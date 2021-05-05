Пес президента Ірландії Хіггінса намагається пограти з господарем під час офіційного виступу. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном
Під час виступу президента Ірландії Майкла Хіггінса в пам'ять про померлого ірландського актора Тома Хікі з очільником держави спробувало пограти щеня бернского зеннехунда на прізвисько Місніх.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на gordonua.com, відео виступу було опубліковано пресслужбою Хіггінса - але якщо на YouTube-каналі Áras an Uachtaráin (офіційна резиденція президента Ірландії) 2 травня викладена "серйозна" версія, обрізана так, що щеняти не видно, то в ролику в Facebook, опублікованому наступного дня, "закадрове" спілкування президента і його пса показано крупним планом.
Собака прикушував господареві пальці, клав лапу на стегно і заривався носом у піджак - вимагав уваги. Хіггінс стиснув цуценяті лапу і погладив по голові, але виступу не перервав.
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Ну да, такоє на хлєб нє намажєш, *****!
А новина прикольна. Хвилинка позитиву на Цензорі. Десь на ютубі було щось подібне, але з кицюнчиком :3
Пфффф. Теж мені пердімонокль, вона вже два роки це робить.
Та ваша недорікувата Зєлупа перебуває у перманентному "курйозі", починаючи від "бе-е, ме-е", завершуючи тим, що коли воно, "тіпа думаєт", то в нього м'язи на лобі рухаються.
Яка мілота. У мене міміметр вибухнув.
Бачив відео, де котик приблизно так втручається в якусь сурйозну промову 😹😻