УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
33521 відвідувач онлайн
Відео Політика України
12 659 182
Арахамія (888) Тристороння контактна група (825) Арестович Олексій (310)

"Слуга народу" Арахамія про матірні висловлювання Арестовича: Це мережевий етикет. У своєму фейсбуці можна. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував матюки у висловлюванні спікера української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Олексія Арестовича в соцмережі Facebook.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідь Арахамії публікує Telegram-канал PavlovskyNews.

"Це мережевий етикет. Я в своєму фейсбуці теж можу матюкатися", - повідомив він.

За словами Арахамії, це звичайні фейсбук-війни. Відповідаючи на питання, чому його заступниця Євгенія Кравчук називає це свинством, глава фракції СН відповів, що не чув про це, але знає, що в фейсбуці є свій мережевий етикет.

"Згідно з ним, люди на своїй сторінці, якщо якась людина прийшла і вчить вас життю або ображає - ви можете відповісти як завгодно, тому що це ваш фейсбук, а не офіційна сторінка. Не треба робити з цього інформаційні сенсації", - заявив Арахамія.

На уточнення, що Арестович - це обличчя держави, Арахамія парирував: "Яке обличчя? Коли якийсь чоловік щось грубіянить? Мені самому дуже складно стримуватися в своєму фейсбуці".

Також читайте: "Пошел на х#й, так понятнее?" - офіційний представник України в ТКГ Арестович на прохання спілкуватися українською

Нагадаємо, раніше Арестович у грубій формі відповів підписнику, який попросив його публікувати пости в фейсбуці українською мовою. "Пошел на х#й, так понятнее?" - відповів Арестович.

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
 Підтримати Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+59
Это не сетевой этикет, это просто БЫДЛО!!!
показати весь коментар
17.03.2021 12:33
+53
То вже дно, чи ще глибше буде?
показати весь коментар
17.03.2021 12:32
+48
"Слуга народа" Арахамия о матерных высказываниях Арестовича: Это сетевой этикет. В своем Фейсбуке можно - Цензор.НЕТ 1380
показати весь коментар
17.03.2021 12:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ви пропонуєте "розсипати перли перед свинями"?
Сама свиня і її ганебне рохкання, підкресленно мовою загарбника, вас не хвилює. Я првильно розумію?
показати весь коментар
17.03.2021 13:30 Відповісти
Меня больше беспокоит многоликость наших национальных "провидныкив"! И местных "активистов"... Когда посмотришь, что следует после ЗЕ........ становится скучно и страшно...., это наша независимость? Не не надо!
показати весь коментар
17.03.2021 14:01 Відповісти
Я не питаю, що вас турбує.
Я питаю, як ви назвете істоту, яка будучи речкиком УКРАЇНИ в ТКГ, дозволяє собі кацапською мовою, матом, відповідати ГРОМАДЯНИНУ Україна на прохання вести блоги державною мовою?
І ітоту, яка будучи головою партії в Раді, виплавдовує бидлокуватого матюкальника.
Яку термінологію вживати, щоб до цього зброду дійшло, що вони не рядові туповато- хамуваті громадяни, "понаєхавшиє" в Україну, а представники влади?
показати весь коментар
17.03.2021 14:47 Відповісти
Це називається - маніпуляція. Така сама маніпуляція, як і в цього Арахамії.
Арахамія виправдовує хамство Арестовича вигаданим Арахамією "мережевим етикетом", а ви виправдовуєте Арахамію вигаданим вами "дзеркальним відображенням".
Немає ніяких віртуальних "громадян". Є люди з українським паспортом, і вони всі різні.
За бажання Арестович та Арахамія могли би бути відображенням Любомира Гузара або Ліни Костенко.
Та вони чомусь воліють бути відображенням якоїсь даунецької гопоти або урки з ринку.
показати весь коментар
17.03.2021 17:41 Відповісти
вот уже есть такой отдел в мове "доносить инфу в узкий мозг"
показати весь коментар
17.03.2021 13:10 Відповісти
"Это сетевой этикет. Я в своем Фейсбуке тоже могу матюкаться",- два сапога-пара-" хамский сетевой , зеленый ,матершиный этикет "
показати весь коментар
17.03.2021 12:54 Відповісти
БИДЛО це вся партія "ЗЕ" і...президент, який несе відповідальність за всоє стадо БИДЛА...

