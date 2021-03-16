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Степанов просить Київ і Вінниччину запровадити додаткові карантинні обмеження: "Вони найближче до переходу на "червоний рівень". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

"Київ і Вінницька область мають запровадити додаткові карантинні обмеження, щоб запобігти потраплянню до "червоної зони" карантину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Зараз, якщо подивитися на ті показники, які є в різних регіонах, доволі напружена ситуація у Вінницькій області та Києві. Вони найближче до переходу на "червоний рівень". Тому хочу звернутися до органів місцевого самоврядування: посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень. Подумати, і, можливо, запровадити додаткові обмеження", - зазначив глава МОЗ.

Степанов додав, що сьогодні вже є позитивний приклад у Львові, де мер Садовий ухвалив рішення про переведення учнів 5-11 класів на дистанційну форму навчання.

Читайте також: Україна до 31 березня чекає ще 1,5 млн доз COVID-вакцини AstraZeneca, - Степанов

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
В свою очередь Киев и Винница просят ввести ограничения от степанова!
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16.03.2021 10:52
+2
Степанов просить Київ і Вінниччину запровадити додаткові карантинні обмеження: "Вони найближче до переходу на "червоний рівень" - Цензор.НЕТ 5896
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16.03.2021 10:55
+1
Степанов просит Киев и Виннитчину ввести дополнительные карантинные ограничения: "Они ближе всех к переходу на "красный уровень". ВИДЕО
-----------------------
хотя бы вакцину привезенную из Индии передать в эти области не пробовал?
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16.03.2021 10:51
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Шо, опять закроют музеи и картинные галереи?!
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16.03.2021 10:32 Відповісти
Зачем. Уже вакцину колят всем желающим и поеда уже не за горами. Столько денег украдено вложено в борьюу скороной. Что то тут не так.
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16.03.2021 10:47 Відповісти
Борьба с короной в Украине по распилу бабла делит первое место с распилом бабла по уборке снега и ремонтом дорог !
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16.03.2021 10:54 Відповісти
Степанов просит Киев и Виннитчину ввести дополнительные карантинные ограничения: "Они ближе всех к переходу на "красный уровень". ВИДЕО
-----------------------
хотя бы вакцину привезенную из Индии передать в эти области не пробовал?
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16.03.2021 10:51 Відповісти
В свою очередь Киев и Винница просят ввести ограничения от степанова!
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16.03.2021 10:52 Відповісти
Ви там , головне - не поспішайте з вакцинацією . Торпітєсь ,, но мєдлєнно . Степанов просить Київ і Вінниччину запровадити додаткові карантинні обмеження: "Вони найближче до переходу на "червоний рівень" - Цензор.НЕТ 6040 .
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16.03.2021 10:53 Відповісти
Степанов просить Київ і Вінниччину запровадити додаткові карантинні обмеження: "Вони найближче до переходу на "червоний рівень" - Цензор.НЕТ 5896
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16.03.2021 10:55 Відповісти
Дограються вони з тими карантінами.Красний уровєнь кінчиться для них красною зоною...
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16.03.2021 11:24 Відповісти
Зона,для них давно вже минула -їм би повисіти на "дошці" (каштані) "пошани" пора.
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16.03.2021 11:50 Відповісти
Усе просто. Треба робити меньше тестів на ковід. Степанов просить Київ і Вінниччину запровадити додаткові карантинні обмеження: "Вони найближче до переходу на "червоний рівень" - Цензор.НЕТ 6632 Тоді показники "внормуються"
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16.03.2021 11:27 Відповісти
пишеться Вінниччина без "т", для тих "кореспондентів", хто початкову школу прогуляв
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16.03.2021 12:25 Відповісти
Цензор, може досить вже зі своїм "Виннитчина"? Російською так само, як і українською, ніяких "т" там немає, подвійна "ч".
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16.03.2021 13:38 Відповісти
 
 