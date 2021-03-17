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Тимошенко про земельну реформу: Дозволяється знімати верхній шар чорноземів і продавати сільськогосподарську землю іноземцям без контролю держави. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

"Слуга народу" намагається забрати в українців землю.

Про це заявила лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко під час обговорення у Верховній Раді законопроєкту про землю, передає Цензор.НЕТ.

"Нині в парламенті відбувається шабаш стосовно продавлювання закону про продаж сільськогосподарської землі іноземцям без контролю держави, по суті, знімається контроль за використанням сільськогосподарських земель, надається право розпродавати особливо цінні землі, дається право знімати верхній шар землі чорноземів тощо. І це все називається законотворчою діяльністю. Ми намагаємося поправками залишити за державою Україна, за українською нацією право володіти українською сільськогосподарською землею. Нині правляча фракція запропонувала відмовитися від поправок, щоб уже в тиші, по суті, забрати в українців найбільше багатство - землю. Їх зараз у залі сидить 100 осіб, і вони намагаються керувати країною", - заявила Юлія Тимошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада розглядатиме весь тиждень правки до законопроєктів про землю, - нардеп "Голосу" Железняк

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Топ коментарі
+36
в фошистскую Германия вестимо. Как у дидов Тимошенко о земельной реформе: Разрешается снимать верхний шар черноземов и продавать сельскохозяйственную землю иностранцам без контроля государства - Цензор.НЕТ 8753
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17.03.2021 11:55
+21
надіюсь стьоб, бо казка про вивіз чорнозему така ж правдива як "подвіг панфіловцев"
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17.03.2021 12:05
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Та знаємо по яким цінам ми газ покупали завдяки бабі Юлі у кацапів,
переплатили декілька міліардів доларів, но що таке для України

декілька міліардів доларв?
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17.03.2021 13:01 Відповісти
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232 долари за тисячу російського газу у 2009му. Найдешевша ціна серед європейців. В них ціна починалась з 300 дол.
Потім всі пішли у Стокгольм, а Янек віддав Крим за неіснуючу знижку у 100дол. А Юля б пішла у Стокгольм.
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17.03.2021 13:05 Відповісти
Ціна там була набагато більша і штрафи за недобір газу, так що звездіти не треба
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17.03.2021 13:07 Відповісти
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Тебе шпигун соєвий надурив. Україна не платила за недобір газу. Стокгольм повикидав російські хотєлки з усіх європейських договорів і з українського договору теж. Меньше думай телевізором і дупою, а більше головою.
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17.03.2021 16:37 Відповісти
Дебіл - з 2009 року Україна перплатила завдякі твоєй курві Юлі кацапам декілька
міліардів доларів, що ти тут звездиш про свою пенсіонерку
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17.03.2021 18:32 Відповісти
Не розумію, навіщо у злиденній країні де у людей немає грошей - у кожному більш-менш великому місті є автосалон Лєксус?

У злиденних українців все одно нема грошей, а вони все одно відкриваються.

