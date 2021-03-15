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спецслужби (256) ПВК "Вагнер" (1477) Офіс Президента (1751) Данилюк-Ярмолаєва (359) Арестович Олексій (373)

Проєкт "Без цензури": Нова брехня Арестовича. Як балакуча голова Зеленського бреше про справу "вагнерівців". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Як Офіс президента вустами Олексія Арестовича й далі бреше й дискредитує "вагнерівську" спецоперацію? Детальний розбір брехні і маніпуляцій.

Марина Данилюк-Ярмолаєва аналізує інтерв'ю радника глави Офісу президента близькому до ОПЗЖ інтернет-ресурсу і розбирає упирів та самозванців на атоми.

Як змінилися свідчення Олексія Арестовича про злив "вагнерівської" спецоперації? Чому Офіс президента так вперто і самовбивчо виправдовує "вагнергейт"? І що робитиме Андрій Єрмак після виходу фільму-розслідування Bellingcat?

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Читайте також: Справа про зрив операції щодо "вагнерівців" розслідується, Єрмак допитується: найближчим часом ми дамо результат, - в.о. директора ДБР Сухачов

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Цензор.НЕТ відновив хронологію подій, з якою можна ознайомитися за посиланням.

Наприкінці грудня стало відомо, що Bellingcat знімає фільм про провал спецоперації із захоплення бойовиків ПВК Вагнера після наради в Офісі президента.

Читайте також: З ексначальника ГУР Міноборони Бурби, що дав свідчення у справі "вагнерівців", охорону не знімали, - Нацполіція

За словами керівника організації Христо Грозєва, розслідувачі знайшли докази існування спецоперації, яку розробило ГУР Міноборони спільно зі співробітниками СБУ. Першу частину розслідування хочуть випустити у I кварталі 2021 року.

У лютому 2020 року в.о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов заявив, що справа про зрив операції щодо "вагнерівців" активно розслідується, допитують низку осіб, зокрема главу Офісу президента Андрія Єрмака.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+18
Предатели и те кто покрывает предательство во время войны.
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15.03.2021 15:04
+13
А что хотели? Фефочка конхфетка! Тупой и ещё тупее...И при этом грабят страну.
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15.03.2021 15:03
+13
В кабинете Зеленского 24 июля 2020-го предали украинский народ, который ведёт войну, предали наших союзников по НАТО, предали украинский пленных в российских тюрьмах, предали украинских разведчиков. И прежде Всего за это предательство отвечать должен сам Зеленский, это он блокирует расследование провала спецоперации по Вагнеровцам.
И на суде Зеленский обязан отвечать за это предательство в числе первых.
Юрий Бутусов
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15.03.2021 15:22
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А что хотели? Фефочка конхфетка! Тупой и ещё тупее...И при этом грабят страну.
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15.03.2021 15:03 Відповісти
как грабили до этого, так грабят и сейчас, и будут грабить в дальнейшем при любой власти )
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15.03.2021 15:17 Відповісти
100%, пока Верховну Раду со всеми олигархами не развесят на каштанах в Киеве.
А ведь развесят!
Проєкт "Без цензури": Нова брехня Арестовича. Як балакуча голова Зеленського бреше про справу "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 4963
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15.03.2021 16:01 Відповісти
Лайкнув за виступ по екології.
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15.03.2021 20:09 Відповісти
Т.е. когда при "барыгах" бюджет наполнялся и долги уменьшались, то это грабили в бюджет? Так получается.
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15.03.2021 16:33 Відповісти
пока вы, шановный (или не), не поймёте что во власть идут грабить, вы так и будете защищать власть предержащих
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15.03.2021 16:37 Відповісти
Нет, так все-таки. Как же у "барыг" наполнялся бюджет и хватало средств и на армию с обороной? Какие-то неправильные "барыги" тогда были получается. Бюджет рос, а состояние олигархов падало. А сейчас бюджет сдувается, долги растут и олигархи богатеют.
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15.03.2021 16:41 Відповісти
Один твій шоколадний хазяїн, не-олігарха парАшенка, збіднів
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15.03.2021 16:44 Відповісти
Штырит? Меньше пей и попустит. И не путай всех с собой, служивое. А по сути что-нибудь выдашь или только приучено воздух портить?
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15.03.2021 16:49 Відповісти
Чьто-чьто? Пафтарі, соя, нє разлічіл слава, ти плоха виґаваріваєшь.

