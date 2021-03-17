Київ може опинитися в "червоній" зоні карантину максимум через тиждень, - Кличко. ВIДЕО

У Києві спостерігається складна ситуація з коронавірусом. Максимум через тиждень столиця може опинитися в "червоній" зоні карантину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив мер Києва Віталій Кличко.

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"Київ уже рік живе в умовах пандемії. За цей час понад 150 тис. людей перехворіли на короновірус. У нас 3 тис. людей, які померли від цієї хвороби. Якщо після локдауну у нас були сотні інфікованих людей за добу, то зараз ситуація ускладнюється з кожним днем. Збільшується кількість госпіталізованих. Вірус мутує, стає агресивним. Тільки вчора було госпіталізовано близько 700 людей. Якщо зростатиме захворюваність, то через кілька тижнів місць у лікарнях не буде, і якщо людині буде потрібно допомога, лікарі не зможуть її надати", - повідомив він.

Відповідаючи на питання, коли Київ опиниться в "червоній" зоні карантину, мер столиці відповів: "Динаміка поширення вірусу стала загрозливою. Ми можемо повернутися до локдауну ... Я думаю, що час іде на дні, максимум тижні".

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Як повідомлялося раніше, через поширення в Києві коронавірусної інфекції влада української столиці ухвалила рішення почати шкільні канікули на два дні раніше, ніж планувалося.