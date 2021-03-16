Справа про вбивство Шеремета: Мітингувальники пікетують Лук'янівське СІЗО, де утримується Антоненко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

У Києві відбувається акція на підтримку підсудних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Яни Дугарь, Юлії Кузьменко, Андрія Антоненка. Після того, як Антоненка не доставили до суду, мітингувальники вирушили маршем до Лук'янівського СІЗО, де підсудний перебуває під вартою.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні в Шевченківському райсуді Києва мало відбутися засідання у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Під час засідання сторона захисту мала клопотати про зміну запобіжного заходу для Андрія Антоненка, який перебуває під вартою і для Юлії Кузьменко, яка перебуває під домашнім арештом. Однак Антоненка не доставили на засідання суду з СІЗО. Таким чином засідання суду і розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу не може відбутися з 9 березня, коли засідання не відбулося через неявку одного з присяжних.

У результаті учасники акції на підтримку підсудних, які зібралися під будівлею суду, рушили центральними вулицями Києва до Лук'янівського СІЗО, в якому утримують Антоненка.

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Пізніше мітингувальники дійшли до Лук'янівського СІЗО. Вони палять димові шашки і фаєри. Кілька димових шашок закинули на територію СІЗО. Також учасники протесту озвучили в гучномовець свої вимоги. Тепер вони поставили гучну музику. Все це вони роблять, за їхніми словами, щоб Антоненко відчув їхню підтримку.





















































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні. Усім їм повідомлено про підозру й обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Нині в СІЗО перебуває тільки Андрій Антоненко, іншим двом згодом змінили запобіжний захід на більш м'який.

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