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Держприкордонслужба (4363) кордон (3136) провокація (763) росія (47340)

"Прикордонники приїдуть з балалайками. Вони в темі. Їх не треба працювати", - переговори російських військових, причетних до вбивства громадянина України Голубєва на кордоні в Сумській області. ВIДЕО

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Стрілянина на українсько-російському кордоні в ніч з 3 на 4 грудня 2020 року в результаті, якої російськими прикордонниками був убитий громадянин України Євген Голубєв, була спровокована і спланована російськими спецслужбами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті проєкту Донбас.Реалії. Журналістам проєкту вдалося отримати записи кількох фрагментів розмов росіян, які велися по закритому зв'язку, а по мобільному телефону.

Судячи з телефонної розмові в Росії провокацію спланували і хтось би не йшов у ту ніч через кордон з боку України їх відразу ж збиралися розстріляти.

"Коротше, все, розміщуйтесь як зручно. І чекайте. Якщо підуть, то ... Красавчики ... Тільки це, там прикордонники приїдуть з балалайками, вони в темі, їх не треба працювати ... Якщо з нашої приїдуть, то їх затримувати треба, а не х###ить. "Контрабаси", припустімо, якісь приїдуть", - йдеться в перехоплених фрагментах розмову.

Також дивіться: Українські прикордонники затримали контрабандиста, який ніс із РФ два ящики зі спортивними голубами. Каже, що птахів знайшов. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За офіційною версією росіян, в ніч з 3 на 4 грудня 2020 року в районі села Славгород в РФ проривалася озброєна група з трьох осіб. Під час затримання один з порушників загинув, а двоє інших, як офіційно повідомили в ФСБ, втекли в Україну. Під час зустрічей з українськими прикордонниками російська сторона не змогла надати доказів порушення режиму держкордону.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+37
могу ошибаться, но по всему, обычная история.
Ватник, маргинал, "наварос", с друзьями в рахе, замешанный в контробасе, явно или скрытно, завербован ФСБ для провокации, получил обычную плату от скрепостана - пулю в тушу.
К сожалению, по Украине такого материала для провокаций море, ваты или просто безнадёжно тупых людей, маргиналов\гопников ...
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16.03.2021 15:32
+11
погранцы мордора. Работала ФСБ, предупредили , что на стрельбу приедут погранцы с оружием, чтоб случайно не был дружественный огонь.
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16.03.2021 16:42
+3
Коцап він і є коцап
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16.03.2021 16:12
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Погранцьі с балалайками. Це вони про наших? Тоді чому вони в темі?
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16.03.2021 15:27 Відповісти
погранцы мордора. Работала ФСБ, предупредили , что на стрельбу приедут погранцы с оружием, чтоб случайно не был дружественный огонь.
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16.03.2021 16:42 Відповісти
балалайки - це автомати, або снайперські.
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16.03.2021 20:07 Відповісти
Навіщо росіяни хотіли вбивати на цій території???
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16.03.2021 15:31 Відповісти
Там їм зручніше задля шоу...
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16.03.2021 16:58 Відповісти
могу ошибаться, но по всему, обычная история.
Ватник, маргинал, "наварос", с друзьями в рахе, замешанный в контробасе, явно или скрытно, завербован ФСБ для провокации, получил обычную плату от скрепостана - пулю в тушу.
К сожалению, по Украине такого материала для провокаций море, ваты или просто безнадёжно тупых людей, маргиналов\гопников ...
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16.03.2021 15:32 Відповісти
игра на контрабасе опасна для здоровья...рано или поздно сольют, или те, или эти.
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16.03.2021 15:45 Відповісти
Коцап він і є коцап
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16.03.2021 16:12 Відповісти
Не розумію - нахіба воно було москалям?
Якось трохи все мутно.
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16.03.2021 16:32 Відповісти
граница классная с мордором - 30 см траншея
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16.03.2021 16:40 Відповісти
Сразу видно, что вы не понимаете в военном деле. Это был противотанковый ров!
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16.03.2021 17:51 Відповісти
Москаль кацапа пристрелив... "Адіннарот" одним словом...
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16.03.2021 18:13 Відповісти
ИГИЛовец штоли, почему на нем российская "Горка-4"?
"Прикордонники приїдуть з балалайками. Вони в темі. Їх не треба працювати", - переговори російських військових, причетних до вбивства громадянина України Голубєва на кордоні в Сумській області - Цензор.НЕТ 7980
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16.03.2021 19:15 Відповісти
Какая у рашиков была, ту и показали) Какая гарантия что на фотках погибший? Не могли же они показать "диверсанта" в гражданке.
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16.03.2021 20:08 Відповісти
так ліс, поле, перехід кордону. ти ще до полювання причепись. що надибав, те і одів
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16.03.2021 20:09 Відповісти
Что надыбаЛИ, то и надеЛИ ... Картинки конечно малоинформативные, но как-то подозрительно, что на униформе, на груди и животе, следов крови не видно, а вот на нижней, синей одежке, они есть
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16.03.2021 20:44 Відповісти
Щоб ви розуміли, згідно новітньої рашколексики "работать" - це вбивати, знищувати, розстрілювати....Отакі от работнічкі....
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17.03.2021 08:45 Відповісти
ага, трудягі ще ті....
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18.03.2021 02:35 Відповісти
 
 