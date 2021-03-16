Швейцарський блогер LE GRAND JD побував на Донбасі і зняв фільм про війну. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Швейцарський блогер LE GRAND JD побував на війні на Донбасі і зняв про неї короткометражку французькою мовою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
Станом на 20:00 15 березня фільм "Війна в Україні" (La guerre en Ukraine), опублікований на каналі LE GRAND JD в YouTube менше двох діб тому, набрав майже 640 тисяч переглядів.
LE GRAND JD нагадує, що війна на Донбасі - єдина, яка активно ведеться на Європейському континенті.
На початку фільму блогер розповідає про події в Україні під час Революції Гідності. Він згадує про мотивацію учасників протесту, які не погодилися з рішенням про відмову від євроінтеграції корумпованого президента Віктора Януковича, загиблих майданівців, втечу Януковича з "незадекларованої резиденції" Межигір'я.
Потім блогер пояснює, що після Революції Гідності півострів Крим був окупований Росією, і що світова спільнота не визнала його приєднання до РФ шляхом фейкового референдуму.
Після цього LE GRAND JD описує початок війни на Донбасі, розповідає про збитий рейс Малазійських авіаліній MH17, а також застосування Росією проти України пропагандистських засобів. Блогер пояснює, як внаслідок Мінських переговорів на Донбасі з’явилася лінія розмежування, на якій досі ведуться бойові дії.
У фільмі показано, як LE GRAND JD приїжджає на лінію розмежування, одягає захисну екіпіровку і прямує до українських позицій. Українські військові демонструють блогеру, в яких умовах живуть, і розповідають про сутички з бойовиками. У фільмі згадується, що позиція, де проходять зйомки, існує з 2015 року.
LE GRAND JD згадує про український добровольчий рух і повідомляє, що за час війни загинули приблизно 13 тисяч людей, зокрема майже 3 тисячі цивільних. Також у фільмі показано контрольний пункт в'їзду-виїзду у Станиці Луганській, і як через нього переходять цивільні в бік окупованих територій.
Фільм закінчується діалогом з мешканкою Донбасу на ім'я Лілія, яка розповідає про своє ставлення до війни і про те, як у 2014 році будинок її родини опинився на лінії розмежування, та видом на Майдан Незалежності, знятим з безпілотника.
Будь ласка, зачекайте...
И раз в год награждать - нормальная пропаганда против страны агрессора
Эх,мечты...
А пессимисты Украине только мешают
Ветераны могут основать премию и без любой власти . Ветераны сегодня - уже власть , только мало ею пользуются
Ветераны- власть , которую украинцы уважают и любят
Только физическое уничтожение врага - единственный путь и выход из этой войны !!!
Если бы какой-то добрый человек, перевел бы это на украинский - было бы неплохо.
Их всех фр. слов понял только "борщ и сепаратисты".
А если серьезно, жаль что товарищ не упомянул про сбитый ИЛ с 60 бойцами на борту. Моя практика показывала, что никто в европе про это не слышал. И про Иловайск ни слова не сказал...
И Респект Да Винчи, все по делу!
За Лилию, спасибо что подписали, был уверен что это мужик. Хочется спросить у хитросделанной, чего ж она не договорилась за 6 лет, если "надо договариваться"??
А вообще фильм конечно нужный, может кто в Европе и прозреет....
Я в той же франции 2 года назад с пеной у рта доказывал, что у нас война, а мне никто не верил. Французы искренне удивлялись: какая война?? с кем? с какой россией? А нам в новостях сказали, что она давно закончилась....
А враг на то и враг, то бы сбивать... - тут чиста наши преступно накосячили !
А задача руководство обеспечить максимально возможное выполнение задачи и БЕЗОПАСНУЮ доставку к ней !
а вот ДОСТАВКУ НАШИ не обеспечили и САМИ этим погубили еще ДО выполнения боевой задачи и людей и технику ! За что того хера в погонах и судят !
* Сепаратисти - це ті, хто боряться за свою окремішну (сепаратну) державу: шотландці в Британії чи каталонці й баски в Іспанії. Сеператистами були італійці чи хорвати в складі Австро-Угорщини, поляки і українці в складі Росії. Це інші, чужородні народи у складі якоїсь імперії!
* Звідки на Донбасі взятися сепаратистам? Там є якийсь окремий донбаський й луганський етнос? Скільки можна повторювати оту московську байку, так ніби ДєНєРи і ЛєНєРи - республіки якихось справжніх народов, які відокремилися від "Української імперії"?
Ні, які ж все таки барани працюють журналістами... Що в нас, що закордоном! Ні явищ не розуміють, ні правильних слів підібрати не можуть. Це певно загальносвітовий тренд.
глагол
отделять
separate, set apart, detach, dissociate, divide, isolate
разделять
divide, share, separate, split up, partition, share in
отделяться
separate, detach, divide, secede, segregate, part
французкий мало кто знает.
Тим більше що українці і так в курсі, що там відбувається, а для французів фільм принаймні привідкриває очі на цю війну.