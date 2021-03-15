"Й#б твою мать! Тримай його!" - у Хмельницькому охоронець супермаркету розбив голову покупцеві, який намагався піти з неоплаченим тортом. ВIДЕО

У Хмельницькому охоронець супермаркету розбив голову покупцеві. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Хмельницький LIVE, інцидент виник у супермаркеті "Сільпо" на проспекті Миру. За словами очевидця, покупець, обурившись великою чергою, намагався вийти з неоплаченим тортом. Словесна перепалка з охоронцем закінчилася бійкою, внаслідок якої покупець зазнав травми голови.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійка в київському супермаркеті: чоловік побив опонента купленою ковбасою. ВIДЕО