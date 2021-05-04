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Охоронці російського репера Басти в центрі Києва напали на чоловіка, який нагадав співакові, що Крим - це Україна, - Стерненко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

Російському реперу Басті, який виступав в окупованому Криму, в центрі Києва намагалися нагадати, що Крим - це Україна, однак охорона співака напала на небайдужих чоловіків, які знімали це на відео.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram розповів активіст Сергій Стерненко з посиланням на слова очевидця.

"Охорона росіянина Басти намагалася побити українця, який питав у нього про Крим, а іншу людину змусила видаляти відео інциденту. Вчора Вакуленка помітили в київському ресторані "Мокко". Після того, як я про це написав, небайдужі громадяни прийшли туди, але отримали лише агресію. Все це зафіксовано на відео. Мені вдалося знайти автора відео, і він на правах анонімності (але за необхідності готовий свідчити в суді) розповів, що сталося", - йдеться в повідомленні.

За словами чоловіка, він встиг на вході перетнутися поглядами з Василем, який був всередині і повідомив йому, що "Василю, хочу нагадати вам що Крим - Україна! Крим український! Баста виступав в окупованому Криму!".

Також дивіться: Російський репер Баста, який виступає в окупованому Криму, приїхав до Києва. ВIДЕО

"На цих словах до дверей підбігла охорона як закладу, так і ще 4-6 спортивних молодиків. Охорона почала зачиняти двері, а молодики випхали мене з закладу, почалася атака на мене. Василь у своєму оточенні робив нейтральний вигляд. Я пару разів ухильнувся від ударів молодиків і відступив, знімаючи. В цей же час ще одна людина (незнайомий мені до того, теж патріот, теж приїхав як я) знімала мої дії зі сторони. На відео показано, як я відступаю, а поки мене відтісняв той, що на відео, інша, частина молодиків побачила його, пішли до нього та, з його слів, заставили видалити його відео", - розповів очевидець.

Раніше повідомлялося, що російський репер Баста, який виступав в окупованому Криму, приїхав до Києва.

Нагадаємо, репер Баста (Василь Вакуленко) в 2015 році порушив встановлений порядок перетину державного кордону України під час поїздок до окупованого Криму, де він давав концерти.

Влітку 2017 року Баста планував концерти в Одесі і Києві. Незважаючи на скасування концерту Басти в Одесі, російський виконавець зміг виступити в Києві. Тоді СБУ заявляла, що планує заборонити реперу в'їзд в Україну - він планував концерт та 1 грудня. У вересні Служба безпеки України дійсно заборонила Василю Вакуленку в'їзд в Україну на три роки.

