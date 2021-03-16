Справа про вбивство Шеремета: Антоненка вчасно не доставили на засідання, під будівлею суду відбувається акція на підтримку підсудних. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 16 березня, в Шевченківському райсуді Києва має відбутися засідання у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Під будівлею суду відбувається акція на підтримку підсудних Яни Дугарь, Юлії Кузьменко, Андрія Антоненка.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні Шевченківський райсуд Києва має продовжити розгляд справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. В ході засідання сторона захисту повинна клопотати про зміну запобіжного заходу для Андрія Антоненко, який перебуває під вартою і Юлії Кузьменко, яка під домашнім арештом.

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Разом з тим, під будівлею суду триває акція "Справедливість залежить від тебе" на підтримку підсудних.

На початку судового засідання стало відомо, що Антоненка не змогли доставити на засідання суду вчасно. Засідання відкладено на сьогодні на більш пізніш час. Головуючий суддя зазначив, що Антоненка не доставили через "якісь питання з Нацгвардією, а не через провину суду".

















































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні. Усім їм повідомлено про підозру й обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Нині в СІЗО перебуває тільки Андрій Антоненко, іншим двом згодом змінили запобіжний захід на більш м'який.