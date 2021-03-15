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На Росію чекають нові санкції в разі відмови від мирного плану щодо Донбасу, - Арестович. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Україна спільно з Францією і Німеччиною підготували новий план мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Якщо ж Росія відмовиться приймати цей документ, на неї чекає примус до дотримання міжнародних зобов'язань і, можливо, нові санкції.

Про це повідомив спікер української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович в ексклюзивному коментарі телеканалу "Дом", передає Цензор.НЕТ.

За словами Арестовича, російська сторона знає про цей план, оскільки Росія є учасником переговорів у Нормандському форматі. Однак, судячи з її заявами про те, що вона нібито не чула про план, РФ не хоче мати з ним справу.

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"Тоді Франція, Німеччина, Україна і все європейське співтовариство, а можливо, і світова спільнота, констатують, що Росія відмовляється імплементувати угоди, досягнуті в Нормандському і Мінському форматах. Це буде формальна декларація відмови. І тоді ситуація зміниться радикально, можна буде говорити про примус Росії до виконання своїх міжнародних зобов'язань", - зазначив Арестович.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+29
Ваша власть не может судью Волка доставить на допрос, а вы тут сказки нам вешаете на уши.
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15.03.2021 17:03
+12
и грозно так, с хрипотцой в голосе: "Это я, Люся - "33 боевых выхода в Фейсбучике"!
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15.03.2021 17:03
+8
"...люся, я тебя баюся..."(с) Россию ждут новые санкции в случае отказа от мирного плана по Донбассу, - Арестович - Цензор.НЕТ 619 Россию ждут новые санкции в случае отказа от мирного плана по Донбассу, - Арестович - Цензор.НЕТ 619 Россию ждут новые санкции в случае отказа от мирного плана по Донбассу, - Арестович - Цензор.НЕТ 619
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15.03.2021 17:05
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и грозно так, с хрипотцой в голосе: "Это я, Люся - "33 боевых выхода в Фейсбучике"!
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15.03.2021 17:03 Відповісти
Россию ждут новые санкции в случае отказа от мирного плана по Донбассу, - Арестович - Цензор.НЕТ 8896
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15.03.2021 17:08 Відповісти
Ваша власть не может судью Волка доставить на допрос, а вы тут сказки нам вешаете на уши.
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15.03.2021 17:03 Відповісти
А ваша власть шо сделала Вовку? Или он тогда был хорошим?
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15.03.2021 18:24 Відповісти
Такого цирку і близько не було!
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15.03.2021 19:19 Відповісти
Дільничному інспектору мокшанської мусорні заборонять інвестувати в економіку США та Європи? Однак він інвестує у склотару.
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15.03.2021 17:03 Відповісти
Ембарго на продаж пінчуківських труб й коліс,і купувлю вугілля й електроенергії ?
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15.03.2021 17:04 Відповісти
Пинчук-ты?
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15.03.2021 17:18 Відповісти
Это так теперь "шестёрок" называют?
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15.03.2021 18:17 Відповісти
Эгеж, на чем теперь простые люди будут миллиарды зарабатывать? Россию ждут новые санкции в случае отказа от мирного плана по Донбассу, - Арестович - Цензор.НЕТ 2970
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15.03.2021 17:22 Відповісти
Там же,де й працювали ДО цього.Небо не впаде на голову,якщо олігарх переорієнтується на інші ринки збуту.
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15.03.2021 17:26 Відповісти
Ніфіга собі ! Півтора місяці тому,Зєля ввів санкції,й одразу табуни інженерів помчали в рф і КНР !!!
Чи вони працювали за кордоном ДО цього,тому їм ті санкції до сраки ?
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15.03.2021 18:18 Відповісти
Ким ? За які гріхи ?
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15.03.2021 18:29 Відповісти
Україна влітку 2014-го,рішенням РНБО заборонила продаж окупанту товарів військового і подвійного значення (що не завадило Мотр Січі співпрацювати з РФ).
Про виробницто вертолітних двигунів,певно,це про «ОДК-Климов»,старезне підприємство,задачу з розробки вертолітних двигунів (для заміни запорізьких) поставлено з 2001,а виробничі потужності почали будуватись в 2010...
Витіснення українського виробника було лише справою часу.
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15.03.2021 19:34 Відповісти
ТКГ така ж безплідна праця як й оцього її глашатая , це щоб не сказати гірше, зважаючи на здані позиції України на фронті та втрати пов"язані з цим .
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15.03.2021 17:04 Відповісти
"...люся, я тебя баюся..."(с) Россию ждут новые санкции в случае отказа от мирного плана по Донбассу, - Арестович - Цензор.НЕТ 619 Россию ждут новые санкции в случае отказа от мирного плана по Донбассу, - Арестович - Цензор.НЕТ 619 Россию ждут новые санкции в случае отказа от мирного плана по Донбассу, - Арестович - Цензор.НЕТ 619
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15.03.2021 17:05 Відповісти
Шла бьі тьі, люся...
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15.03.2021 17:05 Відповісти
Прінубдєніє - це хто? Зєлєнскій? Макрон? Мєркєль? Це як, прінуждєніє? Це в жопу? Юморний той Арєстовіч.
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15.03.2021 17:06 Відповісти
Да-а-а Арестович может. Он такой.
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15.03.2021 17:06 Відповісти
Лично, т.с., наложит. Прямо на стол переговоров.
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15.03.2021 17:07 Відповісти
Россия не признаёт ни каких международных соглашений, правил, договорённостей,
международных судов и т.д. Только силой можно что-то решить . Это история.