31 серпня 2020 року в Міністерство культури і інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України про зняття заборони на в'їзд на територію нашої країни громадянину РФ Василю Вакуленку.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+73
Охранники российского рэпера Басты в центре Киева напали на мужчину, который напомнил певцу, что Крым - это Украина, - Стерненко - Цензор.НЕТ 1065
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04.05.2021 21:36
+64
Где правый сектор,свобода и прочие ультраправые организации? Чего этому мудозвону и его охране морду не набили?
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04.05.2021 21:34
+54
Какой вокзал! Прикапывать под пограничным знаком и нехрен им тут делать Охранники российского рэпера Басты в центре Киева напали на мужчину, который напомнил певцу, что Крым - это Украина, - Стерненко - Цензор.НЕТ 2429
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04.05.2021 21:36
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Пахнет коцапской блевотиной,стесняющейся своей тряпки.
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04.05.2021 22:33 Відповісти
Ваняєт! Кацапньою ваняє, а не пахне. Пахне смачними булочками, а кацапньою ваняє як бдєвотиною!
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05.05.2021 08:57 Відповісти
Шануймося українці!
Ще кілька років тому,я задав собі і товариству :
Як вирішити питання з заїжджими гастролерами з рашки і нашими "туристами" в рашку?
Мій варіант:
"Всі доходи,повязані з державою агресором ,
обкладаються ВІЙСЬКОВИМ збором в розмірі 50%".
------------
Самі не захочуть!
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04.05.2021 22:05 Відповісти
👍👍👍
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05.05.2021 10:08 Відповісти
Это прокол Зеленского, который назначил такого латентного главу СБУ.
На следующих выборах не голосую за Порошенко и Зеленского.
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04.05.2021 22:06 Відповісти
та он удрал..сейчес все хотят найти его
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04.05.2021 22:12 Відповісти
Охорона закладу "Мокко" -теж кинулася з кулаками захищати мудабасту разом з його борзими охоронниками! Після цього (якщо по совісті) - та срана "Мокка" повинна вже догоряти з кіптявою!
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04.05.2021 22:08 Відповісти
Та он вже горить! Хіба не бачиш? Натовп грізних виборців слуг наріду вже вирушив зі смолоскипами до готелю, де зупинилась Паста!
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04.05.2021 22:15 Відповісти
Бойкот "Мокка" !!!А то не знають з якого ще боку рашистів облизувати! Мразота!
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04.05.2021 22:10 Відповісти
73% туди і так не пустять 😄
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05.05.2021 00:17 Відповісти
Чому вороги - москалі вільно гуляють в центрі Києва, ще й знущаються з наших людей? Безхребетна зелена влада. Не "слуги народу", а прямо прислужники - "чего изволите-с".
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04.05.2021 22:25 Відповісти
...да всё просто , баста по ходу кинул нужную сумму в " общак" -, пусть поёт , раз народ прёт его слушать, он рэп гонит , не совок поёт , помню почти вся рада георгиевскую ленту носила и что!!? ... нынешние реалии видать такие и надо в них жить
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05.05.2021 20:31 Відповісти
Ой подобається мені сексота ..яка пише мовою окупанта, (*диванні воєни *т.зв.)) закликає начистити пику якомусь москальському пі...!
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04.05.2021 22:25 Відповісти
За палку ковбаси і мати продасте.
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04.05.2021 22:35 Відповісти
Мокшанське бидло спокійно собі ходить по Києву і поводить себе як дома в своєму свинарнику...
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04.05.2021 22:52 Відповісти
Ну якщо усіляка шваль з москальщини приїжджає,то про яку війну можна казати? Плюс обравши таку владу,ви чого всі очікували? Зеленський Маннергейм,Лі Квуан,Піночет,Рейган і тд? Це все приниження України.
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04.05.2021 23:18 Відповісти
Цю москальську мразоту потрібно гнати сцяними ганчірками із Украіни !
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04.05.2021 23:20 Відповісти
Я в шоці , від того , що сьогодні в Києві
охоронці (!) рашинського репера-кримнашиста Басти дубасять тих, хто підходить і каже їм що Крим - це Україна.
Один раз би підвісити головою вниз на Хрещатику чергового російського гастролера і одразу припиниться цей потік бажаючих кримнашистів заробити в Україні 😡
Авіков , де ваша блюстителі порядку , невже теж перелякалися моцкалів клятих ??
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04.05.2021 23:28 Відповісти
Охоронці російського репера Басти в центрі Києва напали на чоловіка, який нагадав співакові, що Крим - це Україна, - Стерненко - Цензор.НЕТ 8298
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05.05.2021 00:07 Відповісти
рсторан спалить
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05.05.2021 00:18 Відповісти
шановний, не треба Пасаж палити
будівля ні в чому не повинна
а Басту з його нукерами на стопі на перехресті з гранатометів
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05.05.2021 02:38 Відповісти
оце і буде справжній ukrainian style
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05.05.2021 02:40 Відповісти
соглсен и распотрашить и повесить в лесу по приказу короля людовика 6 го а деньги раздать бедным например мне я нищеброд практически Охоронці російського репера Басти в центрі Києва напали на чоловіка, який нагадав співакові, що Крим - це Україна, - Стерненко - Цензор.НЕТ 5444
