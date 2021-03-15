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Рудьковський (65) Семінський Олег (44)

"Слуга народу" Семінський: "Я потрапляю в список партії - 7 лимонів у мене для цього є". АУДІО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Чинний депутат від партії "Слуга Народу" готовий був витратити до 7 мільйонів доларів на отримання мандата.

Це випливає з аудіозапису його розмови з екснардепом Миколою Рудьковським, який потрапив у розпорядження Цензор.НЕТ.

У розмові майбутній депутат Олег Семінський ділиться планами про свою політичну перспективу і готовність балотуватися від будь-якої з партій. Він також озвучує розмір бюджету, який готовий витратити на те, щоб отримати мандат - сім мільйонів доларів.

"Домовившись з тобою і підписавши понятійний документ, я страхуюся елементарно. Я потрапляю в список тієї чи іншої партії - 7 лимонів у мене для цього є", - заявив він.

Слуга народу Семінський: Я потрапляю в список партії - 7 лимонів у мене для цього є 01

"Я не буду займатися публічною політикою. У мене в цьому немає необхідності. Але я отримую мандат. І поки не знімуть недоторканність, поки буде можливість ... Аж до комуністів", - говорить він.

Слуга народу Семінський: Я потрапляю в список партії - 7 лимонів у мене для цього є 02

Нагадаємо, в 2019 році Олег Семінський став народним депутатом ВРУ від партії "Слуга народу" по 205 округу в Чернігівській області.

Також читайте: Катеринчук став адвокатом Рудьковського у справі про викрадення Семінського

Нагадаємо, в 2021 році СБУ розкрила викрадення колишнього керівника "Нафтогазвидобування" Олега Семінського. За версією слідства, в 2012 році Рудьковський з подільниками викрали Семінського і позбавили волі на 3 роки. Його катували і вимагали виплатити неіснуючий борг в 200 млн доларів США. Зараз Семінський - народний депутат "Слуги народу" по мажоритарному 205 округу (Чернігівська область).

25 лютого в Офісі генпрокурора заявили про повідомлення про підозру у справі викрадення ексголови "Нафтогазвидобування" 5 особам, в т.ч Рудьковському.

26 лютого Рудьковський заявив, що перебуває на відпочинку за кордоном і не причетний до викрадення Семінського.

3 березня він повернувся в Україну. В аеропорту "Бориспіль" Рудьківському вручили підозру.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+59
І з таких виродків , шлаку складається провладна партєйка Слугі Коломойського.
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15.03.2021 15:15
+43
зЕбилье, ну как вам? "Слуга народа" Семинский: "Я попадаю в список партии - 7 лимонов у меня для этого есть" - Цензор.НЕТ 1391
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15.03.2021 15:15
+36
вот таких там мразей 70% в этой партии..'нахабатятся' и свалят
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15.03.2021 15:15
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І з таких виродків , шлаку складається провладна партєйка Слугі Коломойського.
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15.03.2021 15:15 Відповісти
зЕбилье, ну как вам? "Слуга народа" Семинский: "Я попадаю в список партии - 7 лимонов у меня для этого есть" - Цензор.НЕТ 1391
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15.03.2021 15:15 Відповісти
А як тобі "жму руку, обнімаю" в розмові з Путіним?
Чи "то другоє" - фейк, паддєлка, правакація *******?
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15.03.2021 23:28 Відповісти
о ещё один зЕбил "Слуга народу" Семінський: "Я потрапляю в список партії - 7 лимонів у мене для цього є" - Цензор.НЕТ 3167 Штаты видимо случайно на деркача и на бенину говорящую жопу санкции наложили, порохоботи кляті "Слуга народу" Семінський: "Я потрапляю в список партії - 7 лимонів у мене для цього є" - Цензор.НЕТ 6863
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16.03.2021 03:07 Відповісти
вот таких там мразей 70% в этой партии..'нахабатятся' и свалят
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15.03.2021 15:15 Відповісти
ровно 100%
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15.03.2021 15:27 Відповісти
нуууу если 7 хотел вложить, то сколько можно отбить возле корыта "Слуга народу" Семінський: "Я потрапляю в список партії - 7 лимонів у мене для цього є" - Цензор.НЕТ 7549 77?
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15.03.2021 16:21 Відповісти
ну в ВР сложно сказать. на уровне среднего райцентра депутат местного уровня за год покупает тачку за 1.5 ляма
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15.03.2021 17:04 Відповісти
такие депутаты-100% все, они идут отбивать вложенное бабло и тырить , тырить, тырить, а народ идет в ато ихнее майно защищать
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15.03.2021 15:16 Відповісти
"Слуга народа" Семинский: "Я попадаю в список партии - 7 лимонов у меня для этого есть" - Цензор.НЕТ 6404
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15.03.2021 15:16 Відповісти
"Слуга народа" Семинский: "Я попадаю в список партии - 7 лимонов у меня для этого есть" - Цензор.НЕТ 7511
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15.03.2021 15:17 Відповісти
И шо вы там, зебилы, думаете по поводу? "Слуга народа" Семинский: "Я попадаю в список партии - 7 лимонов у меня для этого есть" - Цензор.НЕТ 4253
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15.03.2021 15:18 Відповісти
ПЫ СЫ: пора доставать и остальные записи. Уверен, их есть у вас в больших количествах
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15.03.2021 15:19 Відповісти
они сюда уже не ходят, и даже из ФБков удалились, им тяжело психологически принять свою тупость, стараются не читать и не смотреть новостей.

