"Форсаж на Березняках": Захоплива погоня київських патрульних за кур'єром служби доставки. ВIДЕО камер спостереження

У мережі з'явився відеозапис погоні київських патрульних за кур'єром служби доставки на скутері.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, основні моменти погоні відбувалися в київському районі Березняки 14 березня 2021 року. На записі видно, що кур'єр на скутері багаторазово тікав від поліцейських. Запис триває майже дві хвилини і за цей час кур'єр не був затриманий.

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