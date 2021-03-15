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бійка (714) охорона (284) супермаркет (58) Хмельницький (260)

"Й#б твою мать! Тримай його!" - у Хмельницькому охоронець супермаркету розбив голову покупцеві, який намагався піти з неоплаченим тортом. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

У Хмельницькому охоронець супермаркету розбив голову покупцеві. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Хмельницький LIVE, інцидент виник у супермаркеті "Сільпо" на проспекті Миру. За словами очевидця, покупець, обурившись великою чергою, намагався вийти з неоплаченим тортом. Словесна перепалка з охоронцем закінчилася бійкою, внаслідок якої покупець зазнав травми голови.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+36
А что уже модно неоплачивать покупки ссылаясь на большую очередь?.. Это какой-то новый тренд?
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15.03.2021 16:01
+27
Я не захищаю охоронців, але, по перше, коли покупець пішов мимо каси з товаром то він вже не покупець, а ворюга (злочинець). Не маєш часу стояти в черзі, положи товар та виходь.
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15.03.2021 16:10
+22
Просто справжній виборець Зеленського ніколи не купить рошенівського торта.

А солоденького хочеться...
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15.03.2021 16:00
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Совок о своей разорванной экумене соскучился. О медовых реках и кисельных берегах при совке запел, - старую песню лахтинских троллей о главном, - когда никто никого никогда не трогал? Да ты, батенька - тролль касапский, по всей видимости. Жаль, что это не тебя с тортом, наперевес.
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15.03.2021 17:31 Відповісти
Ты че сказать то хотело, олигофрененко? Не мычи, изложи человеческой речью.
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15.03.2021 18:53 Відповісти
Якби хотів вкрасти - світила максимум, дрібна крадіжка (КУпАП), а спробував відкрито винести, не оплативши - це грабунок, тут ККУ
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15.03.2021 16:42 Відповісти
Все зависит от следака , как он квалифицирует дело , а фантазия у следаков отменная , особенно если есть материальный стимул )))
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15.03.2021 16:51 Відповісти
від ціни товару залежить

Таким чином, відповідно до статті 51 КпАП крадіжка чужого майна вважається дрібною, якщо вартість такого майна на момент здійснення правопорушення не перевищує 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, тобто на 2021 рік - 227 грн. (0,2 х (50% х 2270)).
Якщо вартість викраденого майна перевищує 227 грн, настає кримінальна відповідальність. Відповідно до статті 185 Кримінального кодексу таємне викрадення чужого майна карається штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років.
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15.03.2021 16:54 Відповісти
таємне викрадення чужого майна

===========
А тут не таємне, тут відкрите. Він же з тортом проривався на вихід з магазину? Грабіж, як є. Насильне, зухвале, відкрите заволодіння чужим майном.
Покупець - грабіжник з точки зору закону. Це уже інша стаття.
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15.03.2021 20:55 Відповісти
Грабіж: стаття закону з коментарем

https://legalexpert.in.ua/komkodeks/uk/81-uky/1870-186.html
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15.03.2021 20:56 Відповісти
Охрана бидло як і всі люди.
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15.03.2021 16:50 Відповісти
При савке в колгоспи він отримав би заряд соли з бердану.Покупець в знак протесту міг вийти без торту.А тут банальний злодлюжка.
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15.03.2021 16:50 Відповісти
Вообще-то если очередь слишком длинная - можно положить торт и выйти без покупки, не?
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15.03.2021 16:51 Відповісти
а дома жінка або теща з"їдять тебе на десерт "Й#б твою мать! Тримай його!" - у Хмельницькому охоронець супермаркету розбив голову покупцеві, який намагався піти з неоплаченим тортом - Цензор.НЕТ 8544 ми ж не знаємо, чого його припекло.
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15.03.2021 16:55 Відповісти
Охранник молодец, деду еще мало вломил.
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15.03.2021 16:55 Відповісти
Це той же самий СОВОК У ГОЛОВАХ - людині розбили голову за торт,
хай би тікав, відео і докази свідків у поліції були б у всякому випадку,
затримали би по горячих слідах, а тепер винен буде охоронець і про
торт всі забудуть, а покупець тепер жертва.
Моральне дно "Й#б твою мать! Тримай його!" - у Хмельницькому охоронець супермаркету розбив голову покупцеві, який намагався піти з неоплаченим тортом - Цензор.НЕТ 6511
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15.03.2021 16:57 Відповісти
BanderaVbyv Moscoviyu Любий адвокат з цього охоронника зробить винного.
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15.03.2021 17:08 Відповісти
умственно отстальій поток сознания у тебя. в предатором на пару гадите?
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15.03.2021 19:03 Відповісти
чмо кацапське, змийся в каналізацію, совкодрочер
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15.03.2021 20:16 Відповісти
Україна це Європа ! "Й#б твою мать! Тримай його!" - у Хмельницькому охоронець супермаркету розбив голову покупцеві, який намагався піти з неоплаченим тортом - Цензор.НЕТ 7017
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15.03.2021 16:57 Відповісти
Сергій Титарчук В Європі також усіляке буває.
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15.03.2021 17:14 Відповісти
А що в Європі биків не в'яжуть, а квіти їм дарують.
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15.03.2021 17:27 Відповісти
Aleksandr Ivanov 8b6d2679 Подивіться скільки там гостей з Африки і які злочини роблять.А їм потім ще 1500 євро платять.
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15.03.2021 17:30 Відповісти
Так, є що верещать багато, але межу добре відчувають, з ними нічого серйозного, можуть і грошенят їм підкинути, а з тими в кого чуйка атрофована, не панькаються.
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15.03.2021 17:39 Відповісти
Aleksandr Ivanov 8b6d2679 Яку межу? Мордяки поліціянтам б'ють,що ті аж шоломи *******.Може відео подивитесь з Парижа наприклад.
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15.03.2021 17:46 Відповісти
Щось подібне бачив, темні думають що в натовпі їм все зійде з рук, на жаль відео де їх поодинці відловлюють не існує в силу зрозумілих причин(в них Геращенка нашого немає)
Бо в іншому випадку, там би вже була Африка.

