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Проєкт "Без цензури": Чи виводив гроші Коломойський? Повний розбір підозр і махінацій у справі Приватбанку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Звучить майже фантастично, але Національне антикорупційне бюро і Офіс Генпрокурора фактично визнали достовірним звіт агенції "Кролл" про існування "тіньового" Привату! Саме через нього колишні власники виводили гроші за кордон.

Що це означає для Ігоря Коломойського і, до речі, Володимира Зеленського? Дивіться у спецвипуску "Без цензури" від Богдана Буткевича по гарячих слідах резонансної новини.

Як Коломойський і компанія обкрадали вкладників свого ж банку, а потім виводили гроші за кордон і там "відбілювали"? Що за схеми працювали і яке покарання за них світить колишнім власникам і топменеджменту?

Детально про кримінальні справи і скандали навколо "Приватбанку" читайте у статті Юрія Бутусова "Венедіктова і Ситник підтвердили частину розслідування "Кролла" проти Коломойського і Боголюбова: подробиці і схема підозри в розтраті 8,2 мільярда проти ексголови правління "ПриватБанку" Олександра Дубілета"

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" для порталу "Цензор.НЕТ".

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Проєкт "Без цензури": Як Коломойський крав гроші. Повний розбір підозр і махінацій у справі "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 8299
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16.03.2021 11:21
+5
ЗЕбарига собственной персоной.Проєкт "Без цензури": Чи виводив гроші Коломойський? Повний розбір підозр і махінацій у справі Приватбанку - Цензор.НЕТ 317
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16.03.2021 12:16
+4
А шо там про його подєльника Зелю?
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16.03.2021 11:06
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16.03.2021 11:04 Відповісти
Посадите бубочку и евойное око "государево" перед телевизором и включите этот ролик. Пусть смотрят. Может хоть с тысячного раза до этих беняфилов что-то дойдет. И кинуху Бэллингкэта тоже им покажите обязательно. А то будут скулить еще год после выхода фильма, что не смотрели еще.
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16.03.2021 11:05 Відповісти
А шо там про його подєльника Зелю?
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16.03.2021 11:06 Відповісти
Кажуть, що обманули його. Не доповіли. 😔
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16.03.2021 11:19 Відповісти
Жлем, когда барыгу в этом деле увидим
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16.03.2021 12:02 Відповісти
ЗЕбарига собственной персоной.Проєкт "Без цензури": Чи виводив гроші Коломойський? Повний розбір підозр і махінацій у справі Приватбанку - Цензор.НЕТ 317
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16.03.2021 12:16 Відповісти
янєлох нє вєріт.
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16.03.2021 11:08 Відповісти
За неполный год состояние наших упырей в три раза выросло по данным Форбс.
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16.03.2021 11:14 Відповісти
У космических бродяг называемых выгонтами нет родины. Никто им не рад..Если, блуждая в космосе, они натыкаются на какую-нибудь планету, вскоре непременно оказывается, что там чего-нибудь не хватает: либо исчезла часть воздуха, либо вдруг высохла река, либо недосчитаешься острова. Или от планеты осталась одна большая яма. Это произошло с российской империей и УНР при правлении мафии где то Бланка. Происходит сейчас с Украиной при правлении мафии Коломойского.
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16.03.2021 11:10 Відповісти
я один думаю, а зачем нам тогда деньги мвф?
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16.03.2021 11:11 Відповісти
Ти ба скоко патріотізма та разоблачєній за останні два тижні... Мабуть добряче припікає з вагнеровцями... Проєкт "Без цензури": Як Коломойський крав гроші. Повний розбір підозр і махінацій у справі "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 4020
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16.03.2021 11:12 Відповісти
Самый большой частный банк страны. Эта схема касается и всех остальных банков. Потрусите и их с пристрастием. Тупо выводили деньги на свои аферы и свои фирмы.
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16.03.2021 11:13 Відповісти
Ботоферма падлюка в ефірі) скільки за пост, троль?
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16.03.2021 11:17 Відповісти
ты иди по известному сексуальному адресу, щебень улюдочный.
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16.03.2021 11:19 Відповісти
Коли ж був той момент,коли Коломой спіткнувся?Кульгавий кінь,мертвий лев...Кожен хоче тебе рвати чи хоча б копнути...
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16.03.2021 11:17 Відповісти
Не зрозумів, а де в цій схемі Порошенко? Уе справді Буткевич розслідував? 😲
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16.03.2021 11:17 Відповісти
Ждем когда и баругу в этом деле увидим
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16.03.2021 12:00 Відповісти
А Зєлєнского чіпати ще не можна. У нього президентська недоторканність!
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16.03.2021 12:13 Відповісти
Ждите.

