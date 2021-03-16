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Марченко Оксана (107) Усик (61)

Усик каже, що не знімався в фільмі Марченко: "Це просто якась дурня вийшла". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Боксер Олександр Усик стверджує, що не знімався у фільмі Оксани Марченко "Паломниця" і що заяви про його участь у фільмі - елемент інформаційної війни. При цьому в кадрі поруч із Марченко він з мікрофоном-петличкою - а отже, не міг не знати, що при цьому знімають відео.

Про свою непричетність до створення фільму "Паломниця" Усик заявив по час відвідин Львова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Правда тут".

"Я не знімався у фільмі Оксани Марченко. Це просто якась дурня вийшла. Це відео було записано десь рік чи більше тому. Мені запропонували поговорити з Оксаною, вона знімала фільм про Лавру. І я кажу: ні, слухайте, я не надто цього хочу - розмовляти з нею. Але ченці кажуть: Алексе, ну ніхто краще за тебе не розповість про Києво-Печерську Лавру, про печери, про святих, які там лежать, тому що ти там часто буваєш. Я кажу: ну добре, я згоден, я поговорив із нею. А вийшло, що вони зробили якесь кіно", - розповів Усик.

Він назвав те, що трапилося, елементом інформаційної війни.

"Коротше, я розумію, що саме це інформаційна війна, коли комусь погано, вони обманюють ... Я вже так задовбався мовчати і миритися, коли так чинять люди. Ну нічого, я помолився, Боженьці сказав спасибі за те, що у мене все добре, а люди просто обманюють, і все. І нехай це буде на їхній душі лежати", - додав Усик.

На кадрах із фільму Оксани Марченко "Паломниця" видно, що на Усику прикріплено мікрофон-петличку. Таким чином, боксер не міг не знати, що під час його "розмови" з Марченко ведеться відеозапис.