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15.03.2021 17:06 Відповісти
А украинский народ этот "новый мирный план", о котором ничего не известно, примет?
Не знаю как у кого, а у меня на Францию и Германию здесь нет никаких положительных надежд, тем более на команду Зеленского.
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15.03.2021 17:07 Відповісти
Аннулируют проданную кацапам франшизу на "Лигу смеха"? кхе кхе)
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15.03.2021 17:09 Відповісти
Арестович хоч вірить своїм словам
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15.03.2021 17:11 Відповісти
Сейчас за*рут всю ленту бреднями аферистовича...
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15.03.2021 17:11 Відповісти
Суровый чувак - сказал, как отрезал Россию ждут новые санкции в случае отказа от мирного плана по Донбассу, - Арестович - Цензор.НЕТ 7475
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15.03.2021 17:12 Відповісти
Та срать им на те санкции:кацапы будут брюкву жрать,но Царя не предадут.Царь-то добрый-деток в пузики цемает,а проклятущие америкосы жить этим деткам не дают.Единственный путь-выкидывать их силой.А кто говорит,что с дикарями можно договориться-или идиот,или сознательно врет,или купленный этими дикарями
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15.03.2021 17:12 Відповісти
пока парашные холопы жрут конские яблоки и коровьи блины - в частности, продуктовые санкции параше не страшны. а в кризис, якутский скульптор продукта подкинет. в остальном - пенсы поделятся.
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15.03.2021 17:14 Відповісти
Люсє Арєстовічу видно із адміністрації нового заборістого порошка надіслали! Россию ждут новые санкции в случае отказа от мирного плана по Донбассу, - Арестович - Цензор.НЕТ 6013 Ну як звільнять з поста речника ТГК то може протрезвіє трохи!
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15.03.2021 17:14 Відповісти
Украина совместно с Францией и Германией подготовили новый план мирного урегулирования ситуации на Донбассе- для того,что бы предлагать новый план Украине по Донбассу. немецко- французские подельники рашиста ,должны ответить за тот прошлый план ,который они навязали Украине и в результате которого Украина потеряла часть Донбасса ,создали они ордло на этой территории и этим ордло финансируемым оккупантом Украины ведут войну с Украиной.котороя унесла около 14 000 тысяч жизней украинских защитников ,Новый план подельников рашиста.что старый.Без США мира - не будет
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15.03.2021 17:20 Відповісти
Засрашка ничего не будет принимать. Так что люська-бери принудитель и вперёд.
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15.03.2021 17:21 Відповісти
Солнце опускалось. Выходила Люся
Во фейсбук широкий с шашкой наголо.
Чтобы всем зевакам что не увернутся,
На уши навесить пасты с полкило.
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15.03.2021 17:27 Відповісти
Лучше бы ты Арестович молчал, может бы и за умного сошел.
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15.03.2021 17:41 Відповісти
Люську слушать,себя не уважать !
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15.03.2021 17:55 Відповісти
ублюддок
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15.03.2021 20:15 Відповісти
😂😂😂
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15.03.2021 20:53 Відповісти
Крайние санкции ЕС, крайне не серьезны, и введены формально, усиление санкций ЕС, весьма маловероятно, как и то, что какие-то важные решения по Донбассу, могут быть приняты без Раши. Ответ будет: "ну и ладно, не нужны, так мы выходим из процесса, чао-какао". И статус Донбасса будет не определенным, что Раше и надо.
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16.03.2021 00:32 Відповісти
 
 