17 239 244
"Й#б твою мать! Тримай його!" - у Хмельницькому охоронець супермаркету розбив голову покупцеві, який намагався піти з неоплаченим тортом. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство
У Хмельницькому охоронець супермаркету розбив голову покупцеві. Увага! Ненормативна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Хмельницький LIVE, інцидент виник у супермаркеті "Сільпо" на проспекті Миру. За словами очевидця, покупець, обурившись великою чергою, намагався вийти з неоплаченим тортом. Словесна перепалка з охоронцем закінчилася бійкою, внаслідок якої покупець зазнав травми голови.
Топ коментарі
+36 дмитрий иванов 527db324
показати весь коментар15.03.2021 16:01
+27 Злий Грицько
показати весь коментар15.03.2021 16:10
+22 Порохобандерівець
показати весь коментар15.03.2021 16:00
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Таким чином, відповідно до статті 51 КпАП крадіжка чужого майна вважається дрібною, якщо вартість такого майна на момент здійснення правопорушення не перевищує 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, тобто на 2021 рік - 227 грн. (0,2 х (50% х 2270)).
Якщо вартість викраденого майна перевищує 227 грн, настає кримінальна відповідальність. Відповідно до статті 185 Кримінального кодексу таємне викрадення чужого майна карається штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років.
===========
А тут не таємне, тут відкрите. Він же з тортом проривався на вихід з магазину? Грабіж, як є. Насильне, зухвале, відкрите заволодіння чужим майном.
Покупець - грабіжник з точки зору закону. Це уже інша стаття.
https://legalexpert.in.ua/komkodeks/uk/81-uky/1870-186.html
хай би тікав, відео і докази свідків у поліції були б у всякому випадку,
затримали би по горячих слідах, а тепер винен буде охоронець і про
торт всі забудуть, а покупець тепер жертва.
Моральне дно
Бо в іншому випадку, там би вже була Африка.
Їх "терплять" при свідках, і не більше.
за так, бескоштовно
шикували покупців у рівні черги і ще дати їм собак для повноїподібності
з концтаборами
Бачу в темі багато кацапів які косять під українців... Щурячі виродки які
виправдовують любе насилля.
КАЦАПИ ЦЕ УКРАЇНА, ТУТ НЕ ПРОКАТИТЬ ВБИВАТИ ПОКУПЦІВ НА КАСІ
ЗА СМЕРДЮЧИ ПРОДУКТИ ЯК В ВАЩІ ЗАДРОЧЕНІЙ РАШЦІ