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Справа про вбивство Шеремета: Мітингувальники пікетують Лук'янівське СІЗО, де утримується Антоненко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Відео Цензор.НЕТ Політика України

У Києві відбувається акція на підтримку підсудних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Яни Дугарь, Юлії Кузьменко, Андрія Антоненка. Після того, як Антоненка не доставили до суду, мітингувальники вирушили маршем до Лук'янівського СІЗО, де підсудний перебуває під вартою.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні в Шевченківському райсуді Києва мало відбутися засідання у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Під час засідання сторона захисту мала клопотати про зміну запобіжного заходу для Андрія Антоненка, який перебуває під вартою і для Юлії Кузьменко, яка перебуває під домашнім арештом. Однак Антоненка не доставили на засідання суду з СІЗО. Таким чином засідання суду і розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу не може відбутися з 9 березня, коли засідання не відбулося через неявку одного з присяжних.

У результаті учасники акції на підтримку підсудних, які зібралися під будівлею суду, рушили центральними вулицями Києва до Лук'янівського СІЗО, в якому утримують Антоненка.

Дивіться також: Справа про вбивство Шеремета: Антоненка вчасно не доставили на засідання, під будівлею суду відбувається акція на підтримку підсудних. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Пізніше мітингувальники дійшли до Лук'янівського СІЗО. Вони палять димові шашки і фаєри. Кілька димових шашок закинули на територію СІЗО. Також учасники протесту озвучили в гучномовець свої вимоги. Тепер вони поставили гучну музику. Все це вони роблять, за їхніми словами, щоб Антоненко відчув їхню підтримку.

Справа про вбивство Шеремета: Мітингувальники пікетують Лукянівське СІЗО, де утримується Антоненко 01
Справа про вбивство Шеремета: Мітингувальники пікетують Лукянівське СІЗО, де утримується Антоненко 02
Справа про вбивство Шеремета: Мітингувальники пікетують Лукянівське СІЗО, де утримується Антоненко 03
Справа про вбивство Шеремета: Мітингувальники пікетують Лукянівське СІЗО, де утримується Антоненко 04
Справа про вбивство Шеремета: Мітингувальники пікетують Лукянівське СІЗО, де утримується Антоненко 05
Справа про вбивство Шеремета: Мітингувальники пікетують Лукянівське СІЗО, де утримується Антоненко 06
Справа про вбивство Шеремета: Мітингувальники пікетують Лукянівське СІЗО, де утримується Антоненко 07
Справа про вбивство Шеремета: Мітингувальники пікетують Лукянівське СІЗО, де утримується Антоненко 08
Справа про вбивство Шеремета: Мітингувальники пікетують Лукянівське СІЗО, де утримується Антоненко 09
Справа про вбивство Шеремета: Мітингувальники пікетують Лукянівське СІЗО, де утримується Антоненко 10
Справа про вбивство Шеремета: Мітингувальники пікетують Лукянівське СІЗО, де утримується Антоненко 11
Справа про вбивство Шеремета: Мітингувальники пікетують Лукянівське СІЗО, де утримується Антоненко 12
Справа про вбивство Шеремета: Мітингувальники пікетують Лукянівське СІЗО, де утримується Антоненко 13
Справа про вбивство Шеремета: Мітингувальники пікетують Лукянівське СІЗО, де утримується Антоненко 14
Справа про вбивство Шеремета: Мітингувальники пікетують Лукянівське СІЗО, де утримується Антоненко 15
Справа про вбивство Шеремета: Мітингувальники пікетують Лукянівське СІЗО, де утримується Антоненко 16
Справа про вбивство Шеремета: Мітингувальники пікетують Лукянівське СІЗО, де утримується Антоненко 17
Справа про вбивство Шеремета: Мітингувальники пікетують Лукянівське СІЗО, де утримується Антоненко 18
Справа про вбивство Шеремета: Мітингувальники пікетують Лукянівське СІЗО, де утримується Антоненко 19
Справа про вбивство Шеремета: Мітингувальники пікетують Лукянівське СІЗО, де утримується Антоненко 20
Справа про вбивство Шеремета: Мітингувальники пікетують Лукянівське СІЗО, де утримується Антоненко 21
Справа про вбивство Шеремета: Мітингувальники пікетують Лукянівське СІЗО, де утримується Антоненко 22
Справа про вбивство Шеремета: Мітингувальники пікетують Лукянівське СІЗО, де утримується Антоненко 23
Справа про вбивство Шеремета: Мітингувальники пікетують Лукянівське СІЗО, де утримується Антоненко 24
Справа про вбивство Шеремета: Мітингувальники пікетують Лукянівське СІЗО, де утримується Антоненко 25
Справа про вбивство Шеремета: Мітингувальники пікетують Лукянівське СІЗО, де утримується Антоненко 26
Справа про вбивство Шеремета: Мітингувальники пікетують Лукянівське СІЗО, де утримується Антоненко 27
Справа про вбивство Шеремета: Мітингувальники пікетують Лукянівське СІЗО, де утримується Антоненко 28
Справа про вбивство Шеремета: Мітингувальники пікетують Лукянівське СІЗО, де утримується Антоненко 29
Справа про вбивство Шеремета: Мітингувальники пікетують Лукянівське СІЗО, де утримується Антоненко 30
Справа про вбивство Шеремета: Мітингувальники пікетують Лукянівське СІЗО, де утримується Антоненко 31