Порошенко ведь национализировал Приват и начал расследование именно для того, шоб распоследний дебил вдруг подумал, шо это не Коломой, а Порошенко деньги выводил.
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16.03.2021 18:12 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Як Коломойський крав гроші. Повний розбір підозр і махінацій у справі "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 8299
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16.03.2021 11:21 Відповісти
Воровать деньги у гоев в бени в крови, на генетическом уровне... таких ворюг и аферистов подпускать к денежным потокам само по себе преступно и незаконно.
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16.03.2021 11:23 Відповісти
Можно подумать, что колониальная администрация устанавливается для блага местных уголовников. помогавших колонизатору захватить свою страну. Конечным итогом революции является не отмена олигархии, а замена местных олигархов кооперативом американских, действующих столь же полезно для покоренных папуасов, как и предшественники, а то и похлеще. Единственные выгодополучатели - пособники колонизаторов, типа полицаев и сельских старост времен ВОВ.
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16.03.2021 11:27 Відповісти
шо за бред? после перепоя или крыша поехала?
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16.03.2021 11:37 Відповісти
Ты не получил своей доли?
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16.03.2021 12:06 Відповісти
Зеленський та його команда, ще як кандидат в президенти України,
вимагав від Коломойського повернути вкрадені гроші українського народу
та привітав його з відкриттям кримінальних справ
за виведення вкрадених грошей на "невідомі" офшорні рахунки ...

Відео Youtube:
Проєкт "Без цензури": Як Коломойський крав гроші. Повний розбір підозр і махінацій у справі "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 6652
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16.03.2021 11:36 Відповісти
"Приватбанк" а це той який Петя після "націоналізації" хотів собі приватизувати, а тут Зе помішав
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16.03.2021 11:47 Відповісти
да, це той банк... ще хотів приватизуати тебе, твоє лайно і поверхність марса з юпітером... як тобі з Зепліснявою пощастило...
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16.03.2021 11:54 Відповісти
яке ж ти убоге.зелепеня.
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16.03.2021 12:00 Відповісти
мені зелене таке саме як і шоколадне, одинакове ......
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16.03.2021 12:48 Відповісти
доки зеленський президент коломойскому нічого боятись..він теж кліент коломойского верніше даже творіння коломойського..це на грошах коломойського создан квартал слуга народу івся схема по грабежу уже не приватбанку а украіни і украінців....
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16.03.2021 11:59 Відповісти
Может , Коломойский и менеджеры Привата и виноваты ! Но первым номером у Прокуратуры должна была быть г-жа Гонтарева, а вторым г-жа Рожкова , а третьим - их босс г-Порошенко, ибо это они угробили сотню банков , а в итоге презеденту захотелось и Приватбанк ! Первым кто стал "гробить" Приват был НБУ т.е. задача была поставлена !
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16.03.2021 12:12 Відповісти
от куда берутся такие тыпые и тенденционные "разумники"? обкурились или ваты объелись? скоре в свете закрыия 3-х лайноканалов и еще не закрытого петушарийканала пытаются заменить и доплнить собственной никчемностью ту мерзотную и тошнотную запоребрековскую прапаганду - "разумная" рыготина заменяет собой рыготину тех каналов..
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16.03.2021 13:12 Відповісти
Клятий Порох! Проєкт "Без цензури": Чи виводив гроші Коломойський? Повний розбір підозр і махінацій у справі Приватбанку - Цензор.НЕТ 3631
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16.03.2021 13:42 Відповісти
Конечно "нет". Это же ЛЮБОЙ банкир Украины даст кредит 1-2 млрд. гривень фирме с обеспечением 1000гр. Тут же не "ничего особенного". Каждый из владельцев "готов" подарить 60-70млн.$ фирмам с обеспечением 1000гр. Уже четыре года ВСЕ кому положено задавать вопросы ПОЧЕМУ это произошло включают"законников",копаются в запятых. Это ПРЕСТУПЛЕНИЕ. У инвесторов ТУПО украли деньги ДВАЖДЫ( как у инвесторов и как налогоплательщиков). Либо это банкиры альтруисты либо преступники. Но я всё же думаю что банкиры НЕ альтруисты!
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16.03.2021 19:57 Відповісти
Ексклюзив від Будкевича:розповісти про схеми виведення коштів,відомі з 2018 року...
Не бачу приводу радіти.
Від Зєлі чекають боротьби з Бєньою,натомість-імітація боротьби з його бізнес-партнерами.
Бобиренко правий:маркерами РЕАЛЬНОЇ боротьби з Коломойським будуть :
-вручення підозри Ігарьвалєрічю
-мочилово Зєлєнского на плюсах
(Не здивуюсь,якщо замість цього будуть вкотре тягати Порошенка й Гонтарєву).
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16.03.2021 20:07 Відповісти
Один простой вопрос) Национализация произошла в 2016, а Зеленский стал президентом в 2019. Вопрос: что делал порошенко ДВА года?)
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17.03.2021 04:09 Відповісти
Результати у справах ми бачимо зараз.
А що він мав зробити персонально для вас ? Слюнявчика потримати ? Чи сколотити буду для вашої собацюкри ?
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17.03.2021 07:51 Відповісти
 
 