Тупі японці, карочє, не понімають в економіці ні фіга.
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17.03.2021 14:48 Відповісти
І тому треб землю України пох*рить і віддати всім у кого є великі грощі...
У дебілів дебільна логіка.
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17.03.2021 18:34 Відповісти
Как она смешно выглядит! в своей интерпретации обсуждаемого закона! На кого рассчитан этот бред?
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17.03.2021 12:50 Відповісти
У секилева на программе какой-то шизик подобное нес.... Тимошенко про земельну реформу: Дозволяється знімати верхній шар чорноземів і продавати сільськогосподарську землю іноземцям без контролю держави - Цензор.НЕТ 6382
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17.03.2021 12:51 Відповісти
Тимошенко про земельну реформу: Дозволяється знімати верхній шар чорноземів і продавати сільськогосподарську землю іноземцям без контролю держави - Цензор.НЕТ 4384
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17.03.2021 12:59 Відповісти
Тимошенко про земельну реформу: Дозволяється знімати верхній шар чорноземів і продавати сільськогосподарську землю іноземцям без контролю держави - Цензор.НЕТ 9670 Тимошенко про земельну реформу: Дозволяється знімати верхній шар чорноземів і продавати сільськогосподарську землю іноземцям без контролю держави - Цензор.НЕТ 9787 Тимошенко про земельну реформу: Дозволяється знімати верхній шар чорноземів і продавати сільськогосподарську землю іноземцям без контролю держави - Цензор.НЕТ 9758
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17.03.2021 17:34 Відповісти
Современные технологии позволяют и на песке уражаи снимать - Израиль, Испания. Про верхний шар земли - баба юля перегнула палку, хотя для биомассы пойдет)))
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17.03.2021 13:02 Відповісти
Ага. Посади на глиноземі кукурудзу, сояшник і пшеницю. "******** технолог", блін....
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17.03.2021 13:07 Відповісти
Та у таких як ти "хвермерів" крім соняшника та пшениці на більше розуму й не вистачає, в Запорізькій області вже скоро Монголія буде з такими клоунами та вашим соняшником.
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17.03.2021 13:55 Відповісти
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Саме за Юлі фермерство розквітло. За Янека, Пєці і Зєлі фермерство влада душила, як тільки могла. Тому свої засрані штані залиш собі, я їх прати не хочу і не буду
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17.03.2021 16:56 Відповісти
Представляю себе как евреи в теплицах пшеницу и подсолнух выращивают, может и рапсом там еще засеять)))
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17.03.2021 14:55 Відповісти
Немцы сто лет назад открыли синтез аммиака. А здесь на форуме находятся убежденные "свидетели свидетелей" вывоза немцами земли с Украины. Тимошенко про земельну реформу: Дозволяється знімати верхній шар чорноземів і продавати сільськогосподарську землю іноземцям без контролю держави - Цензор.НЕТ 8310
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17.03.2021 13:13 Відповісти
Скажіть ще що, найкраща їжа на гідропоніці і генномодифікована.
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17.03.2021 13:18 Відповісти
Жили в московії до 1997 року.Росія продала ділянку лісу Японії.Вони вирубали ліс.Викорчували пні,зняли 1 метр землі на цьому участку і все це вивезли в Японію. Так що вивезення землі це не байки.
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17.03.2021 13:47 Відповісти
Це Ви самі бачили? Те, що японці при вирубуванні лісу (особливо хвойного), використовують УСЕ, мені відомо - я таке сам бачив вна Уссурі. Можу розказать технологію.
1. Вирізають весь листяний підріст - дерева і кущі. Листя і тонкі гілочки висушують, подрібнюють, пакують у мішки і відправляють не переробку (вітамінне борошно для домашніх тварин)
2. Валять сосни, "кряжують" (обрізають гілля і розрізають стовбур на колоди).
3. Обрізають гілочки з хвоєю, сушать, подрібнюють. Пакують у мішки і відправляють за листяною сировиною.
4. Гілля без листя подрібнюють, пакують. Листяні породи, напряму, йдуть на вироблення паперу, деревообробку (ДСП, ДВП і подібне). Хвойні - на випарення живиці. Потім - відправляють услід за сировиною листяних порід.
5. Корчують пеньки, очищають від грунту. Подрібнюють. Хвойні йдуть на вигонку живиці. Потім всі пеньки йдуть на деревообробку.
А потім роблять РЕКУЛЬТИВАЦІЮ грунту - переорюють верхній шар грунту, на глибину в 1 м. При цьому, втративши значні обсяги "наповнення" - кореневу систему дерев, грунт "просідає", ущільнюється. Після ущільнення на ділянці висаджуються саджанці сосни чи інших дерев...
Таким чином, Ви "Чули дзвін, та не знаєте, де він...".
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18.03.2021 07:31 Відповісти
во вторую мировую немцы вывозили чернозем ж.д составами, пока могли
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17.03.2021 13:02 Відповісти
закусивай
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17.03.2021 13:52 Відповісти
Німці захоплювали нашу територію як колонію. Навіщо їм кудись перевозити грунт? Це не логічно! Жодного доказу в документаціях як факт не зафіксовано! І це педантичні німці, що все записували.
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17.03.2021 15:40 Відповісти
какой шар? может быть слой? не? Тимошенко про земельну реформу: Дозволяється знімати верхній шар чорноземів і продавати сільськогосподарську землю іноземцям без контролю держави - Цензор.НЕТ 1924
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17.03.2021 13:07 Відповісти
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"Слой грязі" в тебе на пиці, кацапюра! А українською правильно - "шар меду з маслом на хлібі" Тимошенко про земельну реформу: Дозволяється знімати верхній шар чорноземів і продавати сільськогосподарську землю іноземцям без контролю держави - Цензор.НЕТ 1703
