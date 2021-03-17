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армія (3345) Донбас (21169) волонтери (792) ЗСУ (2052) Ухман Михайло (206)

"Окопна війна": На фронт нашим бійцям потрібні квадрокоптери, спорядження для снайперів, автомобілі і, звісно ж, - добре слово та домашні ласощі, - волонтерка Христина Феціца. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Чого найбільше потребують українські воїни на передовій? Звідки взяти гроші волонтерам на допомогу фронту? Як вижити під час мінометного обстрілу?

Про це і не тільки дивіться в рубриці "Окопна війна" на Цензор.НЕТ, оповідачем якої буде волонтерка з Тернополя, громадська діячка, майбутній офіцер Збройних сил України - Христина Феціца.

Ми зустрілися з Христиною на передовій, куди вона приїхала з допомогою для наших воїнів. Вона привезла автомобіль нашим захисникам і всілякі шпигунські штучки, які допоможуть українським воїнам у боротьбі з російським окупантом.

На додачу до всього, бійці ЗСУ, добровольці отримали від Христини: домашні ласощі та подарунки від школярів, які гріють душу, розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

Дівчина вже сім років допомагає нашим захисникам. Майже кожного місяця вона долає тисячі кілометрів, щоб відвідати Донецьку і Луганську області. Моментами вона бере із собою свого чоловіка, який неохоче відпускає її на Схід, проте одночасно розуміє, що його дружина робить таку потрібну для всього українського воїнства справу. Адже тільки самопожертва таких волонтерів, як Христина, дозволяє нашим захисникам ефективно вести боротьбу.

Дивіться також: "Окопна війна": "Ми обов'язково повинні перемогти російських окупантів, вийти на наш кордон. І спокійно повернутися до своєї сім'ї", - доброволець Михайло Тихий. ВIДЕО

- Христино, привіт. Дякую, що згодилася поговорити з нами. На цей момент небагато таких, хто продовжує допомагати фронту. Що тобою керує в цій ситуації?

- Війна з російським окупантом триває, вона не закінчилася. Якщо наші бійці воюють, значить ми маємо їм допомагати. Тільки спільно можна здолати агресора. Тим більше, в мирній частині країни ніхто не стріляє, не падають російські міни і цим, ми завдячуємо українським воїнам. Про це потрібно пам'ятати.

- Що ти цього разу привезла на фронт? Чого потребують наші бійці?

- Це переважно технічні засоби ведення війни: квадрокоптери, оптичні засоби спостереження... Майже в кожному підрозділі є потреба в автомобілях, тому теж доводиться працювати в цьому напрямку. Звісно, що до вищезгаданого списку ми додаємо смачні сухі борщі, вареники, ласощі, які передають прості жителі нашої країни, школярики. Котрі розуміють важливість допомоги нашим бійцям.

- Хто дає гроші на все це? Адже один "коптер" коштує більш як тисячу доларів. Автомобіль на "євробляхах" - кілька тисяч доларів і так далі.

- В мене є люди, які постійно допомагають, їх небагато, але такі благодійники завжди підтримують. Дуже багато доводиться просити в соціальних мережах, зустрічатися з чиновниками і говорити: "Там дуже треба"! Прості люди дають по кілька гривень, допомагають хлопці, які уже покинули фронт. Дуже важко збирати допомогу, але вона дуже потрібна, дуже.

Дивіться також: "Окопна війна": Не вистачало людей, стрес, недосипання. Це були ближні бої з російським агресором, підходили до нас з усіх боків, - воїн ЗСУ Олег Посохов про бої в ДАП. ВIДЕО

Дивіться відео до кінця і ви дізнаєтеся, як Христина зуміла вижити, коли потрапила під мінометний вогонь. Як жити після того, коли ти привозиш на фронт допомогу українському воїну, п'єш чай з ним, а його вбивають через кілька днів?

Дивіться рубрику "Окопна війна" і дізнавайтеся всю правду першими.

