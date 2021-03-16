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бідність (97) Кривий Ріг (829) сміття (362) пенсіонери (476) продукти (392) секонд-хенд (13)

У Кривому Розі пенсіонери порпалися в сміттєвому баку, вибираючи викинуту супермаркетом "прострочку". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

У Кривому Розі іодин з супермаркетів міста викинув на смітник прострочений товар. Продукти в сміттєвому баку побачили літні люди і почали вибирати їх.

Відео, де пенсіонери риються в сміттєвому баку, виклала група "Кривий Ріг онлайн" в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Один із супермаркетів міста не утилізував прострочені товари, а просто викинув у найближчий сміттєвий бак", - підписали відео його автори.

Користувачі соцмережі шоковані побаченим:

- Справжня правда про додавання зарплат і пенсій, злидні, соромно що це Україна

- Краще б людям, які потребують, віддавали.

- А якщо людям нема за що купити продукти, що залишається робити? Всю пенсію віддали за тарифи ЖКГ, а жити за що? Довели людей до злиднів!

- Я вважаю, що той, хто викидає, знає, що люди підбирають, хоча б ставили поруч - дивитися боляче на це все.

- Так скрізь, де викидають продукти, люди розгрібають, при такій пенсії - це удача!

Також читайте: За межею бідності опинилися приблизно 19 млн мешканців України, - віцеспікерка ВР Кондратюк

Нагадаємо, що в Києві жителі штурмували секондхенд. Покупці руками і ногами відштовхували один одного, щоб потрапити в приміщення в перший день завозу товару.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+42
Там былли замеченны мамма Римма и папа Римма В Кривом Роге пенсионеры рылись в мусорном баке, выбирая выброшенную супермаркетом "просрочку" - Цензор.НЕТ 4327 ?
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16.03.2021 09:19
+34
При Порохе Украина, будучи тяжело больной, начала медленный, шажок за шажочком, путь к выздоровлению. Конечно, это не понравилось насквозь коррумпированному союзу олигархов, когда один из них, понимашь, "отбился от рук". Они и проспонсировали картонную дурилку на должность "президента".
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16.03.2021 09:29
+32
Теперь понятно откуда на столепоявились окорочка. Остатки роскоши от просрочки В Кривом Роге пенсионеры рылись в мусорном баке, выбирая выброшенную супермаркетом "просрочку" - Цензор.НЕТ 7318
В Кривом Роге пенсионеры рылись в мусорном баке, выбирая выброшенную супермаркетом "просрочку" - Цензор.НЕТ 9083
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16.03.2021 09:22
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Крівой Рог ізобілія.
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16.03.2021 10:48 Відповісти
Русский мир...
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16.03.2021 10:50 Відповісти
У нас вже як на расєї. Зубожіли по помийкам харчі збирають. Дожилися...
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16.03.2021 11:00 Відповісти
Там більщість бомжів, а не пенсіонери...
Нащі горді пенсєри хрєн би полізли на помойку У Кривому Розі пенсіонери порпалися в сміттєвому баку, вибираючи викинуту супермаркетом "прострочку" - Цензор.НЕТ 4658
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16.03.2021 17:10 Відповісти
ну, ск, дожили таки, повторили подвиг
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16.03.2021 11:09 Відповісти
А какой у них выбор при пенсии 1740 гривен.
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16.03.2021 11:12 Відповісти
Ні может етава бить! Бубачка ні такой! Он же абіщал, шо как тока "праклятава баригу" прагоніт, всє сразу заживут как в Європє. І учітєля по $4k палучать будут, і пєнсіанєри будуть ламать голаву над тєм, в какой із банкав лучше прістроіть сваі сбєрєженія. © ЗЕ-виборці
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16.03.2021 12:02 Відповісти
ХА!
В своё время в Амстердаме я тоже нашёл вполне сьедобный ананас (прибитый сбоку).
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16.03.2021 11:22 Відповісти
здивував, такого неперебірливого пацюка та тухлятиною відлякати. У Кривому Розі пенсіонери порпалися в сміттєвому баку, вибираючи викинуту супермаркетом "прострочку" - Цензор.НЕТ 8065
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16.03.2021 11:41 Відповісти
Мой юный друг, в СССР ананас - это было диво невиданное, а валютных командировочных простым учёным не давали...
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16.03.2021 11:53 Відповісти
тарган-анфаш, ціню думку ідіота, що вік по написаному визначає. Тому, й не дивуюсь, що ти й тухлятину, але дефіцитну, теж попробував.
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16.03.2021 12:05 Відповісти
Ну, очевидно твой папа был не меньше секретаря райкома и ананасы тебе доставляли прямо на дом из распеределителя...
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16.03.2021 13:04 Відповісти
очень видно, що ти тварюка безхребетна... Але, форумчани це знають, бо й не приховуєш.
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16.03.2021 13:21 Відповісти
Как всегда попытка общения со скотом закончилась ожидаемо. Оббильных высеров, сынок!
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16.03.2021 15:50 Відповісти
парнокопитне, відійди від дзеркала.
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16.03.2021 17:20 Відповісти
Будучи у Копенгагені, спостерігав на вході у звичайний супермаркет возики із продуктами. Теж прострочені, а може вже підходить строк, (чесно кажучи - не дізнавався детально). Хто бажає, може взяти. Але наплива бажаючих не спостерігав. Возики були повні.
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16.03.2021 11:23 Відповісти
Не відволікайте Ваву, жалісливими "інформвкидами", від "великого крадівництва".