Справа про вбивство Шеремета: Мітингувальники пікетують Лукянівське СІЗО, де утримується Антоненко 32
Справа про вбивство Шеремета: Мітингувальники пікетують Лукянівське СІЗО, де утримується Антоненко 33
Справа про вбивство Шеремета: Мітингувальники пікетують Лукянівське СІЗО, де утримується Антоненко 34
Справа про вбивство Шеремета: Мітингувальники пікетують Лукянівське СІЗО, де утримується Антоненко 35
Справа про вбивство Шеремета: Мітингувальники пікетують Лукянівське СІЗО, де утримується Антоненко 36
Справа про вбивство Шеремета: Мітингувальники пікетують Лукянівське СІЗО, де утримується Антоненко 37
Справа про вбивство Шеремета: Мітингувальники пікетують Лукянівське СІЗО, де утримується Антоненко 38
Справа про вбивство Шеремета: Мітингувальники пікетують Лукянівське СІЗО, де утримується Антоненко 39
Справа про вбивство Шеремета: Мітингувальники пікетують Лукянівське СІЗО, де утримується Антоненко 40
Справа про вбивство Шеремета: Мітингувальники пікетують Лукянівське СІЗО, де утримується Антоненко 41
Справа про вбивство Шеремета: Мітингувальники пікетують Лукянівське СІЗО, де утримується Антоненко 42

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні. Усім їм повідомлено про підозру й обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Нині в СІЗО перебуває тільки Андрій Антоненко, іншим двом згодом змінили запобіжний захід на більш м'який.

Також читайте: Захист Кузьменко, Антоненка та Дугарь вважає неприпустимими і неправдивими низку коментарів Авакова в інтерв'ю Мосейчук
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Топ коментарі
+9
хорошо, что не забывают про Антоненко - этот как бе суд над этим человеком - это попирание права как такового и просто человеческих прав, это стыд и позор наших типо правоохранительных органов и тупое насилие над законом...
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16.03.2021 16:43
+8
Дело об убийстве Шеремета: Митингующие отправились из-под здания суда к Лукьяновскому СИЗО, где содержится Антоненко - Цензор.НЕТ 2090
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16.03.2021 16:27
+6
Похоже вата заблудилась на Цензоре.
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16.03.2021 16:27
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Похоже там журналистов было больше "марширующих"
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16.03.2021 16:22 Відповісти
Похоже вата заблудилась на Цензоре.
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16.03.2021 16:27 Відповісти
Та йди вже звідси , не блукай.
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16.03.2021 16:30 Відповісти
Дело об убийстве Шеремета: Митингующие отправились из-под здания суда к Лукьяновскому СИЗО, где содержится Антоненко - Цензор.НЕТ 2090
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16.03.2021 16:27 Відповісти
хорошо, что не забывают про Антоненко - этот как бе суд над этим человеком - это попирание права как такового и просто человеческих прав, это стыд и позор наших типо правоохранительных органов и тупое насилие над законом...
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16.03.2021 16:43 Відповісти
я бы сказала "быкующее беззаконие"!!
свободу Антоненко!
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16.03.2021 17:08 Відповісти
Дело об убийстве Шеремета: Митингующие пикетируют Лукьяновское СИЗО, где содержится Антоненко - Цензор.НЕТ 5637
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16.03.2021 16:46 Відповісти
Тримаймося,браття,маємо й це пройти!
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16.03.2021 18:17 Відповісти
сколько там платят интерестно так никто туда не пойдет ..бред мне пофиг на них так как они мне никто впринципе я это все врядли родственники и друзья..
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16.03.2021 19:05 Відповісти
Карася в президенты!!!!!
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16.03.2021 19:15 Відповісти
тьі продолжаешь русскотупить?
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16.03.2021 19:52 Відповісти
Водки нет, иди постись.
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17.03.2021 10:19 Відповісти
а, тьі хотел сказать, что тупой по вере? пост сильі забирает?
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17.03.2021 11:15 Відповісти
Я не хочу отвечать на твои глупые, типа, "остроты". Я тебя все равно в этом, не одолею, Веретено...
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17.03.2021 11:58 Відповісти
не хочешь , но отвечаешь. а достаточно не ляпать шопопало. но видно мозгов у тебя как у бабьі на базаре. хотя баба з базара и то умнее тебя, там на базаре и так все с вьісшим. тьі продукт русской училки.
Справа про вбивство Шеремета: Мітингувальники пікетують Лук'янівське СІЗО, де утримується Антоненко - Цензор.НЕТ 7741"
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17.03.2021 12:16 Відповісти
Ну на глупость, можно отвечать только глупостью, а мне это не интересно. Как ответить на вопрос ":ты что, тупой по вере?" Я даже вопрос не понял. Или про какие-то силы, которые пост забирает... Ты не понимаешь, что ты чепуху несешь? Потом про каких-то баб базарных - высокоинтеллектуальных))) ну бред же.
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17.03.2021 12:37 Відповісти
ну если бьі тебе бьіло не интересно ляпать шопопало, то тьі б не ляпал и веру свою сюда б не лепил. а так совок совком или ограниченньій.
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17.03.2021 13:53 Відповісти
20 БЕРЕЗНЯ. ОФІС ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 19-00! Волю усім політв'язням !!!

20 березня - день народження Сергія. Проте свої 26 років він змушений зустрічати у тюрмі.
Президент вирішив повністю ігнорувати наш з вами мирний протест. Ми чекали два тижні. Тож на Сергієвий день народження ми трохи посвяткуємо, запалимо і нагадаємо Президенту про його обов'язки перед народом України.
Стартуємо на Банковій о 19:00. О 23:00 буде сюрприз від Стерненка.
Приносьте з собою усе те, що зазвичай беруть на довгі прохолодні події. Тепло одягайтеся. Прохання не брати з собою дітей та домашніх улюбленців.
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16.03.2021 19:36 Відповісти
це тому його не змогли привести до суду? і кому ви краще зробили?
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16.03.2021 19:51 Відповісти
 
 