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Топ коментарі
+10
Говнокомандуючому зараз не до цого, у нього проблеми з рейтингом.
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17.03.2021 12:57
+7
Так подразделение аэроразведки потерпевший вiслюк расформировал за ненадобностью... "Окопная война": На фронт нашим воинам нужны квадрокоптеры, снаряжение для снайперов, автомобили и конечно же - доброе слово и домашние лакомства, - волонтер Кристина Фецица - Цензор.НЕТ 5681
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17.03.2021 12:55
+6
Простите за нескромный вопрос - а нах...р вся страна платит военный сбор и в это же самое время армия в чем то нуждается???? Плати военный сбор а потом помогай волонтерам, плати в бюджет налоги а потом плати еще учителям, врачам и т.д. Куда деньги уходят, Зина??? Вы там уху ели??? Ты платишь налоги а армия этих денег не получает, они уходят на элитную недвижимость, авто, кокаин и шлюх??? Зае...ли!
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17.03.2021 13:08
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Так подразделение аэроразведки потерпевший вiслюк расформировал за ненадобностью... "Окопная война": На фронт нашим воинам нужны квадрокоптеры, снаряжение для снайперов, автомобили и конечно же - доброе слово и домашние лакомства, - волонтер Кристина Фецица - Цензор.НЕТ 5681
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17.03.2021 12:55 Відповісти
МЛЯ,прямо рвет на части ! ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ БАРЫГИ С МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ И ГЕНШТАБА ???? Идет седьмой день войны,а маразматики с МО НЕ МОГУТ ПЕРЕДОВУЮ обеспечить всем необходимым !!!!! таран ,ВЕСЬ ТЫЛ МО ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ на передке и знать обстановку в войсках,а они ,в кабинетах,животы наращивают ! СРАМОТА !!!!
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17.03.2021 13:28 Відповісти
Почему вы решили, что "маразматики"? Может как раз вполне эффективные служивые, только служат не Украине...
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17.03.2021 13:35 Відповісти
Говнокомандуючому зараз не до цого, у нього проблеми з рейтингом.
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17.03.2021 12:57 Відповісти
А у нач штаба дытына маленькая и жонка маладая.
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17.03.2021 13:02 Відповісти
"доброе слово и домашние лакомства" это конечно же к народу и мы с большой благодарностью относимся к нашим защитникам.