Їх "терплять" при свідках, і не більше.
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15.03.2021 18:06 Відповісти
Aleksandr Ivanov 8b6d2679 Париж і так вже Африка.А буде ще гірше.Колись Париж був безпечним.
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15.03.2021 18:34 Відповісти
Як на мене, він такий завжди був.
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15.03.2021 19:00 Відповісти
Aleksandr Ivanov 8b6d2679 Може й так.
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15.03.2021 19:47 Відповісти
Охоронцю респект , бо злодюг не првинно бути в краіні !
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15.03.2021 17:13 Відповісти
Якби взяв кусок хліба-друга справа,а він торта захотів.
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15.03.2021 17:15 Відповісти
немає різниці, що узяв. він не крав, крадуть-ховають, а тут панти - чекать не хочу, спішу, а то теща на десерт його з"їсть (наприклад) )))
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15.03.2021 19:05 Відповісти
А я ведь предупреждал, идёшь в этот гадюшник бери или кошель или топор. А за такое задержание Мазурок когда то положил четырёх. Даёшь короткостволы для выравнивания прав верующих в хороших олигархов.
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15.03.2021 17:49 Відповісти
Охранника наградить, однозначно!
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15.03.2021 18:52 Відповісти
там їх двое. один лише кажеться на перший погляд, що не бере участь. А він виконує свою частину роботи - він заблокував вихід. а так як покупець не побіг на двері, а був зайнятий з іншим охоронцем, то на дверях він опинився наче спостерігач. але він побачив, що напарник справляєтся.
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15.03.2021 19:08 Відповісти
За торт нынче и по желудям получить можно)) "Й#б твою мать! Тримай його!" - у Хмельницькому охоронець супермаркету розбив голову покупцеві, який намагався піти з неоплаченим тортом - Цензор.НЕТ 2133
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15.03.2021 19:15 Відповісти
Ого, яка гаряча тема, куди тим новинам з фронту! А хоч той торт цілий, не поранений?
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15.03.2021 20:20 Відповісти
Так в тому і прикол - торта вже не було у руках покупця, йому бошку розбили
за так, бескоштовно
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15.03.2021 20:39 Відповісти
Чому охороні по всій Україні не роздати автоматичну зброю щоб вони
шикували покупців у рівні черги і ще дати їм собак для повноїподібності
з концтаборами "Й#б твою мать! Тримай його!" - у Хмельницькому охоронець супермаркету розбив голову покупцеві, який намагався піти з неоплаченим тортом - Цензор.НЕТ 8994 "Й#б твою мать! Тримай його!" - у Хмельницькому охоронець супермаркету розбив голову покупцеві, який намагався піти з неоплаченим тортом - Цензор.НЕТ 484

Бачу в темі багато кацапів які косять під українців... Щурячі виродки які
виправдовують любе насилля.
КАЦАПИ ЦЕ УКРАЇНА, ТУТ НЕ ПРОКАТИТЬ ВБИВАТИ ПОКУПЦІВ НА КАСІ

ЗА СМЕРДЮЧИ ПРОДУКТИ ЯК В ВАЩІ ЗАДРОЧЕНІЙ РАШЦІ "Й#б твою мать! Тримай його!" - у Хмельницькому охоронець супермаркету розбив голову покупцеві, який намагався піти з неоплаченим тортом - Цензор.НЕТ 9458
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15.03.2021 20:37 Відповісти
Не че так мужик за хлебушком вышел.
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15.03.2021 20:45 Відповісти
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