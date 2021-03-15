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У Черкасах розгортають тимчасовий госпіталь для хворих на COVID-19. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

У Черкасах місцева влада вирішила розгорнути на території міста тимчасовий госпіталь для хворих на коронавірус.

Про це заявив мер Черкас Анатолій Бондаренко у відеозверненні в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, таке рішення ухвалено у зв'язку зі зростанням захворюваності на COVID-19 у місті. Зараз у черкаській міській інфекційній лікарні 32 госпіталізованих, в першій міській лікарні - 8, в "третій" міській лікарні - 39.

"Ми прийняли рішення почати роботу тимчасового госпіталю для хворих на COVID-19, який створений на базі пологового будинку в південно-західному районі", - заявив Бондаренко.

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При цьому він заявив, що ситуація в місті залишається контрольованою.

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Топ коментарі
+6
В Черкассах разворачивают временный госпиталь для больных COVID-19 - Цензор.НЕТ 4168
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15.03.2021 13:33
+1
А может просто сезонная пневмония ?
Цифры-то ерундовые.
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15.03.2021 13:36
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В Черкассах разворачивают временный госпиталь для больных COVID-19 - Цензор.НЕТ 7990
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15.03.2021 13:33 Відповісти
В Черкассах разворачивают временный госпиталь для больных COVID-19 - Цензор.НЕТ 4168
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15.03.2021 13:33 Відповісти
)) Клоун, Спочатку критикує зелень, а тепер муха-повторюха: Тємпєратура 36,6.
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15.03.2021 13:35 Відповісти
А может просто сезонная пневмония ?
Цифры-то ерундовые.
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15.03.2021 13:36 Відповісти
Да, там каждый сезон доп. госпиталя разворачивают. Вам же из Австралии виднее. У Черкасах розгортають тимчасовий госпіталь для хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 8963
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15.03.2021 14:07 Відповісти
Пусть не разворачивает, делов-то.
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15.03.2021 14:08 Відповісти
Интересно, а граждане Украины тоже дают советы как в шате Виктория лучше с ковидом бороться? У Черкасах розгортають тимчасовий госпіталь для хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 9054
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15.03.2021 14:14 Відповісти
A тебе какое дело ? Иди своей дорогой.
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15.03.2021 14:14 Відповісти
А что, я сильно мешаю отдельным австралийцам пытаться рулить медициной в Черкассах?
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15.03.2021 14:18 Відповісти
Да ты просто прилип как банный лист.
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15.03.2021 14:27 Відповісти
Кто из нас двоих сует свой нос в дела другой страны?
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15.03.2021 14:57 Відповісти
Tы , конечно. Австрийский агент.
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15.03.2021 15:14 Відповісти
Здорово тебя страус клюнул.
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15.03.2021 15:24 Відповісти
нацарювали - решту давати з опшорів будуть



Камeняр@__M_s_n__ 3 ч

Ці довбойопи йшли в політику, позиціонуючи себе як молоді, кваліфіковані, професійні
Через 2 роки обсирів я читаю абсолютно еталонну популістичну куйню, що вони покриватимуть дефіцити бюджету коштами з опшорів
Скаскаска Краще вже мріяти про золото Полуботка, це реалістичніше
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15.03.2021 13:42 Відповісти
Коронавирус - это выдумки! Гоните этих симулянтов на работу!
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15.03.2021 13:57 Відповісти
И тех 30 тыс симулянтов что померли, выкапывайте и туда же гоните. У Черкасах розгортають тимчасовий госпіталь для хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 8921
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15.03.2021 14:12 Відповісти
То всё "жертвы ДТП" (С)
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15.03.2021 15:07 Відповісти
 
 