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Російський вертоліт Мі-8 влетів у повітряний простір України на Сумщині, - журналіст. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

У повітряний простір України на Сумщині залетів російський вертоліт Мі-8.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram  повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

"О 14:05, в районі зони відповідальності Сумського прикордонного загону ДПС України, (н/п Краснопілля в районі ІПТ № 452) в повітряний простір України залетів російський вертоліт "Мі-8", висота до 100 метрів, курс 90. Розвернувся на глибині 50 метрів над українською територією ", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+84
А потому что в Украине ПВО - 95
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16.03.2021 17:49
+48
Т,е. об нарушении границы рашенским бортом все должны узнавать первыми от журналиста и видео в сети, а не от заявы МО и ноты МИДа на основе данных системы ПВО? Квартальная тупость так и прет.
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16.03.2021 18:20
+37
Проверяют суки готовность или провоцируют.
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16.03.2021 17:52
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Так и Крым просрали, ждали объяснения Російський вертоліт Мі-8 влетів у повітряний простір України на Сумщині, - журналіст - Цензор.НЕТ 7365 Следующий раз еще глубже залетит и не собьют...кишка тонка дать приказ. Слабаки.
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17.03.2021 18:29 Відповісти
гасить надо было
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18.03.2021 18:08 Відповісти
на 50м нереально...Причем ни прикаких обстоятельствах он не должен упасть на территорию рашки...
Средства ПВО не ставят на погранлинии...
Турки если не ошибаюсь сбили больше чем 1км
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18.03.2021 18:16 Відповісти
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