УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11656 відвідувачів онлайн
Новини Відео Політика України
5 108 37
Зеленський (17376) ПР (1035) Путін (21420) суд (8030) Чорновол Тетяна (251) Євромайдан (917)

Чорновол про початок розгляду її справи: Мене карають за Майдан. Зеленський готує подарунок до зустрічі з Путіним. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні Печерський районний суд Києва мав розпочати розгляд провадження стосовно екснардепки Тетяни Чорновол, якій інкримінують нібито умисне вбивство, вчинене групою осіб під час подій Революції Гідності, а саме нібито вбивство працівника офісу Партії регіонів 18.02.2014 р., який загинув під час пожежі в приміщенні політсили. Однак засідання перенесли на червень.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з-під будівлі суду.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Я вважаю, що (в цій справі. - Ред.) атаці піддається збірний образ активістів Майдану. Це справа не політична, а геополітична. Ми знаємо, що останнім часом російські війська сконцентрували свою міць на кордоні. Зеленський дуже шукає зустрічі з Путіним і йому треба їхати, так би мовити, з якимись подарунками. І моє слухання починається саме зараз, скажімо так, в контексті подарунків Зеленського для Путіна. Для Путіна дуже важливо переписати історію українського опору. Майдан - це була перемога опору інтеграції України в єдиний путінський простір. Путіну потрібно дискредитувати Майдан. Як його дискредитувати? Для цього треба дискредитувати людей, які стали обличчями Майдану. Я свого часу стала обличчям Майдану зі знаком "плюс" на Заході, зі знаком "мінус" в країні-агресорі. Я стала обличчям Майдану, тому вважаю, що цей суд спрямований проти мене з цієї причини. Тобто дискредитувати Майдан як такий. Вважаю, що це геополітичний процес. Це той кейс, з яким Зеленський хоче приїхати до Путіна, показати: "Ось дивіться, у мене почалося засудження Майдану як такого". Щодо мене, скажу, що це найбільш цинічний і жорстокий спосіб політичної боротьби, коли проти тебе фальсифікують звинувачення не просто в чомусь, а в умисному вбивстві. ... Мене карають за Майдан. Мене карають як символ покарання всіх активістів Майдану", - заявила Тетяна Чорновол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кримінальну справу проти мене за події 2014 року порушив заступник голови ОП Татаров, - Чорновол

"Я жодним чином не причетна до навмисного вбивства. Просто ніяким чином. Я жодним чином не причетна до масових заворушень, які згадуються в справі. Тому що недавно було рішення Верховної Ради, всі "слуги народу"проголосували за те, щоб визнати Майдан актом будівництва держави. Тобто всі майданівці брали участь в актах будівництва держави, одна Тетяна Чорновол, згідно з матеріалами цієї справи, - в масових заворушеннях. Це означає одне - це справа повністю сфальсифікована. Це подвійні стандарти", - додала екснардепка.

Вона зазначила, що на кабінеті судді висить папір, на якому написано, що вона на лікарняному з 12 квітня. Однак, напередодні їм не повідомляли про лікарняний судді і про перенесення засідання на місяць. Про це вони дізналися вже прибувши до суду на засідання.

Адвокатка Чорновол Ірина Кузіна заявила, що захист наполягатиме на поверненні прокурору обвинувального акта, оскільки, на думку захисту, він складений неякісно і з нього не ясна суть обвинувачення.

Також читайте: Чорновол намагалася не допустити смертей під час штурму офісу ПР. Хочеться вірити, що Феміда буде на світлому боці, - Вітренко

Чорновол про початок розгляду її справи: Мене карають за Майдан. Зеленський готує подарунок до зустрічі з Путіним 01
Чорновол про початок розгляду її справи: Мене карають за Майдан. Зеленський готує подарунок до зустрічі з Путіним 02
Чорновол про початок розгляду її справи: Мене карають за Майдан. Зеленський готує подарунок до зустрічі з Путіним 03
Чорновол про початок розгляду її справи: Мене карають за Майдан. Зеленський готує подарунок до зустрічі з Путіним 04
Чорновол про початок розгляду її справи: Мене карають за Майдан. Зеленський готує подарунок до зустрічі з Путіним 05
Чорновол про початок розгляду її справи: Мене карають за Майдан. Зеленський готує подарунок до зустрічі з Путіним 06
Чорновол про початок розгляду її справи: Мене карають за Майдан. Зеленський готує подарунок до зустрічі з Путіним 07

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 15 грудня екснардепці Тетяні Чорновол вручили обвинувачення в умисному вбивстві під час підпалу будівлі в 2014 році, де на той момент був штаб "Партії регіонів".

