"Слуга народу" Семінський: "Я потрапляю в список партії - 7 лимонів у мене для цього є". АУДІО

Чинний депутат від партії "Слуга Народу" готовий був витратити до 7 мільйонів доларів на отримання мандата.

Це випливає з аудіозапису його розмови з екснардепом Миколою Рудьковським, який потрапив у розпорядження Цензор.НЕТ.

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У розмові майбутній депутат Олег Семінський ділиться планами про свою політичну перспективу і готовність балотуватися від будь-якої з партій. Він також озвучує розмір бюджету, який готовий витратити на те, щоб отримати мандат - сім мільйонів доларів.

"Домовившись з тобою і підписавши понятійний документ, я страхуюся елементарно. Я потрапляю в список тієї чи іншої партії - 7 лимонів у мене для цього є", - заявив він.

"Я не буду займатися публічною політикою. У мене в цьому немає необхідності. Але я отримую мандат. І поки не знімуть недоторканність, поки буде можливість ... Аж до комуністів", - говорить він.

Нагадаємо, в 2019 році Олег Семінський став народним депутатом ВРУ від партії "Слуга народу" по 205 округу в Чернігівській області.

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Нагадаємо, в 2021 році СБУ розкрила викрадення колишнього керівника "Нафтогазвидобування" Олега Семінського. За версією слідства, в 2012 році Рудьковський з подільниками викрали Семінського і позбавили волі на 3 роки. Його катували і вимагали виплатити неіснуючий борг в 200 млн доларів США. Зараз Семінський - народний депутат "Слуги народу" по мажоритарному 205 округу (Чернігівська область).

25 лютого в Офісі генпрокурора заявили про повідомлення про підозру у справі викрадення ексголови "Нафтогазвидобування" 5 особам, в т.ч Рудьковському.

26 лютого Рудьковський заявив, що перебуває на відпочинку за кордоном і не причетний до викрадення Семінського.

3 березня він повернувся в Україну. В аеропорту "Бориспіль" Рудьківському вручили підозру.