P.S..Нічого особистого.."Сетевой этикет"..
показати весь коментар
17.03.2021 12:55 Відповісти
гос служащий, депутат, мент-обязаньі соблюдать єтикет. на работе, на улице, в магазине... дома хоть х... всех крой.. лицо государство должно бьіть примером для всех.. а не спускаться до рюсиш мира. єто уже свинья которая хрюкает а не пример всем гражданам
показати весь коментар
17.03.2021 13:00 Відповісти
На будь-якого державного службовця, поширюється правило: «Дозволено робити тільки те, що передбачено законом», на відміну від інших громадян, яким дозволено робити все, що не заборонено законом. Вказана особливість впливає на визначення механізму забезпечення права на честь, гідність і ділову репутацію працівника поліції, оскільки його статус відрізняється від статусу інших громадян.
показати весь коментар
17.03.2021 15:09 Відповісти
Значит, на своей странице можно и Президенту угрожать и призывать к нарушению территориальной целостности? САМ Арахамия сказал, что все можно, лишь бы страница была своя.
показати весь коментар
17.03.2021 13:00 Відповісти
/// кстати...(или не кстати)))))))))
"Слуга народу" Арахамія про матірні висловлювання Арестовича: Це мережевий етикет. У своєму фейсбуці можна - Цензор.НЕТ 7254

«Не Арахамией единым. На Парковой дороге за нарушение правил парковки сегодня был эвакуирован автомобиль Nissan. Ничего бы такого, только на этом авто приехал известный блоггер, который является еще и нардепом - Александр Куницкий. Похоже, что следующий законопроект Александра будет за отмену эвакуации" - иронически написали авторы фото.
"Слуга народу" Арахамія про матірні висловлювання Арестовича: Це мережевий етикет. У своєму фейсбуці можна - Цензор.НЕТ 4946