Это я серьёзно, знаю ни одного такого который разочаровался но теперь он не интересуется политикой и ничего не знает что происходит во круг
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15.03.2021 15:29 Відповісти
лучшие люди города.
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15.03.2021 15:18 Відповісти
... ну да, это же не нарот
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15.03.2021 15:34 Відповісти
Экстрєнная Новасьть!! - «Вы пробовали повторить?» Путин ловко поймал карандаш, к восхищению журналистов федерального ТВ

Президент России в эфире федерального телевидения поймал укатившийся от него карандаш. Свою ловкость, на которую обратили внимание журналисты «России 24», глава государства продемонстрировал во время совещания с членами правительства.
«Вот реальные кадры, как он [Владимир Путин] поймал улетевший было со стола карандаш», - сообщается 15 марта в программе «Москва. Кремль. Путин».
Поступок Путина не оставил без внимания и Владимир Соловьев. «Карандаш поймал ловко. <...> Видно, что президент в отличной спортивной форме и боевые искусства никуда не уходят. Вы пробовали повторить?» - спросил телеведущий у автора программы Павла Зарубина. Тот ответил отрицательно.
Журналисты и ранее обращали внимание на взаимоотношения российского президента с канцелярскими принадлежностями. Так, глава государства на совещаниях то бросал, то раскручивал ручку. СМИ посвящали этому отдельные материалы, в которых психологи, политологи и другие специалисты давали действиям главы государства экспертную оценку.
https://www.fontanka.ru/2021/03/15/69812612/
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15.03.2021 15:18 Відповісти
Та то фигня. Обама муху на лету ловил.
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15.03.2021 15:23 Відповісти
...жду ремейка в исполнении квартального ублюдка "Слуга народа" Семинский: "Я попадаю в список партии - 7 лимонов у меня для этого есть" - Цензор.НЕТ 6254
"Слуга народа" Семинский: "Я попадаю в список партии - 7 лимонов у меня для этого есть" - Цензор.НЕТ 1711
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15.03.2021 15:25 Відповісти
Це буде в Ялтi.
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15.03.2021 15:49 Відповісти
Де та межа, до якої можна оскотинити "вєлікій" скрепоносний народ?
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15.03.2021 20:08 Відповісти
Зачем людям тратить на недоторканнисть такие лимоны. Не проще ли сменить фейсы всему семейству и оттопыриваться на диковинных пляжах? А на сдачу еще и киллера нанять для ликвидации пластического хирурга.
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15.03.2021 15:20 Відповісти
щоб красти та займатись криміналітетом в часи недоторканості.
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15.03.2021 15:23 Відповісти
ну это ж будет как бы опасно.
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15.03.2021 15:24 Відповісти
Пластична операція завжди ризик здоров'ю
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15.03.2021 15:47 Відповісти
никто не будет вкладывать бабки без уверенности, что отобьет их минимум в 10 раз.

