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Сенсорний пульт для голосування депутатів у парламенті загорівся під час розгляду поправок до закону про землю. ВIДЕО

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Сенсорний пульт для голосування депутатів загорівся під час розгляду поправок до закону про землю.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, пульт для голосування загорівся на місці нардепки "Голосу" Лесі Василенко.

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Топ коментарі
+21
на Рассии детишки спалили огнеупорный памятник Воину-Асвободителю.. Его установили меньше года назад в Татарстане к 75-летию Победы в ВМВ. И сделали якобы из полимера - материала, устойчивого к огню. Но это не помешало памятнику выгореть



Сенсорний пульт для голосування депутатів у парламенті загорівся під час розгляду поправок до закону про землю - Цензор.НЕТ 7424
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17.03.2021 13:33
+19
походу, на этом "огнеупорном" полимере кто-то нехило наварился
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17.03.2021 13:37
+17
...прям горит на работе - что одно, что другое Сенсорный пульт для голосования депутатов в парламенте загорелся во время рассмотрения поправок к закону о земле - Цензор.НЕТ 6278
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17.03.2021 13:27
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...прям горит на работе - что одно, что другое Сенсорный пульт для голосования депутатов в парламенте загорелся во время рассмотрения поправок к закону о земле - Цензор.НЕТ 6278
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17.03.2021 13:27 Відповісти
Голос - вроде нормальная фракция... в отличие сами знаете от каких.
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17.03.2021 13:56 Відповісти
ага, самая импотентная
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17.03.2021 14:19 Відповісти
Сколько у них штыков? Как наголосовали, таков и результат.
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17.03.2021 14:22 Відповісти
Пинчуковско -Кучмовская .
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17.03.2021 17:57 Відповісти
Где про это можно почитать?
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17.03.2021 18:20 Відповісти
В интернете ,ты наивный думаешь ,что кто то в парламент просто так попадает ?
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17.03.2021 18:46 Відповісти
Туфту не пиши, сцылу давай!
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17.03.2021 19:18 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/30039491.html
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17.03.2021 20:55 Відповісти
Другое дело. Согласен.
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17.03.2021 23:29 Відповісти
Подозреваю зелень и оппорыги пытались сенсор зажигалкой обмануть.....
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17.03.2021 15:04 Відповісти
он устал)
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17.03.2021 13:28 Відповісти
сгорел от стыда Сенсорний пульт для голосування депутатів у парламенті загорівся під час розгляду поправок до закону про землю - Цензор.НЕТ 7531
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17.03.2021 14:06 Відповісти
А где там огонь?
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17.03.2021 13:29 Відповісти
пытались нагнуть систему и нахимичили.
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17.03.2021 13:30 Відповісти
Сенсорный пульт для голосования депутатов в парламенте загорелся во время рассмотрения поправок к закону о земле - Цензор.НЕТ 4081
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17.03.2021 13:30 Відповісти
Леся Василенко пыталась использовать этот пульт, для того что бы ставить лайки в Инстаграм, т.к. прямое его назначение 90% избранников не ведомо, вот пульт и не выдержал.
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17.03.2021 13:30 Відповісти
Это "оно" - не депутат.
Это "оно" - системный администратор.
Видишь, он с инструментами пришёл.
Хотя, кому я это объясняю...
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17.03.2021 13:41 Відповісти
на Рассии детишки спалили огнеупорный памятник Воину-Асвободителю.. Его установили меньше года назад в Татарстане к 75-летию Победы в ВМВ. И сделали якобы из полимера - материала, устойчивого к огню. Но это не помешало памятнику выгореть



