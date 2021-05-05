Готель у Туреччині закрили після вечірки за участі українців. ВIДЕО

У Туреччині закрили 5-зірковий готель після гучної вечірки за участі українців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті ТСН.

Адміністрація влаштувала вечірку без дотримання карантинних вимог.

Захід встиг зняти і викласти в мережу аніматор-українець.

У готелю вже відібрали туристичний сертифікат, без якого він не зможе працювати. Туристів розселили по інших готелям.

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