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ДТП (4021) Геращенко Антон (886)

Смертельна ДТП на Троєщині в Києві: алкоголь у крові затриманого перевищував норму більш ніж у 10 разів. ВІДЕО камер спостереження

Відео Цензор.НЕТ Політика України

У винного в смертельній ДТП на Троєщині виявили перевищення норми вмісту алкоголю в крові у 10 разів. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу розповів заступник міністра МВС Антон Геращенко.

"Сьогодні вночі в Києві сталося вбивство на дорозі. Чоловік з перевищенням більш ніж у 10 разів алкоголю в крові убив двох людей", - зазначив він.

За словами Геращенка, жертви ДТП загинули миттєво. Також він зазначив, що загинув 42-річний чоловік, проте анкетні дані жінки все ще встановлюються: "Можливо, на цей момент її батьки ще не знають про її смерть".

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"Через те, що якийсь покидьок вирішив, що може сидіти п'яним за кермом ... Водій затриманий, поліція і прокуратура буде просити ізолювати його від суспільства на час слідства. І будемо вимагати максимально можливого покарання. За сьогоднішнім законом, це 10 років. За новим законом, який набуде чинності цієї середи, він отримав би вже 12 років", - додав Геращенко.

Також він нагадав, що в минулому році за кермо в стані алкогольного сп'яніння сіли 129 тис. водіїв. Після штрафу, понад 9 тис. сіли за кермо п'яними повторно, а 5 тис. втретє.

Як повідомлялося раніше, вночі на перехресті проспекту Шухевича і бульвару Перова водій позашляховика врізався в інший автомобіль, який стояв на перехресті. В результаті на місці загинули двоє людей.

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Опыт харьковских автоурок никого ничему не научил.В Германии за это -пожизненное.Тьфу.
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15.03.2021 12:44 Відповісти
Пожизненно - то таоке. Лучше, конечно, посмертно...
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15.03.2021 12:47 Відповісти
Научил под наркотой может быть и не под наркотой, скорость целыми институтами вычислить не возможно, это может только камера и выезд на красный превращается в проезд на жёлтый и тоже после вот такого выступления Геращенко.
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15.03.2021 12:57 Відповісти
Кем работал убийца ?
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15.03.2021 12:52 Відповісти
утром было ,что из органов..а тут теперь тишина уже...
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15.03.2021 12:57 Відповісти
сначала было - мент.., потом - бывший...- не сложат рамсы(((
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15.03.2021 23:13 Відповісти
А почему уважаемые депутаты ВР никак не сподобятся принять закон, с дифференциацией степени алк. опьянения ? Ну что б судьям не приходилось на собственное усмотрение принимать решения... Вот 0,2 промиле - 500 у.е. Ватка в мудштуке просохла и езди дальше. 2 промиле - 10 экспертиз и за решетку на пожизненное.
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15.03.2021 13:01 Відповісти
Мусора покрывают уже непризнаются
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15.03.2021 13:03 Відповісти
о жирная мусорская падла в погонах начинает отстаивать честь мундира Смертельна ДТП на Троєщині в Києві: алкоголь у крові затриманого перевищував норму більш ніж у 10 разів - Цензор.НЕТ 8262 Смертельна ДТП на Троєщині в Києві: алкоголь у крові затриманого перевищував норму більш ніж у 10 разів - Цензор.НЕТ 1544
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15.03.2021 13:30 Відповісти
успели полицая уволить-то задним числом?
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15.03.2021 13:38 Відповісти
 
 