Сенсорний пульт для голосування депутатів у парламенті загорівся під час розгляду поправок до закону про землю - Цензор.НЕТ 7424
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17.03.2021 13:33 Відповісти
походу, на этом "огнеупорном" полимере кто-то нехило наварился
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17.03.2021 13:37 Відповісти
якутский скульптор рукотворил Сенсорний пульт для голосування депутатів у парламенті загорівся під час розгляду поправок до закону про землю - Цензор.НЕТ 1790
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17.03.2021 14:07 Відповісти
не, у якутського самий вогнеупорний матеріал - говно не горить і не тоне.
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17.03.2021 14:21 Відповісти
другой тип фонарей на втором снимке.
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17.03.2021 13:41 Відповісти
держи оригинал источника.. https://kazanfirst.ru/news/542323
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17.03.2021 13:44 Відповісти
лазишь по кацап.сайтам? кацап! Сенсорний пульт для голосування депутатів у парламенті загорівся під час розгляду поправок до закону про землю - Цензор.НЕТ 5569
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17.03.2021 13:52 Відповісти
сам ты кацап, дебил упоротый!.. и таки да, лажу по их сайтам!..
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17.03.2021 13:53 Відповісти
Да и скульптура немного изменилась. Сенсорний пульт для голосування депутатів у парламенті загорівся під час розгляду поправок до закону про землю - Цензор.НЕТ 6142
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17.03.2021 14:15 Відповісти
Это памятник Терминатору!
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17.03.2021 13:47 Відповісти
праздновали Масленницу и увлеклись.. действие "Боярышника" никто не отменял..
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17.03.2021 13:48 Відповісти
Да, видали мы этих освободителей. Теперь стал похож на настоящего.
Сенсорний пульт для голосування депутатів у парламенті загорівся під час розгляду поправок до закону про землю - Цензор.НЕТ 9133
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17.03.2021 14:06 Відповісти
То правосєкі були! Хай москалі візитку Яроша шукають! Як знайдуть - буде їм щастя. Дохолєри щастя.
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17.03.2021 16:59 Відповісти
Это не освободитель...это заградотрядовец или вертухай...ППШ + сапоги
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17.03.2021 20:59 Відповісти
там у него еще на поясе под ремнем не понятная "приблуда".. вообще безпоняток, что за хрень имел ввиду "скульптор"..
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17.03.2021 21:01 Відповісти
Бу-га-га. Кароче, дупатути залишуть лохів без землі. Но ви там дєржітєсь. Сенсорний пульт для голосування депутатів у парламенті загорівся під час розгляду поправок до закону про землю - Цензор.НЕТ 7893
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17.03.2021 13:35 Відповісти
Сгорел как говорится от СТЫДА ... Сенсорний пульт для голосування депутатів у парламенті загорівся під час розгляду поправок до закону про землю - Цензор.НЕТ 9440
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17.03.2021 13:36 Відповісти
Это знамение. Сенсорний пульт для голосування депутатів у парламенті загорівся під час розгляду поправок до закону про землю - Цензор.НЕТ 7960
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17.03.2021 13:36 Відповісти
Кнопка ВР проти розгляду правок до закону про землю.
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17.03.2021 13:39 Відповісти
Техника в руках дикаря - груда металла. Сенсорний пульт для голосування депутатів у парламенті загорівся під час розгляду поправок до закону про землю - Цензор.НЕТ 763
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17.03.2021 13:41 Відповісти
Как оказалось, в руках депутатки от "голоса" Леси Василенко. Сенсорний пульт для голосування депутатів у парламенті загорівся під час розгляду поправок до закону про землю - Цензор.НЕТ 8939
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17.03.2021 13:44 Відповісти
у зеленых все через опу
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17.03.2021 13:41 Відповісти
У "голоса".
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17.03.2021 13:45 Відповісти
знаки,знаки..
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17.03.2021 13:47 Відповісти
не для того её гигатоннами кровищи и пота поливали тысячу лет,чтобы какие-то залётные фуцаны ею торговали..
поиграйтесь пока в демократию,ушлёпки..
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17.03.2021 13:49 Відповісти
Ого! Лихі парфуми бешкетують! Сенсорний пульт для голосування депутатів у парламенті загорівся під час розгляду поправок до закону про землю - Цензор.НЕТ 7056
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17.03.2021 13:54 Відповісти
Сраной кнопки по человечески немогут сделать
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17.03.2021 14:05 Відповісти
Восстановить за счет виновника. А то опять с нас соберут на ремонт.
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17.03.2021 14:10 Відповісти
Навіть техніка такої брехні не витримує. Питання землі- на референдум!!!!!
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17.03.2021 14:15 Відповісти
Кого-то эта кнопка ну никак не устраивает, а особенно в момент, когда можно сорвать голосование по земле.
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17.03.2021 14:21 Відповісти
"Просто ставишь теплую подушечку и она работает".https://censor.net/ru/news/3253833/v_rade_uje_pridumali_sposob_obmanut_sensornuyu_knopku_prosto_stavish_tepluyu_podushechku_i_ona_rabotaet
оказалось не работает
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17.03.2021 14:24 Відповісти
Певно, подушечка виявилась не теплою. А гарячою. Ну, дуже гарячою. А може, і не подушечкою. Але то таке....
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17.03.2021 16:54 Відповісти
У вора шапка пульт горит.
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17.03.2021 14:24 Відповісти
Воно горіти неможе бо працює від досить малої напруги і незначному ампережі.Декілька ват потужності не зможуть підпалити електропровід.Ці кнопки просто дуже комусь мішають протягувати "потрібні" рішення.
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17.03.2021 14:38 Відповісти
уже кнопки не выдерживают этого беспредела.
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17.03.2021 14:44 Відповісти
И тут китайское фуло за откат установили...
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17.03.2021 15:09 Відповісти
жаль предательская депутатка не сгорела, работающая на Сороса и ТНК.
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17.03.2021 16:16 Відповісти
 
 