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17.03.2021 13:10 Відповісти
текст написан на украинском, чу чело злобное, безумное, агрессивное? Тимошенко про земельну реформу: Дозволяється знімати верхній шар чорноземів і продавати сільськогосподарську землю іноземцям без контролю держави - Цензор.НЕТ 7091 Или всё же на русском? Или может глази свои с будуна от бояры протрёшь? Тимошенко про земельну реформу: Дозволяється знімати верхній шар чорноземів і продавати сільськогосподарську землю іноземцям без контролю держави - Цензор.НЕТ 549
Тимошенко про земельну реформу: Дозволяється знімати верхній шар чорноземів і продавати сільськогосподарську землю іноземцям без контролю держави - Цензор.НЕТ 3161
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17.03.2021 13:30 Відповісти
Тетя в своем репертуаре - ложь и передергивание в надежде на ограниченность своего электората, не способного что-либо проверить.
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17.03.2021 13:17 Відповісти
Ті держави де немає своєї родючої землі масово використовують хімію та гідропоніку, а чи стає від того здоровішою та смачнішою генномодифікована їжа? наскільки гарно росте трава на піску просякнутому смердючою хімією? Чи ви вважаєте що, в багатих містах побудованих на піску "благародниє гаспада" мріють нюхати з ранку аміачні випари від добрив, якими поливають їх газони аби там хоч щось росло?
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17.03.2021 13:22 Відповісти
У нас якось на кучи річкового піску виросли падалішні гарбузи.На одній рослині чотири штуки,кожний по 4 кг. Добрив не використовували.
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17.03.2021 13:50 Відповісти
тому що, в тому вашому річковому піску було достатньо природніх осодкових речовин. На пару років їх вистачить, а потім тільки хімія.
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17.03.2021 14:21 Відповісти
Тимошенко представник агрохолдингів які тупо наживаються на українській землі, тому і не дивно, що вона несе такі нісенітниці про "вєрхній шар зємлі" і топе проти земельного ринку.
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17.03.2021 13:51 Відповісти
Ніхто не проти ринку, але проти дерибану землі, а на даний момент абсолютно немає контролю, законів, правил цивілізованого ринку землі в Україні! Вже була так звана прихватизація при Кучмі, коли людям видали папірці, а купка ""еліти" отримала запівдурно тисячі заводів, фабрик, санаторіїв та іншого майна.
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17.03.2021 14:52 Відповісти
Ви вірите, що наш простий фермер з нашими суддями, прокурорами і т.п. "держпрацівниками" зможе виграти хоч якийсь суд по землі?! На даний момент я не вірю в це, а тому проти приватизації землі вже зараз, поки не буде елементарного ладу з правоохоронною системою, законами, органами влади в Україні! Хоча б з Коломойським розберіться і поверніть 5,5 млрд дол., а земля почекає!...
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17.03.2021 14:57 Відповісти
СМИ: «Тимошенко «взорвалась» - «Украину распродают с потрохами!!!» (И, самое главное - без её участия!!!).
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18.03.2021 07:34 Відповісти
Зараз усе робиться для того, щоб продати нашу землю іноземцям - з цією ж метою готується і закон про подвійне громадянство. Хтось вірить, що нинішня влада здатна створити чесний ринок землі? зеленський ще на початку своєї каденції обіцяв турецьким бізнесменам, що ми почнемо продавати землю.
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17.03.2021 14:18 Відповісти
Бредятина.
Зачем покупать чернозем, если можно купить ТОРФ?!!
Он и питательнее, и легче, и дешевле.
Тимошенко про земельну реформу: Дозволяється знімати верхній шар чорноземів і продавати сільськогосподарську землю іноземцям без контролю держави - Цензор.НЕТ 7961
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17.03.2021 15:40 Відповісти
Ти у якій школі вчився? В "гарадской"? Значить, не вчив "Основ агротехніки"... Торфяні грунти - найбільш "холодні" і найнепридатніші для агротехніки... Та ще й "кислі"... Єдиний позитив - торф дуже гарно втягує воду і затримує її в собі. Саме для цього його додають у піщані грунти, попередньо додавши мелений вапняк, доломіт, крейду - для зменшення кислотності...
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18.03.2021 07:41 Відповісти
Можешь эти совковые "основы агротехники" прошлого века засунуть себе... куда по дальше или по глубже.
наука далеко ушла от этих основ.
1. разумеется торфянник предполагается подготавливать и перемешивать с основой и добавками, а не просто самосвалами вываливать на поле.
2. на кислотной почве хорошо выращивать клюкву, бруснику, чернику и тд и тв.
3. кислотную почву выгодно использовать, где для полива доступна только слишком "мягкая" вода.
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18.03.2021 15:31 Відповісти
Продемонструй, як це робить, на собі, "науковець"...
Журавлина, брусниця, чорниця - це "основні харчові культури"? Їх їдять, як злаки, овочі, великими ложками? Тут мова йде про вивезення значних обсягів грунтів, для використовування у промислових масштабах, а не для грядки в кібуці ностальгуючого репатріанта з Житомирщини! І яка, к чорту, журавлина, чорниця, брусниця, у субтропіках?! В Ізраїлі навіть берези не ростуть!!! А в Західній Європі і своїх "кислих" грунтів, вистачає...
Я живу на Поліссі, і бачу своїми очима, як люди б"ються на "торфовищах". У самого дачна ділянка була така... Не встиг "укластися в неї", а потім два роки служив у іншому місці, тому, повернувшись, просто її кинув і не став відновлювать... Так що я знаю, про що кажу...
"Агроном", твою мать!!!
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18.03.2021 15:50 Відповісти
"основні харчові культури" - рассуждаешь как крестьянин 19-го века?

