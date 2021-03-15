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Лукашенко переміг на лижних змаганнях: суперники падали прямо перед фінішем. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Одному з учасників забігу на лижах довелося впасти тричі, щоб дати Олександру Лукашенку, який захопив владу в Білорусі, прийти першим.

Про це пише "BBC News Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Змагання під назвою "Мінська лижня - 2021" відбулися 13 березня на олімпійській базі "Раубичі" неподалік білоруської столиці. На них перемогла команда Лукашенка, до складу якої входили його син Коля, особистий лікар Світлана Коношенко і дворазова чемпіонка світу з біатлону Людмила Калінчик. Олександру Лукашенку дісталася найвідповідальніша частина естафети - її фініш.

Суперники також були потужні: команди Адміністрації президента, апарату уряду, керуючий справами президента, парламенту і виконкомів областей.

Також дивіться: Засновник TG-каналу "Беларусь головного мозга" Лосик спробував перерізати собі вени через нові звинувачення. ВIДЕО

"Перемагати завжди важко. Тим більше, коли за тобою стежать, вибачте за нескромність, мільйони різних очей", - зізнався Лукашенко журналістам.

Те, що гонка справді була нелегкою, підтверджують падіння суперників - один з них тричі впав на фінішній лижні поруч з майбутнім переможцем. А Лукашенко намагався допомогти горе-лижнику порадами, як правильно триматися за лижні палиці.

Наближений до білоруської влади Telegram-канал "Пул первого" написав, що попри такі неймовірні падіння прямо на очах у Олександра Лукашенка, суперник заслуговує на "приз за волю до перемоги".

Водночас Лукашенко зізнався, що і сам мало не впав на фініші: "По свіжій трасі фінішуєш - різниця велика для лижника і відволікаєшся на трибуни. Ледве не впав там. Тому по-всякому буває".

Раніше Олександр Лукашенко вже перемагав у хокей. Його "Команда президента республіки Білорусь" - одинадцятикратний переможець змагань серед аматорів.

Також дивіться: NEXTA опублікувала розслідування про те, як розкішно живе Лукашенко. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+65
...ога-ога Лукашенко победил на лыжных соревнованиях: соперники падали прямо перед финишем - Цензор.НЕТ 2650
Лукашенко победил на лыжных соревнованиях: соперники падали прямо перед финишем - Цензор.НЕТ 2857
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15.03.2021 16:10
+57
Ну прямо Бєларусскій квартал, мля Лукашенко победил на лыжных соревнованиях: соперники падали прямо перед финишем - Цензор.НЕТ 125
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15.03.2021 16:03
+38
КНДР - 2.0
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15.03.2021 16:04
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Ну прямо Бєларусскій квартал, мля Лукашенко победил на лыжных соревнованиях: соперники падали прямо перед финишем - Цензор.НЕТ 125
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15.03.2021 16:03 Відповісти
Дуже вдалий скрін Лукашенко победил на лыжных соревнованиях: соперники падали прямо перед финишем - Цензор.НЕТ 7968
Лукашенко победил на лыжных соревнованиях: соперники падали прямо перед финишем - Цензор.НЕТ 4738
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15.03.2021 16:04 Відповісти
Лукашенко победил на лыжных соревнованиях: соперники падали прямо перед финишем - Цензор.НЕТ 7675
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15.03.2021 16:38 Відповісти
У беларусов "подлизать сраку" в крови. Гены пальцем на задушишь. Гниды конченные...

p.s. смотреть на шефрон Лукашенко победил на лыжных соревнованиях: соперники падали прямо перед финишем - Цензор.НЕТ 884
Лукашенко победил на лыжных соревнованиях: соперники падали прямо перед финишем - Цензор.НЕТ 5763
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15.03.2021 16:19 Відповісти
Это вы зря. У них в крови быть партизанами.
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15.03.2021 16:29 Відповісти
IgorYakovlevich - "Это вы зря. У них в крови быть партизанами"