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Топ коментарі
+67
Просто Усік був у ватному стані.🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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16.03.2021 22:51
+65
Усіка ізнасіловала паломніца-лоточніца!
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16.03.2021 22:43
+60
Ана васпользовалась біспомощнастю жертвы...
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16.03.2021 22:48
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Усіка ізнасіловала паломніца-лоточніца!
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16.03.2021 22:43 Відповісти
Ана васпользовалась біспомощнастю жертвы...
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16.03.2021 22:48 Відповісти
Просто Усік був у ватному стані.🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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16.03.2021 22:51 Відповісти
а чо був? він і так у ньому, по реплікам видно.
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16.03.2021 23:33 Відповісти
Наложніца!
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16.03.2021 22:51 Відповісти
знов какУсік обісрався
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17.03.2021 13:11 Відповісти
Ще один потєрпєвший.
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16.03.2021 22:44 Відповісти
"А еще я в нее ем"
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16.03.2021 22:44 Відповісти
ватяна повія той Усік.
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16.03.2021 22:45 Відповісти
Цікаво спаме вата, чи ті що вважають ща Усік то не є вата?
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17.03.2021 00:23 Відповісти
Обделался по-полной.
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16.03.2021 22:45 Відповісти
Просвирей обожрался...
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16.03.2021 22:53 Відповісти
Знову "Ви не пойняли!", "Вирвано з контексту!", "Я не це мав на увазі!"...
Як же то все набридло!
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16.03.2021 22:46 Відповісти
Усик вже давно зашкварився
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16.03.2021 22:47 Відповісти
вырвали из контекста
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16.03.2021 22:47 Відповісти
А був би Вусик...але ні...
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16.03.2021 22:47 Відповісти
Палоуиница и палоумник.
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16.03.2021 22:48 Відповісти
Удивительно, что с пореченковым упражнения по стрельбе в ДАПе не выполнял. Н-да, всегда грустно смотреть как Человек превращается в убожество...
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16.03.2021 22:48 Відповісти
кароче ватным токо котэйко в семье медведчукчей считается...то я про офис на мендельштрассе...
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16.03.2021 22:48 Відповісти
Респект! Молодець, що українською!
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16.03.2021 22:49 Відповісти
Шуфріч теж може патякати українською. І мертвечук - теж.
То їм теж "респект"?!
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16.03.2021 23:13 Відповісти
Усик говорит, что не снимался в фильме Марченко: "Это просто какая-то дурня получилась" - Цензор.НЕТ 6264 Усик говорит, что не снимался в фильме Марченко: "Это просто какая-то дурня получилась" - Цензор.НЕТ 1667
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16.03.2021 22:50 Відповісти
Дмитрику, таки ти випросив у сцикуна його чарівного порошка?
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16.03.2021 22:52 Відповісти
дай Бог щоб до нього прийшов розум,щоб покаявся і зрозумів нарешті хто він..кацап,малорос чи Українець?
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16.03.2021 22:52 Відповісти
воно просто гундяевиц...
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16.03.2021 22:56 Відповісти
Тест по мові для Усика. Скажи: "паломниця".
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16.03.2021 22:55 Відповісти
Та помийниця вона
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16.03.2021 22:58 Відповісти
ох ты. даже украинский вспомнил. ну надо тебе
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16.03.2021 22:56 Відповісти
Ну как вспомнил, так на троечку. В его случае пусть это будут двойки или тройки и только в боксе. И без политики и рассуждений.
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17.03.2021 00:42 Відповісти
Кому цікаві відбиті прокацапськи мізки?)))
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16.03.2021 22:59 Відповісти
шкваритись у медведчуцьких пропагандонських кінушках тільки гундяєвське попівське лайно добровільно може
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16.03.2021 23:01 Відповісти
Усик молодец.. порохоботу не понять..
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16.03.2021 23:04 Відповісти
В чем молодец? И чего не понять?) Вас познакомить с его соседями в Крыму, которым он много интересного в 14-м наоткровенничал?)))
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16.03.2021 23:23 Відповісти
Что Усик, что Ломаченко - оба вызывают презрение.
Они с Украиной чисто формально, потому что это им дает свои бонусы. Уйлостан под санкциями. Если бы не они, эти манкурты уже давно выступали бы под власовскими триколорами.
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16.03.2021 23:07 Відповісти
Бедный православный не помнит и не понимает, его так часто били по голове.
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16.03.2021 23:09 Відповісти
Усик каже, що не знімався в фільмі Марченко: "Це просто якась дурня вийшла" - Цензор.НЕТ 2970 Ой, не можу!.. Усік, та це ж найулюбленіша кацапська забава - когось на...пати і кинути. Шо тобі не сподобалось?
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16.03.2021 23:13 Відповісти
Непонятно, Усику не нравится фильм или не нравится Марченко? Усик каже, що не знімався в фільмі Марченко: "Це просто якась дурня вийшла" - Цензор.НЕТ 1845
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16.03.2021 23:26 Відповісти
не подобається, що його колись засняли можливо зовсім для іншого, а вклеїли в ОЦЕ.
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16.03.2021 23:35 Відповісти
Он что, думал его снимают для боевика? Усик каже, що не знімався в фільмі Марченко: "Це просто якась дурня вийшла" - Цензор.НЕТ 1476
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16.03.2021 23:51 Відповісти
ну він каже, що знімали рік тому. такі фільмеци так довго не клепають. Десь є ще якийсь фільм, з якого тепер використали для цього. ну щоб двічі не бігати.
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17.03.2021 01:26 Відповісти
Использовать в документальных фильмах прямую речь - это обычная практика этого жанра. У него была возможность тогда отказаться от съемки и не пудрить сейчас мозги!
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17.03.2021 01:46 Відповісти
Та ну ладно не знал. Это не первый зашквар.
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17.03.2021 00:44 Відповісти
Шо он трындит! Бабла ему кинул мертвечук, вот он и записал с его бабой ролик. Такие как этот ватник ничего задаром не делают...
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16.03.2021 23:27 Відповісти
схоже, йому хтось добре в бубен зарядив, що його аж так переклинило. скоро путін-***** заспіває
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16.03.2021 23:28 Відповісти
единственный плюс который я увидел в "санкциях" Сопли против Мертвечука - это то что Оксана открыла таки свою пасть не по заранее написанному сценарию, и все увидели какой ватно-мракобесный понос булькает у нее в голове
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16.03.2021 23:33 Відповісти
ну чо, взяли минуле відео, навирізали, повставляли і вуаля!
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16.03.2021 23:34 Відповісти
Какому "богу" молится так часто и усердно Усик? Гундяевскому? Который "благословляет" кремлёвскую орду убивать невинных мирных людей по всему миру? Который позволяет и напутствует Усика отбивать мозги противникам и калечить их? Усик - банальный сектант, сатанист. Обожает насилие, кровь. страдания других людей, деньги и кровавую славу.... Подонок. одним словом...
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16.03.2021 23:40 Відповісти
машет усик языком
посильней,чем кулаком
дайте усику кадило
пусть к попам идёт ...
мудило
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16.03.2021 23:40 Відповісти
Так у дураков дурня и получается всегда!
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16.03.2021 23:45 Відповісти
прикордонники Львівського прикордонного загону радіють та поспішають фотографуватись з цим ватним цапом, оце показник тієї засраності мізків та шизофренії, що оволоділа країною:
- військові під час війни голосують за позбавленого української ідентичності совкодрочера;

