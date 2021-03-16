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Швейцарський блогер LE GRAND JD побував на Донбасі і зняв фільм про війну. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Швейцарський блогер LE GRAND JD побував на війні на Донбасі і зняв про неї короткометражку французькою мовою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Станом на 20:00 15 березня фільм "Війна в Україні" (La guerre en Ukraine), опублікований на каналі LE GRAND JD в YouTube менше двох діб тому, набрав майже 640 тисяч переглядів.

LE GRAND JD нагадує, що війна на Донбасі - єдина, яка активно ведеться на Європейському континенті.

На початку фільму блогер розповідає про події в Україні під час Революції Гідності. Він згадує про мотивацію учасників протесту, які не погодилися з рішенням про відмову від євроінтеграції корумпованого президента Віктора Януковича, загиблих майданівців, втечу Януковича з "незадекларованої резиденції" Межигір'я.

Потім блогер пояснює, що після Революції Гідності півострів Крим був окупований Росією, і що світова спільнота не визнала його приєднання до РФ шляхом фейкового референдуму.

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Після цього LE GRAND JD описує початок війни на Донбасі, розповідає про збитий рейс Малазійських авіаліній MH17, а також застосування Росією проти України пропагандистських засобів. Блогер пояснює, як внаслідок Мінських переговорів на Донбасі з’явилася лінія розмежування, на якій досі ведуться бойові дії.

У фільмі показано, як LE GRAND JD приїжджає на лінію розмежування, одягає захисну екіпіровку і прямує до українських позицій. Українські військові демонструють блогеру, в яких умовах живуть, і розповідають про сутички з бойовиками. У фільмі згадується, що позиція, де проходять зйомки, існує з 2015 року.

LE GRAND JD згадує про український добровольчий рух і повідомляє, що за час війни загинули приблизно 13 тисяч людей, зокрема майже 3 тисячі цивільних. Також у фільмі показано контрольний пункт в'їзду-виїзду у Станиці Луганській, і як через нього переходять цивільні в бік окупованих територій.

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Фільм закінчується діалогом з мешканкою Донбасу на ім'я Лілія, яка розповідає про своє ставлення до війни і про те, як у 2014 році будинок її родини опинився на лінії розмежування, та видом на Майдан Незалежності, знятим з безпілотника.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+29
Пора сделать премию ДЛЯ БЛОГЕРОВ за фильмы об Украине и агрессии раши
И раз в год награждать - нормальная пропаганда против страны агрессора
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16.03.2021 00:47
+17
Концовка про "договариваться" - меня не устраивает...!
Только физическое уничтожение врага - единственный путь и выход из этой войны !!!
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16.03.2021 01:20
+12
Помоему очень сильно вышло, только диалог в конце с женщиной не понравился. Нельзя договариваться с окупантом, хотя чисто по человечески я ее понимаю...
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16.03.2021 01:16
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Пора сделать премию ДЛЯ БЛОГЕРОВ за фильмы об Украине и агрессии раши
И раз в год награждать - нормальная пропаганда против страны агрессора
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16.03.2021 00:47 Відповісти
ЗЕбилоиды за такое только посадить могут
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16.03.2021 00:51 Відповісти
Ну инициаторы могут быть и не зебилы , к примеру - ветераны
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16.03.2021 00:53 Відповісти
Вот когда ветераны власть возьмут в свои руки...
Эх,мечты...
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16.03.2021 01:28 Відповісти
Вы - пессимист 😀😀😀
А пессимисты Украине только мешают
Ветераны могут основать премию и без любой власти . Ветераны сегодня - уже власть , только мало ею пользуются
Ветераны- власть , которую украинцы уважают и любят
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16.03.2021 07:31 Відповісти
правильная мысль!
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16.03.2021 10:14 Відповісти
Не сомневаюсь в том, что фильм правдивый. Ну что это за подача новости? Как будто блогер побывал там и снял на том, что увидел, фильм. Ничего на месте не увидишь и фильм не снимешь. Фильм построен на архивных материалах, и это правильно.
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16.03.2021 00:57 Відповісти
Помоему очень сильно вышло, только диалог в конце с женщиной не понравился. Нельзя договариваться с окупантом, хотя чисто по человечески я ее понимаю...
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16.03.2021 01:16 Відповісти
Було б краще якби фільм англійською, або хоч би з англійськими субтитрами, тоді ширша аудиторія змогла б його подивитись.
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16.03.2021 01:17 Відповісти
Концовка про "договариваться" - меня не устраивает...!
Только физическое уничтожение врага - единственный путь и выход из этой войны !!!
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16.03.2021 01:20 Відповісти
Есть еще вариант, если будут вводится санкции, которые сильно повлияют на благосостояние рядовых рашистских ватников, вот тогда возможен беспощадный "народный бунт" и подвижки в элитах Мордора.
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16.03.2021 03:21 Відповісти
ну что я могу сказать...
Если бы какой-то добрый человек, перевел бы это на украинский - было бы неплохо.
Их всех фр. слов понял только "борщ и сепаратисты".
А если серьезно, жаль что товарищ не упомянул про сбитый ИЛ с 60 бойцами на борту. Моя практика показывала, что никто в европе про это не слышал. И про Иловайск ни слова не сказал...

И Респект Да Винчи, все по делу!
За Лилию, спасибо что подписали, был уверен что это мужик. Хочется спросить у хитросделанной, чего ж она не договорилась за 6 лет, если "надо договариваться"??

А вообще фильм конечно нужный, может кто в Европе и прозреет....

