Усик каже, що не знімався в фільмі Марченко: "Це просто якась дурня вийшла". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Боксер Олександр Усик стверджує, що не знімався у фільмі Оксани Марченко "Паломниця" і що заяви про його участь у фільмі - елемент інформаційної війни. При цьому в кадрі поруч із Марченко він з мікрофоном-петличкою - а отже, не міг не знати, що при цьому знімають відео.
Про свою непричетність до створення фільму "Паломниця" Усик заявив по час відвідин Львова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Правда тут".
"Я не знімався у фільмі Оксани Марченко. Це просто якась дурня вийшла. Це відео було записано десь рік чи більше тому. Мені запропонували поговорити з Оксаною, вона знімала фільм про Лавру. І я кажу: ні, слухайте, я не надто цього хочу - розмовляти з нею. Але ченці кажуть: Алексе, ну ніхто краще за тебе не розповість про Києво-Печерську Лавру, про печери, про святих, які там лежать, тому що ти там часто буваєш. Я кажу: ну добре, я згоден, я поговорив із нею. А вийшло, що вони зробили якесь кіно", - розповів Усик.
Він назвав те, що трапилося, елементом інформаційної війни.
"Коротше, я розумію, що саме це інформаційна війна, коли комусь погано, вони обманюють ... Я вже так задовбався мовчати і миритися, коли так чинять люди. Ну нічого, я помолився, Боженьці сказав спасибі за те, що у мене все добре, а люди просто обманюють, і все. І нехай це буде на їхній душі лежати", - додав Усик.
На кадрах із фільму Оксани Марченко "Паломниця" видно, що на Усику прикріплено мікрофон-петличку. Таким чином, боксер не міг не знати, що під час його "розмови" з Марченко ведеться відеозапис.
Будь ласка, зачекайте...
Як же то все набридло!
То їм теж "респект"?!
Они с Украиной чисто формально, потому что это им дает свои бонусы. Уйлостан под санкциями. Если бы не они, эти манкурты уже давно выступали бы под власовскими триколорами.
посильней,чем кулаком
дайте усику кадило
пусть к попам идёт ...
мудило
- військові під час війни голосують за позбавленого української ідентичності совкодрочера;
- в шпиталі привозять поранених з відірваними кінцівками, а відгодовані депутати та міністри жеруть по ресторанах;
- родичі ховають загиблих, а українське ТБ сере "лігоюсміху" та "********************";
- падли верещать про насильницьку українізацію в Україні, а радник офіса президента посилає ***** людину за прохання спілкуватися українською;
- й, нарешті, з усіком, який братвсемруским, який "кримтехктотамживет", який "яиззакоготодолженссоритьсясмоимирусскимибратьями" поспішають фотографуватись прикордонники Львівського загону.
******.
Желаю тебе еще много побед под знаменем Украины.
Так хто ж ідіот?
Питають боксера:
- Навіщо Вам голова?
- Щоб тримать удар при нокаутах...
- А ще для чого?
- А ще я туди їм...
а кто против него - кацапо-ватники.
У мафіозі беруть покази у суді, суддя питає :
- Підсудний, так ви стверджуєте що жертва сама впала двадцять раз на ніж?
- Так пане прокурор, все так і було.