- Какими партизанами. У них в крови быть Павликами Морозовыми. Отца и мать сдадут на кичу за ложку гнилого гороха. Лукашенко победил на лыжных соревнованиях: соперники падали прямо перед финишем - Цензор.НЕТ 3063
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15.03.2021 16:33 Відповісти
Тот был из Тобольской губернии Лукашенко победил на лыжных соревнованиях: соперники падали прямо перед финишем - Цензор.НЕТ 7861
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15.03.2021 17:05 Відповісти
Колхоз - это тотальная ложь, фарс, фейк...
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15.03.2021 16:03 Відповісти
КНДР - 2.0
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15.03.2021 16:04 Відповісти
Сябри, вам не соромно?
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15.03.2021 16:04 Відповісти
Вообще то это не эстафета, там сын рядом. Он просто обучал тех, кто первый раз на лыжах, там и дети были.
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15.03.2021 16:08 Відповісти
...ога-ога Лукашенко победил на лыжных соревнованиях: соперники падали прямо перед финишем - Цензор.НЕТ 2650
Лукашенко победил на лыжных соревнованиях: соперники падали прямо перед финишем - Цензор.НЕТ 2857
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15.03.2021 16:10 Відповісти
Ви це сліпим розкажіть. Особисто я бачу тут банальну клоунаду.
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15.03.2021 16:12 Відповісти
Oljik - це реальне життя ватних рабів білорусів. Чмирі херові. Їм до Українців та і до словян - як свиням до неба
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15.03.2021 16:24 Відповісти
Бєларусів кастрували як націю #уйло і бєларуський під#уйловник.
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15.03.2021 16:30 Відповісти
Ще краще... Тобто Бацька виграв у дітей, які вперше на лижі стали? Афігєть успіх!
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15.03.2021 16:15 Відповісти
Вы звук послушайте, это уже было после всех забегов.
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15.03.2021 16:17 Відповісти
литвин - беларуский ватник. Рабам слова не давали. Ипальник закрой вместе со своими беларусами
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15.03.2021 16:25 Відповісти
Чем такое городить-лучше промолчать.
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15.03.2021 16:17 Відповісти
детей обучал, пля, как жопу "себе любимому" лизать , позорники , епт..!
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15.03.2021 16:23 Відповісти
литвин-хрень господняя. Какие, в жопу дети, какой сын. Нет на беларуссии ни собственных сынов ни детей. Это все собственность твоего отца *****-лукашенко. Собственно ****** и ты являешся ибо ты раб и любитель-рускаво мира
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15.03.2021 16:30 Відповісти
На видео в красной куртке за спиной Лукашенко. А на груди Лукашенко уже медаль висит за победу в эстафете.
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15.03.2021 16:43 Відповісти
Думаєте, в нашого найвеличнішого спорсмена була би інакша гонка?
Там би штабелями падали мендели, арестовичи, подоляки, єрмаки.
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15.03.2021 16:13 Відповісти
Oljik - "Сябри, вам не соромно?" - та які вони в сраку сябри... Раби, та *************. Отакі реально зараз т.к.звані беларуси.
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15.03.2021 16:27 Відповісти
Стыдно бы было,если бы были честь и достоинство
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15.03.2021 16:58 Відповісти
Чого соромно, якби Зеля був суперником на трасі і і опинився другим"
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15.03.2021 19:34 Відповісти
ну лучше упасть перед финишем, чем от пули в расстрельной камере !
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15.03.2021 16:04 Відповісти
Лукашенко победил на лыжных соревнованиях: соперники падали прямо перед финишем - Цензор.НЕТ 5462
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15.03.2021 16:59 Відповісти
Ну к чему так грубо : от пули в расстрельной камере. Существуют автоаварии, скоротекущие неизлечимые болезни, нападения хулиганов, в конце концов.
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15.03.2021 18:36 Відповісти
Диктатор-циркач. ***** таке ж. Було відео, як він в хокей голи забиває. Воротар "випадково" в протилежний кут падав.
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15.03.2021 16:04 Відповісти
псы позорные
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15.03.2021 16:04 Відповісти
Пипец! *********! Скоро крышка гроба прилетит на лысину, а туда же!
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15.03.2021 16:04 Відповісти
Скоро догонят КНДР и высадят лукашенка на Солнце
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15.03.2021 16:06 Відповісти
лыжники падали только после 15-го выстрела...
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15.03.2021 16:08 Відповісти
Еще один "сраный лыжник". В Буковеле тоже есть такой.
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15.03.2021 16:08 Відповісти
Это хоть позитива добавляет...скоро Лука и свое кино "Слуга картошки" снимет...
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15.03.2021 16:08 Відповісти
Не пишите про этого ипаната....уже даже смеха не вызывает.))))
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15.03.2021 16:08 Відповісти
игры престолов...
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15.03.2021 16:08 Відповісти
Ну і що? У нас теж спортсмен видатний. І баскетболіст, і стронгмен, і бігун затятий.

