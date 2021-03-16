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Постояльці готелю в Сумах спробували вкрасти телевізор, спустивши його з третього поверху через вікно на пов'язаних простирадлах. ВIДЕО
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Двоє мешканців готелю в Сумах спробували вкрасти телевізор з номера, спустивши його на вулицю на пов'язаних простирадлах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, один хлопець за допомогою імпровізованої мотузки, спускав телевізор через вікно третього поверху. Другий - ловив добуте. На заваді зловмисникам став випадковий свідок, який викликав поліцію і зняв спробу крадіжки на свій телефон.
Топ коментарі
+43 Envoy
показати весь коментар16.03.2021 12:13
+31 Оберст Шмидт
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+27 Злий Грицько
показати весь коментар16.03.2021 12:13
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"Усе зависит от мине" почти (с) Сказала страна(
все же русскоязычные
Эх-х хрустики с корочкой..............
Вполне возможно, хотели ПРЯМОЙ посмотреть.
Тих хто краде мілярдами ні .
Такие вещи надо понимать!
В обществе трещина шириной в и глубиной как пропасть...
Стільки зла Україні, як КПК Портнова і Верховний суд, спричинили хіба що олігархи...