"Окопна війна": На фронт нашим бійцям потрібні квадрокоптери, спорядження для снайперів, автомобілі і, звісно ж, - добре слово та домашні ласощі, - волонтерка Христина Феціца. ВIДЕО

Чого найбільше потребують українські воїни на передовій? Звідки взяти гроші волонтерам на допомогу фронту? Як вижити під час мінометного обстрілу?

Про це і не тільки дивіться в рубриці "Окопна війна" на Цензор.НЕТ, оповідачем якої буде волонтерка з Тернополя, громадська діячка, майбутній офіцер Збройних сил України - Христина Феціца.

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Ми зустрілися з Христиною на передовій, куди вона приїхала з допомогою для наших воїнів. Вона привезла автомобіль нашим захисникам і всілякі шпигунські штучки, які допоможуть українським воїнам у боротьбі з російським окупантом.

На додачу до всього, бійці ЗСУ, добровольці отримали від Христини: домашні ласощі та подарунки від школярів, які гріють душу, розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

Дівчина вже сім років допомагає нашим захисникам. Майже кожного місяця вона долає тисячі кілометрів, щоб відвідати Донецьку і Луганську області. Моментами вона бере із собою свого чоловіка, який неохоче відпускає її на Схід, проте одночасно розуміє, що його дружина робить таку потрібну для всього українського воїнства справу. Адже тільки самопожертва таких волонтерів, як Христина, дозволяє нашим захисникам ефективно вести боротьбу.

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- Христино, привіт. Дякую, що згодилася поговорити з нами. На цей момент небагато таких, хто продовжує допомагати фронту. Що тобою керує в цій ситуації?

- Війна з російським окупантом триває, вона не закінчилася. Якщо наші бійці воюють, значить ми маємо їм допомагати. Тільки спільно можна здолати агресора. Тим більше, в мирній частині країни ніхто не стріляє, не падають російські міни і цим, ми завдячуємо українським воїнам. Про це потрібно пам'ятати.

- Що ти цього разу привезла на фронт? Чого потребують наші бійці?

- Це переважно технічні засоби ведення війни: квадрокоптери, оптичні засоби спостереження... Майже в кожному підрозділі є потреба в автомобілях, тому теж доводиться працювати в цьому напрямку. Звісно, що до вищезгаданого списку ми додаємо смачні сухі борщі, вареники, ласощі, які передають прості жителі нашої країни, школярики. Котрі розуміють важливість допомоги нашим бійцям.

- Хто дає гроші на все це? Адже один "коптер" коштує більш як тисячу доларів. Автомобіль на "євробляхах" - кілька тисяч доларів і так далі.

- В мене є люди, які постійно допомагають, їх небагато, але такі благодійники завжди підтримують. Дуже багато доводиться просити в соціальних мережах, зустрічатися з чиновниками і говорити: "Там дуже треба"! Прості люди дають по кілька гривень, допомагають хлопці, які уже покинули фронт. Дуже важко збирати допомогу, але вона дуже потрібна, дуже.

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Дивіться відео до кінця і ви дізнаєтеся, як Христина зуміла вижити, коли потрапила під мінометний вогонь. Як жити після того, коли ти привозиш на фронт допомогу українському воїну, п'єш чай з ним, а його вбивають через кілька днів?

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