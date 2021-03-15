Лукашенко переміг на лижних змаганнях: суперники падали прямо перед фінішем. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Одному з учасників забігу на лижах довелося впасти тричі, щоб дати Олександру Лукашенку, який захопив владу в Білорусі, прийти першим.
Про це пише "BBC News Україна", інформує Цензор.НЕТ.
Змагання під назвою "Мінська лижня - 2021" відбулися 13 березня на олімпійській базі "Раубичі" неподалік білоруської столиці. На них перемогла команда Лукашенка, до складу якої входили його син Коля, особистий лікар Світлана Коношенко і дворазова чемпіонка світу з біатлону Людмила Калінчик. Олександру Лукашенку дісталася найвідповідальніша частина естафети - її фініш.
Суперники також були потужні: команди Адміністрації президента, апарату уряду, керуючий справами президента, парламенту і виконкомів областей.
"Перемагати завжди важко. Тим більше, коли за тобою стежать, вибачте за нескромність, мільйони різних очей", - зізнався Лукашенко журналістам.
Те, що гонка справді була нелегкою, підтверджують падіння суперників - один з них тричі впав на фінішній лижні поруч з майбутнім переможцем. А Лукашенко намагався допомогти горе-лижнику порадами, як правильно триматися за лижні палиці.
Наближений до білоруської влади Telegram-канал "Пул первого" написав, що попри такі неймовірні падіння прямо на очах у Олександра Лукашенка, суперник заслуговує на "приз за волю до перемоги".
Водночас Лукашенко зізнався, що і сам мало не впав на фініші: "По свіжій трасі фінішуєш - різниця велика для лижника і відволікаєшся на трибуни. Ледве не впав там. Тому по-всякому буває".
Раніше Олександр Лукашенко вже перемагав у хокей. Його "Команда президента республіки Білорусь" - одинадцятикратний переможець змагань серед аматорів.
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p.s. смотреть на шефрон
- Какими партизанами. У них в крови быть Павликами Морозовыми. Отца и мать сдадут на кичу за ложку гнилого гороха.
Там би штабелями падали мендели, арестовичи, подоляки, єрмаки.
;Зеленский показал баскетбольное мастерство во время визита в школу в Николаеве: видео;
Який сором..
І коврик підісррало-********** воно!!
😁
Лукашенко идёт УЖЕ с медалью.
Вот так и рождаются "новости".
Різниця тільки в тому, що за нашого гугнявого клоуна проголосувало 73%, а за Папуколі проголосувало лише 3%.