Смертельна ДТП на Троєщині в Києві: алкоголь у крові затриманого перевищував норму більш ніж у 10 разів. ВІДЕО камер спостереження

У винного в смертельній ДТП на Троєщині виявили перевищення норми вмісту алкоголю в крові у 10 разів. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу розповів заступник міністра МВС Антон Геращенко.

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"Сьогодні вночі в Києві сталося вбивство на дорозі. Чоловік з перевищенням більш ніж у 10 разів алкоголю в крові убив двох людей", - зазначив він.

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За словами Геращенка, жертви ДТП загинули миттєво. Також він зазначив, що загинув 42-річний чоловік, проте анкетні дані жінки все ще встановлюються: "Можливо, на цей момент її батьки ще не знають про її смерть".

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"Через те, що якийсь покидьок вирішив, що може сидіти п'яним за кермом ... Водій затриманий, поліція і прокуратура буде просити ізолювати його від суспільства на час слідства. І будемо вимагати максимально можливого покарання. За сьогоднішнім законом, це 10 років. За новим законом, який набуде чинності цієї середи, він отримав би вже 12 років", - додав Геращенко.

Також він нагадав, що в минулому році за кермо в стані алкогольного сп'яніння сіли 129 тис. водіїв. Після штрафу, понад 9 тис. сіли за кермо п'яними повторно, а 5 тис. втретє.

Як повідомлялося раніше, вночі на перехресті проспекту Шухевича і бульвару Перова водій позашляховика врізався в інший автомобіль, який стояв на перехресті. В результаті на місці загинули двоє людей.