- в шпиталі привозять поранених з відірваними кінцівками, а відгодовані депутати та міністри жеруть по ресторанах;
- родичі ховають загиблих, а українське ТБ сере "лігоюсміху" та "********************";
- падли верещать про насильницьку українізацію в Україні, а радник офіса президента посилає ***** людину за прохання спілкуватися українською;

- й, нарешті, з усіком, який братвсемруским, який "кримтехктотамживет", який "яиззакоготодолженссоритьсясмоимирусскимибратьями" поспішають фотографуватись прикордонники Львівського загону.
******.
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16.03.2021 23:59 Відповісти
+++++ Люто плюсую !
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17.03.2021 00:03 Відповісти
Так, це якась. уйня, так не має бути
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17.03.2021 00:49 Відповісти
Погранцы лохи, такой себе род войск.
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17.03.2021 22:31 Відповісти
Сто нье дисіс, а как дисал, как дисал. От туполобий, використали як презерватив і викинули, а він по скудності ума іще не зрозумів, або дурника включив. Але чому включив, тут факт на ліцо. Усик каже, що не знімався в фільмі Марченко: "Це просто якась дурня вийшла" - Цензор.НЕТ 4274
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17.03.2021 00:02 Відповісти
Год назад еще не было санкций против этой семьи. Не надо придираться к хорошему, но простому парню, который побеждает с флагом Украины.
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17.03.2021 00:21 Відповісти
ты бы флажок сменила... лярва из-за паребрика
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17.03.2021 16:44 Відповісти
Александр. Не обращай внимания на то что здесь пишут. Это не украинцы.Это ботофермы олигархов.
Желаю тебе еще много побед под знаменем Украины.
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17.03.2021 00:24 Відповісти
Усика колись також вважали патріотом.Хоча він завжди таким був.
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17.03.2021 00:44 Відповісти
Бачив частинку відео цієї паломниці.Так там в Лаврі якась некрофілія.Там самі кістки і черепи.
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17.03.2021 00:46 Відповісти
У Вусіка православіє головного мозку. Дійсно, ніхто ж краще за нього не зможе розповісти про Лавру, тому медвідчуківська відьма саме його запросила на екскурсію. Усик каже, що не знімався в фільмі Марченко: "Це просто якась дурня вийшла" - Цензор.НЕТ 164
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17.03.2021 02:05 Відповісти
Усик ватный дебил
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17.03.2021 02:09 Відповісти
Усік хворий. "Православіє головного мозку". В його віці, на жаль, це вже не лікується... Вважаю його "боксером з Криму".
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17.03.2021 02:11 Відповісти
А шо це трапилось, який динозавр в лісі здох? Усік українською заговорив, греко-католицький, а не РПЦ-шний, храм відвідав, чемно так стоїть, "не был, не состоял, не участвовал", взагалі такій білий та пушнастий. Шо, расеянє вже не браття, хоче додому, треба в Україні бали заробляти, впавший імідж підправляти?!
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17.03.2021 03:42 Відповісти
А що ви хотіли? Президент України, якого ВИ вибрали, Томос з "термосов" плутав, а ви хочете, щоб боксер з відбитими мізками був "експертом з релігієзнавства"?
Так хто ж ідіот?
Питають боксера:
- Навіщо Вам голова?
- Щоб тримать удар при нокаутах...
- А ще для чого?
- А ще я туди їм...
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17.03.2021 05:52 Відповісти
Класичний анекдот. Саме тому я й повісив рукавички на цвяшок зо черть століття тому.
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17.03.2021 12:46 Відповісти
атвічаю, Саша Грей випадково потратила в кадр, вона і не збиралася зніматися в тому фільмі.
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17.03.2021 06:52 Відповісти
Усик каже, що не знімався в фільмі Марченко: "Це просто якась дурня вийшла" - Цензор.НЕТ 1007
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17.03.2021 13:45 Відповісти
У таракана Усікі, у мальчугана трУсікі!)))
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17.03.2021 09:00 Відповісти
Усик--ще та брехлива гнида.
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17.03.2021 10:03 Відповісти
Назва фільму кумху..лихи Марченко більше підходить для порнофільму. Усик каже, що не знімався в фільмі Марченко: "Це просто якась дурня вийшла" - Цензор.НЕТ 2100
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17.03.2021 10:41 Відповісти
молодец Усик, всё правильно сказал и сделал, настоящий патриот Украины.
а кто против него - кацапо-ватники.
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17.03.2021 11:12 Відповісти
По сути, Усик стал заложником ситуации: в случае отказа у него нету выбора
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17.03.2021 11:15 Відповісти
В Украине никто не защищен от инфекций и вирусов
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17.03.2021 11:16 Відповісти
У певному сенсі вусик має рацію: якась дурня починається, коли він роззявляє рота.
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17.03.2021 12:43 Відповісти
Боксер Александр Усик утверждает, что не снимался в фильме Оксаны Марченко "Паломница" и что заявления о его участии в фильме - элемент информационной войны. При этом в кадре рядом с Марченко он с микрофоном-петличкой - а значит, не мог не знать, что при этом снимают видео. Источник: https://censor.net/ru/v3253767

