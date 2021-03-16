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Російська "Новая газета" оприлюднила кадри хімічної атаки на їхню редакцію: "Це вже просто машина для вчинення терактів". ВIДЕО

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У Москві будівля, в якій розташовується редакція "Новой газеты", зазнала "хімічної атаки". Там невідомі розпилили їдку речовину. Інцидент стався вчора, 15 березня.

Про це повідомляється на сайті видання, передає Цензор.НЕТ.

"Вхід до будівлі, в якій розташовується, зокрема, і наша редакція, зазнав хімічної атаки. У приміщеннях стояв різкий хімічний запах, який відчували всі відвідувачі і співробітники газети, а також інших організацій, розташованих у будівлі", - йдеться в повідомленні.

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Співробітники видання стверджують, що запахи дуже схожі на ті, що були помічені під час вивчення обставин нападу в липні 2017 року на будинок і машину журналістки "Новой газеты" Юлії Латиніної. Тоді майно журналістки окропили їдким газом невідомого складу, що має неприємний запах.

Пізніше, в мережі з'явилося відео, як біля редакції "Новой газеты" розсипали невідому речовину. Людина, одягнена у форму кур'єра, пустила її чи то із шини велосипеда (чи то із сумки) і повільно поїхала.

"Це вже просто машина для вчинення терактів: фальшивий кур'єр розпилює отруйний газ, контейнер з яким вмонтований у велосипед, прямо на вході до будівлі. Задум зрозумілий: на підошвах співробітники, які пройшли через пляму, рознесуть отруту по всіх поверхах. ... Уявіть, що такий "кур'єр" з розпилювачем отрути проведе своє виїзне обслуговування на масових заходах? На вулицях міста?" - зазначає видання.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
Да всю ********* надо уничтожить!
И не важно каким способом!
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16.03.2021 09:36
+12
Хочуть жити в країні рашизму, але відчувати себе, як на курорті для обраних.

Пляшку в сраку.
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16.03.2021 09:46
+10
людоедский режим ведет себя как людоедский, что не так им
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16.03.2021 09:39
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Да всю ********* надо уничтожить!
И не важно каким способом!
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16.03.2021 09:36 Відповісти
людоедский режим ведет себя как людоедский, что не так им
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16.03.2021 09:39 Відповісти
Хочуть жити в країні рашизму, але відчувати себе, як на курорті для обраних.

Пляшку в сраку.
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16.03.2021 09:46 Відповісти
Наступного разу розпилюйте фенілізонітрил. Матимете приємний запах блювоти.
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16.03.2021 09:56 Відповісти
Краще етилмеркаптан. Ліберестня кацапська туди ще місяць не зайде.
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16.03.2021 10:15 Відповісти
Клоп-москаль.
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16.03.2021 10:03 Відповісти
Novichok?😁
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16.03.2021 10:13 Відповісти
Гебня страху наганяє. Треба кур'єрів з велосипедами забороняти.
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16.03.2021 10:53 Відповісти
********* подлежит удушению в объятиях всего мира...
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16.03.2021 11:37 Відповісти
Ну какая тут химия тем более оружие. Самый обычный настой руских лаптей. И запах у него как у цапа.
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16.03.2021 13:52 Відповісти
То рюській дух, то рюсью пахнєт!
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16.03.2021 15:16 Відповісти
ПОЯВИЛОСЬ НОВОЕ НАСЕКОМОЕ - РОССИЙСКАЯ ВОНЮЧКА !!!
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16.03.2021 18:07 Відповісти
пригожина работа.
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16.03.2021 21:11 Відповісти
 
 