Масштабный ремонт обхода Харькова стартовал сразу на двух участках
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16.03.2021 11:27 Відповісти
Блииин!
Свинособаки расхрюкались... На выгребной яме-404, рюзьгыэ идя с работы занинают очереди к мусоросборникам и далеко не одно десятилетие! =)
Так сколько, у вас клоуны у власти???
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16.03.2021 11:38 Відповісти
папаааа!!!!! мамааааа!!!!! крівбааааааасссс!!!!
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16.03.2021 11:39 Відповісти
а то, що з краю, батьки Зе стоять за їжею?
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16.03.2021 11:41 Відповісти
В Кривом Рогу !! Да у нас пенсионеры приходят на определённое время к , когда её выносят и расталкивая друг друга бросаются выбирать !! Да уж , конец эпохи бедности , начало эпохи нищеты , Это Днепр !!
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16.03.2021 11:47 Відповісти
В Кривом Рогу !! Да у нас пенсионеры приходят на определённое время к , когда её выносят и расталкивая друг друга бросаются выбирать !! Да уж , конец эпохи бедности , начало эпохи нищеты , Это Днепр !!
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16.03.2021 11:49 Відповісти
в Украине хлеб, колбасу, сыр, масло повторно до 9 раз перерабатывают и продают
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16.03.2021 11:49 Відповісти
39, та тобі скормлюють, бреши переконливіше ти ж для цього зареєструвався на форумі.
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16.03.2021 13:19 Відповісти
Напомним, что в Киеве жители штурмовали секонд-хенд. Покупатели руками и ногами отталкивали друг друга, чтобы попасть в помещение в первый день завоза товара.

