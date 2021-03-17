"Слуга народу" Арахамія про матірні висловлювання Арестовича: Це мережевий етикет. У своєму фейсбуці можна. ВIДЕО

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував матюки у висловлюванні спікера української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Олексія Арестовича в соцмережі Facebook.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідь Арахамії публікує Telegram-канал PavlovskyNews.

"Це мережевий етикет. Я в своєму фейсбуці теж можу матюкатися", - повідомив він.

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За словами Арахамії, це звичайні фейсбук-війни. Відповідаючи на питання, чому його заступниця Євгенія Кравчук називає це свинством, глава фракції СН відповів, що не чув про це, але знає, що в фейсбуці є свій мережевий етикет.

"Згідно з ним, люди на своїй сторінці, якщо якась людина прийшла і вчить вас життю або ображає - ви можете відповісти як завгодно, тому що це ваш фейсбук, а не офіційна сторінка. Не треба робити з цього інформаційні сенсації", - заявив Арахамія.

На уточнення, що Арестович - це обличчя держави, Арахамія парирував: "Яке обличчя? Коли якийсь чоловік щось грубіянить? Мені самому дуже складно стримуватися в своєму фейсбуці".

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Нагадаємо, раніше Арестович у грубій формі відповів підписнику, який попросив його публікувати пости в фейсбуці українською мовою. "Пошел на х#й, так понятнее?" - відповів Арестович.