"Форсаж на Березняках": Захоплива погоня київських патрульних за кур'єром служби доставки. ВIДЕО камер спостереження
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У мережі з'явився відеозапис погоні київських патрульних за кур'єром служби доставки на скутері.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, основні моменти погоні відбувалися в київському районі Березняки 14 березня 2021 року. На записі видно, що кур'єр на скутері багаторазово тікав від поліцейських. Запис триває майже дві хвилини і за цей час кур'єр не був затриманий.
Топ коментарі
+64 Андрей Мудрый
показати весь коментар16.03.2021 10:01
+53 Andy Tiger
показати весь коментар16.03.2021 10:10
+47 Fantomas
показати весь коментар16.03.2021 09:59
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Будь ласка, зачекайте...
Вот это я понимаю, сервис! Девиз этой курьерской компании: "Привезем ваш заказ вовремя несмотря ни на что!" Водитель скутера просто добросовестно исполнял девиз компании, где работает
Крім того , що не хотів зв'язуватися з ментами ...
А вони власне і порушували ПДР - чи пересічення неперервної білої полоси ТА ЩЕ ПОДВІЙНОЇ -грубо не суперечить правилам дорожнього руху ??
Хоча .... Якщо дійсно є така нагальна потреба ловити двохколісників - сформуйте відповідний загін , забезпечте його потужними та маневровними мотоциклами , навчіть особовий склад - і все буде ОК !
Ау,Аваков,мусоркам штраф выпишешь?
Цікаво, від чого "глибоководники" відволікають нашу увагу?