У мафіозі беруть покази у суді, суддя питає :

- Підсудний, так ви стверджуєте що жертва сама впала двадцять раз на ніж?
- Так пане прокурор, все так і було.
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17.03.2021 12:45 Відповісти
ОКРОПИТЕ ЕГО СВЯТОЙ ВОДОЙ!!!!
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17.03.2021 13:08 Відповісти
"Это просто какая-то дурня получилась"-сказал Усик-старший,увидев Сашу в роддоме. Усик каже, що не знімався в фільмі Марченко: "Це просто якась дурня вийшла" - Цензор.НЕТ 8907
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17.03.2021 13:59 Відповісти
Так званий "рускіймір" населений попочєкістами,це сплошний зашквар,тільки його торкнешся і ти вже не Козак,а Іван Дурак,а марченко з мєдвєдчуком ригнеться кровью за вбивство Українців і працю на російських терористів,не зрозуміло чому вони,ще живі і на свободі...
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17.03.2021 14:33 Відповісти
"...что ж ты фраер сдал назад?" Усик каже, що не знімався в фільмі Марченко: "Це просто якась дурня вийшла" - Цензор.НЕТ 8016
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17.03.2021 15:33 Відповісти
Тепер в тебе вся жизнь дурня.
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17.03.2021 15:45 Відповісти
Це там де вона облизує череп і каже, як він смачно пахне?
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17.03.2021 16:21 Відповісти
Ниже приведены названия статей и число комментов под ними.Комменты на 95% гневно-разоблачительные.06.05.20 Православие боксерского мозга. Как Усик и Ломаченко занимаются российской пропагандой. -255 / 07.05.20 Федерация бокса России предложила предоставить Усику и Ломаченко гражданство -375 / 09.05.20 Борец Грицай вызвал Усика на бой из-за его "ватных видео"- 385 / 11.05.20 "Я украинец, и вы меня отсюда не выгоните", - Усик ответил критикам и принял вызов борца Грицая на бой.- 1102 /13.01.21 Борца Грицая, вызвавшего на бой Усика из-за "ватных видео", выгнали из Олимпийского колледжа.- 191 / Начиная с января число комментов под статьями начало снижаться.
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17.03.2021 16:34 Відповісти
"Не виноватый яаа! Она сама пришлаа!!! 😰"
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17.03.2021 16:43 Відповісти
Украинцы Усика любят, а многие уже не очень любят, а русским Усик просто выгоден.
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17.03.2021 19:13 Відповісти
Усик - как та проститутка - берёт у всех, кто дает, пока ещё дают. Вот и весь патриотизм.
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17.03.2021 21:59 Відповісти
Так потом ещё оправдывается и строит из себя жертву, мол согласился на пол шишечки, а его отымели по-полной.
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17.03.2021 22:04 Відповісти
Усык, а хто це вообщчэ?
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17.03.2021 22:27 Відповісти
 
 