;Зеленский показал баскетбольное мастерство во время визита в школу в Николаеве: видео;

Лукашенко победил на лыжных соревнованиях: соперники падали прямо перед финишем - Цензор.НЕТ 3191
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15.03.2021 16:09 Відповісти
...и на рояле игрунЛукашенко победил на лыжных соревнованиях: соперники падали прямо перед финишем - Цензор.НЕТ 7129
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15.03.2021 16:11 Відповісти
що попав в "очко"? Лукашенко победил на лыжных соревнованиях: соперники падали прямо перед финишем - Цензор.НЕТ 8880
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15.03.2021 16:12 Відповісти
Я відео дивився- всі шалено аплодували.
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15.03.2021 16:14 Відповісти
Группа поддержки стояла на своих местах 13 часов без обеда.
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15.03.2021 16:52 Відповісти
Наш паровоз вперде лети, в руках у нас АК
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15.03.2021 16:11 Відповісти
Лучший друг Лукашенко, диктатор Каддафи уже на том свете... Может и Лукашенко уже пора...
Лукашенко победил на лыжных соревнованиях: соперники падали прямо перед финишем - Цензор.НЕТ 1264
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15.03.2021 16:11 Відповісти
Зі Свєтою було б гірше.
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15.03.2021 19:39 Відповісти
Фильм Барона Коєна в реальности - Генерал Адмирал Хаффаз Алладин
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15.03.2021 16:12 Відповісти
там помню случай был, один министр лапки склеил,после забега.. Лукашенко победил на лыжных соревнованиях: соперники падали прямо перед финишем - Цензор.НЕТ 8391
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15.03.2021 16:13 Відповісти
На коліна падали перед бульбофюрером...
Який сором..
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15.03.2021 16:15 Відповісти
Аби не перед пуйлом.
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15.03.2021 19:40 Відповісти
Да пусть бы уже все раком и ползли на радость усатому подонку. Шобла дегенератов.
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15.03.2021 16:15 Відповісти
Это как же медленно бегает Лука. Министры так старались не догнать, но все одно приходилось падать чтобы отстать.
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15.03.2021 16:16 Відповісти
А як ***** в хоккейию грало_забивало?
І коврик підісррало-********** воно!!
😁
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15.03.2021 16:19 Відповісти
...нє нада била у нас русскій язик запрєщять...щяс би у нас тоже...
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15.03.2021 16:19 Відповісти
А медаль Луке тоже на старте сразу повесили???Чё париться и так ясно кто победит😄😄😄
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15.03.2021 16:22 Відповісти
смех и грех
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15.03.2021 16:24 Відповісти
Посмотрите внимательно.
Лукашенко идёт УЖЕ с медалью.
Вот так и рождаются "новости". Лукашенко победил на лыжных соревнованиях: соперники падали прямо перед финишем - Цензор.НЕТ 2627
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15.03.2021 16:25 Відповісти
Всё это очень и очень херово! Это заканчивается реками крови.
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15.03.2021 16:27 Відповісти
За Первое Место? Лукашенко победил на лыжных соревнованиях: соперники падали прямо перед финишем - Цензор.НЕТ 6183
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15.03.2021 16:31 Відповісти
Дура Лукашенко победил на лыжных соревнованиях: соперники падали прямо перед финишем - Цензор.НЕТ 6644
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15.03.2021 16:34 Відповісти
Василь, очень приятно. Лукашенко победил на лыжных соревнованиях: соперники падали прямо перед финишем - Цензор.НЕТ 523
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15.03.2021 16:38 Відповісти
ну да, ну да! победа боксера над шахматистом в 1-м раунде
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15.03.2021 16:33 Відповісти
Совок в полный рост
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15.03.2021 16:35 Відповісти
пропащяя страна...
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15.03.2021 16:39 Відповісти
Лукашенко победил на лыжных соревнованиях: соперники падали прямо перед финишем - Цензор.НЕТ 9856
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15.03.2021 16:46 Відповісти
Старое картофельное гавн. скатилось с горки со скоростью черепахи, но престарелое ***** оказалось круче, оно нашло карандаш на столе.
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15.03.2021 16:50 Відповісти
о картошечное чучхе типа туркменистана))
