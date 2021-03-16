У Кривому Розі пенсіонери порпалися в сміттєвому баку, вибираючи викинуту супермаркетом "прострочку". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
У Кривому Розі іодин з супермаркетів міста викинув на смітник прострочений товар. Продукти в сміттєвому баку побачили літні люди і почали вибирати їх.
Відео, де пенсіонери риються в сміттєвому баку, виклала група "Кривий Ріг онлайн" в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Один із супермаркетів міста не утилізував прострочені товари, а просто викинув у найближчий сміттєвий бак", - підписали відео його автори.
Користувачі соцмережі шоковані побаченим:
- Справжня правда про додавання зарплат і пенсій, злидні, соромно що це Україна
- Краще б людям, які потребують, віддавали.
- А якщо людям нема за що купити продукти, що залишається робити? Всю пенсію віддали за тарифи ЖКГ, а жити за що? Довели людей до злиднів!
- Я вважаю, що той, хто викидає, знає, що люди підбирають, хоча б ставили поруч - дивитися боляче на це все.
- Так скрізь, де викидають продукти, люди розгрібають, при такій пенсії - це удача!
Нагадаємо, що в Києві жителі штурмували секондхенд. Покупці руками і ногами відштовхували один одного, щоб потрапити в приміщення в перший день завозу товару.
Будь ласка, зачекайте...
Нащі горді пенсєри хрєн би полізли на помойку
В своё время в Амстердаме я тоже нашёл вполне сьедобный ананас (прибитый сбоку).
Масштабный ремонт обхода Харькова стартовал сразу на двух участках
Свинособаки расхрюкались... На выгребной яме-404, рюзьгыэ идя с работы занинают очереди к мусоросборникам и далеко не одно десятилетие! =)
Так сколько, у вас клоуны у власти???
Эта новость все время смакуется каждый час. Люди! Кто нибудь может мне объяснить, что там было? На левом берегу у каждой станции метро есть секонд, на лесной он занимает площадь около 3 кв километров. В соседнем доме раз в неделю новый завоз. Я никогда в жизни не наблюдала давку из 35 мужчин на новую коллекцию секонда. Даже если я иногда заходила в секонд выбрать что то в поход, я НЕ видела в помещении ни одного мужчины такой комплекции как на видео. Что это было? Что за давка, зачем? Тошнит, когда смотришь вокруг и видишь одно, а тебе из всех утюгов рассказывают другое. ЦЕнзор, совесть есть?
Хотя, для зЕбилов, это очень символично!
Народ, говорю честно как есть - при хваленном Порохе пенсия была 948грн
А ПРОСРОЧКА из магазинов ПРОДАВАЛАСЬ! на рынке за пол цены - стоял длинный стол и ржавые банки с консервацией, селедка вонючая, печенье и всё остальное
Торговцы всем этим платили ДАНЬ и никто их не трогал.
потом убирают что осталось в контейнеры.