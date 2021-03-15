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"Олівця спіймав спритно. Видно, що президент у чудовій спортивній формі", - кремлівський пропагандист Соловйов захоплюється сюжетом про Путіна. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
Кремлівський пропагандист Соловйов захоплено відгукнувся про сюжет, в якому Путін ловить олівець, що покотився по столу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, "трюк" з олівцем Путін продемонстрував під час наради з членами уряду РФ, чим викликав захоплення автора сюжету пропагандиста каналу "Росія" Павла Зарубіна.
"Ну, олівця спіймав спритно. Тож, треба зазначити, реакція прекрасна. Видно, що президент у чудовій спортивній формі. І бойові мистецтва нікуди не йдуть", - підтримав колегу-пропагандиста Соловйов.
Топ коментарі
+51 Прощай немытая раССея
показати весь коментар15.03.2021 12:36
+34 Envoy
показати весь коментар15.03.2021 12:34
+29 Oljik
показати весь коментар15.03.2021 12:37
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Будь ласка, зачекайте...
Достатньо трохи почитати дисидентських спогадів, поцікавитись історією Холодної війни, - як, наприклад, відбувалося в тих часах проникнення аґентів радянського впливу в українську еміграцію, "розкладання" зсередини її інституцій, провокування чвар і конфліктів... А обсадження "прихильниками Росії" західних університетів, всіх тих славістичних кафедр - там же матеріалу на сотні дисертацій та історичних детективів, це все не одного дня сюжети! На Заході щойно тепер схаменулися, що той айсберґ лайна, з якого зараз їм показався вершечок, ліпився в них під носом не одне десятиліття.
Не переоцінюймо Путіна І Суркова, вони зовсім не "генії зла". У них просто є в арсеналі напрацьований за кілька поколінь досвід "контори": старі гебешні схеми, технології, прийоми… І на всьому цьому розділі новітньої історії стояв - а в РФ досі стоїть! - гриф "совершенно секретно".
Тільки на цій секретності, тобто, фактично, на нашому невігластві, й тримається міф буцімто "всесильності" Росії і весь цей кремлівський гопницький блеф: ааа, папішу-парєжу, ядерну бомбу кину, всім лєжать-баяцца!. І "лохи" лякаються, бо їм цього розділу історії в школах не викладали. А за все, що ми "проляпали" вухами, доведеться платити нашим дітям. - О. Забужко https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/oksana-zabuzhko-rosiya-obov-yazkovo-rozvalitsya-1496133640.html/amp?__twitter_impression=true
Уверяю вас , весь мир вздохнул бы с облегчением !
Хотя там и клопы водятся!
Да и лобковая вошь загрызает !Мощный старик....
поздней ночью в одной маленькой вонючей ленинградской коммуналке, не произошло
случайное семяизвержение на матрац или побеленную стенку…А ведь это такая же
цепь событий и причинно-следственной связи, когда от взмаха крыла бабочки в
Амазонских джунглях, через цепь событий образовался гигантский тайфун над
штатам Флорида. Для всего Мира в данном случае, этот взмах-эякулят безвестного
человека, принёс в тысячу раз большие разрушения и потрясения. Увы.