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05.05.2021 09:57 Відповісти
Це ху#ло Ваську у розвідку відправило, щоб подивитись, як же українці будуть реагувати на його приїзд, як його охорона буде хмиздити незадоволених та обурених українців у себе вдома. Це він нас привчає, що бити кацапи нас будуть не лише на бамбасє, а і у столиці. Гібридна війна вона ж скрізь, а шоу-бізнес - це найкращий майданчик для таких маніпуляцій. Я впевнена, що його приїзд був спланований та домовлений з Янелохом.
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05.05.2021 00:34 Відповісти
Кацапи луплять українців вже просто в нашій столиці...Оце .ля здобули!
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05.05.2021 01:33 Відповісти
Приїжджають уже, як хазяї і ганяють наших
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05.05.2021 02:17 Відповісти
Ну, и куда подевались почитатели СС"Галичина" : враг в самом сердце нашей Родины.
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05.05.2021 02:38 Відповісти
Или то был сценарий из этой же серии...
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05.05.2021 02:40 Відповісти
типо, разжечь у нас гражданское противостояние.
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05.05.2021 02:41 Відповісти
У него сегодня период УПА. А вчера бьіл "СС Галичина" - туда согласно ему шли за вишкілом чтобьі потом в УПА применять.
А вообще у него походу с кукухой трабльі(если он на "консерва" конечно)
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05.05.2021 05:30 Відповісти
...они видать на концерт собирались, галстуки гладили!!)))
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05.05.2021 09:52 Відповісти
1. Як і чому це чмо пустили в Україну ?
2. Бажано б знати поіменно ту =охрану завєдєнія=. На якій підставі ці покидьки почали виштовхувати і бити людину ?
3. А =ахрана= того бика разом з ним приїхала чи воно місцеву шантрапу найняло ?
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05.05.2021 04:38 Відповісти
Охоронці російського репера Басти в центрі Києва напали на чоловіка, який нагадав співакові, що Крим - це Україна, - Стерненко - Цензор.НЕТ 6052
Не так страшні московські воші як українські гниди !
Та ще і при продажній прокремлівській владі в Україні.
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05.05.2021 06:38 Відповісти
жаль... очень жаль что этого угрёбка кацапского вместе с его охраной не положили мордами в лужу после ого, как отмудохали... где патриоты Украины? почему кацапская мразь топчет ее землю?
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05.05.2021 06:40 Відповісти
Ну теперь уже можно бить украинцев в Украине за то, что они украинцы!
Ви зробили це РАЗОМ !!!
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05.05.2021 08:20 Відповісти
Бакашкинские шавки еще или с прикарпатья не приехали или получили приказ своих ватных "братушек" не трогать. За время правления сбу дружком Зебли на ключевых местах поменяли патриотов на холуев лояльных к запоребриковым оркам. Потому, что украинофобной ЗЕленой обрези сцыкотно, вдруг с бюджета Рашки перестанут спонсировать его фирмежку "Грин Филмс" зарабатывающую на крови. Это же вам не липецкая фабрика, там нельзя, а тут можно, да зелесосочелядь тупорылая?
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05.05.2021 08:54 Відповісти
Какого хрена кацапский сброд у нас делает?За последние два года,такого быдла увеличилось.
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05.05.2021 09:02 Відповісти
А где Билецкий и его Правый корпус?
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05.05.2021 09:51 Відповісти
А где Петины дякулы и Вовины сметатели?
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05.05.2021 10:07 Відповісти
Білєцкій "Азов" в Широкіно мабуть
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26.06.2021 07:00 Відповісти
Шастають всякі убани Україною безкарно і почувають себе наче дома
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05.05.2021 11:04 Відповісти
Есбеу,це шнирі у олігархів,розігнати наухй.
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05.05.2021 11:10 Відповісти
Гундосая зелёная мразь должна отдать приказ баканову, чтобы ни одной козломордой швали не пересекало нашу границу.... А проскользнувшие лапти - вне закона - их можно отстреливать , топить, душить и сжигать...Только так мы остановим эти потоки мокшанской путинской нечисти в нашу страну....
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05.05.2021 12:10 Відповісти
Дожилися, що вже в столиці нашої України ворог б'є громадян України. А де Авакови і Бакланови, які запустили до нас через кордон різну мразину, хоча ця мразина по ментальності схожа на Велічайшого.
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05.05.2021 12:29 Відповісти
Аваков той взагалі фанатіє від елтона джона Охоронці російського репера Басти в центрі Києва напали на чоловіка, який нагадав співакові, що Крим - це Україна, - Стерненко - Цензор.НЕТ 7429
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05.05.2021 18:23 Відповісти
Охранники и другие отщепенцы за российские деньги любого украинца порвут на их украинской земле, а некоторые тихо сдадут украинцев оккупанту.Охоронці російського репера Басти в центрі Києва напали на чоловіка, який нагадав співакові, що Крим - це Україна, - Стерненко - Цензор.НЕТ 2540..
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05.05.2021 17:48 Відповісти
Питання до СБУ - навіщо нам в Україні ця скрєпная худоба яка кричить що Крим не Украна ? Охоронці російського репера Басти в центрі Києва напали на чоловіка, який нагадав співакові, що Крим - це Україна, - Стерненко - Цензор.НЕТ 1505
Баста це путінський лох...
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05.05.2021 18:22 Відповісти
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