Твій язик атрофувався від безперервного вилизувпння шоко-дупи?
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15.03.2021 17:18 Відповісти
Ну судя по тому, что ты, служивое тут лепишь, язык свой ты и не вынимало. Но это твои собственные проблемы, копрофил. Так по сути что-нибудь выдашь или только приучено одни фекалии раскидывать?
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15.03.2021 17:27 Відповісти
арестович--просто тупой ГОНДОН,который отрабатывает свое бабло
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15.03.2021 20:28 Відповісти
Предатели и те кто покрывает предательство во время войны.
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15.03.2021 15:04 Відповісти
Чи думала ВР минулого скликанная, коли приймала закон про місцеве самоврядування ,
що поняття у законі " Органи самоорганізації населення » Квартальні комітети » " - буде узагальненою назвою влади для уієї країни . Комітети, трійки - це ж у Сталінізмі було?
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15.03.2021 15:05 Відповісти
КРАЇНОЮ ПРАВИТЬ КВАРТАЛЬНИЙ КОМІТЕТ!
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15.03.2021 15:06 Відповісти
Арестович це патріот і розумна людина. Проєкт "Без цензури": Нова брехня Арестовича. Як балакуча голова Зеленського бреше про справу "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 6119 Його ж слухали раніше патріоти і сприймали усю маячню за чисту копійку.
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15.03.2021 15:05 Відповісти
Арестович - це яскравий гнійник на масі тих, хто відхрещується від 73 відсотків , це так - погоджуюсь. Але якби була національна еліта сильною та зрілою, то не провів би її цей ПРахадімєц ))
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15.03.2021 15:08 Відповісти
Nataliia Radchenko Йому вірили патріоти.Задовго до виборів 2019 року.Наші люди якщо патріотичні.не означає.що їм не можна навішати брехні на вуха.
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15.03.2021 15:17 Відповісти
Я й кажу про рівень, шо тих шо інших - яка еліта такій люди . 30 років патріотів розривали на виборах куча маленьких націоналістичних ПАРТЄЄК . ТО чому бне з"явитися" ідеологічним" українським!!! Остапам Бендрам ?
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15.03.2021 15:41 Відповісти
Нет никакого блогера Арестовича.
Есть рупор Министерства Обороны Украины.

Да, вот такое сейчас у Украины Министерство Обороны.
Вам нравится?
Мне тоже нет.
Но что я могу поделать?

Если лохторат устраивает, что Министр Обороны вроде как есть (согласно платежной ведомости), но его все равно что и нет.
А Министерство Обороны, СНБО и ОП заигрались в "мир".
Ведь лохторат же устраивает?
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15.03.2021 15:13 Відповісти
OA Він мені завжди не подобався.Бо він локшину вішав довірливим.
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15.03.2021 15:15 Відповісти
Я им интересуюсь СУГУБО как человеком, который оглашает мнение Министерства Обороны - и не более.
Вот такое сейчас Министерство Обороны в Украине, что поделать.
73% леммингов не могут ошибаться.
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15.03.2021 15:20 Відповісти
Да нет никакого Арестовича!
Точнее, какая разница, "арестович" или кто еще.
Он оглашает позицию Министерства Обороны.
Пока не вычистили оттуда людей Турчинова, Порошенко, Полторака, Наева - была одна позиция; пришли люди Данилова, Портнова, Ермака, Хомчака - позиция стала другая.
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15.03.2021 15:28 Відповісти
На данный момент, Арестович один из самых умных среди того сброда, окружающего преЗЕдента и отлично справляется со своими обязанностями, создавая скандальные инфоповоды, отвлекающие людей от повседневных провалов преЗЕдента и его окружения.... Проєкт "Без цензури": Нова брехня Арестовича. Як балакуча голова Зеленського бреше про справу "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 4164
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15.03.2021 15:06 Відповісти
Так може він агент Байдена по розвалу ?
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15.03.2021 15:10 Відповісти
... розвалу ЗЕвлади
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15.03.2021 15:11 Відповісти
Он парень непростой...может он там вообще только за себя... Проєкт "Без цензури": Нова брехня Арестовича. Як балакуча голова Зеленського бреше про справу "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 5651
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15.03.2021 15:13 Відповісти
Прощай немытая раССея Він не такий вже розумний.Бо від чого він такий може бути розумний? Він завжди казав,що він професійний військовий.Як це розуміти? А контрактні військові хто тоді? Він себе так ставить,ніби він операції в Пентагоні розробляв.
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15.03.2021 15:21 Відповісти
мутный тип, есть повод покопаться в его прошлом
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15.03.2021 15:10 Відповісти
Само сдохнет і ВСЕ ( С)
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15.03.2021 15:11 Відповісти
Що вигадають антикризові менеджери ОПУ до прем'єри "Вагнергейту" на Netflix - анонс "Час Ч" Романа Чайки на 5-му каналі