А вот все остальное, что необходимо, нужно требовать у МО, которое финансируется из бюджета! Так будет правильно.
И полноценное лечение раненых с реабилитацией вплоть заграницей и протезирование - это тоже обязанность МО!
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17.03.2021 12:58 Відповісти
Действительно, наши доблестные волонтеры много на себя прямых обязанностей МО брать стали..И, таки,могут разбаловать министра и генштабиста по бесперебойному снабжению ВСУ положенными матсредствами и довольствием из бюджетных на то статей..А сэкономленные денежки..ведь не пахнут.. и пойдут куда "следует"
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17.03.2021 14:09 Відповісти
разгоните половину никому не нужной зРады и сразу найдется финансирование...
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17.03.2021 13:01 Відповісти
Проблема не в кількості депутатів, у нас вона невелика, у порівнянні з тією ж Германією і т.д., а в якості. Ватани, колаборанти, артисти, перукарі, няні, ідіоти, ...
Скоротити пайку потрібно міністрам, депутатам, помічникам, зЕзіденту, ОПі, та її радникам. Та й кількість радників, помічкиків та спостерігачів скоротити. Скільки пліснява розплодила всіляких комітетів? Жах.
Є кого скоротити і де гроші взяти.
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17.03.2021 13:19 Відповісти
Я бы начал с судей. С их зарплат, пенсий, надбавок и льгот.
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17.03.2021 17:16 Відповісти
продайте мусорские вертолеты, зелины джипы, путевки в оман , на буковель, и будут деньги на ВСУ
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17.03.2021 13:38 Відповісти
Хм. И это при 5 процетах очислений и большом бюджетном финансировании?! А волонтеры (честь им и хвала0 до сих пор волонтёрят. Воруют падлы коррупционные.
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17.03.2021 13:01 Відповісти
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Волонтёры тоже воруют!
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17.03.2021 13:31 Відповісти
Майте совість, за вікном велике будівництво, яка війна?
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17.03.2021 13:01 Відповісти
Проедьтесь в Киеве по магазинам РОШЕН, с каждого по паре тортиков на фронт.
вот и вся проблема.
-----
а на остальное есть ВСУ. Вам туды лезть не надобно. И деньги вам давать на это тоже не нуджно.
Ибо Армию должно обеспечивать государство, в том обьеме которое считает нужным.
А вы там хотите бардак устроить.
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17.03.2021 13:03 Відповісти
А как же наш Великикй всеукгаинский палкаводец всех времен, наш лучезарный и вперед зовущий напальйон крыварогскай или у него нет времени???! Зато красиво с трибуны вещает о победах, даже пэцюню переплюнул.
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17.03.2021 13:05 Відповісти
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Да ну, тот непревзойдённый!
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17.03.2021 13:33 Відповісти
Если на фронте что-то надо, а МО не дает, то МО должен быть уволен! Волонтеры не должны собирать деньги на бпла для фронта - это обязанность МО. По-моему, кто-то уже давно превратил фронт в свой личный бзнес.
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17.03.2021 13:06 Відповісти
Конечно нужно, если зеленое лайно приказало убрать с передовой средства снайперской борьбы. А для начала не нужно было выбирать зеленых идиотов
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17.03.2021 13:07 Відповісти
Простите за нескромный вопрос - а нах...р вся страна платит военный сбор и в это же самое время армия в чем то нуждается???? Плати военный сбор а потом помогай волонтерам, плати в бюджет налоги а потом плати еще учителям, врачам и т.д. Куда деньги уходят, Зина??? Вы там уху ели??? Ты платишь налоги а армия этих денег не получает, они уходят на элитную недвижимость, авто, кокаин и шлюх??? Зае...ли!
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17.03.2021 13:08 Відповісти
100% истина!
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17.03.2021 13:12 Відповісти
Волонтеры с военного сбора ничего не имеют. Это касса на хатынки генералов.
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17.03.2021 13:19 Відповісти
военного сбора нехватат, налогов нехватат, потому что такие как ти умники сдают нулевіе декларации и регистрируют апшори
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17.03.2021 13:55 Відповісти
Такая 100% уверенность в том что я сдаю нулевые декларации это от большого ума? А такие умники как ты много в бюджет платят или от скудоумия только брать от туда умеют?
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17.03.2021 13:58 Відповісти
110%. Я плачу в виде налогов как минимум 60 тыс гривен в год.
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17.03.2021 14:15 Відповісти
А я в прошлом году только при покупке авто заплатил почти 150 тыс. и это не считая остальных покупок с которых я плачу НДС... Только вот у меня возникает вопрос - смысл платить? Если приходя к врачу я должен опять платить (в прошлом году делал матери операцию в гос. БЕСПЛАТНОЙ больнице за 1000 дол), учителям тоже платить, родителей, которых государство не в состоянии обеспечить пенсией нужно поддерживать. И более того, по итогу я тоже получу пенсию порядка 500 евро. Платить честно налоги что бы содержать умников, которые потом ходят и голосуют за клоунов????