Я в той же франции 2 года назад с пеной у рта доказывал, что у нас война, а мне никто не верил. Французы искренне удивлялись: какая война?? с кем? с какой россией? А нам в новостях сказали, что она давно закончилась....
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16.03.2021 01:33 Відповісти
Хм, не знаю насколько это видео может помочь Украине. Насколько мне позволяет Гугл-переводчик, основная тема дискуссии в комментах - является ли этот фильм очередным пропагандистским ходом в информационной войне. Расплодившиеся в несметных количествах блогеры уже приучили ютуб-зрителей к скепсису. И да, практически в сотне первых комментов, больше не хотелось читать, ни в одном не нашлось прямого осуждения российской агрессии. Увы, не "весь мир с нами".
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16.03.2021 02:31 Відповісти
Дальше под видео в ютубе иногда были комменты об этом, но единичные...
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16.03.2021 10:54 Відповісти
Ну вообще-то " про сбитый ИЛ с 60 бойцами на борту." - нет смысла упоминать в контесте врага... Борт погиб по вине НАШЕГО РУКОВОДСТВА _! НЕ ОБ ЭТО ЖЕ фильм !
А враг на то и враг, то бы сбивать... - тут чиста наши преступно накосячили !
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16.03.2021 10:53 Відповісти
а враг не причем вообще?? наше руководство сбило?
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16.03.2021 23:05 Відповісти
Враг - потому и враг, что сбивать - это его задача !
А задача руководство обеспечить максимально возможное выполнение задачи и БЕЗОПАСНУЮ доставку к ней !
а вот ДОСТАВКУ НАШИ не обеспечили и САМИ этим погубили еще ДО выполнения боевой задачи и людей и технику ! За что того хера в погонах и судят !
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16.03.2021 23:08 Відповісти
А показывая об этом на всесь мир - это показывать СВОЮ несостоятельность - как командование !!!
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16.03.2021 23:09 Відповісти
Нужно понимать ЧТО и КОГДА нам ВЫГОДНО говорить и показывать, а что не стоит !
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16.03.2021 23:10 Відповісти
короче, потерпевший должен молчать в тряпочку, потому что плохо защищался Швейцарський блогер LE GRAND JD побував на Донбасі і зняв фільм про війну - Цензор.НЕТ 8192
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16.03.2021 23:47 Відповісти
Если ты тугой на олову, то что я тебе должен объяснять...!?
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16.03.2021 23:49 Відповісти
Звістно прозріє, хтось навідь не сможе зайвий бокал божолє випити, або браувурс з'їсти. Ондо яка для них трагедія.
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16.03.2021 12:21 Відповісти
Знову "сепаратисти"? І тут кацапська термінологія, матір вашу перековінька!...

* Сепаратисти - це ті, хто боряться за свою окремішну (сепаратну) державу: шотландці в Британії чи каталонці й баски в Іспанії. Сеператистами були італійці чи хорвати в складі Австро-Угорщини, поляки і українці в складі Росії. Це інші, чужородні народи у складі якоїсь імперії!
* Звідки на Донбасі взятися сепаратистам? Там є якийсь окремий донбаський й луганський етнос? Скільки можна повторювати оту московську байку, так ніби ДєНєРи і ЛєНєРи - республіки якихось справжніх народов, які відокремилися від "Української імперії"?

Ні, які ж все таки барани працюють журналістами... Що в нас, що закордоном! Ні явищ не розуміють, ні правильних слів підібрати не можуть. Це певно загальносвітовий тренд.
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16.03.2021 01:58 Відповісти
"separate": варианты перевода с английского

глагол

отделять
separate, set apart, detach, dissociate, divide, isolate

разделять
divide, share, separate, split up, partition, share in

отделяться
separate, detach, divide, secede, segregate, part
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16.03.2021 08:55 Відповісти
Наш боец подорвал брехню украинских хенералов и прочей сволочи. Запрещено стрелять в ответ.
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16.03.2021 06:51 Відповісти
а чего даже титры на украинском не сделал?
французкий мало кто знает.
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16.03.2021 06:57 Відповісти
І 300-ми іншими мовами не зробив. Французький блогер зробив фільм передусім для французького глядача.
Тим більше що українці і так в курсі, що там відбувається, а для французів фільм принаймні привідкриває очі на цю війну.
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16.03.2021 07:16 Відповісти
Вот только концовка непонятна,то ли возвращаются на окупированую територию то ли покидают Украину.Тот кто не понимает французкого то без перевода могут трактовать двояко.
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16.03.2021 07:16 Відповісти
а Зебил снимал там фильм также только о другом Швейцарский блогер LE GRAND JD побывал на Донбассе и снял фильм о войне - Цензор.НЕТ 2888
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16.03.2021 07:30 Відповісти
У часи другої свтової війни у сусідній із Швейцарією Франції у дещо схожій ситуації теж були люди, що домовились з Гітлером, так звані "вішисти". Здається, їх усіх у підсумку повісили...
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16.03.2021 08:23 Відповісти
Между властью Зели и властью Виши во Франции полная аналогия. Вообще, в мировой истории подобное тому, что творится в Украине 7 год трудно найти. Во всех других подобніх случаях для предателей практиковали повешение или расстрел.
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16.03.2021 10:02 Відповісти
Переводы с русского разговорного на французские субтитры не совершенные: слово теплик (тепловизор) они вообще не поняли.
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16.03.2021 10:12 Відповісти
Щиро дякую небайдужій людині.
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16.03.2021 11:09 Відповісти
Спочатку вивчіть українську в Україні, щоб вас і нас разом з вами не приходило "защіщать" всіляке кодло зі сходу від нашої рідної землі, мови, держави, культури, майна!
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16.03.2021 11:55 Відповісти
 
 