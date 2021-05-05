"Окрім як бажанням просто вбити, це не назвеш", - російські окупанти поблизу Новгородського розкидали з БПЛА іграшки, начинені вибухівкою. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство Війна в Україні
Російські окупанти поблизу Новгородського розкидали з безпілотників дитячі іграшки, начинені вибухівкою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти ICTV, одну з таких мін вдалося знешкодити українським війнам. Вибухівка була закладена в невеликий дитячий програвач.
"Коли його смикнули сапери - пролунав вибух. Зверніть увагу - це звичайний музичний програвач. Пластмасовий. Цивільний. Будь-яка людина, що проходить повз, могла його підняти. Дитина однозначно б його підняла. Це по-іншому, окрім як бажання вбити, просто вбити, не назвеш", - каже боєць ЗСУ В'ячеслав.
Топ коментарі
+38 Alexander Savely
показати весь коментар05.05.2021 13:11
+33 Ex Donchanin
показати весь коментар05.05.2021 13:21
+28 Uzer Uzer
показати весь коментар05.05.2021 13:08
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Если честно, то я в этом очень сомневаюсь. Больше похоже на советскую пропаганду.
есть народ советский, живущий ящиком, пролетариат
а есть и те, кто вышел в хабаровске
но очень мало таких
Что они должны сделать, чтобы ты сказал что они не жуют сопли?
Так що для середнього німця майже нічого не зміниться, а ось середній росіянин замість мерсів пересяде на гримчащий трамвай і поїде на інший кінець мегаполісу копирсатись у прострочці
Зеля Найвеличніша ностальгує за Совком і знає про його "плюси", дура.. мабуть спонсорство беніного "Г+Г" дається взнаки
Меня такие «русские подарки» не удивляют. В Афганистане, подонки пришедшие с севера, разбрасывали их веером. Изготовление специальных мин, замаскированных под игрушки, с целью оторвать детские ручонки, было в СССР, во время Афганской компании, поставлено на поток. Потом были такие мины-игрушки в Чечню. Посмотрите здесь, здесь и здесь. Подспудно я ждал и в Украине чего-то похожего..." - http://ipvnews.org/nurnberg.php
Цей водогін відразу за Шумами правіше, якщо з нашого боку дивитись. Наші позиції на горі, снайперу на тій будівлі робити немає чого. По перше до самої насоски з нашого боку зелінка підходить. Насоска як на долоні. Він туди якщо зайде - не вийде. Це десятка там зараз стоїть Франківська, а цей рум'яний чолов'яга почав на кіно розповідати про розп'яту дитячу іграшку. Дбайливо покладену на землю, бо якщо б ії зкидували то вона розлетілась би, як та туфта що людям на мізки намотують, чи може хоч якось би землю потовкала би)) Після "вибуху" лишилась плата, динамік та батарейка))) Вони потягнули - вона вибухнула)) А як з дрону гепнулась, так не вибухнула. Тьху, у чолов'ги репа від войни скоро лусне. Так що там з втратами під Шумами? Правду коли розкажуть? Чи ніколи? Спочатку була версія про "снайперів", потім "мінометний обстріл" а про "розмінування" коли правда вийде? Світла пам'ять безглуздо загиблим на своїй же міні. Підполковник Коваль Сергій Васильович зі 143-го Центру розмінування був прикомандирований до 10-ки. Під час розмінування, чі мінування, вже хрін зрозумієшь щось пішло в підполковника не так і стався вибух. Коваля ховали в закритій труні бо мінно-вибухове поранення, інші троє з групи, хто куди отримав.... Але ляді правду не кажуть. Вигадують героїчні цяцянки і вигадують іншу муйню дешеву на камеру. Война все спише.
По суті щось пропердіти зможешь, але щоб не всратись?
Військова прокуратура все знає, але недбале мінування-розмінування не таке героїчне як ворожий обстріл. для шпальт газетних. Тому хай рідні загиблих хоч якісь гроші отримають від держави але і правду приховувати не треба. Вони у будь якому випадку повинні отримати гроші, у мінерів одна помилка завжди буває. А з ахінеї дешевої що парять про рзіп'яті іграшки, хай дегенарати язиками цокають. Якщо ти до таких себе відносиш - це твій рівень і інформаційна клоака, твоє звичне середовище існування, копирсайся із задоволенням)))
Но вот что бесит, так это то что за семь лет наши идиоты не удосужились диверсифицировать доставку воды в Мариуполь.