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17.03.2021 14:23 Відповісти
Тебе не кажется что некто представляет собой ослика с морковкой на удочке и ходит по кругу? Пока ты не заплатишь европейский налог, не будет ни европейской пенсии ни европейских зарплат у врачей, которые перестанут клянчить денег.
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17.03.2021 14:35 Відповісти
ндс потому и существует потому что ты сдаёшь нулевые декларации и голосуешь за дебилов.
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17.03.2021 14:36 Відповісти
Пусть себе этот кто то представляет что угодно, я себе сам сделал европейский уровень доходов и хочу обеспечить себе такую же старость. Так как го-во Украина мне абсолютно ничего не дало и не даст а только делает то что беоет у иеня постоянно. А всякие недоумки, которые заявляют что они знают на 110% кто и сколько платит и кто за кого голосовал только и могут что обвиняют окружающих в своих неудачах. С 2014 по 2018 я работал в белую, и волонтерам за пол года перечислял средства которые ты за 10 лет в виде налогов не заплатишь и что то я не заметил что ситуация как то изменилась... А сейчас, платить что бы эти деньги всякие ублюдки выводили из бюджета себе на шлюх и кокаин я не собираюсь, мне эти деньги не с неба падают. На этом дискуссию хочу закончить, у тебя своя точка зрения у меня своя, на которую я имею право и если она не совпадает с твоей, то это еще не значит что она плохая или неправильная.
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17.03.2021 14:49 Відповісти
Cделал и не скули тогда, а то есть подозрения, что ти звиздабол. Тот, кто сделал "европейский уровень", сидит молча как я.
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17.03.2021 15:21 Відповісти
Если ты перечитаешь наш диалог то увидишь что скулишь и раздаёшь советы кому и что делать это ты. Да и манера общения тебя выдаёт. Быдланы не в состоянии что то сделать. Пока, веди себя ровно и не косячить!
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17.03.2021 15:25 Відповісти
Жаловаться и ныть ты начал, а это всегда выдаёт нищеброда. "Вы там уху ели???", "За..бали" - это всё, чего ты добился в жизни. А что касается меня, у меня претензий ни к кому и ничему нет, и жаловаться не на что, так что завидуй молча.
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17.03.2021 15:37 Відповісти
Дурачек, что ты хочешь? Чего вообще дое...ся если у тебя все хорошо???
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17.03.2021 15:42 Відповісти
Ты не понял? Ладно, читай два раза - для особо одарёныых повторяю , я хочу тебе сказать, что ноют и скулят только нищеброды, собственно, с этого ты и начал тред. Дошло, что я хочу? Или павтарить? А теперь - проваливай, потому что ты уже как и положено балаболам, два раза попрощался.
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17.03.2021 15:51 Відповісти
Господи, избавь Украину от умолишенных!
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17.03.2021 15:54 Відповісти
дядя, что ты расшаркался как пациент дуродма? Сказал "ухожу" - уходи. Топчешься как дева на трассе.
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17.03.2021 15:59 Відповісти
Да ты прав, что это я с детьми разговорился...
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17.03.2021 16:01 Відповісти
Проваливай, не позорься.
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17.03.2021 16:05 Відповісти
Так я же нищеброд, мне нечего терять. Хоть поржу с тебя как ты щеки дуешь и пытаешься внушить самому себе то, чего нет... То что ты пишешь ярко демонстрирует твой уровень развития это смешно, но, в то же самое время может вызывать и жалость... Пиши еще, подними мне еще больше настроение! Расскажи как ты хорошо живешь... А еще поинтересуйся кто использует слово "нищеброд", хотя у кого ты поинтересуешься? Ты думаешь его используют неприлично богатые люди?! Как же ты ошибаешься, мой глупый мальчик!
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17.03.2021 16:18 Відповісти
Мальчик, те кто хорошо живут, ведут себя ровно и молчат о своём достатке. Жаль что мама-РСП тебе этого не объяснила. Иди учи уроки.
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17.03.2021 16:34 Відповісти
Давай еще.
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17.03.2021 16:35 Відповісти
тебе надо, ты и давай.
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17.03.2021 16:37 Відповісти
Ты забыл сказать сам дурак! Поверь, это первый признак олигарха, они все так говорят!
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17.03.2021 16:39 Відповісти
Верю, конечно верю, и все верят, и Вы тоже сможете поверить, если примете колёсики, которыми забыли с утра закинуться. Пейте вовремя таблеточки и всё будет гуд!
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17.03.2021 16:41 Відповісти
Мне твой опыт не нужен, я не хочу скатиться до такого убожества как ты...
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17.03.2021 16:43 Відповісти