.
показати весь коментар
17.03.2021 13:03 Відповісти
це та потвора куніцький, який є друзякою українофоба бужанського?
Чорти обоє, прийде час, вони будуть висіти поряд на Хрещатику
показати весь коментар
17.03.2021 13:12 Відповісти
Так Арестович полиглот оказывается https://www.economics-prorok.com/page/2
показати весь коментар
17.03.2021 13:08 Відповісти
В отношении к Арестовичу, слово "полиглот", хмм... звучит как то двусмысленно. Просто не знаю что и думать, какое дерьмо он глотает "Слуга народу" Арахамія про матірні висловлювання Арестовича: Це мережевий етикет. У своєму фейсбуці можна - Цензор.НЕТ 3445
показати весь коментар
17.03.2021 13:23 Відповісти
заглот он, может и поли
показати весь коментар
17.03.2021 13:34 Відповісти
даже среди блатных, матом ругаться матом "западло" "Слуга народу" Арахамія про матірні висловлювання Арестовича: Це мережевий етикет. У своєму фейсбуці можна - Цензор.НЕТ 2092
показати весь коментар
17.03.2021 13:12 Відповісти
-
В ранні і середні віки слов'яни: русини-українці, литвини-білоруси, ляхи- поляки.... та всі інші народи східної частини Європи, не знали матів. Нецензурні вирази вживали тільки гуни і генетично споріднені з ними фінно-угри москалі Залісся які з 18 століття злочинно замаскувалися під нібито росіян. Як встановили вчені дослідники цього питання, мати сформувалися в фінно-угорської середовищі ще в період первісного суспільства яке у них дуже сильно затягнулося в порівнянні з слов'янськими і усіма іншими народами. Матюки для примітивних предків росіян спочатку служили зовсім не образою, а виразом домінування. Точно так же у мавп і дикунів показ статевих органів або імітація сполучення статевого акту означає демонстрацію своєї переваги в тубільній соціальній ієрархії.
Слід додати, що численні жахливі кацапські матюки знайдені навіть на найдавніших берестяних грамотах не слов'янського а саамского Новгорода X-XII століть, написаних місцевої чудью, саамами - тобто угро-фінами, які всі - всі і видно що з Божої волі чудово миттєво перетворилися у великоросів -піндосів? А деякі продажні виродки з 5 колони кремля зовсім знахабніли і злочинно планують знищити нашу рідну Українську мову і підсунуть нам чужу, ворожу, окупаційну -кацапську і її матюки.
показати весь коментар
17.03.2021 13:14 Відповісти
"Арахамія про матірні висловлювання Арестовича: Це мережевий етикет. У своєму фейсбуці можна" - взалі, на Фейсбуці банять за мат
показати весь коментар
17.03.2021 13:17 Відповісти
Не, а ******** - в интернете можно все и всем!
показати весь коментар
17.03.2021 13:17 Відповісти
можно, проросійским в инете все можно. украинца за такое банят.
показати весь коментар
17.03.2021 13:58 Відповісти
Такого бидла і мерзоти,ще не мала ні одна ВР,та вся верхушка ОП і КМУ. Шпанюки з підворотні--скільки ви будете принижувати державу?
показати весь коментар
17.03.2021 13:18 Відповісти
Це не вони винні . Це ми такі . Бачили очі , що купували . Але нічого дивного . Це тепер , нажаль - основа нашого суспільства . Цей пан , мабуть має дітей . І йому не соромно перед ними . Його діти , будуть такими ж , або гіршими . Яблуко від яблуні далеко не падає .
показати весь коментар
17.03.2021 13:27 Відповісти
Арестович і раніше матюкався?
показати весь коментар
17.03.2021 13:59 Відповісти
Такий самий гандон як і арестович
показати весь коментар
17.03.2021 13:21 Відповісти
Никакой это не этикет.
Неумение выразить свои мысли нормальными словами - тупость !
показати весь коментар
17.03.2021 13:23 Відповісти
бери вище: відсуність мислів як таких, а говорити щось треба!
показати весь коментар
17.03.2021 14:01 Відповісти
"На уточнение, что Арестович - это лицо государства, Арахамия парировал: "Какое лицо? Когда какой-то человек что-то хамит? Мне самому очень сложно сдерживаться в своем Фейсбуке".Источник: https://censor.net/ru/v3253856
То есть для этого черно#опого чурки просьбо говорить на украинском языке является хамством???
показати весь коментар
17.03.2021 13:24 Відповісти
чисто узкомозгло-скрепньій наратив
"Слуга народу" Арахамія про матірні висловлювання Арестовича: Це мережевий етикет. У своєму фейсбуці можна - Цензор.НЕТ 3636"
показати весь коментар
