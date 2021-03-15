"Слуга народу" Семінський: "Я потрапляю в список партії - 7 лимонів у мене для цього є". АУДІО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Чинний депутат від партії "Слуга Народу" готовий був витратити до 7 мільйонів доларів на отримання мандата.
Це випливає з аудіозапису його розмови з екснардепом Миколою Рудьковським, який потрапив у розпорядження Цензор.НЕТ.
У розмові майбутній депутат Олег Семінський ділиться планами про свою політичну перспективу і готовність балотуватися від будь-якої з партій. Він також озвучує розмір бюджету, який готовий витратити на те, щоб отримати мандат - сім мільйонів доларів.
"Домовившись з тобою і підписавши понятійний документ, я страхуюся елементарно. Я потрапляю в список тієї чи іншої партії - 7 лимонів у мене для цього є", - заявив він.
"Я не буду займатися публічною політикою. У мене в цьому немає необхідності. Але я отримую мандат. І поки не знімуть недоторканність, поки буде можливість ... Аж до комуністів", - говорить він.
Нагадаємо, в 2019 році Олег Семінський став народним депутатом ВРУ від партії "Слуга народу" по 205 округу в Чернігівській області.
Нагадаємо, в 2021 році СБУ розкрила викрадення колишнього керівника "Нафтогазвидобування" Олега Семінського. За версією слідства, в 2012 році Рудьковський з подільниками викрали Семінського і позбавили волі на 3 роки. Його катували і вимагали виплатити неіснуючий борг в 200 млн доларів США. Зараз Семінський - народний депутат "Слуги народу" по мажоритарному 205 округу (Чернігівська область).
25 лютого в Офісі генпрокурора заявили про повідомлення про підозру у справі викрадення ексголови "Нафтогазвидобування" 5 особам, в т.ч Рудьковському.
26 лютого Рудьковський заявив, що перебуває на відпочинку за кордоном і не причетний до викрадення Семінського.
3 березня він повернувся в Україну. В аеропорту "Бориспіль" Рудьківському вручили підозру.
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Чи "то другоє" - фейк, паддєлка, правакація *******?
Это я серьёзно, знаю ни одного такого который разочаровался но теперь он не интересуется политикой и ничего не знает что происходит во круг
Президент России в эфире федерального телевидения поймал укатившийся от него карандаш. Свою ловкость, на которую обратили внимание журналисты «России 24», глава государства продемонстрировал во время совещания с членами правительства.
«Вот реальные кадры, как он [Владимир Путин] поймал улетевший было со стола карандаш», - сообщается 15 марта в программе «Москва. Кремль. Путин».
Поступок Путина не оставил без внимания и Владимир Соловьев. «Карандаш поймал ловко. <...> Видно, что президент в отличной спортивной форме и боевые искусства никуда не уходят. Вы пробовали повторить?» - спросил телеведущий у автора программы Павла Зарубина. Тот ответил отрицательно.
Журналисты и ранее обращали внимание на взаимоотношения российского президента с канцелярскими принадлежностями. Так, глава государства на совещаниях то бросал, то раскручивал ручку. СМИ посвящали этому отдельные материалы, в которых психологи, политологи и другие специалисты давали действиям главы государства экспертную оценку.
https://www.fontanka.ru/2021/03/15/69812612/
Делайте выводы сами.
Он про лимоны говорил!
Попросите показать - пойдет, купит и покажет!
Туповатый и виляющий за хвостами зебизян.
С ним, только смех и ТОЛЬКО смех.
Зеболото, АУ )))))