УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14111 відвідувач онлайн
Новини Відео КурйозиПодіїСуспільство
10 670 48
Геращенко Антон (922) патрульна поліція (1396) доставка (19) скутер (5)

"Процес затримання міг спровокувати ДТП", - у МВС пояснили успішну втечу кур'єра на скутері від патрульної машини. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Курйози Події Суспільство

Кур'єра служби доставки, за яким патрульна поліція ганялася в столичному районі Березняки, так і не затримали.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів заступник міністра МВС Антон Геращенко на своїй сторінці в соцмережі.

"Водій мотоцикла - порушник ПДР. Він проїхав на червоний сигнал світлофора, ризикуючи потрапити під колеса автомобіля. Він міг померти, втратити здоров'я, криміналізувати другого учасника дорожнього руху ... Процес затримання міг спровокувати ДТП, і патрульні вирішили припинити переслідування. Вважаю це розумним рішенням", - написав Геращенко і опублікував відео, на якому зафіксовано порушення кур'єра.

Процес затримання міг спровокувати ДТП, - у МВС пояснили успішну втечу курєра на скутері від патрульної машини 01

Також дивіться: "Форсаж на Березняках": Захоплива погоня київських патрульних за кур'єром служби доставки. ВIДЕО камер спостереження

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+22
то как они его прижимали было гораздо опаснее
показати весь коментар
16.03.2021 13:45
+22
Ранее категорически было запрещено экипажам ГАИ/ДПС устраивать погони по населенным пунктам за мотоциклистами/ мопедистами/ скутеристами, т.к. это было чревато гибелью последних. Что-то изменилось, или в современной полиции о таком не слыхали?
показати весь коментар
16.03.2021 13:54
+17
скутерист чудом избежал раскладки по асфальту
а вы его зажимали несколько раз жестко. так не делается
на светофоре почему ломанулись в обьезд перекрывать улицу? кому перекрывать? блохе на двух колесах которая проедет везде? мозго в не хватило по обочине подъехать как можно ближе, выйти из патрульки и стащить пилота за шитрку? погода не та?
показати весь коментар
16.03.2021 13:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
то как они его прижимали было гораздо опаснее
показати весь коментар
16.03.2021 13:45 Відповісти
Виправдовуєш бидлоскутериста?
показати весь коментар
16.03.2021 13:52 Відповісти
Наезжает на ментов.
показати весь коментар
16.03.2021 13:59 Відповісти
скутерист чудом избежал раскладки по асфальту
а вы его зажимали несколько раз жестко. так не делается
на светофоре почему ломанулись в обьезд перекрывать улицу? кому перекрывать? блохе на двух колесах которая проедет везде? мозго в не хватило по обочине подъехать как можно ближе, выйти из патрульки и стащить пилота за шитрку? погода не та?
показати весь коментар
16.03.2021 13:46 Відповісти
Мабуть віз шаурму в ОПу і поспішав.
показати весь коментар
16.03.2021 13:48 Відповісти
шустрый хрустик)
показати весь коментар
16.03.2021 13:51 Відповісти
Хрустіки це на спортбайках,а це бєшана табуретка.😀
показати весь коментар
16.03.2021 14:17 Відповісти
На мою думку Антон Геращенко - ПДР.
показати весь коментар
16.03.2021 13:52 Відповісти
Не гони на глибу революції! Як би не ці люди ми так би і бідували з кривавою мраззю яником
показати весь коментар
16.03.2021 15:10 Відповісти
Ранее категорически было запрещено экипажам ГАИ/ДПС устраивать погони по населенным пунктам за мотоциклистами/ мопедистами/ скутеристами, т.к. это было чревато гибелью последних. Что-то изменилось, или в современной полиции о таком не слыхали?
показати весь коментар
16.03.2021 13:54 Відповісти
Небыло такого. Дружбана ещё при сесеер гоняли - так он на яве по ступенькам вниз укатил "Процесс задержания мог спровоцировать ДТП", - в МВД объяснили успешный побег курьера на скутере от патрульной машины - Цензор.НЕТ 9355
показати весь коментар
16.03.2021 13:58 Відповісти
было. не при эсесесере. но в 90-х было 100%
показати весь коментар
16.03.2021 14:10 Відповісти
так мусора и шыревом торгуют, тоже, наверное , нельзя ...
показати весь коментар
16.03.2021 14:25 Відповісти
При Яныке запрещали, когда ретивые гаишники гонялись за каждым скутеристом на сельских дорогах, что приводило к тяжелым травмам после ДТП...
показати весь коментар
16.03.2021 15:14 Відповісти
так, це ж патрульні. Звідки їм знати усе, що було раніше?
показати весь коментар
16.03.2021 13:59 Відповісти
Так по твоему беспредельщики должны гонять и садить в тюрьму неповинных (если не будет свидетелей а ты его раскатал по асфальту)
показати весь коментар
16.03.2021 14:20 Відповісти
колобок однако))
показати весь коментар
16.03.2021 13:54 Відповісти
вот полное видео https://youtu.be/8J0G30Lsmtk
показати весь коментар
16.03.2021 13:54 Відповісти
Вычислить -раз плюнуть .И показательно наказать.А гонки-неразумно.
показати весь коментар
16.03.2021 13:55 Відповісти
ганяйтесь за Арахамією краще
показати весь коментар
16.03.2021 13:56 Відповісти