17.03.2021 14:08 Відповісти
За вимогу спілкуватись українською , державні службовці посилають громадян нах..й російською. Яка цікава країна де еліта, котру обрали у владу демократичним шляхом так поводиться із громадянами!
показати весь коментар
17.03.2021 13:24 Відповісти
вчилки у школах теж, коли сварять дітей, на російську переходять - ведь вяликий русский язьік!
показати весь коментар
17.03.2021 14:12 Відповісти
Мавп'ятник а не влада
показати весь коментар
17.03.2021 13:25 Відповісти
"Слуга народу" Арахамія про матірні висловлювання Арестовича: Це мережевий етикет. У своєму фейсбуці можна - Цензор.НЕТ 1211
показати весь коментар
17.03.2021 13:29 Відповісти
Норм.
Голова депутатської фракції "Слуга народу",офіційно дозволив матюкати членів власної партії в соцмережах.
Коллєґа Арахноїда сообщаєт:
"Во время своей поездки 7 март на Мальдивы, Давид Арахамия встречался с куратором табачного рынка Борисом Кауфманом который вернулся с Мальдив ночью 14 марта.
Предположительно целью встречи, как и самой поездки было решение проблемы снижения ставки акцизов на стиков. Празднование дня рождения дочери Арахамии было прикрытием.
Контролируя табачного монополиста «Тедис», говорят, что Кауфман курирует и часть сбора денег для выплаты зарплаты в конвертах «Слугам Народа» которые сегодня достигают 20 тысяч. $.
Ежемесячный бюджет на 245 депутатов составляет почти 5 млн.$
Именно для сбора этих денег и была внесена правка Арахамии о снижение ставки акциза на 30%.
Ее принятие должно дать дополнительную прибыль Филип Моррис в виде трех миллиардов гривен, которые через систему бонусов могут быть выплачены «Тедису» для превращения их в депутатскую зарплату.
Прошу НАБУ начать досудебное разбирательство по данной информации."https://t.me/dubinskypro/11163
показати весь коментар
17.03.2021 13:29 Відповісти
Сквернословы Царствия Божьего НЕ наследуют!
показати весь коментар
17.03.2021 13:31 Відповісти
Частное лицо в составе официальной делегации. Дальше можно всё.
показати весь коментар
17.03.2021 13:32 Відповісти
Стадо мавп а не СН а арахамия тому подтверждение интеллект так и брызжет
интеллект на лице
"Слуга народу" Арахамія про матірні висловлювання Арестовича: Це мережевий етикет. У своєму фейсбуці можна - Цензор.НЕТ 4599
показати весь коментар
17.03.2021 13:34 Відповісти
Ну, а что вы хотите от помощника корабельного плотника? "Слуга народу" Арахамія про матірні висловлювання Арестовича: Це мережевий етикет. У своєму фейсбуці можна - Цензор.НЕТ 8159
показати весь коментар
17.03.2021 14:02 Відповісти
Чим далі, то все більше переконуюсь, що у Арахамії несповна розуму. Мабуть тому й очолює фракцію "слуг" у Верховній Раді.
показати весь коментар
17.03.2021 13:35 Відповісти
Голова політради партії СН висловив думку, що для певної категорії осіб закони моралі не писані.
показати весь коментар
17.03.2021 13:36 Відповісти
Страна в смартфоне,а на яву спектакль.
показати весь коментар
17.03.2021 13:38 Відповісти
та пожалійте того арахамію - там по всьому видно, що зачинали його по великій п'янці.Воно хвореньке
показати весь коментар
17.03.2021 13:40 Відповісти
Але що тоді казати про країну і її населення, якою керує той, кого зачинали по великій п'янці? Його мають лікувати у ПНД, а воно замість того очолює фракцію провладної партії і ще й захищає іншу худобу, яка посилає "на" за прохання писати державною мовою.
Шкода, що населення в Україні виявилося більше, ніж громадян...
показати весь коментар
17.03.2021 14:02 Відповісти
Арахамия дал добро посылать его на ..уй в Фейсбуке. Как и других "Слуг народа", включая ПреЗедента на личной странице. Фейсбучное сообщество из посыла Арахамии сделает правильные выводы.
показати весь коментар
17.03.2021 13:41 Відповісти
быдло сравнивает себя с другим быдлом и,о чудо! не видит ничего предосудительного...
показати весь коментар
17.03.2021 13:42 Відповісти
показательно другое, это такая реакция на просьбу писать на украинском
показати весь коментар
17.03.2021 13:45 Відповісти
а с каких пор у него свой фейсбук, свой фейсбук у Цукерберга, но ни как у Арахамии и Арестовича.
показати весь коментар
17.03.2021 14:10 Відповісти
Mykola Nikolaus