10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі "Партії регіонів" задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй висунули підозри за 8 статтями, зокрема умисне вбивство з обтяжуючими обставинами, перешкоджання діяльності "Партії регіонів", викрадення людини, побої та мордування, заподіяння тілесних ушкоджень та організація масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

16 квітня Печерський районний суд Києва обрав для колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+24
😁Цікаво бачити, як на перших же коментах попалилася запоребрикова вата. 😊 Вони таки мало знають про Тетяну Чорновіл. Тому коменти хоч і проти неї, але не в тему. 😁 Хоча можливо то запоребрикові многостаночники на службі в Подоляк з ОПи. Тому шановне товариство робимо висновки, чи такі вже то антагоністи - наша зелена вата і запоребрикова. Обидві Майдан ненавидять. І одразу ж на цюнього реагують гавкотом. 😊
показати весь коментар
05.05.2021 15:10
+21
Зеленчуки обгадятся в очередной раз...
Таня - бульдозер без страха и упрека!
показати весь коментар
05.05.2021 15:00
+12
Тю! Теж мені новина!) їхній бос пан Подоляк така сама проросійська курва як і його робітники тут на гілці.
показати весь коментар
05.05.2021 15:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пусть портянке спасибо скажет. Сама же знает откуда ноги растут.
показати весь коментар
05.05.2021 14:57 Відповісти
"Сегодня Печерский районный суд Киева должен был якобы начать рассмотрение производства в отношении экс-нардепа Татьяны Чорновол, которой инкриминируют якобы умышленное убийство, совершенное якобы группой лиц во время якобы событий якобы Революции якобы Достоинства, а именно якобы убийство работника офиса Партии регионов 18.02.2014 г.., погибшего во время якобы пожара в помещении якобы политсилы."Источник: https://censor.net/ru/v3263658
показати весь коментар
05.05.2021 14:58 Відповісти
Зеублюдок и его потновы с ермаками -холуи гебнявых террористов ,……… на воротник , а не Жанну Д'Арк !
показати весь коментар
05.05.2021 15:52 Відповісти
Теряешься, за что выпить?
показати весь коментар
05.05.2021 15:02 Відповісти
Зеленчуки обгадятся в очередной раз...
Таня - бульдозер без страха и упрека!
показати весь коментар
05.05.2021 15:00 Відповісти
слухав я її недавно на каналі "Прямий"
вибачаюсь, але ж у неї відверта деменція ...
показати весь коментар
05.05.2021 15:06 Відповісти
Пламенные революционеры только такие и бывают, в отличие от беспламенных заказчиков.
показати весь коментар
05.05.2021 15:11 Відповісти
можливо, я, наприклад, на Майдані в розпалі боїв, вже абсолютно без емоцій дивився на розбиті обличчя, торчки кісток з поламаних ніг, обколотого беркутівця з відірваною правою кистю руки від власної гранати, трупи, кров і бліда Ольга Богомолець у повністю просиченому кров'ю білому медицинському халаті, це все було десь далеко, а не навкруги...
показати весь коментар
05.05.2021 15:17 Відповісти
Та же їй до тебе, що писав тут як буде процвітати Україна а порохоботи писатимуть, що це все завдяки Пороху...
показати весь коментар
05.05.2021 15:12 Відповісти
Україна процвітає
порохоботи саме так і пишуть, чия це заслуга
показати весь коментар
05.05.2021 15:18 Відповісти
Вкотре підтверджуєш свою деменцію.
показати весь коментар
05.05.2021 15:26 Відповісти
не пиши херню
деменцію не треба підтверджувати, це страшна і трагічна хвороба, яку ні з чим не сплутаєш
напружуй мозок, читай побільше, грай в шахи і т.д. і поменьше тваринних жирів, тваринні жири перший ворог нормального функціонування мозку
показати весь коментар
05.05.2021 15:33 Відповісти
Бачу як тобі добре зараз Чорновол про початок розгляду її справи: Мене карають за Майдан. Зеленський готує подарунок до зустрічі з Путіним - Цензор.НЕТ 4928
Чорновол про початок розгляду її справи: Мене карають за Майдан. Зеленський готує подарунок до зустрічі з Путіним - Цензор.НЕТ 9016
показати весь коментар
05.05.2021 16:52 Відповісти
как на неё дело открыли она-же псих больная!?
показати весь коментар
05.05.2021 15:10 Відповісти
неосудная...но медкомиссия только подтвердит.
показати весь коментар
05.05.2021 15:26 Відповісти
😁Цікаво бачити, як на перших же коментах попалилася запоребрикова вата. 😊 Вони таки мало знають про Тетяну Чорновіл. Тому коменти хоч і проти неї, але не в тему. 😁 Хоча можливо то запоребрикові многостаночники на службі в Подоляк з ОПи. Тому шановне товариство робимо висновки, чи такі вже то антагоністи - наша зелена вата і запоребрикова. Обидві Майдан ненавидять. І одразу ж на цюнього реагують гавкотом. 😊
показати весь коментар
05.05.2021 15:10 Відповісти
Тю! Теж мені новина!) їхній бос пан Подоляк така сама проросійська курва як і його робітники тут на гілці.
показати весь коментар
05.05.2021 15:16 Відповісти
Згоден.Наприклад за вбивство коцапами -українців.
показати весь коментар
05.05.2021 15:22 Відповісти
Смицький, мені цікавий лист в месенджер надійшов. Там і погрози, і про ;наших русскіх мальчіков;. Або ти- або Семьонич. Як гадаєш, в поліцію звертатися, чи напряму в СБУ?
показати весь коментар
05.05.2021 15:48 Відповісти
Мания вяличия со справкой. нахрен ты кому нужна, шавка Плешинского......
показати весь коментар
05.05.2021 15:26 Відповісти
_Не, Тань, не преувеличивай свою значимость. Нелох готовит в подарок путлеру - Украину. Со всеми крепостными включительно.
показати весь коментар
05.05.2021 15:39 Відповісти
Революционерка превратившаяся в продажную порохоботку уже не революцонерка,в истории она останется мусорным хламом.
показати весь коментар
05.05.2021 15:40 Відповісти
Рюзьгє, чому не на пляшці? Де твій господар?!
показати весь коментар
05.05.2021 15:42 Відповісти
Зеленський: пані Нуланд, чоми ми ще не в НАТО?

