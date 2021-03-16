Проєкт "Без цензури": Чи виводив гроші Коломойський? Повний розбір підозр і махінацій у справі Приватбанку. ВIДЕО
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Звучить майже фантастично, але Національне антикорупційне бюро і Офіс Генпрокурора фактично визнали достовірним звіт агенції "Кролл" про існування "тіньового" Привату! Саме через нього колишні власники виводили гроші за кордон.
Що це означає для Ігоря Коломойського і, до речі, Володимира Зеленського? Дивіться у спецвипуску "Без цензури" від Богдана Буткевича по гарячих слідах резонансної новини.
Як Коломойський і компанія обкрадали вкладників свого ж банку, а потім виводили гроші за кордон і там "відбілювали"? Що за схеми працювали і яке покарання за них світить колишнім власникам і топменеджменту?
Детально про кримінальні справи і скандали навколо "Приватбанку" читайте у статті Юрія Бутусова "Венедіктова і Ситник підтвердили частину розслідування "Кролла" проти Коломойського і Боголюбова: подробиці і схема підозри в розтраті 8,2 мільярда проти ексголови правління "ПриватБанку" Олександра Дубілета"
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Порошенко ведь национализировал Приват и начал расследование именно для того, шоб распоследний дебил вдруг подумал, шо это не Коломой, а Порошенко деньги выводил.
вимагав від Коломойського повернути вкрадені гроші українського народу
та привітав його з відкриттям кримінальних справ
за виведення вкрадених грошей на "невідомі" офшорні рахунки ...
Відео Youtube:
Не бачу приводу радіти.
Від Зєлі чекають боротьби з Бєньою,натомість-імітація боротьби з його бізнес-партнерами.
Бобиренко правий:маркерами РЕАЛЬНОЇ боротьби з Коломойським будуть :
-вручення підозри Ігарьвалєрічю
-мочилово Зєлєнского на плюсах
(Не здивуюсь,якщо замість цього будуть вкотре тягати Порошенка й Гонтарєву).
А що він мав зробити персонально для вас ? Слюнявчика потримати ? Чи сколотити буду для вашої собацюкри ?