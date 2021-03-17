"Втрачений день, втрачена пам'ятка": активісти пікетують Кабмін з вимогою врятувати Гостиний двір від рейдерів і руйнування. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 17 березня, активісти пікетують будівлю Кабінету Міністрів з вимогою надати Гостиний двір киянам для створення громадського простору, а також музейних, освітніх і культурних установ.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні активісти пікетують будівлю Кабміну з вимогою врятувати від рейдерів і руйнування Гостиний двір, розташований на Подолі в центрі Києва. Мітингувальники тримають банери зі своїми вимогами. Також вони встановили сцену, з якої озвучили свої вимоги. Перед мітингувальниками виступив, зокрема, екснардеп Ігор Луценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінкульт має намір визнати Гостиний двір пам'яткою національного значення: ідею розміщення в ньому музею сучасного мистецтва відхилено, - Ткаченко

"У киян закінчується терпіння. У самісінькому історичному центрі з вини недіючого уряду - величезна руїна, пам'ятник корупції і нездатності української держави. Кияни сьогодні позбавлені права самостійно врятувати Гостиний двір (державну власність і пам'ятку національного значення) від руйнування, тому що уряд віддав цю будівлю рейдерам, які зараз її руйнують. Чому досі Гостиний двір зайнятий рейдерами?! Вимагаємо: 1. Прогнати рейдерів з державної власності; 2. Негайно зробити будівлю безпечною; 3. Надати Гостиний двір киянам для створення громадського простору - центру самоврядування киян, а також музейних, освітніх і культурних установ", - заявили організатори акції.







































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