Эта новость все время смакуется каждый час. Люди! Кто нибудь может мне объяснить, что там было? На левом берегу у каждой станции метро есть секонд, на лесной он занимает площадь около 3 кв километров. В соседнем доме раз в неделю новый завоз. Я никогда в жизни не наблюдала давку из 35 мужчин на новую коллекцию секонда. Даже если я иногда заходила в секонд выбрать что то в поход, я НЕ видела в помещении ни одного мужчины такой комплекции как на видео. Что это было? Что за давка, зачем? Тошнит, когда смотришь вокруг и видишь одно, а тебе из всех утюгов рассказывают другое. ЦЕнзор, совесть есть?
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16.03.2021 12:10 Відповісти
Якщо це секонд між Позняками і Харківською, то там такє буває коли завоз. Причому вже років 10) Він невеличкий, але по якості товарів це більше сток а не секонд. Ну це один момент, а інший реклама за недорого. Уявіть ви відкриваєте магазин і замість сотень тисяч в рекламу витрачаетє 5000 грн. роздавши їх масовці молоді, щоб вони поштовхались на камеру. А все інше зробить інтернет враховуючи провокативність теми.
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16.03.2021 18:04 Відповісти
Малообеспеченные есть во всех странах. Есть люди, которые по жизни предпочтут товар со скидкой, а еще лучше на халяву. Просроченный - не испорченный. Проблема в том, что такие продукты должны выставляться в чистой таре, что скорее всего на видео и наблюдается, то есть "мусорка" это чистый пластиковый бак. Боюсь, что просто официально отдать магазин не может, потому что мало ли что, засудят. А вообще - посмотрите, никакого мордобития! В свою бытность в 90 г будучи в Потсдаме (за 2 недели до объединения Германий) наблюдала картину, какв толпу людей кидали дешевую косметику, люди кидались на нее и дрались. А в это время их снимали, подозреваю, чтобы продемонстировать до чего деградировало население Восточной Германии при совке.
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16.03.2021 12:31 Відповісти
Кстати, я очень сомневаюсь что это фото с Кривого Рога, а не из маацвы...
Хотя, для зЕбилов, это очень символично!
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16.03.2021 12:34 Відповісти
Це дійсно Кривий Ріг. Люди гребли апельсини. Супермаркет Варус на ЮГОКі.
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16.03.2021 18:23 Відповісти
Теща отримала 1700 пенсії, за газ заплатила 2300, за доставку 200, 130 за світло.
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16.03.2021 12:40 Відповісти
хай уплотняется в квартиру-путинку 10 м2, мировой стандарт
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16.03.2021 12:46 Відповісти
Украинский мир. У Кривому Розі пенсіонери порпалися в сміттєвому баку, вибираючи викинуту супермаркетом "прострочку" - Цензор.НЕТ 3164
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16.03.2021 12:57 Відповісти
Как уже достали эти порохоботы , места и темы нет чтобы они своего олигарха не всунули, суют везде где собака что-то не сует.
Народ, говорю честно как есть - при хваленном Порохе пенсия была 948грн
А ПРОСРОЧКА из магазинов ПРОДАВАЛАСЬ! на рынке за пол цены - стоял длинный стол и ржавые банки с консервацией, селедка вонючая, печенье и всё остальное
Торговцы всем этим платили ДАНЬ и никто их не трогал.
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16.03.2021 13:02 Відповісти
Беги быстрей, тебе может не достаться надбавки от ЗЕ.
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16.03.2021 13:04 Відповісти
Мадам, ви забули про війну, порожню казну і гору боргів, останні два роки каденції Пороха деякі сердобольні двірнички рилися біля баків виключно для бездомних собак.
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16.03.2021 13:46 Відповісти
І ще ви забули про ціни. Хіба при Пороху пляшка соняшникової олії коштувала 51 грн?
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16.03.2021 13:50 Відповісти
Я беру в Сильпо Повна чаша раф.дез.выморож 850 млл за 37грн (была 21грн)но и пенсия уже не 948грн
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16.03.2021 19:27 Відповісти
Регион элитного генофонда. Это были не отбросы, а надбавка от ЗЕ.
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16.03.2021 13:03 Відповісти
странно атб и сильпо не выкидует..а тележку видел и плакал((
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16.03.2021 13:11 Відповісти
эпоха бидности закончилась-началась эпоха нищиты
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16.03.2021 14:02 Відповісти
поверьте, в школы и детсады депутаты икру не допускают, сами жрут
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16.03.2021 14:44 Відповісти
ЗЕ-ПОКРАЩЕННЯ уже сегодня ! ))
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16.03.2021 14:17 Відповісти
ЕПОХА БІДНОСТІ нарешті закінчилась. І дуже символічно - що офіційно це сталось саме на батьківщині "найвеличнішого лідера **********".
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16.03.2021 14:33 Відповісти
Ну что тут сказать , мы не Лохи , всегда сыты если бы не ЗЕ..........
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16.03.2021 16:33 Відповісти
Небось зелиного папаньки там небыло
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16.03.2021 16:34 Відповісти
это общемировая практика, нормальные магазины выставляют просрочку рядом с мусоркой.
потом убирают что осталось в контейнеры.
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16.03.2021 17:24 Відповісти
Так, особисто бачів. Пр. Південний, за Варусом. Люди гребли апельсини.
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16.03.2021 18:20 Відповісти
Подтверждаю. Правда грузчики ставят просроченные овощи в ящиках рядом с мусорными баками и роются там не только пенсионеры и бомжи
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16.03.2021 20:51 Відповісти
а при сладчайшем пенсионеры ананасы с рябчиками жевали.
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16.03.2021 21:08 Відповісти
Ну и кто будет спорить, что только мама Римма еврейка, а папа нет? Да самый настоящий, морда доказывает это лучше всякого паспорта.
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16.03.2021 21:23 Відповісти
Вот мама Римма и сбылись твои слова перед выборами, что сынок твой идёт в президенты не ради денег (у него и так достаточно), а чтоб людям лучше жилось. Ну что же, "лучше" стало жить народу, как сама видишь, "спасибо" твоему сыну за такую "заботу" о народе...
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16.03.2021 22:31 Відповісти
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