоб не успел много нагадить.
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15.03.2021 16:09 Відповісти
там не скільки заглянути скоріше лизнути...
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15.03.2021 12:25 Відповісти
очко
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15.03.2021 12:27 Відповісти
показ фильма 15 марта сорвался из за клоуна
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15.03.2021 12:29 Відповісти
Ні, зелене чмо у відставку не подасть. Він буде казати, що він перший президент, котрий бореться з олігархами, перший, хто думає про Крим.
І в загалі, він все зробив, і майбутнім політикам треба щось нове вигадувати, щоб сподобатись виборцю.
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15.03.2021 12:31 Відповісти
"Безоглядное желание заглянуть в глаза Путину стало основой для срыва спецоперации по "вагнеровцам", - Бутусов" - надо было в жопу заглянуть.
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15.03.2021 12:32 Відповісти
у нього є ще одне бажання-----------''Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати''
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15.03.2021 14:32 Відповісти
73% туда очень хотели заглянуть. Вот оно так и вышло.
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15.03.2021 12:37 Відповісти
Бутусов переигрывает , так можно и "спалиться" выполняя заказ .
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15.03.2021 12:40 Відповісти
Позиція Бутусова в питанні "вагнерівців" повністю ідентична позиції партії "Європейська Солідарність". Або, можна сказати вимоги до влади лідера ******** української опозиції Порошенка стосовно провалу операції з захоплення "вагнерівців" ідентична наративам, які висловлює Бутусов...

Петро Порошенко: опозиція вимагає терміново створити ТСК по пандемії, «вагнергейту» та «справі Шеремета»

Опозиція вимагає негайно створити ТСК з розслідування проваленої антиковідної політики влади, «вагнергейту», а також «справи Шеремета» і політичних переслідувань. Про це п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко заявив під час погоджувальної ради.
Порошенко зауважив, що триває збір підписів щодо позачергового засідання по «вагнергейту», але керівництво парламенту може внести це питання у порядок денний поточного сесійного тижня.
«Я хочу подякувати фракції «Голос», яка в повному складі дала свої підписи. Я хочу подякувати «Батьківщині», яка дала достатню кількість голосів і буде надані додаткові підписи. У нас, виявляється, всі фракції дали підписи своїх представників. І сьогодні їх зібрано вже майже 70», - говорить Петро Порошенко.
«Коли ви робите зміни в порядку денному, поставте позицію «Вагнера» і розгляньте. У нас три позиції ТСК, на яких ми наполягаємо. Перше - це «Вагнер», друге - це розслідування «справи Шеремета» і переслідування політичних бранців, і третє - це ТСК по пандемії», - говорить Порошенко.
Він наголосив, що ТСК - це парламентський інструмент опозиції, тоді як у влади є інші важелі, зокрема система правоохоронних органів. «ТСК - це інструмент опозиції, а влада, якщо хтось вчинив злочин, - будь ласка, робіть розслідування», - говорить Петро Порошенко.
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15.03.2021 12:45 Відповісти
На думку журналіста Аріка Толера, українські медіа вигадали інформацію про прем'єру 15 березня.

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Засновник Bellingcat Еліот Хіггінс повідомив, що дату виходу фільму-розслідування про спецоперацію із затримання в Білорусі 28 членів ПВК «Вагнера» ще не визначили. Про це він написав 14 березня в Twitter.
«Для нашого розслідування "Вагнергейт" немає визначеної дати випуску, і ми ніколи не встановлювали її. Дослідження документального фільму все ще тривають, і щойно це буде зроблено, ми повідомимо всіх, коли він вийде», - розповів Хіггінс.
Журналіст-розслідувач Bellingcat Арік Толер повідомив, що фільм про «вагнерівську спецоперацію» не планували показувати 15 березня. На його думку, цю дату вигадали українські медіа.
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15.03.2021 12:46 Відповісти
Британський журналіст додав, що як тільки дослідження щодо документального фільму завершаться, лише тоді буде встановлено точну дату виходу кінострічки на екрани.
Через велику кількість дезінформації щодо "Вагнергейту", Хіггінс закликав людей не вірити чуткам, які говорять про фільм від Bellingcat, а читати лише офіційні джерела з інформацією про майбутню кінострічку від авторів розслідування "справи вагнерівців".
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15.03.2021 13:57 Відповісти
амфаш

