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У Черкасах розгортають тимчасовий госпіталь для хворих на COVID-19. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
У Черкасах місцева влада вирішила розгорнути на території міста тимчасовий госпіталь для хворих на коронавірус.
Про це заявив мер Черкас Анатолій Бондаренко у відеозверненні в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, таке рішення ухвалено у зв'язку зі зростанням захворюваності на COVID-19 у місті. Зараз у черкаській міській інфекційній лікарні 32 госпіталізованих, в першій міській лікарні - 8, в "третій" міській лікарні - 39.
"Ми прийняли рішення почати роботу тимчасового госпіталю для хворих на COVID-19, який створений на базі пологового будинку в південно-західному районі", - заявив Бондаренко.
При цьому він заявив, що ситуація в місті залишається контрольованою.
Топ коментарі
+6 Bogdan_
показати весь коментар15.03.2021 13:33
+1 aquarius580 459c2008
показати весь коментар15.03.2021 13:36
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Цифры-то ерундовые.
Камeняр@__M_s_n__ 3 ч
Ці довбойопи йшли в політику, позиціонуючи себе як молоді, кваліфіковані, професійні
Через 2 роки обсирів я читаю абсолютно еталонну популістичну куйню, що вони покриватимуть дефіцити бюджету коштами з опшорів
Скаскаска Краще вже мріяти про золото Полуботка, це реалістичніше