Ягоды на продажу/экспорт, а питание можно и закупать.
У многих голландских фермеров вон, "основна харчова культура" тюльпаны и вроде не помирают с голоду.
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18.03.2021 16:45 Відповісти
Що, "усеруся, але не покорюся..."?
Ще раз пояснюю, для "недоганяючих" - тобою перечислені ягоди у кліматі субтропіків, при низькій вологості пустелі, під прямим сонячним промінням, РОСТИ НЕ БУДУТЬ!!!! Ти хоч відкрий у пошуковику, "культивування журавлини, чорниці, брусниці", та почитай, яких саме умов вони потребують...
Може, я і "крестьянин 19 века", але у тебе "размишлізми" "школяра початкової школи...
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18.03.2021 17:14 Відповісти
у тебя весь остальной мир, только субтропики?
https://www.youtube.com/watch?v=0OXk0tUVbg8

а если не нравится клюква, выращивай яблоки, виноград, картофель - все они хорошо растут в кислой почве.
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18.03.2021 22:51 Відповісти
Ти кому "казки" розказуєш?!!! Торфяники - це середньокислі та сильнокислі грунти... А те, що ти перерахував, ростуть на нейтральних і СЛАБОКИСЛИХ грунтах!!! Правильно я про тебе сказав - "Усеруся, але не покорюся!..."
І до чого тут вирощування журавлини в північних штатах США? Розмова почалася про Ізраїль!!!Саме там не вистачає плодородних грунтів, бо там пустеля...
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18.03.2021 23:04 Відповісти
Понятия не имею о чем и ком ты там "начал разговор об Израиле".
Я начал разговор о покупке торфа (что уже давно спокойно продается и ПОКУПАЕТСЯ) для СОЗДАНИЯ сель-хоз почвы и для удобрения этой самой почвы.
Ты можешь тут хоть СУТКАМИ распинаться, но достаточно просто посмотреть мировые объемы добычи торфа и то, КУДА он используется.
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18.03.2021 23:29 Відповісти
Жулька продаст все.
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17.03.2021 15:58 Відповісти
А чи пам"ятае хтось як за часiв коли Юля була прем"ером вивозили по морю за кордон чернозем? Кажись до Iзраилю. Якщо хтось пам"тае нагадайте будь ласка.
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17.03.2021 16:47 Відповісти
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От блін. Ніхто не пам'ятає. Мабуть пан "баламут" набухавсь і йому наснилась якась мара.
Пан має піти до психіатора і той йому порадить пігулки. Але не раджу витрачати гроші задарма. Юлєфобія лікується дзьобом смаженого півня в дупу. Три секунди сидіння дупою на розпаленій печі замінять два відра ліків Тимошенко про земельну реформу: Дозволяється знімати верхній шар чорноземів і продавати сільськогосподарську землю іноземцям без контролю держави - Цензор.НЕТ 8209
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17.03.2021 17:03 Відповісти
Тимошенко про земельну реформу: Дозволяється знімати верхній шар чорноземів і продавати сільськогосподарську землю іноземцям без контролю держави - Цензор.НЕТ 7507Люди , та чому вас знову обманювати хочуть ?

