Тимошенко про земельну реформу: Дозволяється знімати верхній шар чорноземів і продавати сільськогосподарську землю іноземцям без контролю держави. ВIДЕО

"Слуга народу" намагається забрати в українців землю.

Про це заявила лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко під час обговорення у Верховній Раді законопроєкту про землю, передає Цензор.НЕТ.

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"Нині в парламенті відбувається шабаш стосовно продавлювання закону про продаж сільськогосподарської землі іноземцям без контролю держави, по суті, знімається контроль за використанням сільськогосподарських земель, надається право розпродавати особливо цінні землі, дається право знімати верхній шар землі чорноземів тощо. І це все називається законотворчою діяльністю. Ми намагаємося поправками залишити за державою Україна, за українською нацією право володіти українською сільськогосподарською землею. Нині правляча фракція запропонувала відмовитися від поправок, щоб уже в тиші, по суті, забрати в українців найбільше багатство - землю. Їх зараз у залі сидить 100 осіб, і вони намагаються керувати країною", - заявила Юлія Тимошенко.

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