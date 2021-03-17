Сенсорний пульт для голосування депутатів у парламенті загорівся під час розгляду поправок до закону про землю. ВIДЕО

Сенсорний пульт для голосування депутатів загорівся під час розгляду поправок до закону про землю.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, пульт для голосування загорівся на місці нардепки "Голосу" Лесі Василенко.

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