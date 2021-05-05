Проєкт "Без цензури": Що не так із Дудьом? Як працює російська ліберальна пропаганда. ВIДЕО

Що не так зі знаменитим Дудьом? Чому він разом із "Ехом Москви" і начебто ліберальним "Дождьом" – ще один продукт російської пропаганди, просто трохи іншого штибу?

Марина Данилюк-Ярмолаєва гостро і безкомпромісно розбирає, як російська пропаганда працює на різних рівнях, щоб не пропустити так званих російських лібералів усіх мастей і молодше покоління.

Чому ми про це говоримо? Якщо ви пропустили, то в розпал травневих вихідних 25-річний Youtube-блогер з понад 17 млн ​​підписників Іван Рудський, більш відомий під псевдонімом Івангай (EeOneGuy) заявив, що з його інтерв'ю з російським журналістом Юрієм Дудем вирізали розповідь про те, що прабабуся блогера - жертва Голодомору і те, що Україна зараз воює з Росією.

Хто такий EeOneGuy? Іван Рудський родом з України, з села Ганнівка, що в Дніпропетровській області. Закінчив гімназію в Кривому Розі, навчався в Дніпропетровському університеті, але кинув навчання і переїхав до Росії. Свою кар'єру блогера Івангай почав, знімаючи відео про комп'ютерні ігри. Однак уже зараз він займається музикою і знімає відео про себе і своє життя. Дуже популярний серед російськомовної аудиторії.

Так от, після того, як Рудський заявив про шматок вирізаного інтерв'ю, сам Дудь назвав цей шмат нецікавим, а соцмережами пронісся шквал шоку й обурення, мовляв, як так, Дудь же молодий ліберал.

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