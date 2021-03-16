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Київ, Львівська і Вінницька області близькі до потрапляння в "червону зону" карантину, - Степанов. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Здоров'я

У зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом Київ, Вінницька та Львівська області можуть потрапити в "червону зону" карантину

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

За словами чиновника, кількість хворих зростає, зокрема через поширення "британського" штаму. Найважча ситуація з киснем для пацієнтів спостерігається на Закарпатті.

"Є напружена ситуація у Вінницькій області, Києві, Львівській області. Водночас Львівщині я порадив не чекати рівня "червоної" небезпеки і вжити карантинні заходи", - сказав Степанов.

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Мобильных госпиталей хватит ?
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15.03.2021 23:55 Відповісти
Степанову и Ляшку одной палаты камеры хватит.
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16.03.2021 00:11 Відповісти
№6
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16.03.2021 00:23 Відповісти
Рініше на НЗ мобільних шпиталів було багато. Але треба час щоб розгорнути, та лікарів щоб працювали..А з цим погансько..))
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16.03.2021 00:16 Відповісти
лікарів вистачить,чи будуть перепрофільовувати стоматологів? Київ, Львівська і Вінницька області близькі до потрапляння в "червону зону" карантину, - Степанов - Цензор.НЕТ 3861
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16.03.2021 00:18 Відповісти
если не хватит - купим мобильные крематории в чем проблема ?
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16.03.2021 00:52 Відповісти
Школи раніше на канікули та дистанційну освіту! В класах нема третини дітей: діти всі без масок, заражають один одного, натовпи дітей вранці в транспорті - знову всі без масок. Потім несуть ковід додому. Як тільки в школу ідуть діти - одразу новий спалах! Київ, Львівська і Вінницька області близькі до потрапляння в "червону зону" карантину, - Степанов - Цензор.НЕТ 4534
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16.03.2021 09:06 Відповісти
Поддерживаю
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16.03.2021 09:08 Відповісти
Ого. Уже половина Украины готова прийти в Киев и снести бульдозером этот зелёный режим.
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16.03.2021 00:10 Відповісти
мечта кремлебота?
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16.03.2021 00:19 Відповісти
не лише Франківськ.. Київ, Львівська і Вінницька області близькі до потрапляння в "червону зону" карантину, - Степанов - Цензор.НЕТ 8800
київські "лещатарі" з Буковелю масово привезли Ковід(британський штамм) у Київ... Київ, Львівська і Вінницька області близькі до потрапляння в "червону зону" карантину, - Степанов - Цензор.НЕТ 414
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16.03.2021 00:17 Відповісти
Якщо цей санітар замість зав-гаража, чому б йому не бути зав-гаража, а не міністром?
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16.03.2021 00:45 Відповісти
 
 