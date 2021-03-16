"Прикордонники приїдуть з балалайками. Вони в темі. Їх не треба працювати", - переговори російських військових, причетних до вбивства громадянина України Голубєва на кордоні в Сумській області. ВIДЕО

Стрілянина на українсько-російському кордоні в ніч з 3 на 4 грудня 2020 року в результаті, якої російськими прикордонниками був убитий громадянин України Євген Голубєв, була спровокована і спланована російськими спецслужбами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті проєкту Донбас.Реалії. Журналістам проєкту вдалося отримати записи кількох фрагментів розмов росіян, які велися по закритому зв'язку, а по мобільному телефону.

Судячи з телефонної розмові в Росії провокацію спланували і хтось би не йшов у ту ніч через кордон з боку України їх відразу ж збиралися розстріляти.

"Коротше, все, розміщуйтесь як зручно. І чекайте. Якщо підуть, то ... Красавчики ... Тільки це, там прикордонники приїдуть з балалайками, вони в темі, їх не треба працювати ... Якщо з нашої приїдуть, то їх затримувати треба, а не х###ить. "Контрабаси", припустімо, якісь приїдуть", - йдеться в перехоплених фрагментах розмову.

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За офіційною версією росіян, в ніч з 3 на 4 грудня 2020 року в районі села Славгород в РФ проривалася озброєна група з трьох осіб. Під час затримання один з порушників загинув, а двоє інших, як офіційно повідомили в ФСБ, втекли в Україну. Під час зустрічей з українськими прикордонниками російська сторона не змогла надати доказів порушення режиму держкордону.