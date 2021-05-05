УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13232 відвідувача онлайн
Новини Відео СуспільствоЗа кордоном
10 426 33
Ірландія (83) Президент (753) собаки (95)

Пес президента Ірландії Хіггінса намагається пограти з господарем під час офіційного виступу. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Під час виступу президента Ірландії Майкла Хіггінса в пам'ять про померлого ірландського актора Тома Хікі з очільником держави спробувало пограти щеня бернского зеннехунда на прізвисько Місніх.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на gordonua.com, відео виступу було опубліковано пресслужбою Хіггінса - але якщо на YouTube-каналі Áras an Uachtaráin (офіційна резиденція президента Ірландії) 2 травня викладена "серйозна" версія, обрізана так, що щеняти не видно, то в ролику в Facebook, опублікованому наступного дня, "закадрове" спілкування президента і його пса показано крупним планом.

Собака прикушував господареві пальці, клав лапу на стегно і заривався носом у піджак - вимагав уваги. Хіггінс стиснув цуценяті лапу і погладив по голові, але виступу не перервав.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни злякалися синіх собак. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+17
Very nice Пес президента Ирландии Хиггинса пытается поиграть с хозяином во время официального выступления - Цензор.НЕТ 794
показати весь коментар
05.05.2021 11:02
+14
Зуя собі цуценя! о_О

А новина прикольна. Хвилинка позитиву на Цензорі. Десь на ютубі було щось подібне, але з кицюнчиком :3
показати весь коментар
05.05.2021 11:26
+9
Бернский зененгунд як діти- дуже добрі і надзвичайно розумні але і розміри вражають.
показати весь коментар
05.05.2021 11:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И чо? Типо ой как мило?
показати весь коментар
05.05.2021 11:00 Відповісти
Таки мило)просто люблю собак
показати весь коментар
05.05.2021 11:40 Відповісти
На кой черт это надо?
показати весь коментар
05.05.2021 11:02 Відповісти
Ну это ж ми ми ми)у вас есть собака?)))хотя ,конечно,ещё та новость
показати весь коментар
05.05.2021 11:41 Відповісти
"На кой черт это надо?"
Ну да, такоє на хлєб нє намажєш, *****!
показати весь коментар
05.05.2021 14:23 Відповісти
Very nice Пес президента Ирландии Хиггинса пытается поиграть с хозяином во время официального выступления - Цензор.НЕТ 794
показати весь коментар
05.05.2021 11:02 Відповісти
в Україні бидло теж проголосувало за простого парня із нарота. пролема в тому, що бидло сплутало тілівізор з реальністю
показати весь коментар
05.05.2021 11:03 Відповісти
Это у тебя Майкл Xиггинс "парень из народа"? Пес президента Ірландії Хіггінса намагається пограти з господарем під час офіційного виступу - Цензор.НЕТ 1255 Ты хоть бы биографию его почитал сначала Пес президента Ірландії Хіггінса намагається пограти з господарем під час офіційного виступу - Цензор.НЕТ 6329
показати весь коментар
05.05.2021 11:29 Відповісти
Быдло-это подобное тебе.Оно скулит и ноет по любому поводу.Вот к чему твое нытье под ЭТОЙ новостью?
показати весь коментар
05.05.2021 11:39 Відповісти
А у нас это делает пани Юлия, и ничего, хозяину нравится.
показати весь коментар
05.05.2021 11:11 Відповісти
Ничё жсебе щенок?! А какой же он будет когда вырастит? Пес президента Ірландії Хіггінса намагається пограти з господарем під час офіційного виступу - Цензор.НЕТ 2634
показати весь коментар
05.05.2021 11:16 Відповісти
Обалдеть! Пес президента Ірландії Хіггінса намагається пограти з господарем під час офіційного виступу - Цензор.НЕТ 2897
показати весь коментар
05.05.2021 11:18 Відповісти
Не, ну всё правильно, видимо. Это, несомненно, важная для Украины новость.
показати весь коментар
05.05.2021 11:24 Відповісти
Зуя собі цуценя! о_О

А новина прикольна. Хвилинка позитиву на Цензорі. Десь на ютубі було щось подібне, але з кицюнчиком :3
показати весь коментар
05.05.2021 11:26 Відповісти
Хоть кто-то без нытья)
показати весь коментар
05.05.2021 11:40 Відповісти
Бернский зененгунд як діти- дуже добрі і надзвичайно розумні але і розміри вражають.
показати весь коментар
05.05.2021 11:35 Відповісти
Мендель прикусывала хозяину пальцы, клала лапу на бедро и зарывалась носом в пиджак - требовала внимания.

Пфффф. Теж мені пердімонокль, вона вже два роки це робить.
показати весь коментар
05.05.2021 11:59 Відповісти
"если бы у Зеленского была собака и этот курьез произошел с ним."
Та ваша недорікувата Зєлупа перебуває у перманентному "курйозі", починаючи від "бе-е, ме-е", завершуючи тим, що коли воно, "тіпа думаєт", то в нього м'язи на лобі рухаються.
показати весь коментар
05.05.2021 14:21 Відповісти
Естественная естественность. Пиар, когда все напоказ в печенках сидит.
показати весь коментар
05.05.2021 11:54 Відповісти
Це - чудово! Уявляєте як би нашого презика відволікло, під час виступу? Яку б хрень воно почало б нести. Порівняйте коли, здається, його ніхто не відволікає від виступу і яку пургу воно несе, а якби пес... все, Порошенко, і вся опозиція, винні.
показати весь коментар
05.05.2021 12:08 Відповісти
Мендель тоже могла бы покусывать и многим бы понравилось.
показати весь коментар
05.05.2021 12:24 Відповісти
Це справжня людина
показати весь коментар
05.05.2021 14:04 Відповісти
Пес президента Ірландії Хіггінса намагається пограти з господарем під час офіційного виступу - Цензор.НЕТ 5971
Пес президента Ірландії Хіггінса намагається пограти з господарем під час офіційного виступу - Цензор.НЕТ 8414
показати весь коментар
05.05.2021 14:27 Відповісти
Пес президента Ірландії Хіггінса намагається пограти з господарем під час офіційного виступу - Цензор.НЕТ 6205
показати весь коментар
05.05.2021 15:26 Відповісти
Пес президента Ірландії Хіггінса намагається пограти з господарем під час офіційного виступу - Цензор.НЕТ 9208
Яка мілота. У мене міміметр вибухнув.
показати весь коментар
05.05.2021 16:32 Відповісти
Я хоч і cat person, але міміметр теж зашкалив :3
Бачив відео, де котик приблизно так втручається в якусь сурйозну промову 😹😻
показати весь коментар
06.05.2021 13:14 Відповісти
P.S.: щойно вискочило в рекомендаціях на тишлангу - з каналу якоїсь японської дівчинки )) котик просто справжній джентльмен )))

Пес президента Ірландії Хіггінса намагається пограти з господарем під час офіційного виступу - Цензор.НЕТ 2813
показати весь коментар
06.05.2021 13:20 Відповісти
 
 