Ми у питаннях переходу від совдепії до нормальних та соціальних европейських законів відстали майже від усіх !
Срана Румунія , маленькі прибалтійські , уже роз"єднана Чехія та Словакія і т.д. і т.п. - усе пройшли - і живуть по своїм законам , як і уся Европа Тимошенко про земельну реформу: Дозволяється знімати верхній шар чорноземів і продавати сільськогосподарську землю іноземцям без контролю держави - Цензор.НЕТ 2824
А тут - треба видумати щось нове . Україна буде законодавчо супердержавою ?
А Юльку слухати - себе не поважати Тимошенко про земельну реформу: Дозволяється знімати верхній шар чорноземів і продавати сільськогосподарську землю іноземцям без контролю держави - Цензор.НЕТ 8972
І висновок - не треба винаходити новий ровер - усе уже є !
Дивимося ,як уже зробили "продвинуті країни" Тимошенко про земельну реформу: Дозволяється знімати верхній шар чорноземів і продавати сільськогосподарську землю іноземцям без контролю держави - Цензор.НЕТ 4740
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17.03.2021 17:55 Відповісти
За вывоз чернозема будем вешать, пусть только попробуют.
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17.03.2021 19:21 Відповісти
Без суда и следствия.
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17.03.2021 19:22 Відповісти
😀😀😀
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18.03.2021 08:19 Відповісти
тупые проплаченные юлефобы...у вас всех вместе мозгов меньше чем у нее...а чернозем попробуй закажи в интернете ...мигом привезут и не скажут где взяли.
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17.03.2021 21:15 Відповісти
Я тут, для "особо продвинутих агротехніків", уже писав: "Чорнозем" - це не земля чорного кольору, а "гумус" - рештки переробленого мікроорганізмами рослинного покриву. Для кожного природного регіону комплекс мікроорганізмів - свій. Якщо міняються природні умови - температура, вологість, цей комплекс перестає працювать ефективно, або й гине. Тоді чорнозем віддає всі вироблені корисні речовини і перетворюється у "грунт чорного кольору"... Якщо перевезти чорнозем з Черкащини на дачу під Києвом, то, суттєво, природні умови не зміняться. А при перевезенні на Близький Схід - так... Роби висновок...
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18.03.2021 08:24 Відповісти
Триста коментів. А хоч хтось законопроект в очі бачив?
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17.03.2021 23:49 Відповісти
О! Юля истерит - ширка не состоялась.
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17.03.2021 23:58 Відповісти
Иносам это и в голову не приходит, а Тимошенко сразу видит что можно спионерить
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18.03.2021 10:11 Відповісти
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