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15.03.2021 16:56 Відповісти
Это какой-то... позор...
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15.03.2021 17:11 Відповісти
Туркменистан,не???
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15.03.2021 17:27 Відповісти
У Туркменистана появился достойный конкурент : бульбоменбаши! Лукашенко переміг на лижних змаганнях: суперники падали прямо перед фінішем - Цензор.НЕТ 4674
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15.03.2021 17:28 Відповісти
Кім Чен Ір в куточку гірко плаче від заздрості.
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15.03.2021 17:31 Відповісти
Потому и такой низкий уровень жизни, что боятся работать лучше лукашенка
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15.03.2021 17:36 Відповісти
Йоханый стыд!
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15.03.2021 17:43 Відповісти
Клоуны захватывают Мир?
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15.03.2021 17:44 Відповісти
Нас уже.
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15.03.2021 19:48 Відповісти
"Жить захочешь - не так разкарячешся" (с) мовою ригіналу
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15.03.2021 17:52 Відповісти
Пришло время для таракана рыть Беларуское море и побеждать в гонках на подводных лодках. Лукашенко переміг на лижних змаганнях: суперники падали прямо перед фінішем - Цензор.НЕТ 8470
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15.03.2021 17:55 Відповісти
Вже є -- Мінське море.
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15.03.2021 19:49 Відповісти
Залишилось зовсім мало...Потрібно , негайно, закупляти атомні , підводні , човни та починати змагання Лукашенко переміг на лижних змаганнях: суперники падали прямо перед фінішем - Цензор.НЕТ 1843 Думаю що і тут таракан * УДЕЛАЕТ ВСЕХ * Лукашенко переміг на лижних змаганнях: суперники падали прямо перед фінішем - Цензор.НЕТ 1843
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15.03.2021 21:42 Відповісти
Лукашенко переміг на лижних змаганнях: суперники падали прямо перед фінішем - Цензор.НЕТ 2594
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15.03.2021 18:12 Відповісти
А помните, как ***** летело аки куль с гоффном...
Лукашенко переміг на лижних змаганнях: суперники падали прямо перед фінішем - Цензор.НЕТ 8461
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15.03.2021 18:14 Відповісти
Наче як солдат перед шоколвнним Гетьманом! ))))
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15.03.2021 18:15 Відповісти
из Беларуси делать лыжи тренируется.
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15.03.2021 18:19 Відповісти
На дворе какой сейчас век? Пусть еще снимет видео, как он быстрее всех картошку чистит.
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15.03.2021 18:37 Відповісти
Стыдуха-показуха.
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15.03.2021 18:39 Відповісти
ддда лааадно ... Лукашенко переміг на лижних змаганнях: суперники падали прямо перед фінішем - Цензор.НЕТ 4467
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15.03.2021 19:14 Відповісти
Виявляється не тільки в Україні президент клоун, але й і у Білорусі теж президент клоун.
Різниця тільки в тому, що за нашого гугнявого клоуна проголосувало 73%, а за Папуколі проголосувало лише 3%.
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15.03.2021 19:31 Відповісти
Ну что вы хотите от нарота у которого в гербе глобус, я правда не углублялся, но может там изображен глобус Беларуси?
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15.03.2021 20:39 Відповісти
Так его уже перед стартом наградили за взятие первого места - эта хрень (медалька) у него УЖЕ на шее болтается. ))))
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15.03.2021 20:41 Відповісти
По-моему, Луку даже пастор Шлаг на лыжах уделал бы.
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15.03.2021 20:48 Відповісти
Как ******* это смотрится, Лукашенко больной человек.
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15.03.2021 20:51 Відповісти
По виду, хоть и молодой, но может специально выбрали человека, который раньше с лыжами дело не имел. Может он по всей дистанции падал, нам этого не показывают. То есть, подлизнули Лукашенко, но не падением на финише, а тем, что поставили с ним парня, который лыжи раньше только на картинке видел. Опытный не стал бы так нелепо кувыркаться. Один раз бы упал и все. Сделал вид, что травмировался. А тут явно человек на лыжах стоять не умеет, не то что катить. Хотя в целом таки смешно, зачем такое на камеры устраивать.
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15.03.2021 22:03 Відповісти
Батя, я старался...
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15.03.2021 22:55 Відповісти
 
 