Дивіться 15 березня на "5 каналі"
Тяжкі будні радикальних центристів: як "Слуга народу" кувала КПРС? "Харківські угоди" чи "харківські уроди" - ніхто не знає! Що вигадають антикризові менеджери ОПУ до прем'єри фільму "Зелений вагнергейт" на Netflix.
Про це і не тільки Роман Чайка говоритиме із Юрієм Гримчаком - заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України у 2017-2019 роках.
Дивіться у програмі "Час Ч" із Романом Чайкою 15 березня о 15:30 на "5 каналі".
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15.03.2021 15:17 Відповісти
А що кина не буде?
От же біда
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15.03.2021 15:22 Відповісти
Люсю вкотре опустили Проєкт "Без цензури": Нова брехня Арестовича. Як балакуча голова Зеленського бреше про справу "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 5316
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15.03.2021 15:18 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Нова брехня Арестовича. Як балакуча голова Зеленського бреше про справу "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 4161
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15.03.2021 15:19 Відповісти
Сделал тройное сальто и за баблос и должность , маму родную похоронит ваша. люська Брехлостович
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15.03.2021 17:58 Відповісти
Поздравляю с началом предвыборной кампании Зеленского на второй срок

Я нас всех поздравляю.
А вы как думали?
То, что раньше было подозрительной движухой, вчера окончательно оформилось и было озвучено на съезде слуг народа.
И теперь уже нет сомнений на тему - чего это наша лягушонка стала в последние пару месяцев такой гипер-активной? Да-да. и СНБО наше теперь - это не про безопасность.
Это про предвыборный штаб Зеленского.
Да, я тоже помню, что наше Зе обещало прийти на один срок, сломать систему и уп*здить в туман.
Но нет. Ломать и "строить" ему понравилось. И не только ему.
Всем понравилось - слугам народным, олигархам.
Всем, для кого закончилась эпоха бедности.
А то, что сп*здел?.. То тю. Это его нормальное агрегатное состояние.
П*здеть и *****ть всё, что плохо лежит.
А что лежит хорошо - подвинуть и тоже сп*здить.
В принципе, что партия, что её идейные вдохновители, что преЗЕдент - отличное отображение своего электората.
Я не знаю, сколько у этой саранчи осталось избирателей.
По последним социологическим опросам - примерно 20%.
Но мы должны чётко понимать, что демократичные выборы у нас остались в прошлом.
Точнее, последние были в 2019-том году.
Те, когда преЗедента выбрали. И всё. Больше таких не было и не будет.
А съезд... Ну что съезд?..
Стало ясно видно, что слуги народа остаются карманной партией Коломойского.
Это если кто-то надеялся, что расстановка сил хоть немножко изменилась там внутри. На съезде никто ни пол-слова не проронил про ключевого спонсора партии.
А он, на минутку так, попал под серьёзнейшие санкции. От США, а не от Зеленского.
Дубинского вдруг внизапно переизбрали в руководящий орган партии.
И тут бы слугам задуматься. Например о том, что с американской Администрацией нужно сотрудничать. И что выбор у нашей страны очень невелик - у нас всего-то два пути. Или к цивилизации, или в тайгу.
Но нет. Думать слуги не умеют.
И скорее всего, это делать там просто нечем. Инстинкта самосохранения тоже нет. И летим мы с этим всем цирком свободным падением. Только страховки нет никакой.
Елена Подгорная
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15.03.2021 15:21 Відповісти
👍👌👏👏👏.
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15.03.2021 18:00 Відповісти
В кабинете Зеленского 24 июля 2020-го предали украинский народ, который ведёт войну, предали наших союзников по НАТО, предали украинский пленных в российских тюрьмах, предали украинских разведчиков. И прежде Всего за это предательство отвечать должен сам Зеленский, это он блокирует расследование провала спецоперации по Вагнеровцам.
И на суде Зеленский обязан отвечать за это предательство в числе первых.
Юрий Бутусов
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15.03.2021 15:22 Відповісти
У Арестовича даже рожи с Ермаком похожи.
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15.03.2021 15:30 Відповісти
Так мамки борделів завжди керуються своїми уподобаннями .
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15.03.2021 15:43 Відповісти
Ага, теж зауважив і чомусь пригадались слова Митця: "довольні хами, ситі в них \\\бала..." Проєкт "Без цензури": Нова брехня Арестовича. Як балакуча голова Зеленського бреше про справу "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 4185
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15.03.2021 16:20 Відповісти
Ой, да перестаньте. У Бутусова и Арестовича - давняя болезнь- меряются у кого что больше. Но Бутусов явно голову включить не хочет и льет Г. на другого.
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15.03.2021 15:43 Відповісти
Хтось не вірив що ця влада- це вирок Україні? Подивіться на гумор рашистів, без критики влади - просто дурнуватий ржач! Навіть в ЕС-ЕС-есерії був Жванецький ! А в Україні розвели оцих КВАРТАЛЬНИХ палітічєскіх юмарістав , й усією країною з кремлівсько-олігархічних каналів УКРАЇНЦІ ржали над собою. А зараз усі заклинають хором - ВОВА ну стань патріотом!
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15.03.2021 15:53 Відповісти
Нервный смех люсеньки,заикание и глупое желание,что бы никому-никому это было не интересно выдают плохо скрытую истерику, пойманного за сраку карманного воришки на базаре в зажопинске. Люсенька понимает что окончательно просрала и так построеннкю из говна и палок репутацию.
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15.03.2021 16:19 Відповісти
Яка гидота цей арестович! Тьфу!
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15.03.2021 16:22 Відповісти
Учасники Тарифних Протестів в м Лубни на Полтавщині зібралися під міськ\радойПроєкт "Без цензури": Нова брехня Арестовича. Як балакуча голова Зеленського бреше про справу "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 7510

