Проєкт "Без цензури": Що не так із Дудьом? Як працює російська ліберальна пропаганда. ВIДЕО
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Що не так зі знаменитим Дудьом? Чому він разом із "Ехом Москви" і начебто ліберальним "Дождьом" – ще один продукт російської пропаганди, просто трохи іншого штибу?
Марина Данилюк-Ярмолаєва гостро і безкомпромісно розбирає, як російська пропаганда працює на різних рівнях, щоб не пропустити так званих російських лібералів усіх мастей і молодше покоління.
Чому ми про це говоримо? Якщо ви пропустили, то в розпал травневих вихідних 25-річний Youtube-блогер з понад 17 млн підписників Іван Рудський, більш відомий під псевдонімом Івангай (EeOneGuy) заявив, що з його інтерв'ю з російським журналістом Юрієм Дудем вирізали розповідь про те, що прабабуся блогера - жертва Голодомору і те, що Україна зараз воює з Росією.
Хто такий EeOneGuy? Іван Рудський родом з України, з села Ганнівка, що в Дніпропетровській області. Закінчив гімназію в Кривому Розі, навчався в Дніпропетровському університеті, але кинув навчання і переїхав до Росії. Свою кар'єру блогера Івангай почав, знімаючи відео про комп'ютерні ігри. Однак уже зараз він займається музикою і знімає відео про себе і своє життя. Дуже популярний серед російськомовної аудиторії.
Так от, після того, як Рудський заявив про шматок вирізаного інтерв'ю, сам Дудь назвав цей шмат нецікавим, а соцмережами пронісся шквал шоку й обурення, мовляв, як так, Дудь же молодий ліберал.
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👉 Так от, в чому полягають неочевидні небезпеки Дудя і йому подібних?
👉 Чому Дудь - це щупальце російського інформаційного впливу на мізки українців?
👉 Як "Ехо Москви" (і не тільки воно) на газпромівські гроші розповсюджує пропаганду проти України?
Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для Цензор.НЕТ.
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И Дудь все это преотлично вырезал.
Потому что пошли вы на..уй, братья, вот почему.
Русский либерал отлично знает свой ошейник, и на какое расстояние ему в нем позволено своей карманной фрондой гавкать. И в каком только случае у него будут миллиарды подписчиков, миллионы долларов и сладкая жизнь в столице Рейха. А в каком - баны от русского офиса ютуба и обыски от ФСБ по утрам.
Рейх будет кристальным.
Я никак не могу понять, почему вы нас с Айдер Муждабаев никогда не слушаете. Как Айдер говорит, русофобия - самая точная из гуманитарных наук. В ней доказано все
В следующей серии поговорим про Алексея свет Анатольевича.
Пускайте слюни дальше, пысайтесь розовым счастьем от невъе@енно важных и своевременных фильмов про Колыму.
Вот когда нас, великороссов, на Колыме убивали, это, конечно, жуткая трагедия.
А то, что каких-то малороссов то ли три, то ли пять миллионов Голодомором убили - да кого это волнует, кто их считал-то вообще, зачем об этом и упоминать.
Я Вдуть, я журналист, я просто смех.
А потом они удивляются - как на..уй?
Чмоки-чмоки.
Ваш экстремист.
Аркадий Бабченко
рактер- северо-восточные этносы перебираются на юга подавляя и покоряя коренные этносы
а кремляди просто используют эту тенденцию ну и конечно толерастность..... кудаж без неё.
Такі от справи... це все звісно потребує осмислення. Занадто смачний шмат пирога, щоб ми від нього відмовились, якщо історія повернеться в цю сторону.
Может показаться что это сложно, но на самом деле проще простого Достигается упражнением
що в статтях, що в народі. Так від цієї концепції в Москві терміново відходять, але щоб вона зникла в голові у людей треба років 20.
Утром написал этот комамент на другой ветке, но его не поняли . А здесь как раз уместно.
зы не знаю, кто этот дудь, но точно знаю что с ним не так: он кацап. а это приговор. среди лишнехромосомных людей нет, только человекоподобные.
Ирина Славина и такие как она вот кто реальная оппозиция в расеи а остальные рабски трусят переживая за свои сытые розовые попки.......
Теперь будет дудеть осторожнее.
откуда зайшов? с С*ратова шоле?