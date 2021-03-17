"Процес затримання міг спровокувати ДТП", - у МВС пояснили успішну втечу кур'єра на скутері від патрульної машини. ВIДЕО
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Кур'єра служби доставки, за яким патрульна поліція ганялася в столичному районі Березняки, так і не затримали.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів заступник міністра МВС Антон Геращенко на своїй сторінці в соцмережі.
"Водій мотоцикла - порушник ПДР. Він проїхав на червоний сигнал світлофора, ризикуючи потрапити під колеса автомобіля. Він міг померти, втратити здоров'я, криміналізувати другого учасника дорожнього руху ... Процес затримання міг спровокувати ДТП, і патрульні вирішили припинити переслідування. Вважаю це розумним рішенням", - написав Геращенко і опублікував відео, на якому зафіксовано порушення кур'єра.
Топ коментарі
+22 Vadym Tsyrkalyuk
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Будь ласка, зачекайте...
а вы его зажимали несколько раз жестко. так не делается
на светофоре почему ломанулись в обьезд перекрывать улицу? кому перекрывать? блохе на двух колесах которая проедет везде? мозго в не хватило по обочине подъехать как можно ближе, выйти из патрульки и стащить пилота за шитрку? погода не та?
Или он неадекватный.
На скутере он легко мог уйти от преследования дворами и тротуарами.
2. На проезжей части он рисковал больше, чем во дворах и на тротуаре.
То есть, заказ он доставил вовремя.
их прилюдно опустили, а Геращенко типа не понял
Силовики такого не прощают....