Делайте выводы сами.
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15.03.2021 15:21 Відповісти
"Слуга народа" Семинский: "Я попадаю в список партии - 7 лимонов у меня для этого есть" - Цензор.НЕТ 4567
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15.03.2021 15:22 Відповісти
картинка конечно правдивая, но почему нету продолжения? его уже не только из нового "керівного органу" поперли, но и так же с самой партии))
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15.03.2021 20:33 Відповісти
просто чувак не первый год в Украине живет. Знает, что почем. "Слуга народа" Семинский: "Я попадаю в список партии - 7 лимонов у меня для этого есть" - Цензор.НЕТ 3272
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15.03.2021 15:23 Відповісти
Прикиньте сколько клоун должен Бене, за то, что тот его президентом сделал. "Слуга народу" Семінський: "Я потрапляю в список партії - 7 лимонів у мене для цього є" - Цензор.НЕТ 4827
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15.03.2021 15:28 Відповісти
Ну да. Там же недоторканность пожизненная будет.
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15.03.2021 15:30 Відповісти
ну это как карта ляжет..
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15.03.2021 16:16 Відповісти
а уже за 7 лимонов 330 тысяч, любой лехко может стать ещё большим проходимцем чем он и обойти его.
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15.03.2021 15:30 Відповісти
Так во всех партиях !
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15.03.2021 15:30 Відповісти
только в слугах народу и опзж
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15.03.2021 15:32 Відповісти
Ви вірите, що, наприклад, В'ятрович чи ветеранка Яна Зінкевич з інвалідністю мають 7 мільйонів? Чи журналіст Рахманін?
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15.03.2021 15:41 Відповісти
в каждой псевдонародной партии, при условии, что она может себе позволить финансово профукать одно или даже несколько выгодно продаваемых мандатов, есть свой сирый и убогий, свой казак Гаврилюк. они никто и звать их никак, не решают ничего, держат их там исключительно для показать, что мы тоже из народа и с народом, мы совсем не олигархи и не их шестерки.
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15.03.2021 22:33 Відповісти
Какую партию не возьми,такая ситуация везде. Все лишь бы бабло,а страна как территория,народ как мясо и ступень к наживе.
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15.03.2021 15:31 Відповісти
Ви вірите, що, наприклад, В'ятрович чи ветеранка Яна Зінкевич з інвалідністю мають 7 мільйонів? Чи журналіст Рахманін?
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15.03.2021 15:41 Відповісти
Партия-это не только Вятрович и Яна. Конечно ни верю.
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15.03.2021 17:06 Відповісти
в слуге народа одни отщипенцы
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15.03.2021 15:31 Відповісти
Если эту недоторканность снять то в депутаты полиция суточников будет направлять на отработку.
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15.03.2021 15:34 Відповісти
понятийный документ? "Слуга народу" Семінський: "Я потрапляю в список партії - 7 лимонів у мене для цього є" - Цензор.НЕТ 2821
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15.03.2021 15:50 Відповісти
по понятиям,походу..
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15.03.2021 16:18 Відповісти
а с Братом Ермака договорился за 3 ляма..
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15.03.2021 15:51 Відповісти
Слов нет,такой болт на людей ложат и страну,кем они себя возомнили?
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15.03.2021 16:02 Відповісти
Не вырывайте из контекста!
Он про лимоны говорил!
Попросите показать - пойдет, купит и покажет!
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15.03.2021 16:50 Відповісти
Кто мы? Когда любой жирный кот, может выкинуть 7 миллионов американских денег для прохождения в парламент, а, у бабушки нет 7 гривен на маршрутку, и она пешком четыре квартала хирячит пешком.Кто мы? если по телевизору показывают Катю Осадчую с гнездом на голове, а в это время, ниже, по бегущей строке, идут новости ,о погибших наших бойцах.Кто мы? если боров, платит миллионы на райскую жизнь, а, в это время волонтёры по копейке собирают больным детям на лечение, и, я ТОЧНО знаю ,что, этот гопник никогда не даст и копейки больному ребёнку.Кто мы ?если спокойно терпим эти издевательства над ПЕРЕСИЧНЫМИ как нас пренебрежительно называют, и, кажется что это будет бесконечно, эта грязь, это болото, безысходность, и утрата веры что в этой дыре что то можно изменить.Кто мы???????????????????????????????????
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15.03.2021 17:07 Відповісти
"Слуга народу" Семінський: "Я потрапляю в список партії - 7 лимонів у мене для цього є" - Цензор.НЕТ 4783
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15.03.2021 17:31 Відповісти
Ця криса в свій час відсиділа в підвалі 3 роки, але мабуть мало... нічего не зрозумів.
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15.03.2021 17:52 Відповісти
Ну а теперь, копните, сколько получил за своё депутатсво, Игорь Герасименко.
Туповатый и виляющий за хвостами зебизян.
С ним, только смех и ТОЛЬКО смех.
Зеболото, АУ )))))
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15.03.2021 18:47 Відповісти
на нары!!!
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15.03.2021 18:52 Відповісти
От там слуги бл#ть народу.....Навибирали? Задоволені????...Шановні виборці слуг народу, Ви повні, 100% ЛОХи....
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15.03.2021 19:17 Відповісти
Так вони зараз і не заперечують. Тут тільки проплачені боти за грінпоца.
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15.03.2021 19:28 Відповісти
да, навыбирали, но, и раньше не ангелы были.
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15.03.2021 19:46 Відповісти
99,9 % депутатів ВР просто повний шлак....
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15.03.2021 19:54 Відповісти
Рудьковському виписали підозру у викраденні людини і тут же з'явилися компромати. Хто із цих персонажів більший злочинець ще треба розбиратися
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15.03.2021 20:11 Відповісти
"Запись попала в распоряжение Цензор.нет" Интересно, не причастен ли к этому один волосатый румын?) Блин, чувствую, веселая весна будет у слуг, где столько попкорна взять..
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15.03.2021 21:37 Відповісти
зелена тупа вигрібна яма
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16.03.2021 12:30 Відповісти
 
 