Нуланд: Не зрозуміла! А чому ви ще не в Ростові?!

Taras Chornovil
показати весь коментар
05.05.2021 16:12 Відповісти
Чорновол про початок розгляду її справи: Мене карають за Майдан. Зеленський готує подарунок до зустрічі з Путіним - Цензор.НЕТ 8535Чорновол про початок розгляду її справи: Мене карають за Майдан. Зеленський готує подарунок до зустрічі з Путіним - Цензор.НЕТ 9225
ОООО!!! ВЕЛИЧАЙШИЙ МОИ КРЕМЛЁСКИЙ ПОВЕЛИТЕЛЬ )(УЙЛО!
Я НИЧТОЖЕСТВО, ОСМЕЛЮСЬ ПОТРЕВОЖИТЬ И СПРОСИТЬ ВАС:
ВЫ УЖ НЕОБСУДЬТЕ МЕНЯ, А МОЖЕТ ВЫ ЕЩЁ ЧЕГО ИЗВОЛИТЕ -
ЗАКАЗАТЬ ? ОБСЛУЖУ ВАС БЕЗПРОМЕДЛЕНИЯ БЛАГОДЕТЕЛЬ МОЙ
А МОЖЕТ БЫТЬ ВАМ ПОДАТЬ ЕЩЁ ПОБОЛЬШЕ СВЕЖЕЙ УКРАИНСКОЙ КРОВИ
показати весь коментар
05.05.2021 17:02 Відповісти
Таня то є реальний пацан. Але. Чому такі, як її "друг" пашинський кинулись Україну розкрадати, а не Майдан розслідувати правильно і повно? Чому той Садовнік втік , при чому тільки при Пєті? А до того що було? Чому не створили трибунал? Всі мусора втікли. а ви при баблі та майні. То відповідайте тепер. І ніхто за вас не піде.
показати весь коментар
06.05.2021 00:46 Відповісти
Треба тримати якнайтісніший зв'язок с американським посольством.
Там багато важелів впливу на Банкову.
показати весь коментар
06.05.2021 00:52 Відповісти
таня - пуп глобального геополитического заговора.
истерическое расстройство, нарциссизм, бред преследования.
показати весь коментар
06.05.2021 03:51 Відповісти
 
 