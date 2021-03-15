"Олівця спіймав спритно. Видно, що президент у чудовій спортивній формі", - кремлівський пропагандист Соловйов захоплюється сюжетом про Путіна. ВIДЕО

Кремлівський пропагандист Соловйов захоплено відгукнувся про сюжет, в якому Путін ловить олівець, що покотився по столу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "трюк" з олівцем Путін продемонстрував під час наради з членами уряду РФ, чим викликав захоплення автора сюжету пропагандиста каналу "Росія" Павла Зарубіна.

"Ну, олівця спіймав спритно. Тож, треба зазначити, реакція прекрасна. Видно, що президент у чудовій спортивній формі. І бойові мистецтва нікуди не йдуть", - підтримав колегу-пропагандиста Соловйов.

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