Нащо його вивсляти, скоро сам під колеса попаде з такою їздою.
показати весь коментар
16.03.2021 14:05 Відповісти
скутер по хитрому, никто его не давил, смотрел на право, видно он там не первый раз
показати весь коментар
16.03.2021 14:12 Відповісти
в смысле на перекрёстке, а мусора олени, по встречке, мрази , жаль никто ублюдков не вклепал
показати весь коментар
16.03.2021 14:20 Відповісти
Скутерист или откровенно издевался над полицейскими.
Или он неадекватный.
На скутере он легко мог уйти от преследования дворами и тротуарами.
показати весь коментар
16.03.2021 14:15 Відповісти
От езды по тротуарам, можно получить ботинком от прохожих. По себе знаю. Копы не имеют права догонять мотоциклистов, если те без шлема.
показати весь коментар
16.03.2021 14:20 Відповісти
1. Он был в шлеме.
2. На проезжей части он рисковал больше, чем во дворах и на тротуаре.
показати весь коментар
16.03.2021 14:22 Відповісти
Да это видно. Во дворах можно и в тупик залететь с переляку)
показати весь коментар
16.03.2021 14:30 Відповісти
Началось...
показати весь коментар
16.03.2021 14:38 Відповісти
Умер бы сам на дороге - значит хотел смерти. Это был его выбор. А вообще таким дятлам как скутерист - руки отшибать надо за то, что других опасности подвергают.
показати весь коментар
16.03.2021 14:18 Відповісти
Как по мне руки нужно отбивать слепым водятлам. Сидят в своем "аквариуме", одной рукой в смарт, другой на руль, а глаза ваще в заднице. Не замечают они. Просто некуй спешить и нужно помнить о таких т/з как мото.
показати весь коментар
16.03.2021 14:22 Відповісти
Козлины - они его чуть не убили в преследовании. Мудаки- полиция. Они сами создали в десятеро раз большую ДТП- ситуацию. чем убегавший скутерщик. Он один раз нарушил. а они в несколько раз больше. И его заставили это делать. Козлины.
показати весь коментар
16.03.2021 14:20 Відповісти
Любаша когда тебя такой придурок сделает инвалидом ,то посмотрим что ты запоешь!
показати весь коментар
16.03.2021 14:26 Відповісти
Шансы что этот придурок сделает Любашу инвалидом довольно малы а вот то что преследовавшие его мусора могли бы окружающих сделать инвалидом это более реальней. Хорошо что еще стрельбу не устроили..
показати весь коментар
16.03.2021 14:33 Відповісти
"Курьер службы доставки... так и не был задержан."Источник: https://censor.net/ru/v3253632
То есть, заказ он доставил вовремя.
показати весь коментар
16.03.2021 14:22 Відповісти
мусора ...
показати весь коментар
16.03.2021 14:23 Відповісти
найдите и расстреляйте , как деды "Процес затримання міг спровокувати ДТП", - у МВС пояснили успішну втечу кур'єра на скутері від патрульної машини - Цензор.НЕТ 5180 у вас дядя антоша людей убивают а вы на етого скутериста теперь глаз положили , бо другого ничего не можете , и уже надбавку за раскрываемость ждете с арсеном ? интересно под каким ником вы оба на цензоре ?
показати весь коментар
16.03.2021 14:27 Відповісти
нет никакой полиции - есть старая ментовская контора
их прилюдно опустили, а Геращенко типа не понял
показати весь коментар
16.03.2021 14:27 Відповісти
Egor Yogin 3d2bc50a Старой ментовской конторы уже давно нет. В той конторе, такие как Гандоша и его босс, сидели бы не в креслах руководителей, а в клетке. А пластиковых недоносков, с руками из жопы, близко бы не было, в полиции.
показати весь коментар
16.03.2021 15:03 Відповісти
Из-за одного придуркоа РАКЕТЕ прийдеться не сладко !!!
Силовики такого не прощают....
показати весь коментар
16.03.2021 14:28 Відповісти
Если я не ошибаюсь то гайцам было запрещено преследовать мотоциклы и т.д. на машине, т.к. это небезопасно для преследуемого... А этим все похеру... Удивительно как они его не растреляли...
показати весь коментар
16.03.2021 14:31 Відповісти
вычислят. Узнают, куда были доставки в этот район и в это время, и пробьют по камерам
показати весь коментар
16.03.2021 15:05 Відповісти
не вычислят.
показати весь коментар
16.03.2021 15:22 Відповісти
Прикольно, аваковский жополиз, полицаев выгораживает. Так что, можно вообще приступников не ловить? А то вдруг, "ДТП спровоцируют" ...
показати весь коментар
16.03.2021 15:06 Відповісти
Сабакав- самий ехвєктівний мєнагєр! Наші мальчікі! Ані всьо дєлають правільна і па закону.
показати весь коментар
16.03.2021 16:04 Відповісти
Скутерист конечно дурак и патрульные не могли пройти мимо его поведения на дороге. Но смеялся я два дня. Этот ракетчик уже второй день герой ЮТуба и Фейсбука, для Ракеты это очень сильная реклама))) Да кто не видел ролик из за которого все поднялось вот он https://www.youtube.com/watch?v=8J0G30Lsmtk&lc=z23ky3diynresdyiz04t1aokgfgiy1jgfxtpal4eborork0h00410&ab_channel=BerCrime
показати весь коментар
16.03.2021 16:04 Відповісти
та у міських джунглях у чотирьоїх коліс немає шансів проти двохколіс.
показати весь коментар
16.03.2021 20:38 Відповісти
Таких хероев на Шкодах срочно в зону АТО!!!
показати весь коментар
16.03.2021 20:41 Відповісти
 
 