Ой, я вас умоляю!
В тот момент Зеля собирался блеснуть на нормандском формате, а операция могла обидеть Путина, тот бы не приехал и международное высткпление Зели было бы сорвано. Вот он и сказал "избежать".
15.03.2021 12:14
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15.03.2021 12:58 Відповісти
А хто це заглядав в очі путіна? Як його велічать - Вальцман?
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15.03.2021 13:11 Відповісти
Зебуин,в глаза уйлу хотел заглянуть твой гундосый божок
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15.03.2021 13:25 Відповісти
Нарешті Україна створила власні спецслужби, здатні конкурувати зі світовими так тупе стадо все похерило!
Демократія не для ідіотів!
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15.03.2021 13:14 Відповісти
Шо у Бубочки за мода в шоколадный глаз заглядывать????
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15.03.2021 13:39 Відповісти
Бутусов как всегда. Меле шо попало. Ыксперд, блин.
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15.03.2021 13:54 Відповісти
Тут не треба бути експертом, щоб це зрозуміти
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15.03.2021 14:37 Відповісти
Що вигадають антикризові менеджери ОПУ до прем'єри "Вагнергейту" на Netflix - анонс "Час Ч" Романа Чайки на 5-му каналі

Дивіться 15 березня на "5 каналі"
Тяжкі будні радикальних центристів: як "Слуга народу" кувала КПРС? "Харківські угоди" чи "харківські уроди" - ніхто не знає! Що вигадають антикризові менеджери ОПУ до прем'єри фільму "Зелений вагнергейт" на Netflix.

Дивіться у програмі "Час Ч" із Романом Чайкою 15 березня о 15:30 на "5 каналі".
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15.03.2021 13:58 Відповісти
Ой, пане Бутусов, та ви, що та невже ваш президент міг так зробити, злити операцію? Не вірю. Він же таке нове обличчя, що хоч воду з нього пий. Словом згадайте свої дифирамби Зеленському на передодні виборів 2019 року.
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15.03.2021 14:47 Відповісти
А Лукашенко нельзя спросить, чтобы узнать кто ему тогда позвонил? Безоглядне бажання зазирнути в очі Путіну стало підґрунтям для зриву спецоперації щодо "вагнерівців", - Бутусов - Цензор.НЕТ 826
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15.03.2021 15:24 Відповісти
Він скаже, що путін. І це буде правдою.
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15.03.2021 21:25 Відповісти
так і знав що це все шняга... ні фактів, ні доказів... одні припущення
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15.03.2021 17:04 Відповісти
У нас, зелепупень и *********, проФФессиональные проктологи.
Там Ермак с Разумковым, ещё инструменты подносят.
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15.03.2021 18:58 Відповісти
ИМПИЧМЕНТ!!!

ИМПИЧМЕНТ!!!

ИМПИЧМЕНТ!!!
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15.03.2021 20:33 Відповісти
Зеленский полный идиот !
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15.03.2021 20:53 Відповісти
Зеля и без предательства заслуживал импичмента. А теперь уж и не знаю чего...
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15.03.2021 21:14 Відповісти
Навіщо шукати зрадника між Єрмаком і Демченком? Команду на припинення операції дав Зеля особисто! Бурбу теж він звільнив. Які ще потрібні докази?
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15.03.2021 21:29 Відповісти
Зе-идиото-даунито-хромосом !
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15.03.2021 21:43 Відповісти
Я , надеюсь, что зеленский будет проклят до 7 колена...
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16.03.2021 00:51 Відповісти
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