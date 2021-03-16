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скутер (5) патрульна поліція (1396) доставка (19)

"Форсаж на Березняках": Захоплива погоня київських патрульних за кур'єром служби доставки. ВIДЕО камер спостереження

Відео Цензор.НЕТ Курйози Події Суспільство

У мережі з'явився відеозапис погоні київських патрульних за кур'єром служби доставки на скутері.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, основні моменти погоні відбувалися в київському районі Березняки 14 березня 2021 року. На записі видно, що кур'єр на скутері багаторазово тікав від поліцейських. Запис триває майже дві хвилини і за цей час кур'єр не був затриманий.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+64
да уж! нашли за кем погоняться ( позорище! они бы так мажоров торбили, как этого голодранца! херои
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16.03.2021 10:01
+53
хто вболівав за скутер? Погоня киевских патрульных за курьером службы доставки на скутере - Цензор.НЕТ 5384
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16.03.2021 10:10
+47
а что он им пиццу не вовремя доставил?
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16.03.2021 09:59
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То есть полиция Киева не смогла ДНЕМ поймать курьера? А как-же победные реляции каждый день о пачках задержанных? Получается, что полиция блефует, когда рассказывает о своих победах.
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16.03.2021 11:48 Відповісти
"Форсаж на Березняках": Захоплива погоня київських патрульних за кур'єром служби доставки - Цензор.НЕТ 8911 "Форсаж на Березняках": Захоплива погоня київських патрульних за кур'єром служби доставки - Цензор.НЕТ 8911 "Форсаж на Березняках": Захоплива погоня київських патрульних за кур'єром служби доставки - Цензор.НЕТ 8911 Музон в тему.

Вот это я понимаю, сервис! Девиз этой курьерской компании: "Привезем ваш заказ вовремя несмотря ни на что!" Водитель скутера просто добросовестно исполнял девиз компании, где работает "Форсаж на Березняках": Захоплива погоня київських патрульних за кур'єром служби доставки - Цензор.НЕТ 8911
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16.03.2021 11:58 Відповісти
На видео полно машин (в основном дорогих) полность игнорируют полицейскую машину с красно-синими маячками,что есть более серьезное нарушение,но гонять мопед это конечно святое.
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16.03.2021 12:36 Відповісти
Самое смешное, что, если бы выложили видео, где скутерист нарушает ПДД без реакции полиции, то было бы масса постов с возмущением типа "за что мы им зарплату платим?"
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16.03.2021 12:37 Відповісти
Мусора идиоты,мапедист красава
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16.03.2021 12:57 Відповісти
я апще нипайму поехал быпо тротуару и в дамки))
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16.03.2021 13:20 Відповісти
нар котики норко тики
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16.03.2021 13:19 Відповісти
Вот что бывает когда очень хочется кушать, а денег нет.
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16.03.2021 13:58 Відповісти
Перегони норм, але совдепівський саундтрек із фільма для дегенератів - лайно! Хоча для того, щоб поржати, може, і годиться.
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16.03.2021 15:08 Відповісти
"Форсаж на Березняках": Захоплива погоня київських патрульних за кур'єром служби доставки - Цензор.НЕТ 6768На якій мінуті- секунді було порушення скутеристом ПДР ?