По-видимому, мой врачебный опыт Вам не помешает, извините, у меня сейчас обход, я вернусь к Вам через час, пока медсестра даст вам таблетки и ведите себя хорошо.
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17.03.2021 16:47 Відповісти
Лишнехромосомный, ты хоть сам понимаешь какую ты ересь пишешь? Такое втирают обычно дети, тебе сколько лет? Или твое развитие остановилось в довольно юном возрасте?
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17.03.2021 17:26 Відповісти
Ваш скулёж на жизнь тоже вряд ли кого интересует. Пейте таблетки вовремя и всё будет хорошо.
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17.03.2021 17:00 Відповісти
Да у тебя тут еще и куча ников. Сразу видно - настоящий олигарх!
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17.03.2021 17:19 Відповісти
Выпейте таблетки наконец, прозорливый вы наш.
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17.03.2021 17:29 Відповісти
Ты реально такой убогий????
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17.03.2021 17:31 Відповісти
да, да , конечно тут в самом деле все убогие, вы таблеточки выпейте и все убогие вас разом покинут))
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17.03.2021 17:35 Відповісти
Нет не все, только ты, который на таблеточках сидишь...
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17.03.2021 17:36 Відповісти
Хорошо, хорошо, Вы только не волнуйтесь, на самом деле только я.И вы сможете стать убогим если захотите, главное, принимайте лекарства вовремя. Вы будете хорошо себя вести*? А то мы шнурок от интернета заберём.
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17.03.2021 17:39 Відповісти
Протухшее государство,и душевно больное общество,плюс жидокацапы при власти.
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17.03.2021 13:14 Відповісти
И добавить нечего...
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17.03.2021 13:22 Відповісти
Номер картки, будь ласка.
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17.03.2021 13:25 Відповісти
Эх, пропали бабки...
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17.03.2021 13:35 Відповісти
Теж хочете допомогти?
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17.03.2021 13:36 Відповісти
Объясните пожалуйста, куда уходят деньги от налога под названием "Военный сбор" 1.5% с фонда ЗП?
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17.03.2021 13:28 Відповісти
Военная тайна!
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17.03.2021 13:35 Відповісти
их там нет. Потому что такие как ты не хотят работать по фискальному учёту и сдают нулевые декларации.
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17.03.2021 13:56 Відповісти
я не ФОП. ЗП небольшая, но стабильная. Хотя, перед кем я оправдываюсь...
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17.03.2021 14:33 Відповісти
какая разница, фоп ты или нет? Значит твой босс фопник.
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17.03.2021 14:37 Відповісти
Миллины грн. уходят ежемесячно на содержание Зепотерпиллера и его бенябанды , а на армию денег нет , всё очень просто !
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17.03.2021 13:55 Відповісти
я совсем не умаляю помощь волонтеров, а только в очередной раз готова поклонится им до земли и перебросить очередную какую-то сумму...., но у меня вопрос- почему на 7-ом году войны на фронт по-прежнему нужны квадрокоптеры? в современных условиях - это такая же нужная вещь как ботинки или форма, да они изнашиваются, но никто не воюет без формы или (и) ботинок, потому что в МО уже усвоили - это невозможно..., но и без квадрокоптеров в современных условиях при наличии окопной войны воевать также невозможно...
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17.03.2021 13:59 Відповісти
Правильно. Волонтери можуть возити на фронт домашню їжу та малюнки від дітей, а не забезпечувати армію інвентарним майном на сьомому році війни.
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17.03.2021 14:24 Відповісти
Минисерство обороны и главнокомандующий в один голос заявляют что в армии все есть и всем обоспечены. А волонтер просит деньги на квадрокоптер и средства наблюдения.
Так может быть сперва разогнать министерство обороны и расстрелять главнокомандующего, которые врут и воруют?
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17.03.2021 14:16 Відповісти
а ты обртись к воровским генералисимусам
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17.03.2021 14:28 Відповісти
Минобороны распилило на какую-то х..ню 600 млн. https://censor.net/ru/news/3253666/****************************************************************************************************
На беспилотники денег не осталось. Ясно, понятно!
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17.03.2021 14:38 Відповісти
4 года назад начался разпил! Это важно для думающих людей. "Окопна війна": На фронт нашим бійцям потрібні квадрокоптери, спорядження для снайперів, автомобілі і, звісно ж, - добре слово та домашні ласощі, - волонтерка Христина Феціца - Цензор.НЕТ 9569
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17.03.2021 17:22 Відповісти
Фронтовикам потрібна елементарна вдячність від пересічних громадян і зачистка ворогів в тилу.
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17.03.2021 15:12 Відповісти
 
 