Погрожуючи штурмом
Вимагають зупинити свавілля ПАТ «Лубнигаз»

Повернути з користування цієї гонконгсько-офшорної газової мафії газорозподільчі мережі
Утворити ком\підприємство
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15.03.2021 16:22 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Нова брехня Арестовича. Як балакуча голова Зеленського бреше про справу "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 1038
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15.03.2021 16:23 Відповісти
Как это относится к теме вранья и выкручивания аферистовича?
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15.03.2021 16:27 Відповісти
яка голова? це брехливий анус зеленого, кончена недодовбана срака.
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15.03.2021 16:26 Відповісти
Аріса я не читаю.
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15.03.2021 16:46 Відповісти
Дмитрий Корнейчук

А вот и правильное обозначение власти Зеленского.

Впрочем, украинцы сами это все избрали в 2019 году...
Проєкт "Без цензури": Нова брехня Арестовича. Як балакуча голова Зеленського бреше про справу "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 8042
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15.03.2021 16:58 Відповісти
В перекладі на українську - лайнократія . Проєкт "Без цензури": Нова брехня Арестовича. Як балакуча голова Зеленського бреше про справу "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 9763 .
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15.03.2021 23:18 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Нова брехня Арестовича. Як балакуча голова Зеленського бреше про справу "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 2527
Неможливо перемогти лютого ворога окупанта під керівництвом ...резидента -
зрадника і проклятих виродків, яничар слуг кремля цих ЗЕбілів - капітулянтів.....
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15.03.2021 17:08 Відповісти
Точно, за п'ять років не преремогли...
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15.03.2021 17:44 Відповісти
Кина нема,но знатоки обсуждают.
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15.03.2021 17:27 Відповісти
какой же он идиот этот арЯстович!!!!!
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15.03.2021 17:49 Відповісти
Кино будет . Не бзди , косой !
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15.03.2021 18:05 Відповісти
Cумно те, що Аристович правий. Нічого не буде. Відмовчаться і все залишиться так, як було. Всі залишаться на своїх посадах тільбки стануть ще нахабніші і без гальм.
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15.03.2021 19:16 Відповісти
Арестович продался ****!
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15.03.2021 20:51 Відповісти
Люся , хоч навряд чи ти мене тут почуєш , але все ж скажу ,, - це ти зараз такий діловий , а коли зміниться влада ( на українську ) , висітимеш ти з дЕрьмаком і Бубoчкою на одній гілляці . Чи ти думаєш що Зе буде президентом вічно.?? Проєкт "Без цензури": Нова брехня Арестовича. Як балакуча голова Зеленського бреше про справу "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 1123 .
Жаль шо не можу сказати це тобі персонально в фб , бо ти сцикло , боїшся гострої критики як вогню , і баниш всіх і вся ,без розбору Проєкт "Без цензури": Нова брехня Арестовича. Як балакуча голова Зеленського бреше про справу "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 3972 .. !
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15.03.2021 23:11 Відповісти
Данилюк-Ермолаенко... писец журналист-расследователь... Недалёкая ТП. Канал Еспрессо - её потолок.
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15.03.2021 23:29 Відповісти
да йух с ней той люсей лучше подумайте что ещё выбранное тремя четвертями чмо может на
куевертить
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16.03.2021 06:37 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Qf1gOSEA0wE
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16.03.2021 06:38 Відповісти
всралыся так всралыся)) Беллинкат выведет на чистую воду Проєкт "Без цензури": Нова брехня Арестовича. Як балакуча голова Зеленського бреше про справу "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 5742
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17.03.2021 11:07 Відповісти
 
 