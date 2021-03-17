Сенсорний пульт для голосування депутатів у парламенті загорівся під час розгляду поправок до закону про землю. ВIДЕО
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Сенсорний пульт для голосування депутатів загорівся під час розгляду поправок до закону про землю.
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, пульт для голосування загорівся на місці нардепки "Голосу" Лесі Василенко.
Топ коментарі
+21 Шрек Баблокат
показати весь коментар17.03.2021 13:33
+19 Сэм Саммюэль
показати весь коментар17.03.2021 13:37
+17 Топ Ган
показати весь коментар17.03.2021 13:27
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Будь ласка, зачекайте...
Это "оно" - системный администратор.
Видишь, он с инструментами пришёл.
Хотя, кому я это объясняю...
поиграйтесь пока в демократию,ушлёпки..
оказалось не работает
шапкапульт горит.