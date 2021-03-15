Проєкт "Без цензури": Нова брехня Арестовича. Як балакуча голова Зеленського бреше про справу "вагнерівців". ВIДЕО
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Як Офіс президента вустами Олексія Арестовича й далі бреше й дискредитує "вагнерівську" спецоперацію? Детальний розбір брехні і маніпуляцій.
Марина Данилюк-Ярмолаєва аналізує інтерв'ю радника глави Офісу президента близькому до ОПЗЖ інтернет-ресурсу і розбирає упирів та самозванців на атоми.
Як змінилися свідчення Олексія Арестовича про злив "вагнерівської" спецоперації? Чому Офіс президента так вперто і самовбивчо виправдовує "вагнергейт"? І що робитиме Андрій Єрмак після виходу фільму-розслідування Bellingcat?
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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.
Цензор.НЕТ відновив хронологію подій, з якою можна ознайомитися за посиланням.
Наприкінці грудня стало відомо, що Bellingcat знімає фільм про провал спецоперації із захоплення бойовиків ПВК Вагнера після наради в Офісі президента.
За словами керівника організації Христо Грозєва, розслідувачі знайшли докази існування спецоперації, яку розробило ГУР Міноборони спільно зі співробітниками СБУ. Першу частину розслідування хочуть випустити у I кварталі 2021 року.
У лютому 2020 року в.о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов заявив, що справа про зрив операції щодо "вагнерівців" активно розслідується, допитують низку осіб, зокрема главу Офісу президента Андрія Єрмака.
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А ведь развесят!
Твій язик атрофувався від безперервного вилизувпння шоко-дупи?
що поняття у законі " Органи самоорганізації населення » Квартальні комітети » " - буде узагальненою назвою влади для уієї країни . Комітети, трійки - це ж у Сталінізмі було?
Есть рупор Министерства Обороны Украины.
Да, вот такое сейчас у Украины Министерство Обороны.
Вам нравится?
Мне тоже нет.
Но что я могу поделать?
Если лохторат устраивает, что Министр Обороны вроде как есть (согласно платежной ведомости), но его все равно что и нет.
А Министерство Обороны, СНБО и ОП заигрались в "мир".
Ведь лохторат же устраивает?
Вот такое сейчас Министерство Обороны в Украине, что поделать.
73% леммингов не могут ошибаться.
Точнее, какая разница, "арестович" или кто еще.
Он оглашает позицию Министерства Обороны.
Пока не вычистили оттуда людей Турчинова, Порошенко, Полторака, Наева - была одна позиция; пришли люди Данилова, Портнова, Ермака, Хомчака - позиция стала другая.
Дивіться 15 березня на "5 каналі"
Тяжкі будні радикальних центристів: як "Слуга народу" кувала КПРС? "Харківські угоди" чи "харківські уроди" - ніхто не знає! Що вигадають антикризові менеджери ОПУ до прем'єри фільму "Зелений вагнергейт" на Netflix.
Про це і не тільки Роман Чайка говоритиме із Юрієм Гримчаком - заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України у 2017-2019 роках.
Дивіться у програмі "Час Ч" із Романом Чайкою 15 березня о 15:30 на "5 каналі".
От же біда
Я нас всех поздравляю.
А вы как думали?
То, что раньше было подозрительной движухой, вчера окончательно оформилось и было озвучено на съезде слуг народа.
И теперь уже нет сомнений на тему - чего это наша лягушонка стала в последние пару месяцев такой гипер-активной? Да-да. и СНБО наше теперь - это не про безопасность.
Это про предвыборный штаб Зеленского.
Да, я тоже помню, что наше Зе обещало прийти на один срок, сломать систему и уп*здить в туман.
Но нет. Ломать и "строить" ему понравилось. И не только ему.
Всем понравилось - слугам народным, олигархам.
Всем, для кого закончилась эпоха бедности.
А то, что сп*здел?.. То тю. Это его нормальное агрегатное состояние.
П*здеть и *****ть всё, что плохо лежит.
А что лежит хорошо - подвинуть и тоже сп*здить.
В принципе, что партия, что её идейные вдохновители, что преЗЕдент - отличное отображение своего электората.
Я не знаю, сколько у этой саранчи осталось избирателей.
По последним социологическим опросам - примерно 20%.
Но мы должны чётко понимать, что демократичные выборы у нас остались в прошлом.
Точнее, последние были в 2019-том году.
Те, когда преЗедента выбрали. И всё. Больше таких не было и не будет.
А съезд... Ну что съезд?..
Стало ясно видно, что слуги народа остаются карманной партией Коломойского.
Это если кто-то надеялся, что расстановка сил хоть немножко изменилась там внутри. На съезде никто ни пол-слова не проронил про ключевого спонсора партии.
А он, на минутку так, попал под серьёзнейшие санкции. От США, а не от Зеленского.
Дубинского вдруг внизапно переизбрали в руководящий орган партии.
И тут бы слугам задуматься. Например о том, что с американской Администрацией нужно сотрудничать. И что выбор у нашей страны очень невелик - у нас всего-то два пути. Или к цивилизации, или в тайгу.
Но нет. Думать слуги не умеют.
И скорее всего, это делать там просто нечем. Инстинкта самосохранения тоже нет. И летим мы с этим всем цирком свободным падением. Только страховки нет никакой.
Елена Подгорная
И на суде Зеленский обязан отвечать за это предательство в числе первых.
Юрий Бутусов
Погрожуючи штурмом
Вимагають зупинити свавілля ПАТ «Лубнигаз»
Повернути з користування цієї гонконгсько-офшорної газової мафії газорозподільчі мережі
Утворити ком\підприємство
А вот и правильное обозначение власти Зеленского.
Впрочем, украинцы сами это все избрали в 2019 году...
Неможливо перемогти лютого ворога окупанта під керівництвом ...резидента -
зрадника і проклятих виродків, яничар слуг кремля цих ЗЕбілів - капітулянтів.....
Жаль шо не можу сказати це тобі персонально в фб , бо ти сцикло , боїшся гострої критики як вогню , і баниш всіх і вся ,без розбору .. !
куевертить