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Гонгадзе (126) журналістика (1607) вбивство (2874)

"У цій справі досі не поставлено крапку", - документальний фільм "Вбивство Гонгадзе. 20 років у пошуках правди". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Фільм Максима Каменєва, Наталії Гуменюк та Анни Цигимі - це нагадування про одну з найважливіших кримінальних справ в історії сучасної України, в якій на багато запитань слідство так і не дало відповіді.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у фільмі "Вбивство Гонгадзе. 20 років у пошуках правди" своїми спогадами і роздумами поділилися журналісти і друзі Георгія Гонгадзе, які багато років досліджували цю справу.

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Нагадаємо, у квітні 2000 року журналіст Георгій Гонгадзе заснував інтернет-видання "Українська правда". А вже через пів року, у вересні, він зник. 2 листопада в Таращанському лісі, за 70 км від Києва, було знайдено тіло, в якому друзі і родичі впізнали журналіста. Більшість проведених згодом експертиз підтвердили, що знайдений труп - це тіло Гонгадзе. Однак лише в лютому 2001 року Генеральна прокуратура визнала факт смерті журналіста і порушила справу за статтею "умисне вбивство", а у вересні 2002 року визнала, що знайдене в Таращанському лісі тіло належить Гонгадзе. У 2009 році в Київській області було знайдено останки черепа, які належали зниклому журналісту. Але мати Георгія Гонгадзе до останнього не вірила, що знайдені останки належать її синові, тому його поховали тільки 22 березня 2016 року.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
І Литвина.
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05.05.2021 10:04
+7
Кучму на нары!
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05.05.2021 10:00
+5
Поки чучмо живе, остаточної крапки не буде.
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05.05.2021 10:00
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Поки чучмо живе, остаточної крапки не буде.
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05.05.2021 10:00 Відповісти
Разве в кучме дело, что все остальные керевники, серуны позорные. Или просто без чести и совести.
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05.05.2021 10:01 Відповісти
Кучму на нары!
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05.05.2021 10:00 Відповісти
І Литвина.
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05.05.2021 10:04 Відповісти
этот кучма спер у Украинны 8 миллиардов долларов
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05.05.2021 10:42 Відповісти
чучма уже скоро от старости подохнет.
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05.05.2021 10:02 Відповісти
Потом все выдохнут и скажут-мы знали... "В этом деле до сих пор не поставлена точка", - документальный фильм "Вбивство Гонгадзе. 20 років у пошуках правди" - Цензор.НЕТ 8477
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05.05.2021 10:07 Відповісти
Почему родная мать в безголовам труппе не опознала своего сына ? Кому была выгодно раздуть скандал с этим исчезновением и замарать президента Кучму склоняя его изменить политический курс в "нужном" для стратегического партнера --чтобы воткнуть потом безвольного Мыздобула полнлстью управляемого агентом Кэтрин ?
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05.05.2021 10:15 Відповісти
Ага, это не он его подставили... ))
Лёня Длинный подробно описал те все мутки...
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05.05.2021 10:34 Відповісти
Рідна матір би впізнала, якби то було тіло сина. А перед тим ще одному пропагандисту на російських хлібах влаштували фейкове "вбивство". Якщо закопали справжнього Гонгадзе, щоб дискредитувати Кучму, то навіщо без голови? Він таку гидоту писав на президента, що блювати після прочитаного. А на плівках схожим голосом було сказано, щоб вивезти Гонгадзе в ліс, "зняти йому штани" і передати чеченцям. Кучма б не марав свої руки вбивством продажного журналіста.
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05.05.2021 10:58 Відповісти
Кучма помогал в поисках ???
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05.05.2021 10:17 Відповісти
Он помогал в составлении квестов.
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05.05.2021 10:30 Відповісти
Як кучма помре зразу "знайдуть" винуватих.
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05.05.2021 10:21 Відповісти
литвину яйца в хорошие двери зажать - сдаст всех своих подельников, икак можно быстрей пока кучма в сознании , а то на дурку спрыгнет
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05.05.2021 10:47 Відповісти
Да берите кучму да об стенку головой и не раз - все расскажет, сволочь!!!!!!
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05.05.2021 10:22 Відповісти
Але й досі багато людей в Україні того рудого ублюдка і вбивцю, що зробив з України паханат, вважають взірцем президента.
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05.05.2021 10:34 Відповісти
А Вячеслав Чорновіл, Володимир Івасюк , Кузьма ......??????????????
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05.05.2021 10:52 Відповісти
Кузьма рядом с Чорноволом - писєц бидло ... Спитай у гугла за партію "Озимі люди " може щось дійде ...
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05.05.2021 11:07 Відповісти
Справа не у всяких морожених поколіннях ,а у тому хто правду насмілився сказати в голос і становить загрозу хазарській мафії!
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05.05.2021 14:04 Відповісти
пока тупорылое быдло будет верить в ФСБшные сказочки, про то что президента страны, которой на тот момент досталась школа КГБ, и куча спецслужб, можно неделю прослушивать с помощью обычного диктофона, в диване - так и будем жить,как сейчас ....P.S. Черную вдову кто то проверил ? Она после Гии еще с Шереметом пожила, а после смерти и его имущество отмутила, как до єтого Гонгадзе ...
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05.05.2021 11:06 Відповісти
Все, что я могу сделать - я буду делать, - (прокукарекал) Зеленский о деле Гонгадзе.23.07.19. Кодлан Коломойского своих не сдаёт. Путин оценил заявление Кучмы( не стрелять): Пинчуку разрешили завозить трубы в РФ./ Бизнес Пинчука.... причастен к финансированию террористов "Л/ДНР" /Днепровский олигарх(Пинчук) предложил Украине отказаться от Крыма и пути в Европу, 14.07.2019./ Наворованных Кучмой и Пинчуком миллиардов хватит что бы им не задавали лишних вопросов.
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05.05.2021 11:17 Відповісти
"У цій справі досі не поставлено крапку", - документальний фільм "Вбивство Гонгадзе. 20 років у пошуках правди" - Цензор.НЕТ 7564
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05.05.2021 13:20 Відповісти
я вот честно не понимаю столько лет прошло исполнители сидят заказчики езвестны а где голова всетаки и почему притула на свободе этож по ее наводке гию поймали
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06.05.2021 01:39 Відповісти
Рік потому, написав те, що активно обговорювалось і шепотілось в журналіських колах Київа про вбивство Гонгадзе... Про те, чому мати Гії так не навидить невістку та винить її у смерті сина... Але мій пост було видалено, а мене забанено...
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21.05.2021 12:54 Відповісти
 
 