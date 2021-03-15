На Росію чекають нові санкції в разі відмови від мирного плану щодо Донбасу, - Арестович. ВIДЕО
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Україна спільно з Францією і Німеччиною підготували новий план мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Якщо ж Росія відмовиться приймати цей документ, на неї чекає примус до дотримання міжнародних зобов'язань і, можливо, нові санкції.
Про це повідомив спікер української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович в ексклюзивному коментарі телеканалу "Дом", передає Цензор.НЕТ.
За словами Арестовича, російська сторона знає про цей план, оскільки Росія є учасником переговорів у Нормандському форматі. Однак, судячи з її заявами про те, що вона нібито не чула про план, РФ не хоче мати з ним справу.
"Тоді Франція, Німеччина, Україна і все європейське співтовариство, а можливо, і світова спільнота, констатують, що Росія відмовляється імплементувати угоди, досягнуті в Нормандському і Мінському форматах. Це буде формальна декларація відмови. І тоді ситуація зміниться радикально, можна буде говорити про примус Росії до виконання своїх міжнародних зобов'язань", - зазначив Арестович.
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Чи вони працювали за кордоном ДО цього,тому їм ті санкції до сраки ?
Про виробницто вертолітних двигунів,певно,це про «ОДК-Климов»,старезне підприємство,задачу з розробки вертолітних двигунів (для заміни запорізьких) поставлено з 2001,а виробничі потужності почали будуватись в 2010...
Витіснення українського виробника було лише справою часу.
международных судов и т.д. Только силой можно что-то решить . Это история.
Не знаю как у кого, а у меня на Францию и Германию здесь нет никаких положительных надежд, тем более на команду Зеленского.
Во фейсбук широкий с шашкой наголо.
Чтобы всем зевакам что не увернутся,
На уши навесить пасты с полкило.