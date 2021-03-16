Російський вертоліт Мі-8 влетів у повітряний простір України на Сумщині, - журналіст. ВIДЕО

У повітряний простір України на Сумщині залетів російський вертоліт Мі-8.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

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"О 14:05, в районі зони відповідальності Сумського прикордонного загону ДПС України, (н/п Краснопілля в районі ІПТ № 452) в повітряний простір України залетів російський вертоліт "Мі-8", висота до 100 метрів, курс 90. Розвернувся на глибині 50 метрів над українською територією ", - йдеться в повідомленні.

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