Проєкт "Без цензури": Чи виводив гроші Коломойський? Повний розбір підозр і махінацій у справі Приватбанку. ВIДЕО

Звучить майже фантастично, але Національне антикорупційне бюро і Офіс Генпрокурора фактично визнали достовірним звіт агенції "Кролл" про існування "тіньового" Привату! Саме через нього колишні власники виводили гроші за кордон.

Що це означає для Ігоря Коломойського і, до речі, Володимира Зеленського? Дивіться у спецвипуску "Без цензури" від Богдана Буткевича по гарячих слідах резонансної новини.

Як Коломойський і компанія обкрадали вкладників свого ж банку, а потім виводили гроші за кордон і там "відбілювали"? Що за схеми працювали і яке покарання за них світить колишнім власникам і топменеджменту?

Детально про кримінальні справи і скандали навколо "Приватбанку" читайте у статті Юрія Бутусова "Венедіктова і Ситник підтвердили частину розслідування "Кролла" проти Коломойського і Боголюбова: подробиці і схема підозри в розтраті 8,2 мільярда проти ексголови правління "ПриватБанку" Олександра Дубілета"

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