Крім того , що не хотів зв'язуватися з ментами ... "Форсаж на Березняках": Захоплива погоня київських патрульних за кур'єром служби доставки - Цензор.НЕТ 7398
А вони власне і порушували ПДР - чи пересічення неперервної білої полоси ТА ЩЕ ПОДВІЙНОЇ -грубо не суперечить правилам дорожнього руху ??
Хоча .... Якщо дійсно є така нагальна потреба ловити двохколісників - сформуйте відповідний загін , забезпечте його потужними та маневровними мотоциклами , навчіть особовий склад - і все буде ОК ! "Форсаж на Березняках": Захоплива погоня київських патрульних за кур'єром служби доставки - Цензор.НЕТ 7123
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16.03.2021 15:10 Відповісти
я бы таких ментов уволил сразу, пацан мог и сам убиться и кого то убить, а потом бы мычали - "ну так получилось"
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16.03.2021 15:43 Відповісти
Орден надо дать скутеристу!!!-ааа... Полицейских необходимо разжаловать! по законодательству Украины запрещено гоняться за двухколесным транспортным средствам!а полицейские за такой проступок надо повесить восклицательный знак они подвергали опасности и скутериста! И окружающих людей! А мажоров не ловят! Лично мне жалко с несчастного беднягу доставщика на скутере который зарабатывает 100 или 200 гривень в день! Зарабатывает доставщик пиц - копейки...а рискуют жизнью!
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16.03.2021 16:18 Відповісти
Что значит scooterist в едет!? Если ты не смотришь в зеркала в тебя и трактор может в ехать! Да! в тебя и полицейский может въехать! На дороге надо быть очень осмотрительным и внимательным! А пацана реально жалко! Менты имеют власть и как это называется ...преувеличивают.... злоупотребляют служебной властью!
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16.03.2021 16:20 Відповісти
это не пацан п****** на мотороллере А ты п****** который осуждаешь его! Пацан кусок хлеба зарабатывает! А мусора развлекаются таким образом! Уволить их к ****** матери и всё! Да да-да! Так бы они лучше за Ринатом Ахметовым гонялись который убил и замочил...макрушняка... 50 человек...поболее будет и всё состояние себе сколотил а теперь грехи свои отмывает благотворительностью! Дебил и нашли кого защищать ...ментов! Менты здесь грубейшее нарушение делали! А пацану надо медаль и mercedes подарить!...менты настоящих бандитов бояться...!!! а обычных нищих людей гоняются!
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16.03.2021 16:24 Відповісти
это не пацан п****** на мотороллере А ты п****** который осуждаешь его! Пацан кусок хлеба зарабатывает! А мусора развлекаются таким образом! Уволить их к ****** матери и всё! Да да-да! Так бы они лучше за Ринатом Ахметовым гонялись который убил и замочил...макрушняка... 50 человек...поболее будет и всё состояние себе сколотил а теперь грехи свои отмывает благотворительностью! Дебил и нашли кого защищать ...ментов! Менты здесь грубейшее нарушение делали! А пацану надо медаль и mercedes подарить!...менты настоящих бандитов бояться...!!! а обычных нищих людей гоняются!
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16.03.2021 16:27 Відповісти
Спускаюсь десь місяць тому по знову збудованому шляхопроводу, що біля Більшовика, в сторону Караваєвих Дач. З вулиці Смоленської, що якраз проти інженерного корпусу заводу, через подвійну осьову прямо мені під колеса вилітає отаке на скутері, як в відео, з жовтим рюкзаком. Давненько я вже за кермом. Але і досі не розумію, як я його не вбив. Коли зупинився то хвилин 5 не міг відпустити керма. Руки були не мої. Поїхав далі десь через півгодини. І досі буває сниться цей епізод. Ніколи не пив заспокійливих пігулок (спиртне не вживаю від слова зовсім). Тепер вживаю, але тільки пігулки. Агов хрещенику!!! Може і ти прочитаєш ці мої рядки. Я врятував твоє життя. А от своє здоров'я схоже що занапастив.
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16.03.2021 17:24 Відповісти
Надо было его сразу пристрелить.
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16.03.2021 18:13 Відповісти
А че надо то было?
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16.03.2021 19:06 Відповісти
Голодные были
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17.03.2021 09:19 Відповісти
Мусоряки могли накоїти більше шкоди ніж мопедист.
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16.03.2021 20:50 Відповісти
Так як за плавцем на пляжі Дніпра під час карантину 😂...
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16.03.2021 21:05 Відповісти
Сколько можно панькаца с этим быдлом? Я про курьера и его убийцу мотобролер..когда наконец начнут эту быдлоту стрелять?? Сколько можно терпеть этого глумливогог гопника??Открывайте огонь на поражение и убивайте его. А уж как это быдло курьерское на своих скутерах нарушает правила и подрезает на дорогах, бо они ж типа спешат..просто сил нет..
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16.03.2021 21:37 Відповісти
Стрелять нужно уродов которые по встречке шастают,в детей стреляют и насилуют в отделениях!
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16.03.2021 22:05 Відповісти
Піддані Рюкзакевича обісрались "Форсаж на Березняках": Захоплива погоня київських патрульних за кур'єром служби доставки - Цензор.НЕТ 788
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16.03.2021 21:52 Відповісти
Респект скутерісту, не кожен зможе так уникати поліцейських на авто.
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16.03.2021 21:58 Відповісти
Менты два раза нарушили правила,первый раз когда его прижимали и могли сбить машиной,второй раз,когда начали на пешеходном переходе разворачиваться в то время,когда по нем переходили люди.
Ау,Аваков,мусоркам штраф выпишешь?
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17.03.2021 00:24 Відповісти
Відволікання уваги на негідний об'єкт - один із методів роботи "глибоководних хлопців" у цивільному. В даному разі в якості "негідного об'єкта" виступили мусорки, котрі не їдять маринованих помідорів (бо голова в банку не пролазить).
Цікаво, від чого "глибоководники" відволікають нашу увагу?
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17.03.2021 01:03 Відповісти
дурь подлицаев уже перестает поражать... у них, наверное, соревнование местного масштаба - кто придуристее в околотке... да что там в околотке - по всей Украине...
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17.03.2021 08:25 Відповісти
З однієї сторони - смішно, з іншої - водій скутера порушував правила, що могло призвести до ДТП.
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17.03.2021 08:51 Відповісти
так поймали этого Ганстера или нет?
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17.03.2021 10:16 Відповісти
Колись у ментів ніби був наказ, який забороняв переслідувати двоколісних на автомобілі, щоб не вбивались під час втечі. Я про це чув від людей приблизно на початку 2000х років. Якщо хтось в темі, прокоментуйте, чи такий наказ досі діє.
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18.03.2021 19:18 Відповісти
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