Чи не забагато
радників, заступників та помічників
у "звичайного канцеляриста"
Єрмака?
показати весь коментар
17.03.2021 14:11 Відповісти
Mykola Nikolaus

"Слуга народу" Арахамія про матірні висловлювання Арестовича: Це мережевий етикет. У своєму фейсбуці можна - Цензор.НЕТ 775
показати весь коментар
17.03.2021 14:12 Відповісти
Пока нарцисс Арестович (позывной "Люся") был никем - он мог писать и говорить что угодно, вплоть до матов.
Но когда тебя гандона берут советником в Офис Президента и делают членом ТКГ - ты становишся публичным, получаешь статус и полномочия - и обязан вести себя соответственно и придерживаться определенных норм и правил.

Но похоже, что зеленым слизнякам все это чуждо и не свойственно.
показати весь коментар
17.03.2021 14:30 Відповісти
Арахйу дебил
показати весь коментар
17.03.2021 14:33 Відповісти
Это кошмар...во всех СМИ...Арестович кого-то послал нехер в фейсбуке.. ещё и не на украинском..люди остановитесь, хватит обсуждать не пойми что.. ещё и Леху пиарить, он над вами эксперименты ставит и потешается
показати весь коментар
17.03.2021 14:38 Відповісти
"Слуга народу" Арахамія про матірні висловлювання Арестовича: Це мережевий етикет. У своєму фейсбуці можна - Цензор.НЕТ 3945"
показати весь коментар
17.03.2021 14:44 Відповісти
"Если человек идиот,то это надолго." (с)
показати весь коментар
17.03.2021 14:45 Відповісти
бидлолєкторат вибрав бидло - чому дивуватися?
показати весь коментар
17.03.2021 14:54 Відповісти
Нормальные чуваки!!!!! Реальные!!!!
Украина - это сказка!!! Курорт!!!!
показати весь коментар
17.03.2021 14:56 Відповісти
Дурак ты агрохимия
показати весь коментар
17.03.2021 15:11 Відповісти
А Трампу забанили все его "приватные" страницы. У политика не может быть приватных страниц под его именем. Понятно что сейчас в Украине быдло элита.
показати весь коментар
17.03.2021 15:15 Відповісти
Нашли к кому прислушиваться - агро-хамия абсолютно такой-же как и аферистович.
показати весь коментар
17.03.2021 15:30 Відповісти
БУТУСОВ, АУУУУУ!!!!!
Слышал, шо Арахамия сказал?
Ты можешь на СВОЕМ "Цензоре" всех материть и тебе за это ничего не будет.
"Слуга народу" Арахамія про матірні висловлювання Арестовича: Це мережевий етикет. У своєму фейсбуці можна - Цензор.НЕТ 1032
показати весь коментар
17.03.2021 15:35 Відповісти
фигасе этикет такой, и это говорит представитель власти?!! м-да тяжелый случай
показати весь коментар
17.03.2021 15:50 Відповісти
це тому шо запас слів як у "элочки людоедки"
показати весь коментар
17.03.2021 15:52 Відповісти
Согласно сетевого этикета, Агрохимия - ганд.н.
показати весь коментар
17.03.2021 16:03 Відповісти
подойти к аракамии дать в *******! додик: за что? ответ: это уличный этикет. можно.
показати весь коментар
17.03.2021 16:03 Відповісти
Просто животное.
показати весь коментар
17.03.2021 16:12 Відповісти
С таким «сетевым этикетом» не лезьте в руководство страной, не позорьте Украину! Сидите дома и материтесь сколько угодно, если других слов не знаете! Для примера об этикете украинцев еще с козацких времен поищите как ответили запорожцы турецкому султану в своем письме ругательном, но без единого нецензурного слова! Учите историю, если полезли в «правителей государства» ! От слова Право!
показати весь коментар
17.03.2021 16:18 Відповісти
в любой другой стране даже за какое-то сексистское или не дайбоже - расистское уже бы был публично выпорот и выброшен на помойку истории, но не у наших быдло-слуг, у нас можно... можно и в интернете и в прямом эфире рейтингового телеканала, у нас всё можно. А чего ещё ожидать от быдланов которые сами паркуются на переходах
показати весь коментар
17.03.2021 16:28 Відповісти
Шариков
показати весь коментар
17.03.2021 16:29 Відповісти
Матюкаться в своем ФБ это одно, а оскорблять людей это совсем другое! Этот жиденыш долгое время косивший под патриота должен ответить за такие оскорбления.
показати весь коментар
17.03.2021 16:37 Відповісти
потому что это не люди - это животные
показати весь коментар
17.03.2021 17:24 Відповісти
Где тебя Уе*ана такого нашли просто Пиз..........ц.
показати весь коментар
17.03.2021 17:50 Відповісти
Все свое кодло зеленский собирал по принципу тупой и еще тупее.
показати весь коментар
17.03.2021 19:25 Відповісти
Mykola Nikolaus

42 мин. ·

Арахамія вступився за Арестовича, який вчора, 16.03.2021, обматюкав двох людей, які зробили йому зауваження через дописи російською мовою хоча він є членом УКРАЇНСЬКОЇ делеґації ТКГ в Мінську.

Одним з цих двох людей є мій давній Друг, політолог-міжнародник Андрій Смолій, з яким ми познайомились завдяки Славної Пам'яті Oleksiy Kurinniy...

Арахамія зазначив, що сам частенько матюкається і взагалі: матюки - то «народна мова», тому штрафувати за неї не можна.

Ну що ж... Я, звісно, пам'ятаю, як в сесійній залі Парламенту Арахамія на запит Колі Тищенка до Разумкова, що хтось з його підшефних не встиг проголосувати відповів: «На работу, бл.дь, надо ходить, Коля», та я акцентую увагу на іншому аспекті:

В ситуації з Арестовичем, мова не про просто «пішов нах.й», бо Арестовича дістав, скажімо булінг, і не про «пішов нах.й» у відповідь на особисту образу. У такому випадку - хіба був би скандал? Ні.

Річ у тім, що він, будучи ОФІЦІЙНОЮ особою в Україні проявив публічну зневагу до носіїв Української мови, яка, згідно Конституції України є ЄДИНОЮ ДЕРЖАВНОЮ, та основною і знову ж таки ЄДИНОЮ для Державних діячів, одним з яких, тимчасово і на жаль є Арестович.

А повертаючись до Арахамія, скажу два моменти

1. Давід! Що краще, коли тобі скажуть «Давід - Ви не політик і не маєте права бути депутатом через Ваші морально-етичні якості», чи «Давід, ну й.баний ти по голові бл.дь с.ка... Клади мандат - піз.уй нах.й»?

2. Матюки - «народна мова» окупанта або бидла. Кого з них ти представляєш в Парламенті?

/Назар Приходько/
показати весь коментар
17.03.2021 20:36 Відповісти
Я знала, что сетевой. Не знала, что ЭТИКЕТ)
показати весь коментар
17.03.2021 20:40 Відповісти
Яке їхало, таке здибало...
показати весь коментар
17.03.2021 21:19 Відповісти
колись Дарвін проголосив - пращуром людини є мавпа з породи самих розумних мавп-шимпанзе, опоненти твердили - не може бути бо забагато мавп лишилось. Дивлячись на цих "майстрів розмовного жанру" потрібно погодитись з опонентами. А ці майстри цілу ніч шлялись по Києву (девки, сало, патефон) що Люська забула де знаходиться, а сухумський кипарис тільки підтвердив, що їм грузинам все похер, коли горський єврей ними керує.
показати весь коментар
18.03.2021 05:21 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 